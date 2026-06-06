Sprint GP di Ungheria: capolavoro di Marquez, Acosta e Bezzecchi sul podio. Bagnaia e Di Giannantonio malissimo

Un mese fa era per terra a Le Mans malconcio, il giorno dopo operato due volte a spalla e piede. Oggi Marc Marquez è tornato alla vittoria. Trionfo nella Sprint del Gran Premio di Ungheria in solitario, alla sua maniera, dominando davanti a Pedro Acosta e Bezzecchi. Ai piedi del podio l’altra Aprilia di Raul Fernandez e poi la Ducati Gresini di Aldeguer e ancora Aprilia di Martin. A punti anche Diogo Moreira (Honda Lcr) e Bastianini (KTM). Fuori dai punti e deludenti Bagnaia 9° e Di Giannantonio 10°.

SPRINT GP UNGHERIA – Marquez parte bene dalla pole e gira comodamente davanti ad Acosta. Grande scatto di Bezzecchi che sale al 3° posto davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. Partiti male Bagnaia scivolato all’8° posto e Di Giannantonio crollato al 10°.

Marc ha fretta e va via rifilando oltre un secondo ad Acosta, Alle loro spalle è bagarre tra Bez e Aldeguer che però infarellato sbaglia, rischia di cadere, ma perde la posizione contro Raul Fernandez, ora 4°.

Marquez arriva a 2 secondi di vantaggio su Acosta. Alle loro spalle Bez tiene a bada Fernandez e Aldeguer. Bagnaia e Diggia non si scrollano dal margine della zona punti. Il finale è tutto nella lotta per le posizioni a ridosso del podio ma Aldeguer ha un’altra incertezza in frenata a 2 giri dalla fine e deve quindi accontentarsi del 5° posto. Davanti invece Marquez si gode il trionfo ampiamente meritato.