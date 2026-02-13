Ultimo aggiornamento: 13-02-2026 10:44

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Dopo i due ori di ieri, grazie a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, l’argento di Arianna Fontana e il bronzo dello slittino ci attende un venerdì molto intenso. Oggi, 13 febbraio, si inizia con i ragazzi del curling, che dopo la vittoria con la Svezia affrontano un’altra delle rivali favorite sulla carta, la Gran Bretagna. In programma oggi anche snowboard con Michela Moioli e la 10km di sci di fondo e alla nazionale maschile di Hockey contro la Slovacchia. 10 km maschile di biathlon e nello skeleton. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

