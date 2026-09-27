Diretta Mondiali Ciclismo 2026, Prova in Linea Uomini Elite LIVE: van der Poel all'attacco, sale il ritardo dei big

Nei primi 112 km, pianeggianti, la corsa si è animata con una fuga di 16 corridori composta dal n.1 (dorsale ereditato dal connazionale Pogacar, assente per infortunio) Tilen Finkst (Slovenia), Andreas Leknessund (Norvegia), Felix Engelhardt (Germania), Biniam Girmay ed Henok Mulubrhan (Eritrea), Jamie Meehan (Irlanda), Guillaume Boivin (Canada), Emils Liepins (Lettonia), Heorhii Antonenko (Ucraina), Mihajlo Stolic (Serbia), Christofer Jurado (Panama), Alexandre Mayer (Mauritius), Iustin-Ioan Vaidian (Romania), Andreas Miltiadis (Cipro), Kaden Hopkins (Bermuda) e Amir Arsalan Ansari della rappresentativa dei Rifugiati. Questo drappello di battistrada ha mantenuto un vantaggio su 7 minuti, sceso a circa 6 all’ingresso del circuito finale di Montréal. I fuggitivi iniziano a perdere corridori, a cominciare da Vaidian, mentre il gruppo dietro, segnatamente Francia e Svizzera, ha iniziato a tirare per riprenderli. Dopo aver completato i primi tre giri la fuga si riduce a quattro fuggitivi, ovvero Leknessund, Mulubrhan, Meehan e Liepins con una quarantina di secondi di vantaggio, per via dei ritmi micidiali della Francia, in particolare grazie all’azione di un instancabile Bruno Armirail. Azione, quella transalpina, che ha fatto sì che il gruppo riprendesse gli ultimi fuggitivi.