Diretta LIVE Sorteggio Uefa Champions League 2026-2027: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como

La Roma è inserita in seconda fascia e attende le proprie otto avversarie. Per i giallorossi il sorteggio rappresenta il primo passo concreto verso una nuova avventura europea: due sfide arriveranno dalla prima fascia, due dalla seconda, due dalla terza e due dalla quarta. Tra le qualità della rosa di Gasperini ci sono sicuramente Bobby Malen e Paulo Dybala, un attacco stellare pronto a incantare anche in Europa, dopo l’ottimo terzo posto nella passata stagione.