Diretta Milano Cortina 10 febbraio 2026 Olimpiadi LIVE sprint e short track ok Fontana, combinata squadre delusione Goggia

News, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 10 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina

Ultimo aggiornamento:

Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riassunto dell'evento

Oggi 10 febbraio, il programma è intenso: si torna a gareggiare a Milano Cortina dopo una serata amara per il curling. La coppia formata da Constantini-Mosaner, battuta in semifinale dagli Stati Uniti, proverà a guadagnarsi il bronzo. Nella discesa della combinata a squadre donne cade Sofia Goggia, Laura Pirovano è 3°. Nello sci di fondo la sprint uomini e donne. Bene lo short track con le batterie, poi seguiranno le finali in staffetta mista. Ricordiamo il curling e anche lo slittino per quel che verte sulle possibilità di medaglia. Straziante il post di Lindsey Vonn, la quale è ancora adesso ricoverata a Treviso. Qui tutte le news e gli aggiornamenti in tempo reale:

  • Sci alpino combinata femminile a squadre 🔴
  • Sci di fondo 🟢
  • Short track 🟢
  • Curling 🔴

CALENDARIO | ITALIA TEAM | MEDAGLIERE

Cronaca in diretta

  1. 13:10
    LIVE sprint sci di fondo femminile, Ganz fuori

    Caterina Ganz ha tentato con coraggio, ma non riesce ad accedere alla finale; arrivano le due svedesi Joanna Sundling e Linn Svahn.

    13:11
  2. 13:08
    Pellegrino si qualifica da lucky loser

    Alla fine si qualifica anche Pellegrino, che accede da lucky loser grazie al miglior terzo tempo.

    13:09
  4. 13:04
    Alle 13:30 20 km biathlon

    Alle 13.30 la 20 km biathlon, gli italiani in gara sono:

    • Patrick Braunhofer
    • Tommaso Giacomel
    • Lukas Hofer
    • Elia Zeni
    13:06
  5. 12:59
    Finale alle 13:10 staffetta mista short track!

    Alle 13.10 la finale della staffetta mista short track: l’Italia deve scontrarsi contro Cina, Canada e Belgio.

    13:03
  6. 12:39
    LIVE Short track stafetta mista in finale

    Gli azzurri arrivano primi nella batteria e approdano in finale! Prima Italia, seconda Cina, terza Olanda, quarta Francia. Arianna Fontana può entrare nella storia di nuovo, record vicino!

    12:40
  7. 12:37
    LIVE sprint sci di fondo, Mocellini si qualifica!
    12:38
  8. 12:34
    LIVE sprint sci di fondo, Pellegrino fuori

    Federico Pellegrino arriva terzo ed è fuori ai quarti della sprint maschile.

    12:37
  10. 12:32
    LIVE Sprint sci di fondo, tocca a Pellegrino

    Elia Barp chiude quinto la batteria dei quarti della sprint maschile ed è fuori purtroppo. Adesso tocca a Federico Pellegrino.

    12:33
  11. 12:20
    LIVE SPRINT SCI DI FONDO MASCHILE

    Inizia la prima batteria dei quarti di finale della sprint maschile, con l’azzurro Elia Barp.

    12:22
  12. 11:45
    LIVE Sprint sci di fondo, al via i quarti

    Azzurre in pista! Nicole Monsorsno, Caterina Ganz, Federica Cassol e Iris De Martin Pinter sono impegnate nei quarti della sprint femminile!

    impegnate ora nei quarti della sprint femminile di sci di fondo

    11:49
  13. 11:44
    LIVE Combinata a Squadre femminile discesa

    I tempi della discesa, dominata dalla medaglia d’oro:

