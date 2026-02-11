Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina 11 febbraio 2026 Olimpiadi LIVE combinata nordica e alle 11:30 SuperG con Franzoni e Paris, nuovo scandalo

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica dell'11 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Oggi 11 febbraio, il programma impone di proseguire dopo le medaglie azzurre di ieri nella staffetta mista short track e curling doppio misto. L’italiano Daniel Grassl conquista il pubblico nel programma corto del pattinaggio di figura. Si parte con il Super G a Bormio con lo squadrone azzurro alle 11:30, nel pomeriggio tocca a Wierer e Vittozzi nel biathlon. Iniziano le manche dello slittino doppio. In serata l’esordio della nazionale di curling maschile contro la Svezia. Quarto posto per l’azzurra Hofer nello slittino. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • SuperG 🔴
  • Combinata 🔴
  • Curling 🔴
  • Pattinaggio-Danza 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 10:29
    heraskevych Fonte:Getty Images
    Il casco di Heraskevych contro il CIO

    “La fascia nera al braccio? No, indosserò il casco“. Vladyslav Heraskevych si ribella e nonostante il divieto del CIO prenderà parte alle gare di skeleton alle Olimpiadi di Milano Cortina col casco con le immagini degli atleti e atlete ucraini uccisi in guerra che lo stesso Comitato olimpico ha vietato.

    10:34
  2. 09:40
    Nuovo caso doping

    Nuovo caso a Milano Cortina. Le fondiste sudcoreane Han Dasom e Lee Eui-jin sono state escluse per una sostanza rilevata sui loro sci, proibita dalla stagione 2023/24. Le due sono state fermate per il fluoro, la sostanza è proibita dal protocollo

    09:43
  4. 09:38
    SuperG maschile ore 11.30, starting list e pettorali

    Ecco la start list completa e i numeri di pettorale del SuperG:

    1. Nils Allegre (FRA)
    2. James Crawford (CAN)
    3. Ryan Cochran-Siegle (USA)
    4. Christof Innerhofer (ITA)
    5. Jan Zabystan (CZE)
    6. Alexis Monney (SUI)
    7. Franjo von Allmen (SUI)
    8. Raphael Haaser (AUT)
    9. Giovanni Franzoni (ITA)
    10. Marco Odermatt (SUI)
    11. Stefan Babinsky (AUT)
    12. Fredrik Moeller (NOR)
    13. Dominik Paris (ITA)
    14. Stefan Rogentin (SUI)
    15. Vincent Kriechmayr (AUT)
    16. Marco Schwarz (AUT)
    17. Mattia Casse (ITA)
    18. Miha Hrobat (SLO)
    19. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
    20. Cameron Alexander (CAN)
    21. Sam Morse (USA)
    22. Martin Cater (SLO)
    23. River Radamus (USA)
    24. Elian Lehto (FIN)
    25. Alban Elezi Cannaferina (FRA)
    26. Nils Alphand (FRA)
    27. Brodie Seger (CAN)
    28. Simon Jocher (GER)
    29. Kyle Negomir (USA)
    30. Riley Seger (CAN)
    31. Tiziano Gravier (ARG)
    32. Simen Sellaeg (NOR)
    33. Marco Pfiffner (LIE)
    34. Anton Grammel (GER)
    35. Barnabas Szollos (ISR)
    36. Andrej Drukarov (LTU)
    37. Denni Xhepa (ALB)
    38. Elvis Opmanis (LAT)
    39. Dmytro Shepiuk (UKR)
    40. Arnaud Alessandria (MON)
    41. Emeric Guerillot (POR)
    42. Cormac Comerford (IRL)
    09:40
  5. 09:35
    Stasera Italia-Svezia di hockey uomini

    Stasera l’Italia proverà alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena a dare del filo da torcere alla Svezia, nel primo match del Gruppo B delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

    09:36
  6. 09:26
    Il programma completo di oggi

    Entriamo nel merito del programma: ecco nel dettaglio discipline e orario delle gare di oggi, 11 febbraio. 

    09:28
  7. 09:25
    Pagelle olimpiche

    Il punto sulla giornata olimpica: le pagelle del giorno 4 qui.

    09:26
  8. 09:22
    Mattarella oggi e domani a Cortina

    Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assisterà al SuperG con Goggia e Brignone. Sosterrà le azzurre in presenza.

    09:24
  10. 09:19
    Il programma della sera
    • ore 19.05 – CURLING (uomini, fase a gironi): Svezia-ITALIA, Canada-Germania, Rep. Ceca-Stati Uniti, Cina-Gran Bretagna
    • ore 19.30 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Danza (programma libero)
    • ore 19.30 – SNOWBOARD: Halfpipe uomini (qualificazioni)
    • ore 19.44 – SLITTINO: Doppio uomini (manche 2)
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, fase a gironi): ITALIA-Svezia
    09:22
  11. 09:05
    Il programma del pomeriggio
    • ore 14.15 – BIATHLON: Individuale donne
    • ore 14.15 – SCI ACROBATICO: Gobbe donne (finali)
    • ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, fase a gironi): Slovacchia-Finlandia
    • ore 17.00 – SLITTINO: Doppio donne (manche 1)
    • ore 17.51 – SLITTINO: Doppio uomini (manche 1)
    • ore 18.30 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 1000m uomini
    • ore 18.53 – SLITTINO: Doppio donne (manche 2)
    09:22
  12. 09:00
    Il programma della mattina
    • ore 10.00 – COMBINATA NORDICA (NH): Salto di gara
    • ore 10.30 – SNOWBOARD: Halfpipe donne (qualificazioni)
    • ore 11.00 – SCI ACROBATICO: Gobbe donne (qualificazioni)
    • ore 11.30 – SCI ALPINO: SuperG uomini
    • ore 13.45 – COMBINATA NORDICA (NH): Fondo
    09:21

  14. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. La giornata olimpica inizierà a Bormio, con il superG maschile sulla Stelvio. Attesa soprattutto per Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Ad Anterselva, per l’individuale femminile di biathlon. Una gara tanto attesa per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che dovranno fare i conti – soprattutto – con le sorelle Oeberg e la francese Jeanmonnot. L’Italia sogna in grande anche nel doppio femminile di slittino, con Andrea Voetter e Marion Oberhofer, e stasera come ormai di consueto appuntamento con il pattinaggio e la danza con la coppia Guignard/Fabbri.

Diretta Milano Cortina 11 febbraio 2026 Olimpiadi LIVE combinata nordica e alle 11:30 SuperG con Franzoni e Paris, nuovo scandalo

