MotoGP Aragon, Qualifiche: Bezzecchi stratosferico, record polverizzato e pole. I Marquez in prima fila

Riassunto dell'evento

Seconda giornata di sessioni in quel del Motorland di Alcañiz per il fine settimana del Gran Premio di Aragon. Dopo il dominio nelle Prove Libere 1 di Marc Marquez, nella FP2 di oggi è Marco Bezzecchi a dominare con un tempo di 1:46.216, con un vantaggio di 232 millesimi sullo spagnolo di Ducati. Sul podio delle Libere 2 Raul Fernandez, con le Aprilia a stringere a tenaglia Marquez, mentre nei primi cinque tempi, oltre Pedro Acosta quarto, troviamo un ritrovato Francesco Bagnaia che dopo aver iniziato anche oggi con qualche difficoltà rimonta al quinto posto a quasi mezzo secondo da Bezzecchi.

Grande spettacolo nelle qualifiche finali, in cui ha avuto accesso anche Bagnaia che ha ottenuto il miglior tempo in Q1 e quindi l’accesso in Q2 assieme a Moreira. Marc Marquez ha fissato il nuovo record della pista, ma è stato polverizzato da Bezzecchi che è il primo pilota nella storia di Aragon a scendere sotto l’1:45. Il pilota Aprilia si porta a casa anche la pole, seguito dai fratelli Marquez in prima fila. In seconda Raul Fernandez e Jorge Martin, per la quota Aprilia, e Acosta per KTM. Terza fila per Di Giannantonio, Bagnaia e Zarco, e quarta per Moreira, Aldeguer e Morbidelli.

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