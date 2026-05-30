Diretta live Gp Spagna Superbike gara 1 ad Aragon

Ultimo aggiornamento: 30-05-2026 12:18

La Superbike torna in pista per Gara 1 del GP di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Niccolò Bulega (310 pt.) Iker Lecuona (215 pt.) Yari Montella (121 pt.) Lorenzo Baldassarri (107 pt.) Sam Lowes (103 pt.)

Sempre Nicolò Bulega! Il dominatore della stagione abbatte il muro dell’1’47 e conquista la pole position al MotorLan di Aragon con quasi mezzo secondo di margine sullo spagnolo Iker Leucona compagno di squadra. Terzo Surra, poi Sam e Alex Lowes, 6° Baldassarri tallonato da van der Mark. Il Gran Premio di Spagna si disputa sul Circuito di Aragon. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 14.00 di sabato 30 maggio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: