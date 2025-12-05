Le parole del numero uno degli Stati Uniti d’America Donald Trump, dopo aver ricevuto il premio per la pace da Gianni Infantino. “Questo è uno dei più grandi onori della mia vita. Abbiamo terminato o scongiurato prima che iniziassero tante guerre. Conosco Gianni Infantino da tempo, questo è un bell’omaggio al gioco del calcio con numeri oltre ogni aspettativa. Credo che questo sarà un evento mai visto prima: abbiamo ottime relazioni con Canada e Messico, ecco perché voglio ringraziarli. E voglio ringraziare tutti perché oggi il mondo è un posto più sicuro. Questo è davvero un grande onore”