Piccolo memo, in vista di questo sorteggio di Europa League. Come avvenuto per la Champions, sono state preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato.

Una pallina sarà estratta dall’urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L’altra squadra testa di serie dell’accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie. Così procedendo si arriverà a definire il tabellone e gli abbinamenti.