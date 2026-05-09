MotoGP Francia, Qualifiche: Bagnaia stupisce, è doppietta Ducati. Anche Bezzecchi in prima fila

Ultimo aggiornamento: 09-05-2026 11:44

Riassunto dell'evento

Francesco Bagnaia torna a conquistare una pole, aggiudicandosi con un tempo di 1:29.634 in qualifica il primo posto in griglia nel GP di Francia. Era da ben 196 giorni che Pecco non riusciva nell’impresa, dai tempi del GP in Malesia. Alle sue spalle il compagno di squadra Marc Marquez, partito stamane dalla Q1 dove ha duellato con un pimpante Fabio Quartararo (anch’egli poi in Q2).

La prima fila sarà insomma composta dalla doppietta Ducati ufficiale e poi un’Aprilia, quella di Marco Bezzecchi, terzo a 23 millesimi da Bagnaia. Quarto Fabio Di Giannantonio, subito arrembante all’inizio della Q2 e che ha lottato sino alla fine per provare a spodestare Pecco, per chiudere infine a 65 millesimi in una top 4 abbastanza ristretta. Quinto posto per Pedro Acosta, con un ritardo di 183 millesimi.

La griglia di partenza:

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:29.634

2 Marc Marquez (Ducati) 1:29.646 +0.012

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:29.657 +0.023

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:29.699 +0.065

5 Pedro Acosta (KTM) 1:29.817 +0.183

6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:29.831 +0.197

7 Joan Mir (Honda) 1:29.837 +0.203

8 Jorge Martin (Aprilia) 1:29.847 +0.213

9 Ai Ogura (Aprilia) 1:29.888 +0.254

10 Alex Marquez (Ducati) 1:29.931 +0.297

11 Johann Zarco (Honda) 1:30.371 +0.737

12 Alex Rins (Yamaha) 1:30.616 +0.982

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