    • 1. Johnson / Shiffrin (USA) 1:36.59
    • 2. Raedler / Huber (AUT) 1:36.65 +0.06
    • 3. Pirovano / Peterlini (ITA) 1:36.86 +0.27
    • 4. Wiles / Moltzan (USA) 1:37.04 +0.45
    • 5. Huetter / Truppe (AUT) 1:37.19 +0.60
    • 6. Weidle-Winkelmann / Aicher (GER) 1:37.33 +0.74
    • 7. Lie / Westhoff (NOR) 1:37.36 +0.77
    • 8. Miradoli / Lamure (FRA) 1:37.37 +0.78
    • 9. Ortlieb / Gallhuber (AUT) 1:37.60 +1.01
    • 10. Delago / Trocker (ITA) 1:37.75 +1.16
    • 11. Gauché / Chevrier (FRA) 1:37.92 +1.33
    • 12. Suter / Rast (SUI) 1:38.10 +1.51
    • 13. Flury / Holdener (SUI) 1:38.13 +1.54
    • 14. Puchner / Hoerhager (AUT) 1:38.18 +1.59
    • 15. Stuhec / Bucik Jogan (SLO) 1:38.29 +1.70
    • 16. Schmitt / Meillard (SUI) 1:38.50 +1.91
    • 17. Cerutti / McFarlane (FRA) 1:38.69 +2.10
    • 18. Durrer / Christen (SUI) 1:39.06 +2.47
    • 19. Grenier / St-Germain (CAN) 1:39.10 +2.51
    • 20. Delago / D’Antonio (ITA) 1:39.42 +2.83
    11:48
  14. 11:30
    LIVE Combinata a Squadre femminile, la situazione

    Torniamo alla gara: ultimo tempo provvisorio per Nadia Delago, che chiude 17° per ora con il tempo di 1:39.42 a +2.83. Breezy Johnson sempre in testa con il tempo di 1:36.59, seconda l’austriaca Raedler a +00.06, terza la nostra Laura Pirovano a +0.27.

    11:31
  16. 11:28
    Sofia Goggia scivoa, paura per la campionessa Fonte:ANSA
    SOFIA GOGGIA AI MICROFONI DI RAISPORT

    Le prime parole di Sofia Goggia a RaiSport: “Oggi non sono entrata in gara con lo stesso focus dell’altro giorno”. “Mi dispiace tanto perché ho tolto la possibilità di fare lo slalom, perché sarebbe stato un bel test”. La campionessa bergamasca sta bene, a livello fisico. C’è del rammarico per quanto accaduto: la sua caduta esclude, infatti, la compagna che avrebbe dovuto gareggiare in slalom. “Scusa ancora Lara!”

    11:29
  17. 11:18
    Sci di fondo spint qualificati gli azzurri, compreso Pellegrino

    Qualificati ai quarti tutti gli azzurri nella sprint maschile di sci di fondo: Federico Pellegrino 15°, Simone Mocellini 17°, 24° Simone Daprà, 26°Elia Barp.

    11:20
  18. 11:16
    Short Track, no ricorso per Sighel

    Non ci sarà ricorso per Arianna Sighel, caduta in batteria dei 500 metri in seguito alla scivolata dell’americana Stoddard. Pietro Sighel, invece, si qualifica nella sua batteria con il tempo di 1:25.740. Ora tocca a un altro azzurro, Luca Spechenhauser.

    11:18
  19. 11:10
    LIVE Combinata a Squadre femminile, Breezy in testa

    Come previsto, Breezy Johnson recupera nel finale e si porta in testa con il tempo di 1:36.59, seconda l’austriaca Raedler a +00.06, terza Laura Pirovano a +0.27. 

    11:14
  20. 11:02
    LIVE Combinata a Squadre femminile, tocca a Breezy Johnson

    La statunitense, già oro nella discesa, parte con la medesima determinazione che abbiamo imparato a conoscere: la sciata non è perfetta, da quanto are nelle prime due parti e il crono segna meno.

