Oggi 10 febbraio, il programma è intenso: si torna a gareggiare a Milano Cortina dopo una serata amara per il curling. La coppia formata da Constantini-Mosaner, battuta in semifinale dagli Stati Uniti, proverà a guadagnarsi il bronzo. Nella discesa della combinata a squadre donne cade Sofia Goggia, Laura Pirovano è 3°. Nello sci di fondo la sprint uomini e donne. Bene lo short track con le batterie, poi seguiranno le finali in staffetta mista. Ricordiamo il curling e anche lo slittino per quel che verte sulle possibilità di medaglia. Straziante il post di Lindsey Vonn, la quale è ancora adesso ricoverata a Treviso. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:
- Sci alpino combinata femminile a squadre 🔴
- Sci di fondo 🟢
- Short track 🟢
- Curling 🔴