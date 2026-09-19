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Diretta MotoGP Austria, Prove Libere 2 e Qualifiche LIVE: Acosta vuole intralciare Ducati e Aprilia

La diretta delle prove libere 2 e delle qualifiche del GP d'Austria: dopo l'ottimo venerdì, Pedro Acosta vuole proseguire il cammino nelle sessioni per cercare di regalarsi (e regalare a KTM in casa) la prima vittoria in MotoGP

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Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Il programma del fine settimana del GP d’Austria prosegue con il sabato delle sessioni di prove libere 2 e delle qualifiche che si disputano sul Red Bull Ring nella mattina. Ieri Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo sia nella FP1 che nelle pre-qualifiche, ponendo le basi per inseguire quella prima vittoria in MotoGP che vorrebbe concedersi con KTM (che gioca in casa) prima di approdare il prossimo anno nel team ufficiale Ducati. Più defilate la casa di Borgo Panigale ed Aprilia, ma lo stesso Acosta ha messo in guardia sui progressi che le rivali potrebbero fare da oggi.

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Cronaca in diretta

  1. Pre
    Gli orari della sessione mattutina

    Le Prove Libere 2 iniziano a breve, alle 10:10. A stretto giro, alle 10:50, partiranno le qualifiche con le Q1 e poi alle 11:15 le Q2.

    10:01
  2. Pre
    Acosta dominatore del venerdì sul Red Bull Ring

    Come abbiamo approfondito, Pedro Acosta ha firmato i riferimenti nella giornata di ieri: il pilota KTM è stato il più veloce nelle FP1 e nelle pre-qualifiche, ma al tempo stesso ha messo in guardia sul fatto che oggi potrebbe essere un’altra storia, con Ducati ed Aprilia che vogliono cambiare lo spartito di questo fine settimana in Austria.

    Anche perché sullo sfondo abbiamo un Marc Marquez che vuole ribaltare il vertice della classifica, dove comunque è attualmente in testa a pari punti con un Jorge Martin che deve fare i conti con una sindrome compartimentale (va detto che ieri la cosa non ha infastidito più di tanto lo spagnolo di Aprilia, precisiamo). Poi c’è Marco Bezzecchi, che dopo una giornata un po’ fallosa (ma comunque da lui giudicata “buona”) deve mettersi in carreggiata per non perdere la corsa al titolo. Infine, torniamo su Acosta, che resta il quarto incomodo nonché la mina vagante, tanto che lo stesso Marquez non lo esclude del tutto dalla contesa per il successo nel Mondiale. Sono solo cortesie tra futuri compagni di squadra?

    09:57
  4. Live
    Benvenuti alla diretta delle Prove Libere 2 del GP d'Austria
    09:50

  6. Ieri Pedro Acosta ha spiazzato la concorrenza di Ducati ed Aprilia, chiudendo in testa le FP1 e soprattutto centrando il primo posto nelle pre-qualifiche con un tempo di 1:25.508. Oggi la possibilità di centrare la pole per la Sprint Race del pomeriggio e la gara di domani, obiettivo principale dello spagnolo che vorrebbe ottenere la prima e tanto agognata vittoria in MotoGP (e che sarebbe trionfale anche per la realtà di casa KTM per cui corre). Anche i suoi rivali come il futuro compagno di squadra Marc Marquez e Marco Bezzecchi lo indicano come favorito, con il pluricampione del mondo che addirittura non lo esclude persino dalla lotta al titolo. Intanto oggi scopriremo se i rapporti di forza cambieranno e se Ducati ed Aprilia faranno passi avanti nelle FP2 e nelle Prove. Ovviamente bisognerà fare attenzione a Marc Marquez, che ha dato prova ieri di buone simulazioni gara, così come Jorge Martin, che al momento non ha sofferto grosse difficoltà con il suo problema di sindrome compartimentale.

Diretta MotoGP Austria, Prove Libere 2 e Qualifiche LIVE: Acosta vuole intralciare Ducati e Aprilia Fonte: Ansa

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