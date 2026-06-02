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CALCIO SERIE C LIVE

Diretta Live Union Brescia-Ascoli playoff finale Serie C: Rizzo Pinna chiama, Crespi risponde. Equilibrio all'intervallo

Tutto esaurito lo stadio Mario Rigamonti con 16.000 tifosi pronti a spingere i padroni di casa. Dall'altra parte la squadra di Tomei cerca il colpaccio

Ultimo aggiornamento:

Luca Di Loreto

Luca Di Loreto

Giornalista

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Finale andata Play-off Serie C

Mercoledì 2 giugno 2026 – Stadio Mario Rigamonti (Brescia) – ore 21.15

Union Brescia-Ascoli 1-1

TABELLINO LIVE

  • UNION BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Boci; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi. Allenatore: Corini.
  • ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei.
  • ARBITRO: Di Loreto di Terni.
  • RETI: 8′ pt Rizzo Pinna, 13′ pt Crespi
  • NOTE: serata uggiosa e ventosa. Terreno di gioco in perfette condizioni. Ammoniti: Corradini (A), De Maria (B), D’Uffizi (A). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 2′

Cronaca in diretta

  1. Live
    Fine primo tempo

    Termina, adesso, il primo tempo tra Union Brescia e Ascoli. Risultato di parità: Rizzo Pinna chiama, il solito Valerio Crespi ha risposto cinque minuti più tardi.

    22:06
  2. Live
    Recupero

    Due i minuti di recupero concessi dal direttore di gara per questa prima frazione di gioco.

    22:04
  4. Live
    44' pt

    Pioggia sempre più intensa, complicato, adesso, produrre delle manovre di gioco apprezzabili nonostante il grande temperamento che stanno avendo le due squadre.

    22:02
  5. Live
    42' pt

    Bravo Silipo ad andare sul piede forte e guadagnare il calcio d’angolo, ben arginato da Mercati.

    22:00
  6. Live
    D'Uffizi ammonito

    D’Uffizi prova a ingannare il direttore di gara. Ammonito per simulazione nell’area di rigore del Brescia.

    21:58
  7. Live
    38' pt

    Prova a spingere forte l’Union. Calcio d’angolo, il secondo, guadagnato dalla squadra di Corini.

    21:56
  8. 37' pt
    Occasione Brescia

    Miracoloso Vitale sul solito Valerio Crespi, dopo la sponda perfetta di Mercati. Che occasione che ha avuto King Kong Crespi.

    21:55
  10. Live
    Ammonito De Maria

    De Maria ammonito, trattenuta vistosa a fermare D’Uffizi che aveva preso il tempo e aperto il gas.

    21:49
  11. Live
    27' pt

    Pioggia, vento ed emozioni al Rigamonti con 16.000 tifosi che continuano a cantare. In tribuna c’è anche l’ex Sandro Tonali.

    21:46
  12. Live
    26' pt

    Contropiede micidiale della formazione di Tomei, Mercati risolve e concede l’angolo.

    21:44
  13. Live
    25' pt

    Pressione alta delle “Rondinelle”, Ascoli, adesso, che fatica a trovare traiettorie pulite.

    21:42
  14. Live
    Corradini ammonito

    Primo ammonito è Corradini dell’Ascoli, brutto intervento su Boci.

    21:39
  16. Live
    20' pt

    Il direttore di gara conferma la sua decisione e assegna la rimessa dal fondo per l’Ascoli. Si gioca!

    21:37
  17. Live
    19' pt

    Retropassaggio avventato di Alagna che mette in difficoltà Vitale, in uscita atterra Crespi. Vediamo cosa decide la sala Var.

    21:37
  18. Live
    16' pt

    Uscita provvidenziale e coraggiosa del portiere Gori per anticipare il suo omonimo Gabriele, centravanti bianconero.

    21:33
  19. Live
    Pareggia il Brescia!!!! Che inizio

    Pareggia il Brescia!!!! Tutto in equilibrio al Rigamonti. Calcio d’angolo, terzo tempo di Silvestri, Mercati vince un rimpallo e il più lesto di tutti è il solito Valerio Crespi a gettare la sfera alle spalle di Vitale e far esplodere i tifosi di fede biancazzurra.

    21:31
  20. Live
    10' pt

    Reazione immediata dell’Union che ha portato nell’area ascolana ben quattro giocatori. Lamesta lamenta un fallo di mano di Curado, ma per l’arbitro è tutto regolare.

    21:29
  22. Live
    Rizzo Pinna sblocca la finale. Ascoli avanti

    Rete dell’Ascoli! Giocatona di Silipo, Gori non riesce a respingere al meglio e sulla ribattuta Rizzo Pinna buca il numero uno bresciano.

    21:27
  23. Live
    7' pt

    Tanta la tensione sia in campo che sulle due panchine. Poche occasioni per ora da una parte e dall’altra, Brescia compatto, Ascoli che prova a far gioco.

    21:25
  24. Live
    4' pt

    Ci prova l’Union, conclusione di Lamesta ribattuta da un difensore marchigiano.

    21:22
  25. Live
    2' pt

    Rigamonti vestito a festa. La squadra di Eugenio Corini ha iniziato forte, portando tanti uomini nella metà campo avversaria.

    21:20
  26. 1' pt
    Fischio d'inizio

    Iniziato il primo atto della finale play-off tra Union Brescia e Ascoli. Buon divertimento a tutti. 

    21:18

  29. La notte più attesa è arrivata. Novanta minuti per indirizzare una stagione, centottanta per inseguire un sogno. Union Brescia e Ascoli si affrontano questa sera al Rigamonti nell’andata della finale play-off di Serie C, ultimo doppio ostacolo prima della promozione in Serie B. Una sfida dal sapore storico tra due piazze abituate a palcoscenici importanti e accomunate dall’obiettivo di tornare nel calcio cadetto. Il ritorno è fissato per domenica 7 giugno al Del Duca, ma il primo verdetto passerà dalla serata alle pendici del Cidneo bresciano.

Diretta Live Union Brescia-Ascoli playoff finale Serie C: Rizzo Pinna chiama, Crespi risponde. Equilibrio all'intervallo Fonte: LPS

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