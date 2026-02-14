Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 14 febbraio LIVE: Pinheiro vola in gigante, Vinatzer in ritardo, curling sotto

Segui la diretta live delle gare dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 di sabato 14 febbraio: l'Italia a caccia di medaglie nel gigante maschile e non solo, ma anche la staffetta femminile di fondo. Tornano Wierer e Sighel

Ultimo aggiornamento:

Riassunto dell'evento

Secondo sabato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. C’è tanta carne al fuoco tra palazzetti e piste da sci con l’Italia che spera in un bottino migliore del solo bronzo conquistato ieri dall’eterna Moioli. C’è grande attesa per lo slalom gigante maschile che vedrà al via Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. Tante gare, tanti azzurri in gara, giornata intensa da vivere in diretta live con noi!

  • Curling 🟢
  • Bob 🔴
  • Slalom gigante 🟢
  • Freestyle 🔴
  • Fondo 🔴
  • Hockey 🔴
  • Biathlon 🔴
  • Salto 🔴
  • Skeleton 🔴
  • Short track 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. live
    PARI ITALIA!!!

    Le azzurre la rimettono in parità, ora è 4-4 con la Cina al 7°end. Partita avvincente!!!

    10:46
  2. live
    CADE LUCA!!!

    NOOO!!! DE ALIPRANDINI OUT!!!

    Luca si intraversa a metà della sua discesa, perde uno sci e finisce a pelle d’orso sul manto nevoso!

    10:43
  4. live
    FORZA LUCA!

    Tocca al secondo azzurro in gara nel gigante: Luca De Aliprandini! Dai Luca!!!

    10:41
  5. live
    VINATZER CI CREDE!

    “Ho sbagliato io in alto, nel finale ho provato a spingere ma era segnato troppo, tra l’altro dopo di me nessuno ha fatto meglio. Proverò a cambiare qualcosa nella seconda manche, si può recuperare tanto, il ritardo dal podio non è poi tanto. All in sulla seconda!”

    10:35
  6. live
    CLASSIFICA 1°MANCHE

    Diamo uno sguardo alla classifica della prima manche dopo la discesa dei primi 15:

    1 Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) —
    2 Marco Odermatt (Svizzera) +0.95
    3 Loïc Meillard (Svizzera) +1.57
    4 Thomas Tumler (Svizzera) +1.89
    5 Léo Anguenot (Francia) +1.91
    6 Henrik Kristoffersen (Norvegia) +1.93
    7 Stefan Brennsteiner (Austria) +2.00
    8 Atle Lie McGrath (Norvegia) +2.01
    9 Žan Kranjec (Slovenia) +2.11
    10 Alex Vinatzer (Italia) +2.39

    10:32
  7. live
    MALE ALEX!

    Non ha trovato la sciata Alex Vinatzer in questa prima manche chiusa al 10° posto a 2″39 di ritardo!

    10:25
  8. live
    TOCCA A VINATZER!

    Scende il primo azzurro nello slalom gigante!

    FORZA ALEX!

    10:23
  10. live
    ITALIA DI NUOVO SOTTO!

    Al termine del 5°end la Cina torna davanti, 3–4 il punteggio sotto per le azzurre

    10:22
  11. live
    TRE SVIZZERI DIETRO!

    Tumler si piazza al 4° posto ai margini dei 2″ di ritardo: ci sono tre elvetici alle spalle di Pinheiro!

    10:20
  12. live
    DISTACCHI ABISSALI!

    Pinheiro sceso col pettorale numero 1 sta rifilando distacchi abissali a tutti i suoi avversari, per il momento solo Odermatt è riuscito a restare dentro il secondo, 0.95 centesimi, dal 3° Meillard è già a 1.57, gli altri partono dai 2″ di ritardo! Incredibile!

    10:16
  13. live
    ODERMATT 2°!

    Solo 2° posto per Marco Odermatt a 95 centesimi dal brasiliano Pinheiro

    10:11
  14. live
    CHE MANCHE IL "BRASILIANO"

    Grande gigante finora di Lucas PINHEIRO BRAATHEN che ha rifilato praticamente 2 secondi a Kristoffersen e McGrath

    10:07
  16. live
    GRANDE ITALIA!

    Le azzurre nel 4°end pareggiano ancora una volta i conti con la Cina, è 2-2!

    10:04
  17. live
    VIA AL GIGANTE!

    Partita la prima manche dello slalom gigante maschile!

    FORZA AZZURRI!

    10:02
  18. live
    LA STARTLIST DEL GIGANTE

    Sarà Lucas Pinheiro Braathen ad aprire la gara, lui che debutta con la bandiera brasiliana ai Giochi e vuole fare la storia del paese sudamericano, col 5 il favorito Odermatt, più in là gli azzurri con pettorali alti

    Ordine di partenza 1^ manche: 1 Pinheiro Braathen, 2 McGrath, 3 Kristoffersen, 4 Schwarz, 5 Odermatt, 6 Meillard, 7 Brennsteiner, 8 Kranjec, 9 Tumler, 10 Anguenot, 11 Haugan, 12 Vinatzer, 13 Zubcic, 14 Aerni, 15 Radamus, 21 De Aliprandini, 30 Kastlunger, 31 Franzoni.

