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GP Italia, Sprint Mugello a Raul Fernandez: Martin e Di Giannantonio a podio, poi Bezzecchi e Martin, Bagnaia 7°

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito del Mugello. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 30 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Trionfa l’Aprilia ma non è nè quella di Bezzecchi, nè quella di Martin. A vincere la Sprint Race del Gran Premio d’Italia al Mugello è Raul Fernandez del team Trackhouse. Grande partenza per lo spagnolo che è andato in testa dopo poche curve e non l’ha lasciata più. Sul podio con lui Jorge Martin, per la doppietta Aprilia, e Fabio Di Giannantonio con la prima Ducati. Solo 4° Marco Bezzecchi partito dalla pole; Marc Marquez partito fortissimo davanti alla prima curva salvo poi essere risucchiato, poi chiude 5° davanti ad Aldeguer e Bagnaia settimo.

SPRINT GP ITALIA – Marquez parte a fionda dalla quarta casella e brucia tutti compreso un Bezzecchi che scatta malissimo. Ma è solo un attimo perché prima Raul Fernandez e poi Martin lo bruciano nelle curve successive. C’è il rookie Moreira che supera anche Marc salendo 3°. Bagnaia invece partito male quasi quanto il Bez scivola all’11° posto.

Marquez non ne ha, viene superato da Diggia e Bezzecchi che viene su veloce, sicuramente meglio di Bagnaia che fatica ed è solo 10°. Fernandez e Martin se ne vanno con Raul con margine su Martinator. Diggia e Bez passano in tromba Moreira e si giocano il podio.

Cadono due italiani, Bastianini e Morbidelli mentre anche Marquez passa Moreira mentre Diggia ha preso il largo sul Bez. Nel finale Martin viene alla distanza ma non riesce a colmare il gap con Fernandez che va a prendersi la Sprint del Mugello di giustezza.

Il racconto della gara

  1. È tutto per questa Sprint Race del Mugello. Ci rivediamo domani per le gare. Si parte alle 11 con la Moto3.

    15:33

  2. LA CLASSIFICA - Ecco la nuova classifica dopo la Sprint Race di oggi. 1. Marco Bezzecchi 148 punti; 2. Jorge Martin 136; 3. Fabio Di Giannantonio 123; 4. Pedro Acosta 93; 5. Raul Fernandez 80; 6. Ai Ogura 79; 7. Alex Marquez 67; 8. Pecco Bagnaia 66; 9. Marc Marquez 62; 10. Fermin Aldeguer 51.

    15:29

  4. L’ORDINE D’ARRIVO - 1. Raul Fernandez; 2. Jorge Martin; 3. Fabio Di Giannantonio; 4. Marco Bezzecchi; 5. Marc Marquez; 6. Fermin Aldeguer; 7. Pecco Bagnaia; 8. Ai Ogura; 9. Pedro Acosta; 10. Diogo Moreira.

    15:25

  5. VINCE RAUL FERNANDEZ!!! Completano il podio Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio al Mugello

    15:23

  6. GIRO 11. Raul Fernandez ha guadagnato su Jorge Martin che era rientrato a 3 decimi. E, invece, Raul ha rimesso 1'' di margine tra sé e l'ex Campione del mondo

    15:22

  7. GIRO 11. E Bagnaia ce la fa. L'italiano riesce a passare Pedro Acosta prendendosi il 7° posto.

    15:22

  8. GIRO 11. ULTIMO GIRO. Continua la battaglia Acosta-Bagnaia per il 7° posto

    15:22

  10. GIRO 10. Continua la battaglia tra Raul Fernandez e Jorge Martin per la vittoria. 0''699 di vantaggio per Raul. Poi Di Giannantonio sul podio davanti a Bezzecchi e Marc Marquez.

    15:20

  11. GIRO 10. Bagnaia tallona Pedro Acosta e cerca la 7a posizione in questa Sprint Race. Un'altra gara in salita per l'italiano della Ducati

    15:19

  12. GIRO 9. Occhio che Jorge Martin si sta avvicinando a Raul Fernandez. Solo 4 decimi di margine per Raul. Lontani invece Di Giannantonio e Bezzecchi che hanno oltre 1'' di ritardo, quasi 2 secondi

    15:18

  13. GIRO 8. Diogo Moreira continua a scivolare e ora lo tallona anche Aldeguer

    15:17

  14. GIRO 8. C'è stata infatti la reazione di Jorge Martin che ha mangiato tre decisimi a Raul Fernandez quando mancano ormai 4 giri alla conclusione di questa Sprint Race

    15:17

  16. GIRO 8. Raul Fernandez con 7 decimi di vantaggio su Jorge Martin. Poi Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez, Diogo Moreira, Aldeguer, Acosta, Bagnaia e Ogura a chiudere la top 10.

