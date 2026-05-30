GP Italia, Sprint Mugello a Raul Fernandez: Martin e Di Giannantonio a podio, poi Bezzecchi e Martin, Bagnaia 7°

Trionfa l’Aprilia ma non è nè quella di Bezzecchi, nè quella di Martin. A vincere la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello è Raul Fernandez del team Trackhouse. Grande partenza per lo spagnolo che è andato in testa dopo poche curve e non l’ha lasciata più. Sul podio con lui Jorge Martin, per la doppietta Aprilia, e Fabio Di Giannantonio con la prima Ducati. Solo 4° Marco Bezzecchi partito dalla pole; Marc Marquez partito fortissimo davanti alla prima curva salvo poi essere risucchiato, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia settimo.

SPRINT GP ITALIA – Marquez parte a fionda dalla quarta casella e brucia tutti compreso un Bezzecchi che scatta malissimo. Ma è solo un attimo perché prima Raul Fernandez e poi Martin lo bruciano nelle curve successive. C’è il rookie Moreira che supera anche Marc salendo 3°. Bagnaia invece partito male quasi quanto il Bez scivola all’11° posto.

Marquez non ne ha, viene superato da Diggia e Bezzecchi che viene su veloce, sicuramente meglio di Bagnaia che fatica ed è solo 10°. Fernandez e Martin se ne vanno con Raul con margine su Martinator. Diggia e Bez passano in tromba Moreira e si giocano il podio.

Cadono due italiani, Bastianini e Morbidelli mentre anche Marquez passa Moreira mentre Diggia ha preso il largo sul Bez. Nel finale Martin viene alla distanza ma non riesce a colmare il gap con Fernandez che va a prendersi la Sprint del Mugello di giustezza.