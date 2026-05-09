Virgilio Sport
MOTO LIVE

MotoGP Francia, Qualifiche: Bagnaia stupisce, è doppietta Ducati. Anche Bezzecchi in prima fila

La cronaca delle sessioni di qualifica del GP di Francia, quinto appuntamento della MotoGP 2026: Bagnaia torna dopo 196 giorni a conquistare una pole, in prima fila Marc Marquez e Bezzecchi

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Riassunto dell'evento

Francesco Bagnaia torna a conquistare una pole, aggiudicandosi con un tempo di 1:29.634 in qualifica il primo posto in griglia nel GP di Francia. Era da ben 196 giorni che Pecco non riusciva nell’impresa, dai tempi del GP in Malesia. Alle sue spalle il compagno di squadra Marc Marquez, partito stamane dalla Q1 dove ha duellato con un pimpante Fabio Quartararo (anch’egli poi in Q2).

La prima fila sarà insomma composta dalla doppietta Ducati ufficiale e poi un’Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, terzo a 23 millesimi da Bagnaia. Quarto Fabio Di Giannantonio, subito arrembante all’inizio della Q2 e che ha lottato sino alla fine per provare a spodestare Pecco, per chiudere infine a 65 millesimi in una top 4 abbastanza ristretta. Quinto posto per Pedro Acosta, con un ritardo di 183 millesimi.

La griglia di partenza:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:29.634
2 Marc Marquez (Ducati) 1:29.646 +0.012
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.657 +0.023
4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.699 +0.065
5 Pedro Acosta (KTM) 1:29.817 +0.183
6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.831 +0.197
7 Joan Mir (Honda) 1:29.837 +0.203
8 Jorge Martin (Aprilia) 1:29.847 +0.213
9 Ai Ogura (Aprilia) 1:29.888 +0.254
10 Alex Marquez (Ducati) 1:29.931 +0.297
11 Johann Zarco (Honda) 1:30.371 +0.737
12 Alex Rins (Yamaha) 1:30.616 +0.982

Abbonati qui a Now-TV per vedere la MotoGP in diretta streaming

PREGARA

La cronaca delle qualifiche

  1. Q2
    Classifica finale delle qualifiche del GP di Francia

    1 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:29.634
    2 Marc Marquez (Ducati) 1:29.646 +0.012
    3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.657 +0.023
    4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.699 +0.065
    5 Pedro Acosta (KTM) 1:29.817 +0.183
    6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.831 +0.197
    7 Joan Mir (Honda) 1:29.837 +0.203
    8 Jorge Martin (Aprilia) 1:29.847 +0.213
    9 Ai Ogura (Aprilia) 1:29.888 +0.254
    10 Alex Marquez (Ducati) 1:29.931 +0.297
    11 Johann Zarco (Honda) 1:30.371 +0.737
    12 Alex Rins (Yamaha) 1:30.616 +0.982

    11:34
  2. Q2
    Ufficiale: è pole per Bagnaia. Si chiudono le Q2
    11:32
  4. Q2
    Bagnaia spiazza tutti

    Bagnaia dà la zampata sul finale e si porta in testa recuperando un po’ di posizioni. Il suo tempo è 1:29.634, 12 millesimi meglio di Marquez.

    11:31
  5. Q2
    Marc Marquez all'assalto della pole

    Marc Marquez si lancia un ottimo giro e ottiene un tempo di 1:29.646. Si accende il duello in pista con Di Giannantonio (a 53 millesimi di distacco), con i due piloti che si tallonano.

    11:27
  6. Q2
    Di Giannantonio non lontano da Bezzecchi

    A circa 5 minuti dal termine Di Giannantoio è secondo a 51 millesimi da Bezzecchi, seguito da Martin a 58 millesimi.

    11:25
  7. Q2
    Bezzecchi autore del miglior tempo provvisorio

    Ora è Bezzecchi a fissare il miglior tempo, 1:29.825. Nel frattempo ai box Bagnaia si confronta con i tecnici Ducati, c’è un problema con l’abbassatore a quanto pare.

    11:21
  8. Q2
    Di Giannantonio in testa

    Di Giannantonio fissa il primo riferimento, 1:29.876. Finisce fuori pista Acosta.

    11:20
  10. Q2
    Inizia la Q2
    11:16
  11. Tra pochissimo la sessione delle Q2
    11:10
  12. Q1
    Classifica finale della Q1

    1 Marc Marquez (Ducati) 1:29.288  ->Q2
    2 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.719 +0.431  ->Q2
    3 Raul Fernandez (Aprilia) 1:29.885 +0.597
    4 Franco Morbidelli (Ducati) 1:30.413 +1.125
    5 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 1:30.419 +1.131
    6 Diogo Moreira (Honda) 1:30.428 +1.140
    7 Jack Miller (Yamaha) 1:30.439 +1.151
    8 Enea Bastianini (KTM) 1:30.451 +1.163
    9 Luca Marini (Honda) 1:30.612 +1.324
    10 Fermin Aldeguer (Ducati) 1:30.769 +1.481
    11 Brad Binder (KTM) 1:30.825 +1.537
    12 Jonas Folger (KTM) 1:31.826 +2.538

    11:07
  13. Q1
    Marquez e Quartararo in Q2

    Marc Marquez conquista l’accesso in Q2 con il tempo di 1:29.288. Con lui anche Quartararo, secondo a 431 millesimi.