    15:16

  17. GIRO 7. SORPASSO MARQUEZ. Marc si prende la 5a posizione passando Diogo Moreira che dall'inizio della gara ha perso ben 3 posizioni, ma la differenza di motore e gomme era palese. Era stato bravo a issarsi là davanti in partenza

    15:15

  18. GIRO 6. Che prestazione finora di Raul Fernandez che aumenta il proprio vantaggio su Jorge Martin. 9 decimi di margine sull’ex Campione del mondo. Di Giannantonio terzo con 1’’4 di margine su Bezzecchi.

    15:13

  19. GIRO 6. Altra caduta, finisce a terra anche Franco Morbidelli

    15:13

  20. GIRO 6. Raul Fernandez ha 7 decimi di vantaggio su Jorge Martin. Di Giannantonio sempre terzo davanti a Bezzecchi, Diogo Moreira e Marc Marquez

    15:12

  22. GIRO 5. CADUTA DI BASTIANINI. Nel tentativo di difendersi da Acosta, arriva l'errore di Bastianini che entra troppo forte sul cordolo e si ribalta. Che peccato.

    15:12

  23. GIRO 4. Raul Fernandez e Jorge Martin sempre in lotta per la testa. 1''4 di ritardo per Di Giannantonio, ora c'è Bezzecchi che tallona Diogo Moreira per il 4° posto.

    15:09

  24. GIRO 3. Ricapitoliamo la situazione: Raul Fernandez e Jorge Martin con 1''5 di vantaggio su Di Giannantonio che ha passato Diogo Moreira. Poi Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguer, Bastianini, Acosta e Bagnaia a chiudere la top 10.

    15:09

  25. GIRO 3. Anzi, Diogo Moreira deve guardarsi agli specchietti perché viene tallonato da Di Giannantonio

    15:08

  26. GIRO 3. Comincia il terzo giro e Raul Fernandez e Jorge Martin hanno accumulato un po' di vantaggio su Diogo Moreira che scivola a 1''4 di ritardo.

    15:30

  28. GIRO 2. ECCO BEZZECCHI. L'italiano dell'Aprilia comincia a reagire e si riprende il 5° posto proprio davanti a Marc Marquez.

    15:07

  29. GIRO 2. Raul Fernandez sempre in testa davanti a Jorge Martin e Diogo Moreira. Sorpasso di Di Giannantonio che ha passato Marc Marquez prendendosi il 4° posto. Il Bez scivola al 6° posto.

    15:06

  30. GIRO 1. Marquez era riuscito a prendersi addirittura il primo posto, ma Raul Fernandez l’ha passato in staccata. Poi Jorge Martin e Diogo Moreira che riescono, a loro volta, a passare Marc. Bezzecchi scivola al 5° posto.

    15:04

  31. SI PARTE!!! Bezzecchi resta in testa, ma grandissima partenza anche di Marc Marquez che cerca subito di impensierire il Bez.

    15:03

  32. LA CLASSIFICA - E ricordiamo la classifica prima di questo week end. 1. Marco Bezzecchi 142 punti; 2. Jorge Martin 127; 3. Fabio Di Giannantonio 116; 4. Pedro Acosta 92; 5. Ai Ogura 77; 6. Raul Fernandez 68; 7. Alex Marquez 67; 8. Francesco Bagnaia 63; 9. Marc Marquez 57; 10. Fermin Aledeguer 47.

    14:49

  34. I PUNTI DELLA SPRINT RACE - Ricordiamo il sistema di attribuzione dei punti della Sprint Race, che danno punti fino al 9° classificato. 1. 12 punti, 2. 9 punti, 3. 7 punti, 4. 6 punti, 5. 5 punti, 6. 4 punti, 7. 3 punti, 8. 2 punti, 9. 1 punto.

