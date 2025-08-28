Diretta Live Sorteggio Uefa Champions League giovedì 28 agosto 2025: le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

Champions League 2025-26, sorteggio avversarie girone unico
Queste sono le 8 squadre che in base al sorteggio tenutosi a Montecarlo, dovranno affrontare i 36 club ammessi alla fase a girone unico della Uefa Champions League 2025-26.
|Squadra
|Avversarie
|Paris Saint-Germain
|Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao
|Tottenham
|Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht Francoforte, Bodo Glimt, Copenhagen, Slavia Praga, Monaco
|Liverpool
|Inter, Real Madrid, Atletico Madrid, Eintracht, Psv, Marsiglia, Qarabag, Galatasaray
|Arsenal
|Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat, Athletic Bilbao
|Manchester City
|Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco
|Chelsea
|Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag
|NAPOLI
|Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte,
|INTER
|Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat, Union SG
|ATALANTA
|Psg, Chelsea, Brugge, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG
|JUVENTUS
|Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Monaco
|Barcellona
|Chelsea, Psg, Eintracht, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen, Newcastle
|Real Madrid
|Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia, Olympiacos, Monaco, Kairat
|Atletico Madrid
|Inter, Liverpool, Eintracht Francoforte, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray
|Athletic Bilbao
|Bayern Monaco
|Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting, Psv, Union SG, Pafos
|Bayer Leverkusen
|Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen
|Eintracht Frankfurt
|Liverpool, Bacellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag
|Borussia Dortmund
|Inter, Manchester City, Juventus, Villarreal, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Copenhagen
|Marsiglia
|Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG
|Monaco
|Ajax
|Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag
|PSV
|Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union SG, Newcastle
|Sporting Lisbona
|Psg, Bayern Monaco, Brugge, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao
|Union Saint-Gilloise
|Galatasaray
|Slavia Praga
|Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos
|Olympiacos
|Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat
|Newcastle
|Villarreal
|Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos
|Bodo Glimt
|Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray
|Kairat Almaty
|Pafos
|Ferencvaros
|Benfica
|Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
|Brugge
|Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting, Monaco, Kairat
|Copenhagen