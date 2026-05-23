La Formula 1 torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026. Ci sarà George Russell in pole per una prima fila tutta Mercedes col leader del Mondiale Antonelli al suo fianco. Poi le due McLaren quindi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Kimi Antonelli (100 pt.)
- George Russell (80 pt.)
- Charles Leclerc (59 pt.)
- Lando Norris (51 pt.)
- Lewis Hamilton (51 pt.)
George Russell partirà in pole position nella Sprint Race del Gran Premio del Canada davanti a Kimi Antonelli leader del Mondiale, per una prima fila tutta Mercedes. Alle spalle delle frecce d’argento le due McLaren df Norris e Piastri. Pizzico di delusione in casa Ferrari soprattutto per Lewis Hamilton che era sembrato in palla sia in SQ1 che in SQ2 ma non è andato oltre il 5° tempo davanti a un Leclerc invece mai a regime. Solo 7° Max Verstappen con la Red Bull poi Hadjar, Lindblad con la Racing Bulls e Sainz con la Williams.
La Gara Sprint del Gran Premio del Canada si disputa sul circuito di Montreal. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 19.00 di sabato 23 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1ª fila
|1. George Russell 1:12.965
Mercedes
|2. Kimi Antonelli 1:13.033
Mercedes
|2ª fila
|3. Lando Norris 1:13.280
McLaren
|4. Oscar Piastri 1:13.299
McLaren
|3ª fila
|5. Lewis Hamilton 1:13.326
Ferrari
|6. Charles Leclerc 1:13.410
Ferrari
|4ª fila
|7. Max Verstappen 1:13.504
Red Bull
|8. Isack Hadjar 1:13.605
Red Bull
|5ª fila
|9. Arvid Lindblad 1:13.737
Racing Bulls
|10. Carlos Sainz 1:14.536
Williams
|6ª fila
|11. Nico Hülkenberg 1:14.595
Audi
|12. Gabriel Bortoleto 1:14.627
Audi
|7ª fila
|13. Franco Colapinto 1:14.702
Alpine
|14. Esteban Ocon 1:14.928
Haas
|8ª fila
|15. Oliver Bearman 1:15.197
Haas
|16. Fernando Alonso s.t.
Aston Martin
|9ª fila
|17. Sergio Perez 1:16.002
Cadillac
|18. Lance Stroll 1:16.354
Aston Martin
|10ª fila
|19. Pierre Gasly 1:16.642
Alpine
|20. Valtteri Bottas 1:16.866
Cadillac
|11ª fila
|21. Alexander Albon no time
Williams
|22. Liam Lawson no time
Racing Bulls