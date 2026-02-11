Oggi 11 febbraio, il programma impone di proseguire dopo le medaglie azzurre di ieri nella staffetta mista short track e curling doppio misto. L’italiano Daniel Grassl conquista il pubblico nel programma corto del pattinaggio di figura. Si parte con il Super G a Bormio con lo squadrone azzurro alle 11:30, nel pomeriggio tocca a Wierer e Vittozzi nel biathlon. Iniziano le manche dello slittino doppio. In serata l’esordio della nazionale di curling maschile contro la Svezia. Quarto posto per l’azzurra Hofer nello slittino. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:
