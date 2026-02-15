Virgilio Sport
Diretta Milano Cortina 15 febbraio, Olimpiadi live: grande attesa per Goggia e Brignone nello slalom gigante

Nona giornata delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si presenta come entusiasmante e con buone chance di medaglia per l'Italia, che tenterà il colpaccio nel biathlon con Giacomel e Wierer e nello slalom gigante con Brignone

Nona giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina e nove finali con medaglie in palio, con l’Italia che punta a incrementare il suo già incredibile bottino di podi in questa edizione dei Giochi. Gli azzurri infatti puntano a essere protagonisti nella staffetta maschile di sci di fondo, nel biathlon in occasione dell’inseguimento maschile con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin e in quello femminile con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. Molte speranze sono riposte anche nello sci alpino con lo slalom gigante femminile, dove saranno impegnate Lara Della Mea, Asja Zenere, Sofia Goggia e Federica Brignone, che dopo il miracolo di qualche giorno fa in supergigante è pronta a stupire nuovamente il mondo intero.

  • Curling maschile 🟢
  • Sci alpino slalom gigante femminile 🟢
  • Biathlon inseguimento uomini 🔴
  • Biathlon inseguimento donne 🔴
  • Sci di fondo staffetta uomini 🔴

  1. 10:22
    Robinson e Scheib vicine, Ljutic unica lontana

    Vicinissime alle prime anche Robinson e Scheib (distanti 35 e 39 millesimi), lontana invece Ljutic, che chiude a 1.37. Sono sette le atlete racchiuse in meno di mezzo secondo

    10:22
  2. 10:16
    Moltzan e Rast dietro ma vicine

    Circa quattro decimi di distanza dalle prime due anche per Rast e Moltzan

    10:16
  4. 10:12
    Shiffrin alle spalle delle prime due

    Quasi tre decimi di ritardo per Shiffrin sulle due precedenti atlete. Slalom gigante che si preannuncia molto combattuto

    10:12
  5. 10:09
    Hector eguaglia Stjernesund

    Due discese e due tempi esattamente uguali, con Hector che ha chiuso anche lei con il crono di 1:03.97

    10:09
  6. 10:07
    Iniziato il gigante!

    1:03.97, questo il primo tempo della prima manche di slalom gigante registrato da Stjernesund

    10:07
  7. 10:06
    Italia-Norvegia 1-4: scappano gli scandinavi

    Quarto end estremamente favorevole alla Norvegia, che rompe l’equilibrio e si porta avanti di tre punti

    10:06
  8. 10:04
    Qualche ritardo nel gigante

    Qualche minuto di ritardo per l’inizio dello slalo gigante per un po’ di vento sull’Olympia delle Tofane. Non dovrebbe comunque mancare troppo all’inizio

    10:04
  10. 9:59
    Italia-Norvegia 1-1

    Italia già in campo nel curling, dove la squadra maschile sta attualmente pareggiando (siamo al quarto end) per 1-1 con la Norvegia

    09:59
  11. 9:56
    Il programma di oggi

    Nona giornata delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con tantissimi eventi (nove dei quali da medaglia) che si disputeranno in questa e che potete trovare nel nostro programma di oggi.

    09:56

  13. Saranno nove le finali che assegneranno una medaglia in questa nona giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina, con l’Italia che può provare a fare la voce grossa e incrementare il numero di podi conquistati in questa edizione dei Giochi. Gli azzurri sono infatti tra i protagonisti più attesi nelle due finali dell’inseguimento nel biathlon e soprattutto nello slalom gigante dove si rivedrà all’opera Federica Brignone.

Diretta Milano Cortina 15 febbraio, Olimpiadi live: grande attesa per Goggia e Brignone nello slalom gigante Fonte: Ansa