    10:00
  19. pre
    TRA POCO IL GIGANTE!

    Intanto siamo entrati in fibrillazione per la gara dello slalom gigante dello sci alpino maschile!

    Mancano 5 minuti per l’inizio della prima manche!

    09:56
  20. live
    ITALIA SOTTO!

    Brutta giocata delle azzurre che si espongono al colpo delle cinesi che vanno a segno e adesso si fa dura, 3-1 per la Cina

    09:49
  22. live
    LE AZZURRE
    La formazione azzurra: la leda e vice-skip è Giulia Zardini Lacedelli, poi Marta Lo Deserto ed Elena Mathis nei ruoli di 2 e 3, mentre Stefania Constantini è la skip.
    L’Italia non è partita benissimo, due sconfitte nelle gare iniziali contro Svizzera e Corea del Sud
    09:48
  23. live
    AZZURRE PAREGGIANO!

    L’Italia ha pareggiato il match con le cinesi, siamo al 3°end e il punteggio è 1-1!

    Altri risultati gare in corso:
    Gran Bretagna-Canada 0-1
    Svizzera-Giappone 2-1

    09:41
  24. live
    ITALIA SOTTO

    Intanto sono già in corso alcune gare, l’Italia femminile sta giocando contro la Cina e per il momento al 2°end le azzurre sono sotto 0-1! Forza ragazze!

    (In corso anche le prove del Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6

    09:30
  25. pre
    AZZURRI IN GARA

    Di seguito tutti gli appuntamenti di oggi con gli azzurri in gara:

    9.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, salti di prova 4-5-6: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

    9.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Cina

    10.00 BOB – Monobob femminile, prova cronometrata 5-6: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

    10.00 SCI ALPINO – Gigante maschile, prima manche: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

    10.30 SCI FREESTYLE – Dual moguls femminile, sedicesimi di finale: Manuela Passaretta (se recupera dal problema fisico)

    12.00 SCI DI FONDO – Staffetta 4×7.5 km femminileItalia (Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Martina Di Centa e Federica Cassol)

    12.30 BOB – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 5-6: Patrick Baumgartner

    13.30 SCI ALPINO – Gigante maschile, seconda manche: eventuali Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

    14.45 BIATHLON – Sprint 7.5 km femminileHannah Auchentaller, Michela Carrara, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi

    16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Finlandia

    17.00 SPEED SKATING – 500 metri maschiliJeffrey Rosanelli

    17.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, trial round: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

    18.00 SKELETON – Gara femminile, terza manche: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

    18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

    19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia

    19.30 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (prima manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

    19.35 SKELETON – Gara femminile, quarta mancheAlessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

    19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, finale: eventuali Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

    20.15 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (seconda manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

    20.15 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, quarti di finale: Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

    21.00 SCI FREESTYLE – Big air femminile, qualificazioni (terza manche): Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

    21.01 SHORT TRACK – 1000 metri femminili, batterie: Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti

    21.49 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, semifinali: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

    22.05 SHORT TRACK – Staffetta 3000 metri femminile, semifinali: Italia (formazione da definire)

    22.35 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale B: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

    22.42 SHORT TRACK – 1500 metri maschili, Finale A: eventuali Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini

    09:25
  26. pre
    09:25
  28. pre
    IL PROGRAMMA DI OGGI

    Diamo subito un’occhiata al programma delle gare e degli azzurri in competizione nella giornata di oggi, 14 febbraio (San Valentino, auguri a tutti gli innamorati!)”

    09:17
  29. Ciao a tutti!
    BENVENUTI!

    Amici di Virgilio Sport buongiorno! Benvenuti a questa nuova diretta dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026! Anche oggi tante gare, tanti azzurri in gara a caccia di medaglie. Anche oggi sarà una grande giornata di sport e la vivremo tutti insieme!

    RESTATE CON NOI!!!

    09:11

  31. Buongiorno e benvenuti da Virgilio Sport. Sabato intenso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si parte subito forte con lo slalom gigante alle 10 con la prima manche con Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Tobias Kastlunger. Le azzurre del curling sfidano la Cina mentre nello sci di fondo c’è la staffetta con Cassol, De Martin, Di Centa e Ganz. Torna in gara Dorothea Wierern nella Sprint di Biathlon. E poi ancora Italia-Finlandia di Hockey, lo skeleton femminile, Pietro Sighel per i 1500 metri dello short track

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 14 febbraio LIVE: Pinheiro vola in gigante, Vinatzer in ritardo, curling sotto Fonte: Ansa

Virgilio Sport
