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Diretta live Sprint GP di Francia MotoGP a Le Mans: Bagnaia in pole, in prima fila Marquez e Bezzecchi

Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 9 maggio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 15:00

Cronaca in diretta

  1. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della Sprint Race del GP di Francia della classe MotoGP.

    14:47

La MotoGP torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Marco Bezzecchi (101 pt.)
  2. Jorge Martin (90 pt.)
  3. Fabio Di Giannantonio (71 pt.)
  4. Pedro Acosta (66 pt.)
  5. Marc Marquez (57 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 9 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:29.634
2 Marc Marquez (Ducati) 1:29.646 +0.012
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.657 +0.023

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.699 +0.065
5 Pedro Acosta (KTM) 1:29.817 +0.183
6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.831 +0.197

7 Joan Mir (Honda) 1:29.837 +0.203
8 Jorge Martin (Aprilia) 1:29.847 +0.213
9 Ai Ogura (Aprilia) 1:29.888 +0.254

10 Alex Marquez (Ducati) 1:29.931 +0.297
11 Johann Zarco (Honda) 1:30.371 +0.737
12 Alex Rins (Yamaha) 1:30.616 +0.982

Diretta live Sprint GP di Francia MotoGP a Le Mans: Bagnaia in pole, in prima fila Marquez e Bezzecchi Fonte: ANSA

Posizioni

French GP - Bugatti Circuit 09/05/2026
Bugatti Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 15:00
  • Circuito: Bugatti Circuit
  • Città: Le Mans
  • Nazione: Francia
  • Lunghezza giro: 4.19 KM

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