Diretta Live Union Brescia-Ascoli playoff finale Serie C: Rizzo Pinna chiama, Crespi risponde. Equilibrio all'intervallo

Finale andata Play-off Serie C
Mercoledì 2 giugno 2026 – Stadio Mario Rigamonti (Brescia) – ore 21.15
|Union Brescia-Ascoli
|1-1
TABELLINO LIVE
- UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi. Allenatore: Corini.
- ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.
- ARBITRO: Di Loreto di Terni.
- RETI: 8′ pt Rizzo Pinna, 13′ pt Crespi
- NOTE: serata uggiosa e ventosa. Terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Corradini (A), De Maria (B), D’Uffizi (A). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2′