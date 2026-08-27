Diretta LIVE Sorteggio Uefa Champions League 2026-2027: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como

Champions League 2026-27, sorteggio avversarie girone unico
Queste sono le 8 squadre che in base al sorteggio tenutosi a Monaco, dovranno affrontare i 36 club ammessi alla fase a girone unico della Champions League 2026-27.
|Squadra
|Avversarie
|Bayern Monaco
|Atletico Madrid, Arsenal, Betis, Manchester United, Bodo, Lille, Slavia Praga, Viking
|Real Madrid
|Inter, Arsenal, PSV, Roma, Lipsia, Shakthar, Lask, Aek
|PSG
|Barcellona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como
|Liverpool
|Atletico Madrid, Inter, Porto, Brugge, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Lask
|INTER
|Real Madrid, Liverpool, Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda, Bratislava
|Manchester City
|PSG, Barcellona, Sporting, Porto, Napoli, Lipsia, Aek, Lens
|Arsenal
|Real Madrid, Bayern, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Sabah, Slavia Praga
|Barcellona
|Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sabah
|Atletico Madrid
|Bayern, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo, Viking, Stoccarda
|Borussia Dortmund
|Inter, Arsenal, Betis, Aston Villa, Villarreal, Bodo, Aek, Sabah
|ROMA
|Real Madrid, PSG, Sporting, Manchester Utd, Lille, Fenerbahce, Bratislava, Aek
|Sporting Lisbona
|Barcellona, Manchester City, Manchester Utd, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Lask, Lens
|Aston Villa
|PSG, Barcellona, Borussia Dortmund, Brugge, Fenerbahce, Galatasaray, Viking, Slavia Praga
|Porto
|Manchester City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praga, Lask
|Manchester United
|Bayern Monaco, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Lipsia, Villarreal, Sabah, Como
|Brugge
|Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodo, Napoli, Lens, Stoccarda
|Real Betis
|Arsenal, Bayern Monaco, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava
|PSV Eindovhen
|Atletico Madrid, Real Madrid, Brugge, Porto, Shakhtar, Lipsia, Stoccarda, Viking
|Feyenoord
|Inter, Barcellona, Porto, Betis, Lipsia, Galatasaray, Como, Viking
|Lille
|Bayern Monaco, Arsenal, Betis, Roma,
|Bodo Glimt
|Atletico Madrid, Bayern Monaco, Borussia, Brugge, Lille, Napoli, Lask, Lens
|NAPOLI
|Arsenal, Manchester City, Brugge, Porto, Villarreal, Bodo Glimt,
|Lipsia
|Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester Utd, Shakhtar, Feyenoord, Lens, Como
|Fenerbahce
|Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Praga, Lask
|Villarreal
|Psg, Liverpool, Manchester Utd, Borussia Dortmund, Napoli, Fenerbahce, Sabah, Slavia Praga
|Shakhtar
|Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahce, Lipsia, Aek, Bratislava,
|Galatasaray
|Barcellona, Psg, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stoccarda, Aek
|Slavia Praga
|Stoccarda
|Lask Linz
|COMO
|Lens
|Sabah
|AEK Atene
|Viking
|Slovan Bratislava