    11:05
  14. Q1
    Marquez domina il secondo run

    Marc Marquez nel primo settore si porta a tre decimi da Quartararo, ma il francese si migliora con 1:20.719. E alla fine il campione del mondo uscente lo spodesta con un giro notevole: 1:29.288.

    11:02
  16. Q1
    Secondo e decisivo run per la Q1

    Ultimi cinque minuti del Q1, inizia il secondo run. Intanto Aldeguer firma il suo miglior giro, 1:30.838.

    11:00
  17. Q1
    Quartararo si issa in testa

    Ma è Quartararo che fissa il miglior tempo provvisorio nella Q1: 1:29.964, con un’ottima prestazione nel T4.

    10:57
  18. Q1
    Fernandez spodesta Marquez

    Anche Fernandez scende sotto l’1:30, e con un tempo di 1:29.972 spodesta Marc Marquez, che resta comunque secondo nella lista dei tempi.

    10:55
  19. Q1
    Marquez fissa il riferimento

    Bandiera gialla all’inizio della Q1 a causa di un imprevisto per Bastianini, scivolato dalla sua KTM. Intanto Marc Marquez fissa al momento il riferimento con un tempo sul giro di 1:29.988, seguito da Fernandez.

    10:54
  20. Q1
    Marc Marquez inaugura la sessione

    Il primo a scendere in pista è Marc Marquez, che ricordiamo parte dalla Q1, in virtù del 13esimo posto nelle pre-qualifiche di ieri.

    10:51
  22. A breve inizieranno le Qualifiche
    10:49
  23. FP2
    Quartararo si conferma leader nelle FP2

    Si sono chiuse le FP2 con Quartararo che si conferma autore del miglior tempo (1:30.580), seguito a 66 millesimi da Bagnaia e a 181 millesimi da Di Giannantonio. Quarto posto per Ogura, a 186 millesimi di ritardo, sesta l’Aprilia del team Trackhouse di Fernandez, a 256 millesimi. Settimo Bezzecchi a 265 millesimi di ritardo, ottavo il compagno di squadra Martin a 283 millesimi, mentre chiudono la top ten i KTM Bastianini e Acosta.

     

    10:48
  24. FP2
    Bagnaia accorcia il gap

    Si migliora ulteriormente Bagnaia in questa fase finale delle FP2, avvicinandosi a 66 millesimi dall’attuale leader Quartararo.

     

    10:41
  25. FP2
    Inizia il secondo run delle FP2

    Nel secondo run delle FP2 Fabio Di Giannantonio si migliora con la gomma soft al posteriore e da quinto passa a terzo, a 181 millesimi dal miglior tempo.

    10:35
  26. FP2
    In corso le FP2

    Ultimi istanti delle FP2 sul circuito di Le Mans, che vedono in testa per il momento il pilota di casa Fabio Quartararo, autore su Yamaha di un tempo pari a 1:30.619. A 120 millesimi Francesco Bagnaia, ma ricordiamo che la sessione è ancora in corso e adesso si correrà la seconda run.

    10:30
  28. Benvenuti alla diretta delle Qualifiche del GP di Francia
    10:30

  30. Il sabato del GP di Francia riparte da una Q2 che è stata centrata ieri col miglior tempo (anche su pista asciutta) da Johann Zarco, pilota di casa che vinse proprio la gara di domenica di un anno fa a Le Mans e che ha consegnato a Honda LCR la vetta delle pre-qualifiche di ieri, seguito da un trio di Ducati: secondo posto per Fabio Di Giannantonio, che continua ad essere il più costante dei Desmosedici dotati nonché quello che sta meglio interpretando la GP26 (e alla luce di questi risultati, il romano ha anche fatto capire di voler figurare come pilota ufficiale il prossimo anno). A seguire, Francesco Bagnaia che, nonostante una scivolata, ha trovato il feeling giusto con una moto che ha sfruttato il pacchetto aerodinamico che gli aveva dato dei buoni riscontri nei test di Jerez. In Q2 anche Alex Marquez per Gresini, terzo, mentre il fratello Marc si è fermato al 13esimo tempo, finendo quindi in Q1.

    Quest’oggi proveranno a migliorare le proprie prestazioni in caccia di una prima fila le Aprilia, in Q2 ma un po’ sottotono: sesto nelle pre-qualifiche Jorge Martin, settimo il compagno di squadra Marco Bezzecchi.

MotoGP Francia, Qualifiche: Bagnaia stupisce, è doppietta Ducati. Anche Bezzecchi in prima fila Fonte: Ansa

Studio Bonardo

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio