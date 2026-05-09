Diretta live Sprint GP di Francia MotoGP a Le Mans: Bagnaia in pole, in prima fila Marquez e Bezzecchi

La MotoGP torna in pista per la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marco Bezzecchi (101 pt.)
- Jorge Martin (90 pt.)
- Fabio Di Giannantonio (71 pt.)
- Pedro Acosta (66 pt.)
- Marc Marquez (57 pt.)
La Gara Sprint del Gran Premio di Francia si corre sul Circuito di Le Mans. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 9 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:29.634
2 Marc Marquez (Ducati) 1:29.646 +0.012
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.657 +0.023
4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.699 +0.065
5 Pedro Acosta (KTM) 1:29.817 +0.183
6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.831 +0.197
7 Joan Mir (Honda) 1:29.837 +0.203
8 Jorge Martin (Aprilia) 1:29.847 +0.213
9 Ai Ogura (Aprilia) 1:29.888 +0.254
10 Alex Marquez (Ducati) 1:29.931 +0.297
11 Johann Zarco (Honda) 1:30.371 +0.737
12 Alex Rins (Yamaha) 1:30.616 +0.982