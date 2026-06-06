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Sprint GP di Ungheria: capolavoro di Marquez, Acosta e Bezzecchi sul podio. Bagnaia e Di Giannantonio malissimo

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 6 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Un mese fa era per terra a Le Mans malconcio, il giorno dopo operato due volte a spalla e piede. Oggi Marc Marquez è tornato alla vittoria. Trionfo nella Sprint del Gran Premio di Ungheria in solitario, alla sua maniera, dominando davanti a Pedro Acosta e Bezzecchi. Ai piedi del podio l’altra Aprilia di Raul Fernandez e poi la Ducati Gresini di Aldeguer e ancora Aprilia di Martin. A punti anche Diogo Moreira (Honda Lcr) e Bastianini (KTM). Fuori dai punti e deludenti Bagnaia 9° e Di Giannantonio 10°.

SPRINT GP UNGHERIA – Marquez parte bene dalla pole e gira comodamente davanti ad Acosta. Grande scatto di Bezzecchi che sale al 3° posto davanti ad Aldeguer e Raul Fernandez. Partiti male Bagnaia scivolato all’8° posto e Di Giannantonio crollato al 10°.

Marc ha fretta e va via rifilando oltre un secondo ad Acosta, Alle loro spalle è bagarre tra Bez e Aldeguer che però infarellato sbaglia, rischia di cadere, ma perde la posizione contro Raul Fernandez, ora 4°.

Marquez arriva a 2 secondi di vantaggio su Acosta. Alle loro spalle Bez tiene a bada Fernandez e Aldeguer. Bagnaia e Diggia non si scrollano dal margine della zona punti. Il finale è tutto nella lotta per le posizioni a ridosso del podio ma Aldeguer ha un’altra incertezza in frenata a 2 giri dalla fine e deve quindi accontentarsi del 5° posto. Davanti invece Marquez si gode il trionfo ampiamente meritato.

Il racconto della gara

  1. È tutto per oggi con la Sprint Race. Ci sentiamo domenica per l’intera giornata di gare. Si parte alle 11 con la Moto3.

    15:30

  2. LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Marco Bezzecchi 180 punti; 2. Jorge Martin 160; 3. Fabio Di Giannantonio 134; 4. Pedro Acosta 112; 5. Raul Fernandez 93; 6. Ai Ogura 92; 7. Marc Marquez 83; 8. Francesco Bagania 83; 9. Alex Marquez 67; 10. Fermin Aldeguer 64.

    15:30

  4. L’ORDINE D’ARRIVO - 1. Marc Marquez; 2. Pedro Acosta; 3. Marco Bezzecchi; 4. Raul Fernandez; 5. Fermin Aldeguer; 6. Jorge Martin; 7. Diogo Moreira; 8. Enea Bastianini; 9. Francesco Bagnaia; 10. Fabio Di Giannantonio.

    15:27

  5. Acosta e Bezzecchi completano il podio e il resto della top 10 resta così come ce l'avevamo dopo i primi 4-5 giri. Non sono cambiate le posizioni

    15:25

  6. VINCE MARC MARQUEZ!!! Torna al successo il pilota della Ducati che conquista la sua prima sprint stagionale

    15:24

  7. GIRO 13. Bagania viene passato da Di Giannantonio, ma il pilota della Ducati recupera subito la posizione

    15:24

  8. GIRO 13. ULTIMO GIRO PER MARQUEZ.

    15:23

  10. GIRO 12. La top 10 è sempre la stessa. Marquez, Acosta, Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer, Jorge Martin, Diogo Moreira, Bastianini, Bagania e Di Giannantonio

    15:23

  11. GIRO 11. LUNGO ALDEGUER. Cerca il sorpasso lo spagnolo su Raul Fernandez, ma va lungo e saluta ogni chance di passare

    15:22

  12. GIRO 11. Marquez ha 2''3 sempre su Acosta che ha 1''2 su Bezzecchi. Il leader del Mondiale ha 6 decimi su Raul Fernandez e Aldeguer

    15:41

  13. GIRO 10. Aldeguer vicinissimo a Raul Fernandez. Questo duello potrebbe favorire Bezzecchi che ha ancora 6 decimi di margine

    15:21

  14. GIRO 10. Marquez con 2''3 su Acosta, poi Bezzecchi che ha 6 decimi su Raul Fernandez e Aldeguer. Poi Jorge Martin, Diogo Moreira, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio. Non cambiano ancora le posizioni

    15:20

  16. GIRO 9. Acosta ha perso altri due decimi nei confronti di Marquez. Non l'abbiamo visto, ma lo spagnolo della KTM deve aver sbagliato qualcosa sul tracciato

    15:19

  17. GIRO 8. Raul Fernandez racimola qualche decimo su Bezzecchi. Ma occhio anche a Aldeguer. Potrebbe esserci una sfida a tre per il 3° posto.

