Diretta Masters 1000 Shanghai, Zhou vs Musetti LIVE: l'azzurro a caccia del riscatto dopo un 2026 difficile

Lorenzo Musetti arriva a Shanghai con la determinazione di chi vuole raddrizzare la barra di una stagione che lo ha fatto penare alquanto. Sin dall’inizio dell’anno il toscano ha lottato più con problemi fisici che con gli avversari, come l’infortunio all’adduttore destro patito ai quarti dell’Australian Open proprio mentre era impegnato in una partita contro Djokovic dove era in vantaggio di due set. A marzo poi è stata la volta del braccio destro, che lo ha costretto a dare forfait al Miami Open e quindi a maggio durante gli Internazionali d’Italia ha subito un altro infortunio, questa volta al retto femorale della coscia sinistra. Musetti ha dovuto quindi rinunciare all’estate degli Slam tra Roland Garros e Wimbledon, con il risultato che da quinto che era nel ranking ATP nel mese di gennaio è sceso poi sino al numero 25 attuale.