Diretta Milano Cortina 2026 Cerimonia di Chiusura LIVE: si conclude un'edizione da record per l'Italia

Oltre alla presidentessa del CIO Kirsty Coventry e la massima autorità del CONI Luciano Buonfiglio e il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, questa sera presenzieranno la presidentessa del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Camera Attilio Fontana, il governatore del Veneto Alberto Stefani e il suo predecessore Luca Zaia, oltre all’omologo per la Lombardia Attilio Fontana. Per quanto riguarda l’estero gli Stati Uniti dovrebbero essere rappresentati dal loro ambasciatore in Italia e a San Marino Tilman J.Fertitta. Per la Francia la ministra per lo Sport e i Giovani Marina Ferrari.