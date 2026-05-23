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Diretta live Sprint Race GP del Canada: subito colpo di scena, Stroll non parte

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Montreal. Sono previsti 23 giri. Semafori spenti alle 19.00 di sabato 23 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 18:00

Cronaca in diretta

  1. Giro di formazione per i piloti, tutto pronto per la partenza di questa Sprint Race!

    17:57

  2. Ricordiamo che il Circuito é stato dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, leggenda dell'automobilismo canadese.

    17:33

  4. Saranno 23 i giri per questa Sprint Race, in vista della gara di domani che invece sará sulla distanza di 70 giri.

    11:40

  5. Seconda fila per Norris e Piastri, alle loro spalle la coppia Ferrari con Hamilton quinto, sesto Leclerc. Solo settimo Verstappen.

    11:38

  6. Benvenuti e benvenute alla Sprint Race del Gran Pemio di Formula 1 del Canada: a Montreal pole position di Russell, con Antonelli alle sue spalle.

    11:37

La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026. Ci sarà George Russell in pole per una prima fila tutta Mercedes col leader del Mondiale Antonelli al suo fianco. Poi le due McLaren quindi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Kimi Antonelli (100 pt.)
  2. George Russell (80 pt.)
  3. Charles Leclerc (59 pt.)
  4. Lando Norris (51 pt.)
  5. Lewis Hamilton (51 pt.)

George Russell partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio del Canada davanti a Kimi Antonelli leader del Mondiale, per una prima fila tutta Mercedes. Alle spalle delle frecce d’argento le due McLaren df Norris e Piastri. Pizzico di delusione in casa Ferrari soprattutto per Lewis Hamilton che era sembrato in palla sia in SQ1 che in SQ2 ma non è andato oltre il 5° tempo davanti a un Leclerc invece mai a regime. Solo 7° Max Verstappen con la Red Bull poi Hadjar, Lindblad con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.

La Gara Sprint del Gran Premio del Canada si disputa sul circuito di Montreal. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 23 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:12.965
Mercedes
2. Kimi Antonelli 1:13.033
Mercedes
2ª fila 3. Lando Norris 1:13.280
McLaren
4. Oscar Piastri 1:13.299
McLaren
3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:13.326
Ferrari
6. Charles Leclerc 1:13.410
Ferrari
4ª fila 7. Max Verstappen 1:13.504
Red Bull
8. Isack Hadjar 1:13.605
Red Bull
5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:13.737
Racing Bulls
10. Carlos Sainz 1:14.536
Williams
6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:14.595
Audi
12. Gabriel Bortoleto 1:14.627
Audi
7ª fila 13. Franco Colapinto 1:14.702
Alpine
14. Esteban Ocon 1:14.928
Haas
8ª fila 15. Oliver Bearman 1:15.197
Haas
16. Fernando Alonso s.t.
Aston Martin
9ª fila 17. Sergio Perez 1:16.002
Cadillac
18. Lance Stroll 1:16.354
Aston Martin
10ª fila 19. Pierre Gasly 1:16.642
Alpine
20. Valtteri Bottas 1:16.866
Cadillac
11ª fila 21. Alexander Albon no time
Williams
22. Liam Lawson no time
Racing Bulls

Diretta live Sprint Race GP del Canada: subito colpo di scena, Stroll non parte Fonte: ANSA

Posizioni

SPRINT RACE del Canada - Circuit Gilles-Villeneuve 23/05/2026
Circuit Gilles-Villeneuve

Altri dati:

  • Ora inizio: 18:00
  • Circuito: Circuit Gilles-Villeneuve
  • Città: Montreal
  • Nazione: Canada
  • Lunghezza giro: 4.361 KM

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