    15:18

  18. GIRO 8. 2''1 di vantaggio per Marquez su Acosta. Bezzecchi è lontano dallo spagnolo per il 2° posto, ma mantiene 7 decimi di margine su Raul Fernandez e Aldeguer

    15:17

  19. GIRO 7. Bagnaia invece non è riuscito a passare Bastianini e, invece, deve ora guardarsi alle spalle perché è rientrato Di Giannantonio

    15:16

  20. GIRO 7. Marquez con 2''1 di vantaggio su Acosta. Bezzecchi ancora con margine su Raul Fernandez e Aldeguer che sono in lotta per il 4° posto

    15:16

  22. GIRO 6. Non cambiano le posizioni sotto il podio. Dietro a Bezzecchi ci sono Raul Fernandez, Aldeguer, Jorge Martin, Diogo Moreira, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio. Aldeguer cerca comunque di ricostruire la sua gara dopo l'errore di poco fa e si rimette alla caccia di Fernandez

    15:39

  23. GIRO 6. Marquez con 2''02 di margine su Acosta. Poi a 1''4 Bezzecchi. Davanti posizioni già cristallizzate

    15:13

  24. GIRO 5. Nelle retrovie della top 10, Bagnaia ha raggiunto Bastianini e cerca il varco per passare. Poco più indietro Di Giannantonio che deve ancora entrare in ritmo

    15:12

  25. GIRO 5. Sale a 2''04 il vantaggio di Marc Marquez su Acosta che ha, a sua volta, 1''2 di margine su Bezzecchi che ora può andare più tranquillo non essendoci più Aldeguer sui suoi scarichi

    15:37

  26. GIRO 4. Aldeguer sbaglia tutto. Cerca un altro sorpasso su Bezzecchi, ma finisce per perdere il controllo della moto dopo aver preso il cordolo. Aldeguer perde una posizione, passato da Raul Fernandez

    15:35

  28. GIRO 4. Continua a guadagnare Marc Marquez che ha 1''55 di margine su Acosta

    15:09

  29. GIRO 3. Aldeguer cerca il sorpasso su Marco Bezzecchi, ma il leader del Mondiale riesce a chiudere la porta allo spagnolo

    15:08

  30. GIRO 3. Ricapitoliamo: Marquez in testa con più di 1'' su Acosta. A 9 decimi da Acosta il duello Bezzecchi-Aldeguer. Poi Fernandez, Diogo Moreira, Jorge Martin, Bastianini, Bagnaia e Di Giannantonio

    15:07

  31. GIRO 2. 1'37''9 per Marquez che guadagna tantissimo su Acosta che scivola a 1''16 di ritardo. Tempo straordinario dello spagnolo

    15:06

  32. GIRO 2. Marquez è riuscito a prendere ritmo e fa scivolare Acosta a 7 decimi. Poi sfida Bezzecchi-Aldeguer per il 3° posto. Poi Raul Fernandez, Jorge Martin, Diogo Moreira, Bagnaia, Bastianini e Di Giannantonio a chiudere la top 10

    15:06

  34. GIRO 1. Jorge Martin, partito malissimo, recupera però una posizione su Bagnaia. Bezzecchi rimontato da Aldeguer che ora lo tallona

    15:05

  35. GIRO 1. Che rimonta di Bezzecchi che risale al 3° posto, ma Acosta tallona Marquez. Sotto le posizioni del podio Aldeguer, Raul Fernandez, Diogo Moreira e Bagnaia

    15:04

  36. SI PARTE!!! Marquez si tiene la testa davanti ad Acosta. Bella partenza del Campione del Mondo.

    15:03

  37. LA CLASSIFICA - Anidamo a vedere la classifica generale prima di questo week end in Ungheria. 1. Marco Bezzecchi 173 punti; 2. Jorge Martin 156; 3. Fabio Di Giannantonio 134; 4. Pedro Acosta 103; 5. Ai Ogura 92; 6. Raul Fernandez 88; 7. Francesco Bagnaia 82; 8. Marc Marquez 71; 9. Alex Marquez 67; 10. Fermin Aldeguer 58.

    14:41

  38. I PUNTI - Ricordiamo che la Sprint Race si correrà su 13 giorni e vengono assegnati punti fino al 9° classificato. Punti: 1. 12 punti, 2. 9 punti, 3. 7 punti, 4. 6 punti, 5. 5 punti, 6. 4 punti, 7. 3 punti, 8. 2 punti, 9. 1 punto.

