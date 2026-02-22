Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: si conclude un'edizione da record per l'Italia

La voglia di partire non conosce crisi
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
Ultimo aggiornamento:
L’Italia chiude queste Olimpiadi in casa con un saldo da record di 30 medaglie di cui 10 ori, tra cui la doppietta di Federica Brignone nello sci alpino e di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità. Gli azzurri hanno dominato in ben 10 discipline diverse, a dimostrazione dell’ampia versatilità del nostro movimento sportivo invernale. Da record anche l’impresa di Arianna Fontana, arrivata a quota 14 medaglie in vent’anni di Olimpiadi, da Torino 2006 a Milano Cortina.
Oltre alla presidentessa del CIO Kirsty Coventry e la massima autorità del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, questa sera presenzieranno la presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera Attilio Fontana, il governatore del Veneto Alberto Stefani e il suo predecessore Luca Zaia, oltre all’omologo per la Lombardia Attilio Fontana. Per quanto riguarda l’estero gli Stati Uniti dovrebbero essere rappresentati dal loro ambasciatore in Italia e a San Marino Tilman J.Fertitta. Per la Francia la ministra per lo Sport e i Giovani Marina Ferrari.
L’Italia schiera come portabandiera della sfilata conclusiva degli atleti, meno formale rispetto all’apertura, i campioni olimpici Lisa Vittozzi, oro nell’inseguimento nel biathlon, e Davide Ghiotto, a sua volta oro nell’inseguimento a squadre maschile nello short track.
L’Olimpiade di Milano Cortina 2026 giunge al suo compimento con la Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona, dal tema Beauty in Action. È la prima volta che una cerimonia dei Giochi si svolge in un sito storico di tale levatura, edificato durante il I secolo d.C.
Dallo Stadio San Siro all’Arena di Verona, collegando idealmente le due sedi di questa Olimpiade di Milano Cortina: il Veneto ospita la chiusura di questi Giochi Olimpici, con uno spettacolo dal titolo Beauty in Action. La direttrice delle cerimonie di Milano Cortina 2026 Maria Laura Iascone ha offerto uno sguardo d’insieme a ciò a cui assisteremo stasera: “Ogni linguaggio – danza, musica, cinema, architettura – diventerà parte di una coreografia corale. La bellezza non sarà solo mostrata, ma vissuta, condivisa, respirata. Vogliamo che il pubblico senta di far parte di un racconto che unisce emozione e riflessione, corpo e anima”. Tra gli ospiti attesi all’Arena di Verona Roberto Bolle, Benedetta Porcaroli, Achille Lauro e Gabry Ponte. Tra le autorità, attesa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Com'è cambiato il viaggio e le nuove formule di pagamentoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND