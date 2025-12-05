Diretta Live, Washington sorteggio Mondiale 2026
Live dalle 18.00
|GIRONE A
|GIRONE B
|GIRONE C
|GIRONE D
|Messico
|Canada
|Stati Uniti
|GIRONE E
|GIRONE F
|GIRONE G
|GIRONE H
|GIRONE I
|GIRONE J
|GIRONE K
|GIRONE L
Ultimo aggiornamento:
Iniziato, in questo momento il sorteggio!
Iniziano ad accomodarsi dietro alle urne gli ospiti d’onore tra cui Donald Trump, il primo ministro del Canada Mark Carney e la numero uno del Messico Claudia Sheinbaum. Tra pochi minuti, inizierà il sorteggio vero e proprio.
L’allenatore dell’Argentina Scaloni ha appena riconsegnato la Coppa del Mondo, dopo averla vinta in Qatar nel 2022.
Le parole del numero uno degli Stati Uniti d’America Donald Trump, dopo aver ricevuto il premio per la pace da Gianni Infantino. “Questo è uno dei più grandi onori della mia vita. Abbiamo terminato o scongiurato prima che iniziassero tante guerre. Conosco Gianni Infantino da tempo, questo è un bell’omaggio al gioco del calcio con numeri oltre ogni aspettativa. Credo che questo sarà un evento mai visto prima: abbiamo ottime relazioni con Canada e Messico, ecco perché voglio ringraziarli. E voglio ringraziare tutti perché oggi il mondo è un posto più sicuro. Questo è davvero un grande onore”
Queste le tre mascotte scelte per il Mondiale 2026 in Usa, Messico e Canada.
Premiato il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump da Gianni Infantino con il “FIFA Peace Prize 2025”.
Si chiama “Desire” l’inno del Mondiale 2026 ed è stato cantato da Robbie Williams e Nicole Scherzinger.
Tante aspettative su questo Mondiale 2026, testimoniate anche dalle parole di Infantino. “envenuti in tutte le lingue del mondo e ovviamente in quella del calcio, che è la lingua della passione e dell’amore. Chiedo un applauso per il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ma anche la Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e il Primo Ministro del Canada Mark Carney. Questa sarà la Coppa del Mondo più grande mai vista dall’umanità: abbiamo tre Paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare l’unico campione del mondo. Sarà un’estate bellissima e un evento unico, stellare con miliardi di spettatori da tutto il mondo. Ben 104 Super Bowl in un mese: questa è la scala che abbiamo organizzato”.
Terminati gli spettacolini in classico stile statunitense, tocca ora al presidente della FIFA Infantino presentare la serata e introdurre il sorteggio dei Mondiali del 2026
Entra nel vivo la serata di Washington, con al presentazione del sorteggio anticipata da una prestazione canora del nostro Andrea Bocelli
Tutto si decide stasera. Alle 18 la cerimonia assegna i dodici gironi e dà forma a un torneo che si annuncia imponente e imprevedibile. Il sorteggio sarà il primo giudice, il campo il secondo: in un Mondiale espanso, più lungo e più duro, ogni dettaglio diventa fondamentale. Washington accende le luci, il mondo trattiene il respiro: il 2026 comincia qui.
Gli Azzurri guardano all’urna con prudenza ma anche con fame. Prima c’è da superare gli spareggi, poi affrontare un sorteggio che, dalla quarta fascia, promette incroci di livello altissimo. Italia potenziale outsider fin dal primo minuto: una big di fascia 1 all’orizzonte e una seconda fascia popolata di squadre complete, atletiche, difficili da domare. Ma il Mondiale insegna da sempre che ogni gerarchia può essere riscritta, e l’Italia – quando sente odore di grande palcoscenico – sa trasformarsi.
USA ’94 fu il Mondiale della svolta: rese il calcio uno sport finalmente “mainstream” negli Stati Uniti e stabilì il record di pubblico più alto della storia, ancora imbattuto. Si giocò in piena estate, spesso con temperature oltre i 35°. Partite durissime, ritmi alti, stati immensi sempre pieni. L’immagine simbolo? Roberto Baggio che, nonostante l’infortunio alla coscia, trascina l’Italia fino alla finale. Il 17 luglio 1994, al Rose Bowl di Pasadena si giocò la finale tra Brasile-Italia, la prima finale mondiale decisa ai rigori. Il tiro alto di Roberto Baggio, uno dei più grandi di sempre, diventa l’immagine simbolo del calcio anni ’90. Dopo USA ’94 nascerà la MLS, cambierà il modo di organizzare gli eventi Fifa e verrà ampliata l’idea di Mondiale “globale”.
La partita inaugurale è prevista per l’11 giugno 2026 all’Estadio Azteca di Città del Messico. La finale si terrà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. La fase a gironi si svolgerà dall’11 al 27 giugno, i sedicesimi dal 28 giugno al 3 luglio, gli ottavi dal 4 al 7 luglio, i quarti dal 9 all’11 luglio. Le semifinali sono in programma il 14 e 15 luglio, mentre il 18 si giocherà la finalina per il terzo posto.
Queste le fasce, con i rispettivi numeri di classifica Fifa
Il Mondiale 2026 non assomiglia a nessuno dei precedenti. Dodici gironi da quattro squadre, promozioni allargate e un calendario più fitto trasformano ogni fase in un percorso a ostacoli. Mai come ora il sorteggio assume un peso specifico enorme: un gruppo favorevole può spingere lontano, uno sbagliato può complicare tutto già dal via.
Quattro fasce, dodici gironi, regole ferree: la struttura del sorteggio è la mappa che guiderà il torneo più vasto di sempre. Le squadre ancora impegnate nei playoff – tra cui l’Italia – entrano in quarta fascia e dovranno subito misurarsi con avversarie di rango superiore. Le limitazioni per confederazione restano decisive, soprattutto con l’Europa che può permettersi solo due nazionali nello stesso gruppo. La tensione sale: ogni combinazione può aprire un Mondiale di ferro, oppure spalancare corridoi inattesi.
Finalmente ci siamo! Washington, tra pochi minuti, si prepara a diventare il centro del pianeta pallone, dove un semplice rimbalzo di palline può cambiare il futuro di intere nazioni. Il sorteggio dei gironi 2026 non è solo una cerimonia, ma l’inizio della sfida più attesa, il momento in cui speranze, ambizioni e paure si intrecciano sotto lo stesso palco. Le tre padrone di casa – Messico, Canada e Stati Uniti – aprono il sipario, mentre le grandi potenze del ranking avanzano come colossi pronti a occupare la prima fascia. Con un format rinnovato e 48 squadre all’ingresso, l’aria vibra di attesa: il Mondiale che cambia tutto sta per prendere forma.
