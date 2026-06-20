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Sprint Gp Repubblica Ceca: Bagnaia torna Pecco, vittoria magistrale. Ogura e Marquez a podio, caduta di Bezzecchi

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Brno. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 20 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Un capolavoro alla Pecco Bagnaia. Così il due volte campione della MotoGP è tornato grande nella Sprint Race del Gran Premio di Repubblica Ceca. Partito dalla seconda casella in prima fila, Pecco ha bruciato allo start il poleman Ogura e si è involato verso la vittoria. Ha pagato la rischiosa scelta della gomma morbida, Bagnaia è andato via fino a un secondo di vantaggio sul giapponese che è tornato nel finale ma senza mai impensierirlo nell’ultimo giro. A completare il podio Marc Marquez pure lui venuto su nel finale ma senza acuti.

Ai piedi del podio Di Giannantonio e Martin 5° che recupera qualche punticino su Bezzecchi che è caduto a 2 giri dalla fine. Completano la zona punti Raul Fernandez, Bastianini prima Ktm dopo la caduta di Pedro Acosta, Aldeguer e Binder.

Cronaca in diretta

  1. live
    BAGNAIA CE L'HA FATTA!!!

    PECCO HA VINTO LA SPRINT DI BRNO!!! 2° Ogura, 3° Marc Marquez

    Grandissimo Pecco Bagnaia che è partito fortissimo e poi ha gestito il rientro di Ogura e di Marquez. Ai piedi del podio Di Giannantonio e Jorge Martin 5° che recupera qualche punticino su Bezzecchi che è caduto a 2 giri dalla fine

    16:05
  2. live
    ULTIMO GIRO

    Bagnaia lo comincia con Ogura e Marquez alle calcagna, in tre si giocano questa Sprtint. Emozione a Brno!!!

    16:05
  4. live
    2 GIRI ALLA FINE

    niente da fare, Ogura ha forzato un altro giro e ha quasi ripreso Bagnaia, Marquez non è lontano. In tre per la vittoria!

    NOOOO! CADE BEZZECCHI!! Il leader del Mondiale cade in curva 3!

    16:04
  5. live
    3 GIRI ALLA FINE

    Bagnaia si è ripreso, conserva mezzo secondo di vantaggio su Ogura e Marquez ha ripreso Ogura

    CADUTA DI LUCA MARINI!

    16:04
  6. live
    6° GIRO

    Ogura adesso ha recuperato qualche decimo, girando per la prima volta sopra l’1.53, Ogura invece è a in un attimo ha dimezzato il gap

    CADUTA DI PEDRO ACOSTA! Martin guadagna una posizione ed è 6°

    16:04
  7. live
    5° GIRO

    Bagnaia ha praticamente un secondo di vantaggio su Ogura, sono praticamente tutti sgranati alle spalle di Pecco; solo Acosta e Martin sono in lotta

    16:04
  8. live
    4° GIRO

    Bagnaia continua a pigiare sull’acceleratore, miglior tempo ancora sotto l’1.53. Gran lotta tra Martin e Acosta per il 6° posto

    16:04
  10. live
    3° GIRO

    Bagnaia passa con quasi 1 secondo su Ogura; Marquez e Diggia sono ingarellati per il 3° posto, più staccato Bezzecchi, poi Acosta e Martin

    16:01
  11. live
    2° GIRO

    Bagnaia e Ogura fanno un po’ il vuoto, Marquez si è staccato un po’ e ha Diggia negli scarichi! 5° Bezzecchi

    16:01
  12. live
    1° GIRO

    Bagnaia in testa, Ogura e Marquez alle sue spalle. CADUTI VINALES E MOREIRA! (piloti ok)

    16:01
  13. live
    PARTITI

    Bagnaia gira primo davanti a Ai Ogura!

    16:01
  14. pre
    TUTTO PRONTO

    Tutto pronto per il giro di formazione!

    Ai Ogura, Bagnaia, Diggia in prima fila, Bez e Marquez in seconda, ci siamo!

    16:01

  17. C’è il giapponese Ogura in pole position nella Sprint Race del GP di Repubblica Ceca, nono appuntamento del Mondiale 2026 che si corre sulla pista di Brno. La classifica piloti è attualmente così composta:

    1. Marco Bezzecchi (180 pt.)
    2. Jorge Martin (160 pt.)
    3. Fabio Di Giannantonio (138 pt.)
    4. Pedro Acosta (132 pt.)
    5. Marc Marquez (108 pt.)

    A sorpresa ma non tanto visto il miglior tempo al venerdì, Ai Ogura ha fatto la sua prima position in MotoGP. Il giapponese dell’Aprilia Trackhouse ha messo in fila tre italiani: Di GiannantonioBagnaia che partiranno con lui in prima fila, e poi Bezzecchi e Marc Marquez 5° in griglia dopo che il suo primo time attack era stato cancellato per un track limits.

    Dalla seconda fila col Bez e Marc, scatterà anche Diogo Moreira altra piacevole sorpresa di giornata con la Honda LCR. A chiudere la top ten Raul Fernandez Acosta, Morbidelli passato dal Q1 al pari di Martin che scatterà decimo e domenica in gara dovrà scontare due long lap penalty.

     

Sprint Gp Repubblica Ceca: Bagnaia torna Pecco, vittoria magistrale. Ogura e Marquez a podio, caduta di Bezzecchi Fonte: Ansa

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