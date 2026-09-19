Diretta MotoGP Austria, Prove Libere 2 e Qualifiche LIVE: Acosta vuole intralciare Ducati e Aprilia

Come abbiamo approfondito, Pedro Acosta ha firmato i riferimenti nella giornata di ieri: il pilota KTM è stato il più veloce nelle FP1 e nelle pre-qualifiche, ma al tempo stesso ha messo in guardia sul fatto che oggi potrebbe essere un’altra storia, con Ducati ed Aprilia che vogliono cambiare lo spartito di questo fine settimana in Austria.

Anche perché sullo sfondo abbiamo un Marc Marquez che vuole ribaltare il vertice della classifica, dove comunque è attualmente in testa a pari punti con un Jorge Martin che deve fare i conti con una sindrome compartimentale (va detto che ieri la cosa non ha infastidito più di tanto lo spagnolo di Aprilia, precisiamo). Poi c’è Marco Bezzecchi, che dopo una giornata un po’ fallosa (ma comunque da lui giudicata “buona”) deve mettersi in carreggiata per non perdere la corsa al titolo. Infine, torniamo su Acosta, che resta il quarto incomodo nonché la mina vagante, tanto che lo stesso Marquez non lo esclude del tutto dalla contesa per il successo nel Mondiale. Sono solo cortesie tra futuri compagni di squadra?