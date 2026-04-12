Diretta Parigi Roubaix 2026 LIVE: Pogacar detta i ritmi, van der Poel rimonta epica

Facciamo una sintesi di quanto avvenuto sino ad ora dal traguardo e a che punto siamo con la corsa. La gara nelle sue prime fasi ha conosciuto medie molto alte, sui 53 km/h: qualche tentativo di fuga ma gruppo che si è ricompattato verso il primo settore di pavé. All’ingresso del tratto 28 dalla difficoltà di quattro stelle, Quiévy à Fontaine au Tertre Pogacar si presenta nelle prime posizioni del gruppo, mentre uno dei favoriti quale è Pedersen forava poco prima, cosa che lo ha costretto alla risalita nelle posizioni. Dopo il settore 26 il gruppo si spezza in due, con la UAE di Pogacar a fare il ritmo in quello di testa. Nel mentre si stacca Ganna, che scivola in coda. Tra i due gruppi un distacco che si aggira sui 40 secondi. Quindi il colpo di scena: all’altezza del settore 22 di Quérénaing à Maing (tre stelle di difficoltà) Pogacar fora ed è costretto ad aspettare l’ammiraglia per il cambio bici, dopo aver ricevuto quella generica dell’assistenza. Ricevuto il mezzo dal suo team, lo sloveno è costretto a rimontare per non perdere il gruppo dove a tirare si posiziona la Visma-Lease a Bike. 42 i secondi di ritardo del campione del mondo quando mancano 112 km al traguardo.

La velocità media a questo punto della gara è di 51,3 km/h. Il meteo è nuvoloso, con temperature sui 15°C e vento intorno ai 5 km/h.