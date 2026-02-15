Diretta Milano Cortina 15 febbraio, Olimpiadi live: grande attesa per Goggia e Brignone nello slalom gigante

Ultimo aggiornamento: 15-02-2026 10:22

Nona giornata di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina e nove finali con medaglie in palio, con l’Italia che punta a incrementare il suo già incredibile bottino di podi in questa edizione dei Giochi. Gli azzurri infatti puntano a essere protagonisti nella staffetta maschile di sci di fondo, nel biathlon in occasione dell’inseguimento maschile con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e Nicola Romanin e in quello femminile con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchentaller. Molte speranze sono riposte anche nello sci alpino con lo slalom gigante femminile, dove saranno impegnate Lara Della Mea, Asja Zenere, Sofia Goggia e Federica Brignone, che dopo il miracolo di qualche giorno fa in supergigante è pronta a stupire nuovamente il mondo intero.

Curling maschile 🟢

Sci alpino slalom gigante femminile 🟢

Biathlon inseguimento uomini 🔴

Biathlon inseguimento donne 🔴

Sci di fondo staffetta uomini 🔴