    14:41

  35. Marc Marquez dietro le tre Aprilia ma, a conti fatti, è un ottimo risultato quello dello spagnolo perché è al ritorno in questo week end dopo l’incidente di qualche settimana fa. Sarà da valutare, però, su una distanza di gara.

    14:36

  36. MARQUEZ IN SECONDA FILA - Prima fila: Marzo Bezzecchi (Aprilia), Raul Fernandez (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia). Seconda fila: Marc Marquez (Ducati), Fermin Aldeguer (Ducati), Pecco Bagnaia (Ducati). Terza fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati), Diogo Moreira (Honda), Franco Morbidelli (Ducati). Quarta fila: Pedro Acosta (KTM), Enea Bastianini (KTM), Alex Rins (Yamaha).

    14:35

  37. BEZZECCHI IN POLE - Partiamo subito guardando i risultati delle qualifiche. Pole position che è stata conquistata da Marco Bezzecchi col tempo di 1'43''921.

    14:35

  38. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Sprint Race del Mugello, 7° appuntamento del Mondiale 2026.

    14:34

C’è Marzo Bezzecchi in pole position nella Sprint Race del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026. Prima fila tutta Aprilia con le Ducati di Marquez, Bagnaia e Di Giannantonio a seguire. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (142 pt.)
  2. Jorge Martin (127 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (116 pt.)
  4. Pedro Acosta (92 pt.)
  5. Ai Ogura (77 pt.)

Bezzecchi e Aprilia da paura nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il Bez strappa la prima pole position al Mugello con le moto di Noale che si prendono tutta la prima fila con Raul Fernandez e Jorge Martin. Ducati battuta su tutta la linea con Marc Marquez che nonostante tutti gli acciacchi è la migliore Desmosedici, 4° davanti ad Aldeguer e Bagnaia, grande delusione per Di Giannantonio che aveva dominato fp1, pre qualifiche, fp2 ma chiude solo 7°

La Gara Sprint del Gran Premio d’Italia si disputa sul Circuito del Mugello. Sono previsti 11 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 30 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marco Bezzecchi 1:43.921
Aprilia
2. Raul Fernandez 1:44.145
Aprilia
3. Jorge Martin 1:44.284
Aprilia
2ª fila 4. Marc Marquez 1:44.294
Ducati
5. Fermin Aldeguer 1:44.313
Ducati
6. Francesco Bagnaia 1:44.482
Ducati
3ª fila 7. Fabio Di Giannantonio 1:44.498
Ducati
8. Diogo Moreira 1:44.634
Honda
9. Franco Morbidelli 1:44.655
Ducati
4ª fila 10. Pedro Acosta 1:44.710
KTM
11. Enea Bastianini 1:44.863
KTM
12. Alex Rins 1:45.049
Yamaha
5ª fila 13. Ai Ogura 1:44.852
Aprilia
14. Brad Binder 1:44.908
KTM
15. Joan Mir 1:45.274
Honda
6ª fila 16. Luca Marini 1:45.279
Honda
17. Jack Miller 1:45.288
Yamaha
18. Fabio Quartararo 1:45.498
Yamaha
7ª fila 19. Maverick Viñales 1:45.873
KTM
20. Toprak Razgatlioglu 1:46.137
Yamaha
21. Michele Pirro 1:46.161
Ducati
8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:47.092
Honda

GP Italia, Sprint Mugello a Raul Fernandez: Martin e Di Giannantonio a podio, poi Bezzecchi e Martin, Bagnaia 7° Fonte: ANSA

Ordine di arrivo

  1. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
    00:19:28.408
  2. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:01.289
  3. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:03.287
  4. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:04.481
  5. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:09.055
  6. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:09.758
  7. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:10.983
  8. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:11.411
  9. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:11.809
  10. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:12.932
  11. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:16.690
  12. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:17.043
  13. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:18.407
  14. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:20.619
  15. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:20.669
  16. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:22.907
  17. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:25.423
  18. Michele Pirro
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:27.085
  19. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    +00:00:39.671
  20. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
  21. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  22. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    RITIRATO
Italian GP - Autodromo Internazionale del Mugello 30/05/2026
Autodromo Internazionale del Mugello

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Autodromo Internazionale del Mugello
  • Città: Florence
  • Nazione: Italia
  • Lunghezza giro: 5.25 KM

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