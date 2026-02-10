Le prime parole di Sofia Goggia a RaiSport: “Oggi non sono entrata in gara con lo stesso focus dell’altro giorno”. “Mi dispiace tanto perché ho tolto la possibilità di fare lo slalom, perché sarebbe stato un bel test”. La campionessa bergamasca sta bene, a livello fisico. C’è del rammarico per quanto accaduto: la sua caduta esclude, infatti, la compagna che avrebbe dovuto gareggiare in slalom. “Scusa ancora Lara!”