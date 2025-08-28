Virgilio Sport
CALCIO CHAMPIONS LEAGUE LIVE

Diretta Live Sorteggio Uefa Champions League giovedì 28 agosto 2025: le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta

Riflettori accesi a Montecarlo dove tra pochi minuti inizierà il sorteggio della nuova edizione. Inter, Juve, Napoli e Atalanta le rappresentanti italiane

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Champions League 2025-26, sorteggio avversarie girone unico

Queste sono le 8 squadre che in base al sorteggio tenutosi a Montecarlo, dovranno affrontare i 36 club ammessi alla fase a girone unico della Uefa Champions League 2025-26.

Squadra Avversarie
Paris Saint-Germain Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao
Tottenham Borussia Dortmund, Psg, Villarreal, Eintracht Francoforte, Bodo Glimt, Copenhagen, Slavia Praga, Monaco
Liverpool Inter, Real Madrid, Atletico Madrid, Eintracht, Psv, Marsiglia, Qarabag, Galatasaray
Arsenal Bayern Monaco, Inter, Atletico Madrid, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Kairat, Athletic Bilbao
Manchester City Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo Glimt, Galatasaray, Monaco
Chelsea Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Qarabag
NAPOLI Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte,
INTER Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat, Union SG
ATALANTA Psg, Chelsea, Brugge, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG
JUVENTUS Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Monaco
Barcellona Chelsea, Psg, Eintracht, Brugge, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen, Newcastle
Real Madrid Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia, Olympiacos, Monaco, Kairat
Atletico Madrid Inter, Liverpool, Eintracht Francoforte, Arsenal, Bodo Glimt, Psv, Union SG, Galatasaray
Athletic Bilbao
Bayern Monaco Chelsea, PSG, Brugge, Arsenal, Sporting, Psv, Union SG, Pafos
Bayer Leverkusen Psg, Manchester City, Villarreal, Benfica, Psv, Olympiacos, Newcastle, Copenhagen
Eintracht Frankfurt Liverpool, Bacellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Qarabag
Borussia Dortmund Inter, Manchester City, Juventus, Villarreal, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Copenhagen
Marsiglia Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union SG
Monaco
Ajax Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Galatasaray, Qarabag
PSV Bayern Monaco, Liverpool, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Napoli, Union SG, Newcastle
Sporting Lisbona Psg, Bayern Monaco, Brugge, Juventus, Marsiglia, Napoli, Kairat, Athletic Bilbao
Union Saint-Gilloise
Galatasaray
Slavia Praga Barcellona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo Glimt, Tottenham, Athletic Bilbao, Pafos
Olympiacos Real Madrid, Barcellona, Bayer Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos, Kairat
Newcastle
Villarreal Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen, Pafos
Bodo Glimt Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Monaco, Galatasaray
Kairat Almaty
Pafos
Ferencvaros
Benfica Real Madrid, Chelsea, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag, Newcastle
Brugge Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting, Monaco, Kairat
Copenhagen

Cronaca in diretta

  1. 19:00
    Il percorso del Napoli

    Chelsea, Manchester City, Benfica, Eintracht Francoforte, Sporting, Psv, Qarabag, Copenhagen

    19:00
  2. 18:49
    Il percorso della Juve

    Borussia Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Monaco

    18:48
  4. 18:49
    Il percorso dell'Atalanta

    Psg, Chelsea, Brugge, Eintracht, Slavia Praga, Marsiglia, Athletic Bilbao, Union SG

    18:45
  5. 18:37
    Le avversarie del PSG

    Percorso tostissimo per il PSG: Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Athletic Bilbao

    18:39
  6. 18:35
    Il cammino dell'Inter

    Questo il cammino dei nerazzurri: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat, Union SG

    18:35
  7. 18:35
    La Juve becca il Real

    La Juventus trova il Real Madrid in plot 1.

    18:34
  8. 18:33
    Chelsea con Napoli e Atalanta

    Il Chelsea affronterà Napoli e Atalanta.

    18:33
  10. 18:30
    Prima squadra estratta

    Bayern Monaco la prima squadra estratta dalla Pot 1.

    18:30
  11. 18:30
    Partiti!!!

    Iniziato in questo momento il sorteggio della Champions League 2025-2026 con la presentazione delle fasce. Tanta curiosità nel conoscere il percorso di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli.

    18:29
  12. 18:22
    Iniziata la cerimonia

    Iniziata in questo momento la cerimonia. Sul palco insieme ai due soliti presentatori, ci sono Ibrahimovic e il numero uno della Uefa Ceferin. 

    18:22
  13. 18:20
    4^ fascia
    • Copenaghen
    • Monaco
    • Galatasaray
    • Union Saint-Gilloise
    • Qarabag
    • Athletic Bilbao
    • Newcastle
    • Pafos
    • Kairat Almaty
    18:20
  14. 18:19
    3^ fascia
    • Tottenham
    • Psv Eindhoven
    • Ajax
    • Napoli
    • Sporting CP
    • Olympiacos
    • Slavia Praga
    • Bodo/Glimt
    • Marsiglia
    18:18
  16. 18:18
    2^ fascia
    • Arsenal
    • Bayer Leverkusen
    • Atletico Madrid
    • Benfica
    • Atalanta
    • Villarreal
    • Juventus
    • Eintracht Francoforte
    • Bruges
    18:18
  17. 18:17
    1^ fascia
    • Psg
    • Real Madrid
    • Manchester City
    • Bayern Monaco
    • Liverpool
    • Inter 
    • Chelsea
    • Borussia Dortmund
    • Barcellona
    18:17
  18. 18:16
    Tra pochi minuti il sorteggio

    Come da comunicato della UEFA, il sorteggio scatterà alle ore 18.31.  

