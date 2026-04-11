Diretta LIVE Sinner-Zverev Semifinale Montecarlo: Jannik punta alla prima finale "in casa" (e proseguire la corsa al n.1)

Masters 1000 Montecarlo, terra
Semifinale – Court Ranieri III – Live dalle ore 13:30
|Zverev (GER)
|Sinner (ITA)
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Masters 1000 Montecarlo, terra
Semifinale – Court Ranieri III – Live dalle ore 13:30
|Zverev (GER)
|Sinner (ITA)
Allargando lo sguardo nelle statistiche, nei 12 match precedenti Sinner conduce su Zverev con un punteggio nel parziale di 8-4. L’altoatesino sta proseguendo il proprio adattamento su una superficie dove sta facendo molti progressi, ovvero la terra rossa (su cui ha primeggiato una sola volta in carriera, nel 2022 ad Umago): l’obiettivo è poter primeggiare a Roma e soprattutto nello Slam parigino: il Roland Garros è l’unico che manca alla sua collezione di successi nei quattro tornei più importanti.
Nell’altra semifinale in programma Carlos Alcaraz affronterà questo pomeriggio Valentin Vacherot, idolo di casa e n.23 al mondo. L’attuale leader del ranking è un pessimo cliente per gli avversari sulla terra rossa, ma il monegasco non è approdato in questa semifinale per puro caso: dopo aver battuto il n.5 de Minaur, oltre a contare sul fattore campo e sul tifo locale, si distingue per la sua imprevedibilità nel gioco che potrebbe minare le certezze dello spagnolo. Alcaraz ha anche la pressione di difendere il n.1 del ranking, che rimarrà tale dopo Montecarlo a prescindere da come andrà il torneo, ma Sinner non arresta la sua marcia e continua a farsi vicino al rivale e prossimo a poterlo spodestare.
Alexander Zverev, a sua volta, è approdato in semifinale dopo aver battuto il giovane prospetto Joao Fonseca in un combattuto quarto (prima volta per il brasiliano in questo punto del torneo in un Masters 1000) risoltosi col punteggio di 7-5 6-7(3) 6-3.
Sinner è approdato in questa semifinale dopo aver avuto agevolmente la meglio contro il francese Humbert al secondo turno per 6-3 6-0, per poi battere agli ottavi il ceco Machac 6-1 6-7 6-3. Quindi il successo ai quarti, più agevole rispetto al match precedente, contro Auger-Aliassime per 6-3 6-4. L’ex n.1 al mondo ha conquistato così la sua sedicesima semifinale di questo livello in carriera.
È la terza semifinale di fila in cui i contendenti di oggi incrociano le ostilità. Sinner arriva dall’ottenimento del Sunshine Double, conquistando Indian Wells e poi Miami sul cemento, e negli ultimi cinque match disputati contro Zverev l’altoatesino ha sempre avuto la meglio sul tedesco.
Benvenuti alla diretta del match che vedrà contrapposto Jannik Sinner ad Alexander Zverev, valido per la semifinale del Montecarlo Masters 1000 edizione 2026. L’incontro tra il numero 2 al mondo e il numero 3 si terrà non prima delle 13:30.
Jannik Sinner si gioca il primo accesso in carriera alla finale del torneo di Montecarlo, là dove ha fissato la sua residenza. Ma non solo: si tratterebbe della quarta finale di fila in un Masters 1000, e mettere altro fieno in cascina per la corsa alla riconquista della n.1 nel ranking mondiale. Ma ci sono degli ostacoli ovviamente con cui fare i conti: anzitutto l’avversario della semifinale odierna, quell’Alexander Zverev n.3 al mondo che ha voglia di rivalsa dopo essere stato battuto da Sinner nei match dell’ultimo biennio. Inoltre nell’altra semifinale gioca l’attuale n.1 Carlos Alcaraz, che ieri battendo agevolmente Bublik ha difeso la propria leadership nella classifica ATP a prescindere da come andrà il torneo nel Principato. Ma una casa si costruisce dalle fondamenta e per il tennista altoatesino è importante continuare a fare incetta di punti per avvicinarsi sempre di più alla vetta e magari riprendersela prossimamente.
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