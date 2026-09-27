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Diretta Mondiali Ciclismo 2026, Prova in Linea Uomini Elite LIVE: van der Poel all'attacco, sale il ritardo dei big

La cronaca in diretta delle fasi decisive della prova in linea maschile Elite dei Mondiali di Ciclismo 2026. Sul percorso, che entrerà a Montréal, si giocano le loro carte corridori come Evenepoel, Del Toro, Seixas, Van Aert o Pidcock

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Mondiali Ciclismo 2026, Prova in Linea Elite Maschile: Brossard (Quartier Dix30) – Montréal (Parc Jeanne Mance), 273,7 km

KM Situazione

216/273,7

 Dietro a Roglic, Onley, van der Poel e Simmons si forma un gruppo di inseguitori a 40 secondi. Oltre a van Aert e Charming spuntano anche Pidcock, Del Toro, Seixas, McNulty, Jorgenson, Healy, mentre Evenepoel resta ancora nel gruppo precedente, con un ritardo di 55 secondi.

Cronaca in diretta

  1. 19:59
    Cambiano ancora i contrattaccanti

    Dietro a Roglic, Onley, van der Poel e Simmons si forma un gruppo di inseguitori a 40 secondi. Oltre a van Aert e Charming spuntano anche Pidcock, Del Toro, Seixas, McNulty, Jorgenson, Healy, mentre Evenepoel resta ancora nel gruppo precedente, con un ritardo di 55 secondi.

    20:01
  2. 19:55
    Roglic va in testa

    Roglic si unisce ai tre fuggitivi di testa, van Aert e Charmig all’inseguimento dei quattro con 30 secondi di ritardo. 50 invece i secondi di distacco del gruppo con i big Evenepoel, Seixas e Del Toro e i tre azzurri Ciccone, Piganzoli e Scaroni.

    19:57
  4. 19:48
    La situazione in corsa e i distacchi

    In fuga van der Poel, Simmons e Onley con un vantaggio di circa 16 secondi su Roglic, van Aert e Charmig. A loro volta, questi sei sono inseguiti dal gruppo dei big con Evenepoel, Del Toro, Seixas e i tre azzurri Ciccone, Piganzoli e Scaroni, con un ritardo di quasi un minuto. Mancano 65 km al traguardo.

    19:50
  5. 19:38
    Van der Poel va all'attacco

    Capita l’antifona, Mathieu van der Poel accellera e rompe il gruppo dei fuggitivi: con l’olandese restano Simmons e Onley. Intanto nei contrattaccanti arrivano altri azzurri, ovvero Scaroni e Piganzoli: tre italiani, con Ciccone, tra gli attaccanti della fuga.

    19:40
  6. 19:36
    Un gruppo di big sta per riprendere i fuggitivi

    I sei in fuga sono insidiati da un drappello di grandi nomi, tra cui Evenepoel, Seixas, Del Toro, Healy, Ayuso, Jorgenson, McNulty e il nostro Ciccone, ad un passo dal riprendere i battistrada (differenza di una decina di secondi).

    19:38
  7. 19:30
    I sei fuggitivi guadagnano sul gruppo

    Roglic, Onley, Charmig, Simmons, Van der Poel e Van Aert aumentano il loro vantaggio, portandosi ad una quarantina di secondi sul gruppo, dove si iniziano ad intravedere nelle prime posizioni Evenepoel, Seixas e Del Toro. C’è anche Ciccone, mentre inizia ad accusare qualche difficoltà Pellizzari.

    19:32
  8. 19:26
    Altri abbandoni eccellenti

    Lasciano la corsa, tra gli altri, Ben O’Connor, Bruno Armirail, Enric Mas, Stefan Bisseger, Jakob Soderqvist, Fabio Christen e Matteo Trentin.

    19:28
  10. 19:24
    Altri corridori si uniscono alla fuga

    Oltre a Van Aert, van der Poel e un Onley un po’ in difficoltà, si uniscono alla fuga Charmig (di nuovo), Simmons e Roglic.

    19:25
  11. 19:20
    Succede di tutto: la Francia riprende la fuga, Van Aert va all'attacco

    Situazione davvero vivace quando ancora mancano più di 80 km al traguardo: i fuggitivi vengono ripresi dalla Francia, ma si stacca Wout van Aert e va all’attacco, portandosi con sé van der Poel e Onley. Si crea quindi una nuova fuga. La Francia intanto perde una pedina importante, ovvero Valentin Paret-Peintre.

    19:22
  12. 19:14
    Van der Poel va davanti e fa selezione: ci sono anche due italiani

    Si muove uno dei favoritissimi, Mathieu van der Poel, e sulla salita di Voie Camillien-Houde determina una selezione di un drappello di corridori: oltre a Charmig, troviamo anche Baudin, Healy, Nordhagen, Buitrago, Onley, van Gils, Kron e due azzurri, Giulio Pellizzari e Christian Scaroni. Dodici fuggitivi che provano ad avvantaggiarsi sul resto del gruppo.

    19:18
  13. 19:05
    Ora è l'Italia che sta tirando

    Bettiol è in testa al gruppo, prendendo il comando delle operazioni dopo la Francia. Dopo poco il danese Anton Charmig va all’attacco e prova ad andare in fuga staccando il gruppo. Da cui nel frattempo si stacca Nairo Quintana. In coda anche Evenepoel.

    19:06
  14. 18:55
    Paret Peintre prende il comando, poi Jegat. Ma si muove Bettiol

    Ripresi i fuggitivi, sulla salita prova l’attacco Paret Peintre, poi è la volta di Jegat. Sono delle fiammate da parte della Francia, ma si fa vedere l’Italia con Bettiol, lesto a non perdere le prime posizioni del gruppo.

    18:56
  16. Live
    Il punto della situazione a circa -100 dal traguardo

    Nei primi 112 km, pianeggianti, la corsa si è animata con una fuga di 16 corridori composta dal n.1 (dorsale ereditato dal connazionale Pogacar, assente per infortunio) Tilen Finkst (Slovenia), Andreas Leknessund (Norvegia), Felix Engelhardt (Germania), Biniam Girmay ed Henok Mulubrhan (Eritrea), Jamie Meehan (Irlanda), Guillaume Boivin (Canada), Emils Liepins (Lettonia), Heorhii Antonenko (Ucraina), Mihajlo Stolic (Serbia), Christofer Jurado (Panama), Alexandre Mayer (Mauritius), Iustin-Ioan Vaidian (Romania), Andreas Miltiadis (Cipro), Kaden Hopkins (Bermuda) e Amir Arsalan Ansari della rappresentativa dei Rifugiati. Questo drappello di battistrada ha mantenuto un vantaggio su 7 minuti, sceso a circa 6 all’ingresso del circuito finale di Montréal. I fuggitivi iniziano a perdere corridori, a cominciare da Vaidian, mentre il gruppo dietro, segnatamente Francia e Svizzera, ha iniziato a tirare per riprenderli. Dopo aver completato i primi tre giri la fuga si riduce a quattro fuggitivi, ovvero Leknessund, Mulubrhan, Meehan e Liepins con una quarantina di secondi di vantaggio, per via dei ritmi micidiali della Francia, in particolare grazie all’azione di un instancabile Bruno Armirail. Azione, quella transalpina, che ha fatto sì che il gruppo riprendesse gli ultimi fuggitivi.

    18:44
  17. Live
    Benvenuti alla diretta della Prova in Linea Maschile Elite
    18:44

  19. Siamo arrivati all’ultimo atto del programma dei Mondiali di Ciclismo su strada con base a Montréal per l’edizione 2026: eccoci alle fasi salienti della prova in linea maschile élite, su un percorso di 273,7 km e un dislivello totale di 3.803 metri. Si parte dal Quartier Dix30 di Brossard, con i primi 110 km senza particolari difficoltà lungo la zona pianeggiante di Montérégie dove sicuramente vedremo in azione delle fughe. Una volta arrivati a Montréal i corridori dovranno vedersela con un circuito cittadino, quello di Mont-Royal, di 13,4 km da ripetere per 12 volte. All’interno di questo circuito abbiamo salite come quella di Voie Camillien-Houde di 1,6 km e pendenze medie del 7,4%, toccando però picchi del 10%.

    Sono previsti in tutto lungo il percorso 36 strappi, con alcune rampe sul finale anche dell’11%: va da sé che la prova odierna sia adatta in particolare agli specialisti delle classiche e ai finisseur. E a proposito di favoriti, con l’assenza di Tadej Pogacar ci sono diversi corridori papabili per la maglia iridata. Ad esempio Remco Evenepoel, che vuole fare doppietta dopo aver vinto domenica scorsa il suo quarto mondiale di fila a cronometro (e l’anno scorso vinse l’argento ai Campionati del Mondo di Kigali), o il suo compagno di squadra nel Belgio Wout van Aert. Oppure Isaac Del Toro, che proprio nella prova contro il tempo ha scaldato i motori ed è reduce dal successo al GP Montréal, dove si era posizionato al secondo posto Paul Seixas, altro corridore in formissima e speranza odierna per la Francia. Non dimentichiamo poi la già maglia iridata 2023 Mathieu van der Poel, il recente campione del mondo Cross Country Tom Pidcock, il trionfatore della Vuelta 2026 Enric Mas, Ben Healy (terzo ai Mondiali 2025), Primoz Roglic, Mads Pedersen e Juan Ayuso.

    Per quanto riguarda l’Italia, il ct Roberto Amadio schiera come due capitani Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, assieme ad altri sei corridori: Mattia Cattaneo, Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Christian Scaroni, Davide Piganzoli e Lorenzo Finn, all’esordio nella categoria Elite.

Diretta Mondiali Ciclismo 2026, Prova in Linea Uomini Elite LIVE: van der Poel all'attacco, sale il ritardo dei big Fonte: Getty

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