    18:16
  19. 18:15
    Dove vedere il sorteggio

    L’evento di Montecarlo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport 24 e Sky Sport Football, mentre in streaming sarà visibile su Sky Go, NOW e sulla piattaforma ufficiale UEFA.tv.

    18:15
  20. 18:10
    Kakà presenta al sorteggio

    Il pallone d’oro del 2007 prenderà parte attiva al sorteggio della Champions League 2025-2026. 

    18:10
  22. 18:05
    Le trasferte più lunghe
    • Bodo (Bodo/Glimt, Norvegia): 2.500 km
    • Pafos (Cipro): 2.200 km
    • Baku (Qarabag, Azerbaigian) 3.200 km
    • Almaty (Kairat, Kazakistan): 5.200 km
    18:04
  23. 18:00
    Le date e la finale a Budapest

    La fase a campionato scatterà dal 16 settembre e andrà avanti fino a fine gennaio. A seguire, i playoff tra chi chiuderà tra il 9° e il 24° posto per staccare il pass agli ottavi. Le prime otto della classifica invece voleranno direttamente agli scontri diretti. La corsa porterà alla finale del 30 maggio 2026 alla Puskás Aréna di Budapest (ore 18.00 e non più alle 21), tempio che incoronerà la nuova regina d’Europa.

    17:59
  24. 17:55
    Le italiane in corsa

    La nostra Serie A si presenta ai nastri di partenza con quattro squadre. L’Inter parte in una fascia privilegiata dopo aver conquistato il secondo posto nella passata stagione; Juventus e Atalanta in plot 2; mentre i campioni d’Italia del Napoli avranno un percorso più insidioso in quanto inseriti in fascia 3.

    17:55
  25. 17:48
    Le principali novità

    Quasi tutto come l’anno scorso, ma ci sono due importanti novità. Le squadre teste di serie (ovvero quelle classificate dalla 1^ alla 4^ posizione nella fase campionato) giocano il ritorno in casa nei quarti di finale. Le prime due piazzate nella prima fase (1^ e 2^ classificata) disputano in casa anche la semifinale di ritorno. L’altro cambiamento, invece, riguarda l’orario della finale: non si giocherà più alle 21, bensì alle 18.00.

    17:48
  26. 17:45
    Come funziona il sorteggio

    Le 36 protagoniste sono state divise in quattro fasce, determinate dal ranking UEFA. Ogni club affronterà due avversarie per fascia: otto gare totali, quattro in casa e quattro in trasferta. Vietati gli incroci tra squadre della stessa federazione.

    • Le 36 squadre vengono divise in quattro fasce (Pot 1-4) in base al coefficiente UEFA.
    • Ogni club pescherà due avversarie per fascia, per un totale di otto gare.
    • Non possono affrontarsi squadre della stessa federazione nazionale.
    • Una squadra non può incrociare più di due club della stessa federazione.
    • L’estrazione è mista: palline dall’urna per stabilire le sfide, poi un software UEFA assegna sede (casa/trasferta) e ordine cronologico
    17:44
  28. 17:40
    Champions League, su il sipario

    È il giorno del grande sorteggio: a Montecarlo, dalle ore 18, si alza ufficialmente il sipario sulla nuova edizione della Champions League 2025/2026. Un’edizione che, come lo scorso anno, si giocherà con il nuovo format “a campionato”, con 36 squadre al via e otto partite garantite per ognuna. Non più i classici gironi, ma una lega unica, che porterà le migliori 8 direttamente agli ottavi, mentre chi chiuderà tra il nono e il ventiquattresimo posto dovrà riporre le proprie speranze di qualificazione ai play-off.

    17:40

  30. Si riaccendono i riflettori sul palco più prestigioso d’Europa. La Champions League torna protagonista al Grimaldi Forum di Montecarlo,  teatro del grande appuntamento: il sorteggio della Coppa dei campioni 2025/26. Un evento che promette emozioni forti, colpi di scena e incroci da brivido per club e tifosi di tutta Europa. Quest’anno la formula mantiene lo stesso “asset” vincente della passata stagione: la fase a gironi, infatti, lascia ancora una volta spazio a un “girone unico all’italiana”, con 36 squadre che si affronteranno in otto partite ciascuna, quattro in casa e quattro in trasferta. Le prime otto classificate voleranno direttamente agli ottavi di finale, mentre dal 9° al 24° posto ci sarà un playoff a doppio turno per conquistare gli ultimi posti disponibili. Le restanti squadre, invece, diranno addio alla Champions.

Diretta Live Sorteggio Uefa Champions League giovedì 28 agosto 2025: le avversarie di Juve, Inter, Napoli e Atalanta Fonte: Getty

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio