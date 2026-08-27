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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE LIVE

Diretta LIVE Sorteggio Uefa Champions League 2026-2027: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como

Tra pochi minuti via al sorteggio della nuova edizione della coppa dei campioni. Campioni d'Italia in prima fascia, Roma e Napoli in seconda e terza. Debutta Cesc Fabregas

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Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2020 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

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Riassunto dell'evento

Champions League 2026-27, sorteggio avversarie girone unico

Queste sono le 8 squadre che in base al sorteggio tenutosi a Monaco, dovranno affrontare i 36 club ammessi alla fase a girone unico della Champions League 2026-27.

Squadra Avversarie
Bayern Monaco Atletico Madrid, Arsenal, Betis, Manchester United, Bodo, Lille, Slavia Praga, Viking
Real Madrid Inter, Arsenal, PSV, Roma, Lipsia, Shakthar, Lask, Aek
PSG Barcellona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como
Liverpool Atletico Madrid, Inter, Porto, Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Lask
INTER Real Madrid, Liverpool, Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda, Bratislava
Manchester City PSG, Barcellona, Sporting, Porto, Napoli, Lipsia, Aek, Lens
Arsenal Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga
Barcellona Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah
Atletico Madrid Bayern, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo, Viking, Stoccarda
Borussia Dortmund Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo, Aek, Sabah
ROMA Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester Utd, Lille, Fenerbahce, Bratislava, Aek
Sporting Lisbona Barcellona, Manchester City, Manchester Utd, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Lens
Aston Villa PSG, Barcellona, Borussia Dortmund, Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Viking, Slavia Praga
Porto Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga, Lask
Manchester United Bayern Monaco, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Lipsia, Villarreal, Sabah, Como
Brugge Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo, Napoli, Lens, Stoccarda
Real Betis Arsenal, Bayern Monaco, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava
PSV Eindovhen Atletico Madrid, Real Madrid, Brugge, Porto, Shakhtar, Lipsia, Stoccarda, Viking
Feyenoord Inter, Barcellona, Porto, Betis, Lipsia, Galatasaray, Como, Viking
Lille Bayern Monaco, Arsenal, Betis, Roma,
Bodo Glimt Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia, Brugge, Lille, Napoli, Lask, Lens
NAPOLI Arsenal, Manchester City, Brugge, Porto, Villarreal, Bodo Glimt,
Lipsia Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester Utd, Shakhtar, Feyenoord, Lens, Como
Fenerbahce Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga, Lask
Villarreal Psg, Liverpool, Manchester Utd, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Slavia Praga
Shakhtar Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahce, Lipsia, Aek, Bratislava,
Galatasaray Barcellona, Psg, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stoccarda, Aek
Slavia Praga
Stoccarda
Lask Linz
COMO
Lens
Sabah
AEK Atene
Viking
Slovan Bratislava

Cronaca in diretta

  1. 19.03
    L'avventura del Napoli

    Questa l’avventura in League Phase del Napoli: Arsenal, Manchester City, Brugge, Porto, Villarreal, Bodo Glimt, Viking, Sabah

    19:04
  2. 18.53
    Il percorso della Roma

    Questo il percorso della Roma: Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester Utd, Lille, Fenerbahce, Bratislava, Aek

    18:53
  4. 18.40
    Como col Barcellona. Napoli trova il City

    Il Como trova il Barcellona (trasferta al Camp Nou per Fabregas) e il PSG in casa. Napoli nuovamente col Manchester City.

    18:39
  5. 18.37
    Il percorso dei nerazzurri

    Il percorso dei nerazzurri: Real Madrid, Liverpool, Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda, Bratislava

    18:36
  6. 18.32
    Real Madrid, trova Inter e Roma

    Il Real Madrid incrocerà Inter e Roma. Mourinho ritrova il suo passato.

    18:32
  7. 18.30
    Iniziato il sorteggio!

    Iniziato il sorteggio, il nostro tabellone verrà aggiornato in LIVE.

    18:30
  8. 18.18
    Tra poco inizia il sorteggio

    Manca sempre meno all’inizio dl sorteggio della nuova edizione della Uefa Champions League. Tanta curiosità per Inter, Roma, Napoli e Como. 

    18:17
  10. 18.09
    Iniziata la cerimonia

    Iniziata la cerimonia. Il numero uno della UEFA Ceferin ha consegnato al Grimaldi Forum il globo d’oro al presidente del PSG Nasser Al Khelaifi, vincitore delle ultime due edizioni della coppa dei campioni. 

    18:08
  11. 18.08
    gettyimages-2291599134 Fonte:Getty
    Napoli e Como outsider

    Il Napoli parte dalla terza fascia e potrebbe dunque incrociare alcune delle big europee presenti in prima fascia. Il Como, invece, alla prima esperienza internazionale è quella che potrebbe avere il percorso più complicato.

    18:07
  12. 18.04
    gettyimages-2291878237 Fonte:Getty
    Roma in seconda fascia

    La Roma è inserita in seconda fascia e attende le proprie otto avversarie. Per i giallorossi il sorteggio rappresenta il primo passo concreto verso una nuova avventura europea: due sfide arriveranno dalla prima fascia, due dalla seconda, due dalla terza e due dalla quarta. Tra le qualità della rosa di Gasperini ci sono sicuramente Bobby Malen e Paulo Dybala, un attacco stellare pronto a incantare anche in Europa, dopo l’ottimo terzo posto nella passata stagione.

    18:03
  13. 18.02
    gettyimages-2290986092 Fonte:Getty
    Riflettori sulla’Inter

    L’Inter, unica italiana in prima fascia, parte dalla posizione privilegiata delle teste di serie. Per i nerazzurri il sorteggio potrà comunque riservare sfide di altissimo livello, considerando la qualità delle squadre presenti nelle altre fasce.La squadra di Christian Chivu, dopo l’eliminazione precoce contro il Bodo Glimt, punta a rifarsi e arrivare fino in fondo come due anni fa.

    18:01
  14. 17.59
    gettyimages-2291884220 Fonte:Getty
    Road to Madrid!

    L’ultimo atto della Uefa Champions League 2026-2027 è in programma sabato 5 giugno allo stadio Metropolitano, la casa dell’Atletico Madrid. 

    17:58
  16. 17.57
    Le date della League Chase
    • 1ª giornata: 8-9-10 settembre 2026
    • 2ª giornata: 13-14 ottobre 2026
    • 3ª giornata: 20-21 ottobre 2026
    • 4ª giornata: 3-4 novembre 2026
    • 5ª giornata: 24-25 novembre 2026
    • 6ª giornata: 8-9 dicembre 2026
    • 7ª giornata: 19-20 gennaio 2027
    • 8ª giornata: 27 gennaio 2027
    17:57
  17. 17.55
    Le regole del sorteggio

    Ogni squadra affronterà due avversarie per ciascuna delle quattro fasce, per un totale di otto partite: quattro gare casalinghe e quattro in trasferta, determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un’altra nella fase campionato

    17:55
  18. 17.53
    Le squadre presenti
    17:53
  19. 17.52
    gettyimages-2172002767 Fonte:Getty
    Il nuovo format

    Come nelle ultime due edizioni, non ci sarà un tradizionale girone: tutte e 36 le squadre saranno inserite in un’unica classifica. Ogni formazione affronterà otto avversarie, due per ciascuna fascia, con quattro partite in casa e quattro in trasferta.

    17:52
  20. 17.51
    Le quattro italiane

    Sono quattro le squadre italiane protagoniste della nuova Champions: l’Inter è in prima fascia, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta. 

    17:50
  22. 17.47
    L'attesa cresce a Montecarlo

    Ci siamo: a Montecarlo prende il via il sorteggio della fase campionato della Champions League 2026/27. Inter, Roma, Napoli e Como attendono di conoscere le otto avversarie che affronteranno nel nuovo percorso europeo.

    17:46

  24. Il conto alla rovescia è finito. Tra pochi minuti, a Monaco, prende forma la Champions League 2026/27: alle 18 il sorteggio della fase campionato definirà il percorso delle 36 squadre verso la finale di Madrid del 5 giugno 2027. La Serie A si presenta ai nastri di partenza con quattro rappresentanti, un poker che mette insieme ambizioni, storia e una prima volta assoluta. L’Inter, inserita in prima fascia, parte tra le protagoniste più attese; Roma e Napoli saranno rispettivamente in seconda e terza fascia, mentre il Como, alla sua prima partecipazione nella massima competizione europea, è inserito in quarta.

Diretta LIVE Sorteggio Uefa Champions League 2026-2027: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como Fonte: Ansa

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