    14:37

  40. LA GRIGLIA - Prima fila: Marc Marquez (Ducati), Pedro Acosta (KTM), Fermin Aldueger (Ducati). Seconda fila: Fabio Di Giannantonio (Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Marco Bezzecchi (Aprilia). Terza fila: Raul Fernandez (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Luca Marini (Honda). Quarta fila: Ai Ogura (Aprilia), Diogo Moreira (Honda), Jack Miller (Yamaha).

    14:36

  41. APRILIA INDIETRO - A partire in prima fila, con Marquez, ci saranno Pedro Acosta e Fermin Aldeguer. La KTM è ancora in grande forma, come fatto vedere proprio da Acosta nel week end passato in Italia. Lo spagnolo ha registrato un ritardo di appena 53 millesimi dal connazionale Marquez. Dietro, questa volta, le Aprilia. Solo 6° Marco Bezzecchi col tempo di 1'37''428, davanti ai compagni di Scuderia Raul Fernandez e Jorge Martin.

    14:33

  42. LA POLE - Settimana scorsa, nel GP d'Italia, Marc Marquez aveva fatto il suo ritorno dopo l'infortunio. Non era andato male ma, durante la gara, la stanchezza si è fatta sentire, con il Campione del Mondo che ha perso posizioni nel finale. Il pilota della Ducati, invece, è partito forte in questo week end, nonostante una caduta nel Q2, e ha fatto segnare la pole sul circuito del Balaton Park col tempo di 1’36’’785.

    14:31

  43. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta dall’Ungheria per assistere insieme a voi alla Sprint Race del GP d’Ungheria, 8a tappa del Mondiale 2026.

    14:29

La MotoGP torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale 2026. A partire in pole sarà il redivivo Marc Marquez con una prima fila tutta spagna e una seconda tutta italiana con Diggia, Bagnaia e Bezzecchi. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (173 pt.)
  2. Jorge Martin (156 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (134 pt.)
  4. Pedro Acosta (103 pt.)
  5. Ai Ogura (92 pt.)

Marc Marquez firma la pole position del Gran Premio di Ungheria nonostante anche una caduta in avvio del Q2 al pari di Di Giannantonio. Lo spagnolo si è rialzato e ha messo tutti in riga alle sue spalle con la Spagna a prendersi tutta la prima fila con la Ktm di Acosta e la Ducati Gresini di Aldeguer in prima fila. Italia “relegata” in seconda fila con Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia.

La Sprint del Gran Premio di Ungheria si disputa sul Circuito di Balaton Park. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 6 giugno. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Marc Marquez 1:36.785
Ducati
2. Pedro Acosta 1:36.838
KTM
3. Fermin Aldeguer 1:37.125
Ducati
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:37.232
Ducati
5. Francesco Bagnaia 1:37.317
Ducati
6. Marco Bezzecchi 1:37.428
Aprilia
3ª fila 7. Raul Fernandez 1:37.548
Aprilia
8. Jorge Martin 1:37.548
Aprilia
9. Luca Marini 1:37.605
Honda
4ª fila 10. Ai Ogura 1:37.629
Aprilia
11. Diogo Moreira 1:37.850
Honda
12. Jack Miller 1:38.241
Yamaha
5ª fila 13. Joan Mir 1:37.756
Honda
14. Enea Bastianini 1:37.815
KTM
15. Fabio Quartararo 1:45.498
Yamaha
6ª fila 16. Iker Lecuona 1:38.024
Ducati
17. Brad Binder 1:38.068
KTM
18. Toprak Razgatlioglu 1:38.074
Yamaha
7ª fila 19. Franco Morbidelli 1:38.234
Ducati
20. Alex Rins 1:38.469
Yamaha
21. Maverick Viñales 1:38.469
KTM
8ª fila 22. Cal Crutchlow 1:39.284
Honda

Sprint GP di Ungheria: capolavoro di Marquez, Acosta e Bezzecchi sul podio. Bagnaia e Di Giannantonio malissimo Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    00:21:22.047
  2. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:01.548
  3. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:02.722
  4. Raul Fernandez
    Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:03.973
  5. Fermin Aldeguer
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:04.366
  6. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:05.708
  7. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:06.285
  8. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:07.587
  9. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:08.237
  10. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:08.469
  11. Ai Ogura
    Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:11.609
  12. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:12.070
  13. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:14.173
  14. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:15.799
  15. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:15.961
  16. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:16.376
  17. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:17.070
  18. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:17.381
  19. Maverick Vinales
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:19.490
  20. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:20.662
  21. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:24.063
  22. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    +00:00:30.947
Hungarian GP - Balaton Park 06/06/2026
Balaton Park

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Balaton Park
  • Città: Balatonfőkajar
  • Nazione: Ungheria
  • Lunghezza giro: 4.08 KM

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