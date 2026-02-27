Virgilio Sport
CALCIO EUROPA LEAGUE LIVE

Diretta live sorteggio ottavi Europa League 2025/26, brivido derby per Roma e Bologna

Gli abbinamenti decisi dall'urna per le italiane ancora in corsa nella competizione europea, dopo l'esito degli spareggi

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Sorteggio Europa League 2025/2026 – ore 13

Ottavi di finale
Ferencváros-Braga
Genk-Friburgo
Stoccarda-Porto
Bologna-Roma
Panathinaikos-Betis
Celta-Lione
Nottingham Forest-Midtjylland
Lille-Aston Villa

Cronaca in diretta

  1. 13:32
    Roma, Massara: "Sarà complicatissima"

    Le parole del ds della Roma, Massara, ai microfoni di Sky Sport: “Giocare contro un’italiana forse fa sentire meno ‘europea’ la partita, che sarà comunque complicatissima. Peccato anche per la questione ranking, ma saranno certamente due bellissime partite. Malen? Impatto molto positivo”.

    13:42
  2. 13:31
    Bologna, Di Vaio: "Avremmo preferito evitare la Roma"

    Il ds del Bologna Di Vaio a Sky Sport ammette il rammarico: “La Roma è una grande squadra, da calciatore avevo fatto una finale di Champions Milan-Juve. Giocare in Europa contro un’italiana ha un sapore diverso, avremmo preferito evitarla”.

    13:41
  4. 13:30
    tabelloneel Fonte:ANSA
    Il tabellone dopo il sorteggio ottavi
    13:39
  5. 13:25
    Le date da appuntare

    Le prossime date da appuntare, per le nostre, sono quindi quelle che leggete sotto:

    • Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
    • Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
    • Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
    • Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

    Per Bologna e Roma derby tutto italiano, come accadde in Champions ma ai quarti per Milan e Napoli nella stagione 2022/2023.

    13:36
  6. 13:17
    Bologna-Roma, come si colloca in tabellone

    Con la situazione che il sorteggio ha contribuito a definire la Roma partirà dalla trasferta a Bologna e ritorno nella Capitale, in quanto testa di serie come anticipato. La vincente sfiderà ai quarti proprio la vincente di Lille-Aston Villa. Le due italiane sono nella parte destra/arancione del tabellone, in proiezione semifinale sarebbero dunque Stoccarda, Porto, Nottingham Forest e Midtjylland le possibili avversarie.

    13:24
  7. 13:16
    celta-Lione e Lille-Aston Villa

    Ultimi ottavi: il Lione finisce col Celta, quindi l’Aston Villa contro il Lille. A breve il tabellone completo così come definito dal sorteggio. 

    13:21
  8. 13:16
    Panathinaikos-Betis e Nottingham Forest-Midtjylland

    Prosegue il sorteggio: Panathinaikos-Betis da un lato e sulla parte destra Nottingham Forest-Midtjylland. 

    13:18
  10. 13:15
    Ferencvaros-Braga e Stoccarda-Porto

    Altre due coppie di ottavi sui lati opposti del tabellone: Ferencvaros-Braga e Stoccarda-Porto. 

    13:17
  11. 13:15
    roma Fonte:Getty Images
    La situazione per Roma e Bologna

    Purtroppo sarà derby, ma andiamo ad approfondire subito con qualche dettaglio in più.  Andata a Bologna e ritorno a Roma, in quanto i giallorossi sono teste di serie.

    13:17
  12. 13:15
    DERBY ITALIANO BOLOGNA-ROMA
    13:15
  13. 13:14
    Friburgo prima squadra abbinata

    Estratto subito il Friburgo, che quindi se la vedrà col Genk.

    13:15
  14. 13:12
    Maniche estrae il primo nome dall'urna

    Giorgio Marchetti avvia la procedura, incaricando Maniche di procedere all’estrazione della prima pallina dall’urna.

    13:14
  16. 13:06
    Maniche arriva in studio

    Dopo la presentazione delle 16 contendenti, Pedro Pinto introduce Maniche con una clip appositamente preparata e chiede di condividere un suo personale contributo, in qualità di campione d’Europa col Porto di José Mourinho ed ex Inter.

    13:09
  17. 13:05
    Si torna in studio

    Conclusa la clip, si torna i studio: Pedro Pinto invita a prendere parte al sorteggio, e a condurlo, al segretario Giorgio Marchetti.

    13:05
  18. 13:01
    Si apre ufficialmente la diretta

    Il conduttore Pedro Pinto saluta e introduce la clip che presenta il percorso e le squadre arrivate fino a questo punto della competizione.

    13:03
  19. 13:00
    Inizia la diretta live del sorteggio degli ottavi
    13:01
  20. 12:59
    Mancano un minuto all'avvio della diretta

    Appena 60 secondi prima dell’avvio della diretta di Europa League, che definirà il tabellone della fase degli ottavi e la sorte riservata a Roma e Bologna, le nostre squadre ancora in corsa.

    13:00
  22. 12:53
    Il meccanismo

    Piccolo memo, in vista di questo sorteggio di Europa League. Come avvenuto per la Champions, sono state preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato.

    Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2.

    Una pallina sarà estratta dall’urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L’altra squadra testa di serie dell’accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie. Così procedendo si arriverà a definire il tabellone e gli abbinamenti.

    12:54
  23. 12:45
    Quindici minuti al via

    Mancano quindici minuti circa all’inizio del sorteggio, che deciderà la sorte a Roma e Bologna le due qualificate italiane.

    12:50
  24. 12:30
    Date e appuntamenti

    Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
    Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
    Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
    Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

    12:47
  25. 12:12
    Teste di serie e non

    Le squadre al sorteggio: ci sono Roma e Bologna

    Teste di serie (prime otto della fase campionato)

    • Lione (FRA)
    • Aston Villa (ENG)
    • Midtjylland (DEN)
    • Betis (ESP)
    • Porto (POR)
    • Braga (POR)
    • Friburgo (GER)
    • Roma (ITA)

    Non teste di serie (vincitrici spareggi fase a eliminazione diretta)

    • Genk (BEL)
    • Bologna (ITA)
    • Stoccarda (GER)
    • Ferencváros (HUN)
    • Nottingham Forest (ENG)
    • Celta (ESP)
    • Lille (FRA)
    • Panathinaikos (GRE)
    12:41
  26. 12:10
    I possibili accoppiamenti

    Le teste di serie, infatti, sono “accoppiate” tra di loro (1 con 2, 3 con 4, 5 con 6 e 7 con 8) ed erano a loro volta accoppiate con le squadre che si sono sfidate ai playoff. Per fare ordine, ecco le otto teste di serie e le loro possibili sfidanti:.

    • Lione vs una tra: Lille o Celta Vigo
    • Aston Villa vs una tra: Lille o Celta Vigo
    • Midtjylland vs una tra: Nottingham Forest o Panathinaikos
    • Betis vs una tra: Nottingham Forest o Panathinaikos
    • Porto vs una tra: Ferencvaros o Stoccarda
    • Braga vs una tra: Ferencvaros o Stoccarda
    • Friburgo vs una tra: BOLOGNA o Genk
    • ROMA vs una tra: BOLOGNA o Genk
    12:38

  29. Dopo i sorteggi di Champions, che hanno deciso le sorti dell’Atalanta, alle 13 è tempo di ottavi di Europa League. Possibile il derby italiano tra Bologna e Roma, le due qualificate italiane alla fase conclusiva della competizione.

Diretta live sorteggio ottavi Europa League 2025/26, brivido derby per Roma e Bologna Fonte: ANSA

Ford

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio