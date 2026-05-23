Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026. Ci sarà George Russell in pole per una prima fila tutta Mercedes col leader del Mondiale Antonelli al suo fianco. Poi le due McLaren quindi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:

Kimi Antonelli (100 pt.) George Russell (80 pt.) Charles Leclerc (59 pt.) Lando Norris (51 pt.) Lewis Hamilton (51 pt.)

George Russell partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio del Canada davanti a Kimi Antonelli leader del Mondiale, per una prima fila tutta Mercedes. Alle spalle delle frecce d’argento le due McLaren df Norris e Piastri. Pizzico di delusione in casa Ferrari soprattutto per Lewis Hamilton che era sembrato in palla sia in SQ1 che in SQ2 ma non è andato oltre il 5° tempo davanti a un Leclerc invece mai a regime. Solo 7° Max Verstappen con la Red Bull poi Hadjar, Lindblad con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.

La Gara Sprint del Gran Premio del Canada si disputa sul circuito di Montreal. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 23 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. George Russell 1:12.965

Mercedes 2. Kimi Antonelli 1:13.033

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:13.280

McLaren 4. Oscar Piastri 1:13.299

McLaren 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:13.326

Ferrari 6. Charles Leclerc 1:13.410

Ferrari 4ª fila 7. Max Verstappen 1:13.504

Red Bull 8. Isack Hadjar 1:13.605

Red Bull 5ª fila 9. Arvid Lindblad 1:13.737

Racing Bulls 10. Carlos Sainz 1:14.536

Williams 6ª fila 11. Nico Hülkenberg 1:14.595

Audi 12. Gabriel Bortoleto 1:14.627

Audi 7ª fila 13. Franco Colapinto 1:14.702

Alpine 14. Esteban Ocon 1:14.928

Haas 8ª fila 15. Oliver Bearman 1:15.197

Haas 16. Fernando Alonso s.t.

Aston Martin 9ª fila 17. Sergio Perez 1:16.002

Cadillac 18. Lance Stroll 1:16.354

Aston Martin 10ª fila 19. Pierre Gasly 1:16.642

Alpine 20. Valtteri Bottas 1:16.866

Cadillac 11ª fila 21. Alexander Albon no time

Williams 22. Liam Lawson no time

Racing Bulls