Diretta MotoGP Austria, Prove Libere 2 e Qualifiche LIVE: Acosta vuole intralciare Ducati e Aprilia

Il programma del fine settimana del GP d’Austria prosegue con il sabato delle sessioni di prove libere 2 e delle qualifiche che si disputano sul Red Bull Ring nella mattina. Ieri Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo sia nella FP1 che nelle pre-qualifiche, ponendo le basi per inseguire quella prima vittoria in MotoGP che vorrebbe concedersi con KTM (che gioca in casa) prima di approdare il prossimo anno nel team ufficiale Ducati. Più defilate la casa di Borgo Panigale ed Aprilia, ma lo stesso Acosta ha messo in guardia sui progressi che le rivali potrebbero fare da oggi.
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