    11:04
  22. 11:00
    LIVE Combinata a Squadre femminile, Delago 8°

    Intanto è scesa anche Nicol Delago, per lei l’ottavo provvisorio.

    11:01
  23. 10:56
    goggia Fonte:Getty Images
    LIVE Combinata a Squadre femminile, Goggia a terra

    Sofia Goggia è scivolata durante la discesa della combinata: sembra star bene, ma andranno effettuati i dovuti controlli, adesso.

    10:58
  24. 10:51
    LIVE Combinata a Squadre femminile, scivola la Goggia!

    Scivola e cade Sofia, ma si rialza sulle sue gambe: sembra aver sprecato un’occasione ma per ora sta bene. A breve aggiornamenti.

    10:53
  25. 10:48
    LIVE Short track Fontana seconda in batteria!

    Secondo posto in batteria per la leggenda azzurra con il tempo di 42.668! Fontana ai quarti

    10:49
  26. 10:45
    LIVE Short track, tocca ad Arianna Fontana

    Ora tocca a Arianna Fontana dimostrare il suo meglio in questa batteria!

    10:46
  28. 10:44
    LIVE Pirovano seconda!

    Dopo un avvio decisamente veloce, Pirovano rallenta nel tratto meno semplice della discesa e perde qualche centesimo che non le permette di agganciare la testa provvisoria della classifica.

    10:45
  29. 10:39
    LIVE Short track

    Iniziano anche le qualificazioni dei 500 metri femminili di short track, queste le azzurre in gara:

    • Chiara Betti
    • Arianna Fontana
    • Arianna Sighel
    10:40
  30. 10:38
    LIVE Combinata Squadre femminile, tra poco Pirovano

    La prima a scendere tra le azzurre sarà Laura Pirovano, subito dopo le due svizzere.

    10:39
  31. 10:36
    LIVE Combinata a Squadre femminile

    Al via con la francese Miradoli la discesa femminile della combinata a squadre, la transalpina è provvisoriamente in testa. Queste le azzurre e i pettorali:

    • Laura Pirovano (Italia 2) – 6
    • Sofia Goggia (Italia 1) – 9
    • Nicol Delago (Italia 3) – 10
    • Nadia Delago (Italia 4) – 19
    10:38
  32. 10:30
    LIVE Short track, si parte!
    10:36
  34. 10:29
    LIVE Combinata a Squadre femminile, al via la discesa!
    10:30
  35. 10:15
    Il medagliere

    Il medagliere aggiornato in tempo reale: come si colloca l’Italia dopo il boom di medaglie di domenica e le attese di oggi: clicca qui.

    10:17
  36. 10:14
    Alle 11:45 la sprint delle ragazze

    Le azzurre in gara si sono tutte qualificate alla fase a eliminazione della sprint. Monsorno (6ª), Ganz (8ª), Cassol (9ª), De Martin Pinter (19ª). Alle 11.45 i quarti di finale.

    10:15
  37. 10:09
    Il Team USA ringrazia Vonn
    10:09
  38. 09:56
    LIVE SCI DI FONDO, SI INIZIA!
    09:57
  40. 09:54
    Sci di fondo, tra poco le qualificazioni sprint maschile: c'è Pellegrino

    Gli italiani in gara:

    • Elia Barp
    • Simone Daprà
    • Simone Mocellini
    • Federico Pellegrino
    09:55
  41. 09:45
    LIVE Sorteggio in corso batterie quarti sci di fondo

    Sono in corso i sorteggi delle batterie di sci di fondo femminile. Vediamo dove andranno a collocarsi le azzurre: Cassol, Ganz, De Martin Pinter e Monsorno.

    09:54
  42. 09:41
    LIVE Sci di fondo qualificazioni

    Qualificate le azzurre impegnate nella sprint femminile di sci di fondo.

    09:46
  43. 09:30
    LIVE Sci di fondo qualificazioni, la situazione

    Proseguono le qualificazioni della sprint con dominio delle svedesi, come previsto. Buona prova, fino a questo momento, delle azzurre.

    09:34
  44. 09:22
    LIVE Sci di fondo

    Al via le qualificazioni sprint donne:

    • Federica Cassol
    • Iris De Martin Pinter
    • Caterina Ganz
    • Nicole Monsorno
    09:26
  46. 09:21
    Il post di Lindsey Vonn, come sta

    Mentre nuovi dettagli sulle sue condizioni continuavano a circolare, nella tarda serata di lunedì, Lindsey Vonn e il suo staff hanno deciso di pubblicare un post per descrivere e fissare un momento decisivo della sua carriera. Queste Olimpiadi saranno ricordate per quella caduta che ha spezzato il respiro ai presenti e a chi ha assistito da casa a quella caduta.

    09:22
  47. 09:10
    Lindsey Vonn, le parole del padre

    Le parole del padre della campionessa statunitense.

    09:21
  48. 09:05
    Il programma serale
    • ore 20.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Canada-Stati Uniti
    • ore 21.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Finlandia-Svizzera
    09:20
  49. 09:01
    Il programma del pomeriggio
    • ore 13.30 – BIATHLON: Individuale 20km uomini
    • ore 14.00 – SCI ALPINO: Slalom – Combinata a squadre femminile
    • ore 14.05 – CURLING (doppio misto, finale bronzo): ITALIA-Gran Bretagna
    • ore 14.15 – SCI ACROBATICO: Gobbe donne (qualificazioni)
    • ore 16.40 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): ITALIA-Germania
    • ore 17.00 – SLITTINO: Singolo donne (manche 3)
    • ore 18.05 – CURLING (doppio misto, finale oro): Stati Uniti-Svezia
    • ore 18.30 – PATTINAGGIO DI FIGURA: Singolo maschile – Programma corto
    • ore 18.34 – SLITTINO: Singolo donne (manche 4)
    • ore 18.45 – SALTO CON GLI SCI: Gara a squadre mista
    09:19
  50. 08:55
    Il programma del mattino
    • ore 9.15 – SCI DI FONDO: Sprint TC donne (qualificazioni)
    • ore 9.55 – SCI DI FONDO: Sprint TC uomini (qualificazioni)
    • ore 10.30 – SCI ALPINO: Discesa libera – Combinata a squadra femminile
    • ore 10.30 – SHORT TRACK: 500m donne (batterie)
    • ore 11.10 – SHORT TRACK: 1000m uomini (batterie)
    • ore 11.15 – SCI ACROBATICO: Gobbe uomini (qualificazioni)
    • ore 11.45 – SCI DI FONDO: Sprint TC uomini/donne (fasi finali)
    • ore 12.00 – SHORT TRACK: Staffetta mista (fasi finali)
    • ore 12.10 – HOCKEY SU GHIACCIO (donne, fase a gironi): Giappone-Svezia
    • ore 12.30 – SCI ACROBATICO: Slopestyle uomini (finale)

    IL PROGRAMMA DI OGGI COMPLETO

    09:19
  52. 08:40
    Attesa Pellegrino

    Dal biathlon al curling, passando per lo slittino, lo short track, lo sci di fondo e lo sci alpino. Le speranze azzurre di medaglia sono tante: la sprint in tecnica classica di sci di fondo darà il via. L’Italia punta soprattutto su Federico Pellegrino.

    09:18

  54. Buongiorno e benvenuti su Virgilio Sport. Giornata intensa oggi stando al programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, con tante gare e tanti azzurri con ambizioni di medaglia. Si incomincia di Federico Pellegrino nella sprint per proseguire nello short con Arianna Fontana. Alle 10:30 al via la combinata a squadre femminile.

Diretta Milano Cortina 10 febbraio 2026 Olimpiadi LIVE sprint e short track ok Fontana, combinata squadre delusione Goggia Fonte: Getty Images

