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MotoGP Aragon, Qualifiche: Bezzecchi stratosferico, record polverizzato e pole. I Marquez in prima fila

Il resoconto delle Prove Libere 2 e delle Qualifiche del GP di Aragon: prosegue il duello tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi, ma è il pilota Aprilia a stupire polverizzando il record della pista

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Riassunto dell'evento

Seconda giornata di sessioni in quel del Motorland di Alcañiz per il fine settimana del Gran Premio di Aragon. Dopo il dominio nelle Prove Libere 1 di Marc Marquez, nella FP2 di oggi è Marco Bezzecchi a dominare con un tempo di 1:46.216, con un vantaggio di 232 millesimi sullo spagnolo di Ducati. Sul podio delle Libere 2 Raul Fernandez, con le Aprilia a stringere a tenaglia Marquez, mentre nei primi cinque tempi, oltre Pedro Acosta quarto, troviamo un ritrovato Francesco Bagnaia che dopo aver iniziato anche oggi con qualche difficoltà rimonta al quinto posto a quasi mezzo secondo da Bezzecchi.

Grande spettacolo nelle qualifiche finali, in cui ha avuto accesso anche Bagnaia che ha ottenuto il miglior tempo in Q1 e quindi l’accesso in Q2 assieme a Moreira. Marc Marquez ha fissato il nuovo record della pista, ma è stato polverizzato da Bezzecchi che è il primo pilota nella storia di Aragon a scendere sotto l’1:45. Il pilota Aprilia si porta a casa anche la pole, seguito dai fratelli Marquez in prima fila. In seconda Raul Fernandez e Jorge Martin, per la quota Aprilia, e Acosta per KTM. Terza fila per Di Giannantonio, Bagnaia e Zarco, e quarta per Moreira, Aldeguer e Morbidelli.

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La griglia di partenza

  1. La griglia di partenza:

    1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

    2. Marc Marquez (Ducati)

    3. Alex Marquez (Ducati)

     

    4. Raul Fernandez (Aprilia)

    5. Jorge Martin (Aprilia)

    6. Pedro Acosta (KTM)

     

    7. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

    8. Francesco Bagnaia (Ducati)

    9. Johann Zarco (Honda)

     

    10. Diogo Moreira (Honda)

    11. Fermin Aldeguer (Ducati)

    12. Franco Morbidelli (Ducati)

     

    13. Jack Miller (Yamaha)

    14. Brad Binder (KTM)

    15. Joan Mir (Honda)

     

    16. Enea Bastianini (KTM)

    17. Fabio Quartararo (Yamaha)

    18. Luca Marini (Honda)

     

    19. Alex Rins (Yamaha)

    20. Pol Espargarò (KTM)

    21. Toprak Razgatglioglu (Yamaha)

    22. Lorenzo Savadori (Aprilia)

  2. Live
    Si chiudono le qualifiche: pole per Bezzecchi

    Una sbavatura finale di Marc Marquez certifica definitivamente la pole position per Marco Bezzecchi. I due fratelli Marquez comunque si ritrovano in prima fila al fianco del pilota Aprilia, a seguire Fernandez, Martin e Acosta.

    11:35
  3. Live
    Marquez migliora e restringe il suo ritardo

    Marc Marquez guadagna qualcosa nel secondo run e si porta a 89 millesimi da Bezzecchi. Il fratello Alex è terzo a 299 millesimi, a seguire Fernandez, Martin, Acosta (che cade però nel T2), Di Giannantonio e quindi Bagnaia a 709 millesimi di ritardo, davanti a Zarco e Moreira. Ora l’ultimo assalto per la pole.

    11:31
  5. Live
    Gli altri tempi

    Bagnaia per ora è sesto a 795 millesimi da Bezzecchi, Martin è ottavo a 825 millesimi dal compagno di squadra in Aprilia. Decimo Di Giannantonio a un secondo.

