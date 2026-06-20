Sprint Gp Repubblica Ceca: Bagnaia torna Pecco, vittoria magistrale. Ogura e Marquez a podio, caduta di Bezzecchi

Ultimo aggiornamento: 20-06-2026 16:07

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Riassunto dell'evento

Un capolavoro alla Pecco Bagnaia. Così il due volte campione della MotoGP è tornato grande nella Sprint Race del Gran Premio di Repubblica Ceca. Partito dalla seconda casella in prima fila, Pecco ha bruciato allo start il poleman Ogura e si è involato verso la vittoria. Ha pagato la rischiosa scelta della gomma morbida, Bagnaia è andato via fino a un secondo di vantaggio sul giapponese che è tornato nel finale ma senza mai impensierirlo nell’ultimo giro. A completare il podio Marc Marquez pure lui venuto su nel finale ma senza acuti.

Ai piedi del podio Di Giannantonio e Martin 5° che recupera qualche punticino su Bezzecchi che è caduto a 2 giri dalla fine. Completano la zona punti Raul Fernandez, Bastianini prima Ktm dopo la caduta di Pedro Acosta, Aldeguer e Binder.