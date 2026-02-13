Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 LIVE

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE snowboard Moioli e curling Gran Bretagna-Italia

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Dopo i due ori di ieri, grazie a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, l’argento di Arianna Fontana e il bronzo dello slittino ci attende un venerdì molto intenso. Oggi, 13 febbraio, si inizia con i ragazzi del curling, che dopo la vittoria con la Svezia affrontano un’altra delle rivali favorite sulla carta, la Gran Bretagna. In programma oggi anche snowboard con Michela Moioli e la 10km di sci di fondo e alla nazionale maschile di Hockey contro la Slovacchia. 10 km maschile di biathlon e nello skeleton. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Curling 🟢
  • Bob 🟢
  • Combinata 🟢
  • Snowboard🟢
  • Hockey sul ghiaccio 🔴
  • Biathlon 🔴
  • Skeleton🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 10:42
    LIVE Snowboard si prepara Groblechner

    Pronta anche l’azzurra Groblechner che si appresta a scendere e a fare la sua gara.

    10:44
  2. 10:40
    LIVE Snowboard, Moioli ai microfoni

    “Non voglio far vedere i segni. L’importante è essere qui tutta intera, mi hanno rimessa in sesto. Certo, ho qualche graffio ma l’importante è esserci, divertirsi e dare il massimo”, le prime parole di Michela Moioli ai microfoni di RaiSport dopo la discesa.

    10:41
  4. 10:35
    moioli Fonte:Getty Images
    LIVE Snowboard cross

    Michela Moioli al momento è 6° vicino alle francesi e la svizzera: un risultato incoraggiante considerata la brutta botta di cui porta i segni sul viso. Il trauma facciale pare superato, come dice lei stessa ai microfoni di RaiSport.

    10:38
  5. 10:31
    LIVE Curling uomini Gran Bretagna-Italia

    La situazione dopo il quarto end:

    • Gran Bretagna-Italia 4-5
    • Canada-USA 3-2
    • Cina-Norvegia 3-2
    • Svizzera-Rep. Ceca 5-1
    10:32
  6. 10:23
    LIVE Curling uomini dopo il quarto end

    La situazione dopo il quarto end:

    • Gran Bretagna-Italia 3-5
    • Canada-USA 3-1
    • Cina-Norvegia 3-2
    • Svizzera-Rep. Ceca 4-1
    10:24
  7. 10:20
    LIVE Snowboard Moioli 5°

    L’azzurra Michela Moioli chiude la sua prestazione con il tempo di 1:13.63. Al momento è 5° mentre il miglior tempo è della ceca Adamczykova.

    10:22
  8. 10:15
    LIVE Snowboard tocca a Moioli!
    10:18
  10. 09:38
    RIAMMESSA L'AZZURRA REBECCA PASSLER SQUALIFICATA A POCHI GIORNI DALLE OLIMPIADI

    Nel corso della diretta, RaiSport ha annunciato la riammissione ai Giochi dell’azzurra Rebecca Passler risultata positiva a un controllo antidoping.

    09:40
  11. 09:33
    LIVE Curling uomini Gran Bretagna-Italia la situazione dopo il secondo end

    La situazione dopo il secondo end:

    • Gran Bretagna-Italia 1-4
    • Canada-USA 1-1
    • Cina-Norvegia 2-0
    • Svizzera-Rep. Ceca 2-0
    09:38
  12. 09:30
    heraskevych Fonte:Getty Images
    Il casco di Heraskevych e la protesta dopo la squalifica

    In ginocchio e con il casco bianco sollevato in alto: la protesta alla conclusione della loro prova in staffetta di slittino, dei sei atleti ucraini si compone di questi due gesti. Un atto simbolico contro la squalifica del loro connazionale dello skeleton Vladisav Heraskevych, portabandiera a Cortina, che non ha rinunciato al suo casco con le immagini degli atleti di Kiev morti in guerra. Una scelta che gli è costato l’accredito.

    09:33
  13. 09:22
    LIVE Trampolino allenamento ufficiale 1
    09:23
  14. 09:20
    LIVE Bob a due incominciata anche all. ufficiale prova 3
    09:22
  16. 09:15
    LIVE Curling Gran Bretagna-Italia

    La situazione dopo il primo end:

    • Gran Bretagna-Italia 0-0
    • Canada-USA 1-0
    • Cina-Norvegia o-o
    • Svizzera-Rep. Ceca 2-0
    09:20
  17. 09:05
    LIVE Curling Gran Bretagna-Italia, si inizia!
    09:15
  18. 09:00
    Il programma serale
    • ore 19 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo maschile (programma libero)
    • ore 19.05 – CURLING (uomini, round robin): Svizzera-Cina, Rep. Ceca-Norvegia, Germania-ITALIA, Canada-Svezia
    • ore 19.30 – SKELETON: Uomini (batteria 3)
    • ore 19.30 – SNOWBOARD: Halfpipe uomini (finale)
    • ore 21.05 – SKELETON: Uomini (batteria finale)
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Canada-Svizzera
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti di finale): ITALIA-Stati Uniti
    09:07
  19. 08:50
    Il programma del pomeriggio
    • ore 14 – BIATHLON: Sprint 10km uomini
    • ore 14.05 – CURLING (donne, round robin)
    • ore 16 – PATTINAGGIO DI VELOCITA’: 10.000m uomini
    • ore 16 – SKELETON: Donne (batteria 1)
    • ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin)
    • ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, quarti di finale)
    • ore 17.48 – SKELETON: Donne (batteria 2)
    09:07
  20. 08:40
    Il programma del mattino
    • ore 9.05 – CURLING (uomini, round robin): Canada-Stati Uniti, Gran Bretagna-ITALIA, Cina-Norvegia, Svizzera-Rep. Ceca
    • ore 10 – SNOWBOARD: SBX donne (manche 1&2)
    • ore 11.45 – SCI DI FONDO: 10km TL individuale uomini
    • ore 12.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): Finlandia-Svezia
    • ore 12.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (uomini, round robin): ITALIA-Slovacchia
    • ore 13.30 – SNOWBOARD: SBX donne (fasi finali)
    09:06
  22. 08:30
    Gli azzurri e le azzurre attesi oggi

    Attesa per Michela Moioli nello snowboard cross dopo il piccolo incidente in allenamento, Davide Ghiotto nei 10.000m di pattinaggio di velocità e Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon.

    09:05

  24. Buongiorno e benvenuti su Virgilio SportSi chiude con due ori, un argento e un bronzo la giornata olimpica italiana. Su tutti spicca l’oro di una stratosferica Federica Brignone, che a distanza di circa 10 mesi dal terribile infortunio rimediato agli assoluti italiani ha conquistato il suo primo oro olimpico in carriera. Secondo trionfo invece per una sensazionale Francesca Lollobrigida, che vince anche i 5000m nel pattinaggio di velocità. Altro podio invece nello slittino con bronzo nella gara a squadre, mentre Arianna Fontana riscrive la storia dello sport olimpico italiano con l’argento nei 500m nello short track. Tante soddisfazioni ma anche qualche delusione, come quella di Pietro Sighel, penalizzato e fuori ai quarti nei 1000m dello short track.

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE snowboard Moioli e curling Gran Bretagna-Italia Fonte: Getty Images

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio