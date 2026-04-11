Diretta LIVE Sinner-Zverev Semifinale Montecarlo: Jannik punta alla prima finale "in casa" (e proseguire la corsa al n.1)

Allargando lo sguardo nelle statistiche, nei 12 match precedenti Sinner conduce su Zverev con un punteggio nel parziale di 8-4. L’altoatesino sta proseguendo il proprio adattamento su una superficie dove sta facendo molti progressi, ovvero la terra rossa (su cui ha primeggiato una sola volta in carriera, nel 2022 ad Umago): l’obiettivo è poter primeggiare a Roma e soprattutto nello Slam parigino: il Roland Garros è l’unico che manca alla sua collezione di successi nei quattro tornei più importanti.