    11:27
  6. Live
    Incredibile Bezzecchi: scende sotto l'1:45

    Bezzecchi è in uno stato di grazia: non si limita a scalzare Marc Marquez dal primo posto, ma migliora ulteriormente il record della pista e scende sotto l’1:45, segnando 1:44.984. Lo spagnolo è secondo, a 152 millesimi.

    11:25
  7. Live
    Marc Marquez subito da record

    Marc Marquez conquista per ora il miglior tempo con 1:45.136 ma non solo, mette a segno anche il nuovo record di Aragon. Acosta segue a 485 millesimi.

    11:23
  8. Live
    Inizia la Q2

    Dodici i piloti in pista per decretare le prime quattro file della Sprint e della gara di domani.

    11:17
  9. Live
    Bagnaia e Moreira in Q2

    Bagnaia conquista il miglior tempo con 21 millesimi di vantaggio su Moreira, che cade per poi proseguire di nuovo la sua sessione. Entrambi accedono alla Q2.

    11:06
  11. Live
    Moreira risale ed è primo

    Moreira si porta in testa con un tempo di 1:45.841, con Bagnaia alle sue spalle (ritardo di 118 millesimi).

    11:00
  12. Live
    Marini per ora guida la classifica della Q1

    Luca Marini è in testa con 1:46.247. Brad Binder è secondo a 64 millesimi di ritardo, Bagnaia terzo a 94 millesimi. Ricordiamo che in Q2 accedono i due migliori tempi.

    10:56
  13. Live
    Al via le qualifiche: si parte dalla Q1

    Inizia ora la sessione delle qualifiche, con i piloti della Q1 che scendono in pista (tra cui Bagnaia).

    10:52
  14. Live
    Terminano le Prove Libere 2: Bezzecchi primo

    1 Marco Bezzecchi  1:46.216

    2 Marc Márquez  +0.232

    3 Raúl Fernández  +0.421

    4 Pedro Acosta +0.484

    5 Francesco Bagnaia +0.494

    6 Fabio Di Giannantonio +0.559

    7 Álex Márquez +0.570

    8 Diogo Moreira +0.623

    9 Brad Binder +0.781

    10 Franco Morbidelli  +0.785

    11 Luca Marini +0.810

    12 Jorge Martín +0.926

    13 Johann Zarco +0.932

    14 Joan Mir +1.162

    15 Fermín Aldeguer +1.165

    16 Fabio Quartararo +1.273

    17 Jack Miller +1.327

    18 Toprak Razgatlıoğlu +1.357

    19 Enea Bastianini +1.404

    20 Pol Espargaró +1.491

    21 Álex Rins +1.765

    22 Lorenzo Savadori +2.499

    10:46
  15. Live
    Bezzecchi risponde a Marquez

    Bezzecchi non si dà per vinto (anche se parliamo di prove libere) e torna al primo posto con un tempo di 1:46.212. Marc Marquez è secondo a 232 millesimi. Rimonta di Bagnaia, che sale al quinto posto a 494 millesimi.

    10:43
  17. Live
    Upset di Marc Marquez, che prende il comando

    Sornione sino ad ora, Marc Marquez rompe gli indugi e si porta in vetta con 1:46.448. Alle sue spalle Raul Fernandez a 189 millesimi e quindi Bezzecchi con un ritardo di 308 millesimi.

    10:39
  18. Live
    Balzo in avanti di Di Giannantonio

    Dopo una prima parte di FP2 in sordina, Fabio Di Giannantonio fa un progresso nei giri successivi e si porta a soli 19 millesimi da Bezzecchi.

    10:37
  19. Live
    Bezzecchi resta in vetta, Marquez controlla

    Con un tempo di 1:46.756 Bezzecchi prosegue a mantenere il comando della sessione, con 83 millesimi di vantaggio su Diogo Moreira e 226 su Acosta. Marc Marquez è sesto a 306 millesimi, senza forzare troppo.

     

     

     

    10:29
  20. Live
    Marc Marquez per ora staccato, giù Bagnaia

    Marc Marquez paga per ora 300 millesimi da Bezzecchi, Bagnaia invece non riesce a cavarne piedi con quasi un secondo di ritardo e il 15esimo posto provvisorio.

    10:23
  21. Live
    Zarco stupisce, ma poi prende il comando Bezzecchi

    Ancora una volta Johann Zarco dimostra di essersi lasciato alle spalle l’infortunio che l’ha tenuto a lungo fermo, e sigla il nuovo miglior tempo a 1:47.148. Ma poi è Bezzecchi a prendere il comando delle FP2 con 1:46.761.

    10:21
  23. Live
    Acosta fissa uno dei primi riferimenti

    Pedro Acosta fissa come primo riferimento della sessione 1:47.573. Al momento i fratelli Marquez sono ai box.

    10:17
  24. Live
    Iniziano le Prove Libere 2 di Aragon
    10:11
  25. Pre
    Venerdì disastroso per Bagnaia

    Francesco Bagnaia ha vissuto un venerdì da dimenticare ad Aragon. Solo 20esimo nelle FP1, eliminato dalla Q2 nelle pre-qualifiche e costretto alle forche caudine odierne del Q1, l’ex campione del mondo ha commesso sì qualche sbavatura, ma ciò che veramente ha condizionato in negativo le sue prestazioni è la mancanza di grip al posteriore della su GP26. Lo stesso Pecco ieri ha espresso la sua frustrazione per il fatto che il problema è stato individuato, ma il team non riesce a risolverlo nonostante il lavoro profuso.

    10:03
  26. Pre
    Bezzecchi contro Marquez, tra acciacchi e record

    Nelle sessioni di ieri (qui tutto il nostro resoconto) Marc Marquez ha dominato nelle prime libere e chiuso nelle pre-qualifiche terzo a 38 millesimi da Marco Bezzecchi, nuovo detentore del record della pista. Lo spagnolo ha dato l’impressione di non voler dare fondo a tutte le sue capacità già dal venerdì, anche per non mettere troppa pressione al braccio destro, su una pista che rispecchia il suo stile di guida. Anche Bezzecchi deve fare i conti con i vari infortuni: se la clavicola sinistra va meglio e rispetto a Silverstone ci sono stati fortunatamente dei progressi, il ginocchio sinistro invece continua a dare fastidi (ieri il pilota Aprilia ha detto che a volte si riversa del liquido, e per un certo periodo dovrà convivere con la cosa). In ogni caso sia uno che l’altro sono andati come treni ieri (e non dimentichiamo anche Alex Marquez, a 10 millesimi dal miglior tempo nelle Prove).

    09:59
  27. Live
    Benvenuti alla diretta delle Prove Libere 2 di Aragon
    17:23

  30. Il fine settimana del GP di Aragon, nella comunità autonoma nel nord-est della Spagna, ha confermato il feeling ottimale di Marc Marquez con una pista dove in carriera ha trionfato sette volte, di cui due di fila (sommando sia gara che Sprint) nelle ultime due stagioni: il pilota di Ducati ha svettato nelle prime prove libere, con gli Aprilia Raul Fernandez e Marco Bezzecchi alle spalle. Proprio quest’ultimo ha beffato Marquez nelle pre-qualifiche: nel corso dei time attack finali, il riminese ha stracciato il nuovo record della pista siglato dallo stesso pluricampione del mondo qualche istante prima. I fratelli Marquez comunque lo hanno seguito di pochissimo, mentre i distacchi salgono per tutti gli altri: in Q2 vedremo oggi anche Johann Zarco, che si è lasciato alle spalle mesi di convalescenza dopo l’infortunio al ginocchio rimediato a Barcellona dando prova di una ritrovata solidità in pista. Male invece Francesco Bagnaia, che dopo le disastrose FP1 ha continuato a lottare col grip della ruota posteriore e oggi partirà dalla Q1.

MotoGP Aragon, Qualifiche: Bezzecchi stratosferico, record polverizzato e pole. I Marquez in prima fila

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