Diretta Masters 1000 Shanghai, Zhou vs Musetti LIVE: l'azzurro a caccia del riscatto dopo un 2026 difficile

Masters 1000 Shanghai 2026 (cemento), secondo turno
Yi Zhou vs Lorenzo Musetti, Qi Zhong Tennis Center, ore 13:30
|Zhou (CHN)
|Musetti (ITA)
Masters 1000 Shanghai 2026 (cemento), secondo turno
Yi Zhou vs Lorenzo Musetti, Qi Zhong Tennis Center, ore 13:30
|Zhou (CHN)
|Musetti (ITA)
Nativo di Pechino, Zhou Yi (da non confondere con l’artista contemporanea Yi Zhou) ha iniziato a giocare a badminton sino all’età di 10 anni, per poi passare al tennis. Debutta nel circuito maggiore dei professionisti nel 2023, mentre nel 2024 arriva la sua prima vittoria in un torneo ATP all’interno del tabellone principale di Chengdu. Nello stesso anno il primo successo in un match del Masters 1000, proprio a Shanghai e conquista i suoi primi titoli da pro a Tianjun. Nel 2025 la prima vittoria con un rivale tra i primi 50 del ranking, ovvero Cameron Norrie e l’anno dopo debutta nelle qualificazioni di uno Slam, sia al Roland Garros che a Wimbledon. Condivide con Alexander Zverev il fatto di essere affetto da diabete di tipo 1.
Lorenzo Musetti, assieme a Matteo Arnaldi e Luciano Darderi (che vedremo in campo domani), rappresenta inoltre una delle speranze di riscatto per l’Italia in questi Masters. Nella giornata odierna infatti sono caduti due azzurri: Flavio Cobolli ha ceduto per 6-1 4-6 6-3 ad Adrian Mannarino, proseguendo una striscia negativa di quattro sconfitte di fila per il n.7 al mondo. Non è andata bene neanche a Matteo Berrettini, la cui sconfitta contro Brandon Nakashima è stata un po’ più netta (7-6 7-5).
Lorenzo Musetti arriva a Shanghai con la determinazione di chi vuole raddrizzare la barra di una stagione che lo ha fatto penare alquanto. Sin dall’inizio dell’anno il toscano ha lottato più con problemi fisici che con gli avversari, come l’infortunio all’adduttore destro patito ai quarti dell’Australian Open proprio mentre era impegnato in una partita contro Djokovic dove era in vantaggio di due set. A marzo poi è stata la volta del braccio destro, che lo ha costretto a dare forfait al Miami Open e quindi a maggio durante gli Internazionali d’Italia ha subito un altro infortunio, questa volta al retto femorale della coscia sinistra. Musetti ha dovuto quindi rinunciare all’estate degli Slam tra Roland Garros e Wimbledon, con il risultato che da quinto che era nel ranking ATP nel mese di gennaio è sceso poi sino al numero 25 attuale.
In un tennis orfano per quel che resta di quest’anno solare di Sinner, l’Italia fa affidamento al resto della compagine azzurra impegnata nei grandi tornei del circuito internazionale. Tra i nostri connazionali uno in particolare sta cercando il riscatto, ovvero Lorenzo Musetti, reduce da una stagione condizionata da infortuni e occasioni perse che lo hanno fatto regredire nel ranking ATP al numero 25. Il toscano intende però scalare le posizioni e riprendersi quelle pregiate della top ten, e per farlo dovrà intanto iniziare con l’avere la meglio su Zhou Yi, gloria locale nel match odierno del Masters 1000 di Shanghai. Il n.307 al mondo ha battuto nei giorni scorsi nel torneo cinese un altro italiano, Mattia Bellucci, e oggi sfiderà Musetti nel secondo turno, con in palio un posto nei sedicesimi di finale.
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