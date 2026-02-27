Sorteggio Europa League 2025/2026 – ore 13
|Ottavi di finale
|Ferencváros-Braga
|Genk-Friburgo
|Stoccarda-Porto
|Bologna-Roma
|Panathinaikos-Betis
|Celta-Lione
|Nottingham Forest-Midtjylland
|Lille-Aston Villa
Le parole del ds della Roma, Massara, ai microfoni di Sky Sport: “Giocare contro un’italiana forse fa sentire meno ‘europea’ la partita, che sarà comunque complicatissima. Peccato anche per la questione ranking, ma saranno certamente due bellissime partite. Malen? Impatto molto positivo”.
Il ds del Bologna Di Vaio a Sky Sport ammette il rammarico: “La Roma è una grande squadra, da calciatore avevo fatto una finale di Champions Milan-Juve. Giocare in Europa contro un’italiana ha un sapore diverso, avremmo preferito evitarla”.
Le prossime date da appuntare, per le nostre, sono quindi quelle che leggete sotto:
Per Bologna e Roma derby tutto italiano, come accadde in Champions ma ai quarti per Milan e Napoli nella stagione 2022/2023.
Con la situazione che il sorteggio ha contribuito a definire la Roma partirà dalla trasferta a Bologna e ritorno nella Capitale, in quanto testa di serie come anticipato. La vincente sfiderà ai quarti proprio la vincente di Lille-Aston Villa. Le due italiane sono nella parte destra/arancione del tabellone, in proiezione semifinale sarebbero dunque Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland le possibili avversarie.
Ultimi ottavi: il Lione finisce col Celta, quindi l’Aston Villa contro il Lille. A breve il tabellone completo così come definito dal sorteggio.
Prosegue il sorteggio: Panathinaikos-Betis da un lato e sulla parte destra Nottingham Forest-Midtjylland.
Altre due coppie di ottavi sui lati opposti del tabellone: Ferencvaros-Braga e Stoccarda-Porto.
Purtroppo sarà derby, ma andiamo ad approfondire subito con qualche dettaglio in più. Andata a Bologna e ritorno a Roma, in quanto i giallorossi sono teste di serie.
Estratto subito il Friburgo, che quindi se la vedrà col Genk.
Giorgio Marchetti avvia la procedura, incaricando Maniche di procedere all’estrazione della prima pallina dall’urna.
Dopo la presentazione delle 16 contendenti, Pedro Pinto introduce Maniche con una clip appositamente preparata e chiede di condividere un suo personale contributo, in qualità di campione d’Europa col Porto di José Mourinho ed ex Inter.
Conclusa la clip, si torna i studio: Pedro Pinto invita a prendere parte al sorteggio, e a condurlo, al segretario Giorgio Marchetti.
Il conduttore Pedro Pinto saluta e introduce la clip che presenta il percorso e le squadre arrivate fino a questo punto della competizione.
Appena 60 secondi prima dell’avvio della diretta di Europa League, che definirà il tabellone della fase degli ottavi e la sorte riservata a Roma e Bologna, le nostre squadre ancora in corsa.
Piccolo memo, in vista di questo sorteggio di Europa League. Come avvenuto per la Champions, sono state preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato.
Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2.
Una pallina sarà estratta dall’urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L’altra squadra testa di serie dell’accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie. Così procedendo si arriverà a definire il tabellone e gli abbinamenti.
Mancano quindici minuti circa all’inizio del sorteggio, che deciderà la sorte a Roma e Bologna le due qualificate italiane.
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)
Teste di serie (prime otto della fase campionato)
Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta)
Le teste di serie, infatti, sono “accoppiate” tra di loro (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8) ed erano a loro volta accoppiate con le squadre che si sono sfidate ai playoff. Per fare ordine, ecco le otto teste di serie e le loro possibili sfidanti:.
Dopo i sorteggi di Champions, che hanno deciso le sorti dell’Atalanta, alle 13 è tempo di ottavi di Europa League. Possibile il derby italiano tra Bologna e Roma, le due qualificate italiane alla fase conclusiva della competizione.
