Virgilio Sport
OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 LIVE

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 22 febbraio LIVE: ultime medaglie, l'Italia ci prova col bob e la 50km donne

News, aggiornamenti e risultati dell'ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, domenica 22 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma

Ultimo aggiornamento:

Luca Fusco

Luca Fusco

Giornalista

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Con un po’ di magone per quel che non sarà più da domani, anzi già da stasera, ultimo giorno di gare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’ennesima giornata magica con la doppietta nello ski cross Deromedis-Tomasoni e la 30sima medaglia di Giovannini l’Italia prova il colpaccio nel bob a quattro: le speranze azzurre sono riposte in Patrick Baumgartner e il suo equipaggio (Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti). E ci proverà anche Anna Comarella nella 50km tecnica classica. Attesa anche per la finale del curlig femminile e dell’hockey maschile. Seguiamo insieme l’ultimo giorno di gare, qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Bob 🔴
  • Sci di fondo 🔴
  • Curling 🔴
  • Sci acrobatico 🔴
  • Hockey 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  2. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Oggi è l’ultimo giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Si assegnano le ultime medaglie prima delle cerimonia di chiusura in serata. Sono infatti in programma le finali del bob a quattro), dello sci di fondo con la mass start della 50km femminile, del curling femminile e  l’ultimo evento della rassegna Olimpica cioè la finalissima dell’hockey su ghiaccio maschile tra Canada e Stati Uniti.

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 22 febbraio LIVE: ultime medaglie, l'Italia ci prova col bob e la 50km donne Fonte: Ansa

HeyLight

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio