Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi con gli azzurri in gara:
9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)
9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina
10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6: Giada Andreutti, Simona De Silvestro
10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer
10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale: Manuela Passaretta (se recupera dal problema fisico)
12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminile: Italia (Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol)
12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6: Patrick Baumgartner
13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche: eventuali Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer
14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminile: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia
17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschili: Jeffrey Rosanelli
17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia
19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale: eventuali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam
20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter
21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti
21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali: Italia (formazione da definire)
22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini
22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini