Diretta Parigi Roubaix 2026 LIVE: Pogacar detta i ritmi, van der Poel rimonta epica

Parigi-Roubaix 2026
|201,3/258,3
|Nel gruppo di testa, oltre a Pogacar, abbiamo Pedersen, van Aert, Laporte, Bissegger, Stuyven, Meeus e Pithie. A 30 secondi di distacco van der Poel: nel suo gruppo anche Ganna.
Ultimo aggiornamento:
|201,3/258,3
|Nel gruppo di testa, oltre a Pogacar, abbiamo Pedersen, van Aert, Laporte, Bissegger, Stuyven, Meeus e Pithie. A 30 secondi di distacco van der Poel: nel suo gruppo anche Ganna.
Siamo nel settore 13, quello di Orchies da tre stelle di difficoltà e 1,7 km di lunghezza. Nel gruppo di testa, oltre a Pogacar, abbiamo Pedersen, van Aert, Laporte, Bissegger, Stuyven, Meeus e Pithie. A 30 secondi di distacco van der Poel: nel suo gruppo anche Ganna.
Il distacco di van der Poel dalla testa del gruppo continua a calare, portandosi a 1’05”: in pratica a breve e se terrà questi ritmi avrà recuperato un minuto dall’imprevisto di Arenberg. Mancano 62 km al traguardo.
Mathieu van der Poel raggiunge Ganna e il suo ritardo dalla testa scende a 1’10”. Pogacar si riporta nel gruppo dei battistrada.
Pogacar costretto ad un altro cambio di bici, quando mancano 71,6 km al traguardo. L’imprevisto però è avvenuto in un tratto d’asfalto, a pochi metri dal settore di Tilloy to Sars-et-Rosières, 2,4 km e 4 stelle di difficoltà. Cambio bici anche per Wout van Aert, molto rapido comunque.
I ritmi di Pogacar selezionano gli altri nel suo gruppo: restano in sei, ovvero Pedersen, van Aert, Laporte, Bisseger e Stuyven.
Manco rientrato nel gruppo di testa, Ganna deve fare i conti con una foratura, in un punto non facilmente accessibile dalle ammiraglie. Il corridore della Ineos perde diversi secondi preziosi. Nel frattempo van der Poel continua a spingere e riduce il suo ritardo da 2 minuti a 1’25”.
Filippo Ganna raggiunge il gruppo di testa quando mancano 83 km. Sono nove in tutto gli uomini che fanno da battistrada: oltre al vincitore della Dwars door Vlaanderen e a Pogacar, van Aert, Pedersen, Laporte, Bisseger e Stuyven troviamo anche Meeus e Pithie.
Settore in pavé n.18 della corsa, Wallers to Hélesmes, 1,6 km e difficoltà tre stelle. In testa tra gli altri Pogacar, van Aert e Pedersen. Ci sono anche Laporte, Bissegger e Stuyven. Staccato di una trentina di secondi il gruppo con Ganna. Mathieu van der Poel paga invece due minuti tondi.
Sempre ad Arenberg, dopo pochi metri, Mathieu van der Poel fora di nuovo: l’olandese della Alpecin questa volta si fa aiutare dall’ammiraglia, ma il suo distacco dalla testa sale ora a due minuti.
Siamo entrati nel settore della foresta di Arenberg, 5 stelle di difficoltà, ed ecco un altro colpo di scena: il favoritissimo van der Poel accusa problemi alla bici, si fa passare quella del compagno di squadra ma dopo poche pedalate il corridore deve abbandonarla. Non essendoci l’ammiraglia, van der Poel deve tornare indietro dove un altro compagno di team stava montando la propria ruota posteriore sul mezzo del capitano. In buona sostanza, perde un minuto e 25 secondi.
A pochi chilometri dall’ingresso del settore in pavé di Arenberg, cruciale e il primo a difficoltà 5 stelle, Pogacar recupera ancora il suo distacco dal gruppo di testa, dove ad attenderlo in coda c’è il compagno di squadra Vermeersch. Lo sloveno rimonta e si riporta nuovamente nelle prime posizioni. Davanti c’è anche Ganna.
Si esce dal settore di Haveluy con van der Poel in testa, ma intanto Pogacar ricuce il distacco dal gruppo di testa portandolo sui 10 secondi.
Mathieu van der Poel, in testa, sferra il primo attacco. Pogacar si fa aiutare in coda dal compagno di squadra Morgado. Risale Ganna, che torna nel gruppo di testa.
Quando mancano 109 km al traguardo Pogacar riesce a limare il suo ritardo dalla testa sotto i 30 secondi, per la precisione intorno ai 22′.
Facciamo una sintesi di quanto avvenuto sino ad ora dal traguardo e a che punto siamo con la corsa. La gara nelle sue prime fasi ha conosciuto medie molto alte, sui 53 km/h: qualche tentativo di fuga ma gruppo che si è ricompattato verso il primo settore di pavé. All’ingresso del tratto 28 dalla difficoltà di quattro stelle, Quiévy à Fontaine au Tertre Pogacar si presenta nelle prime posizioni del gruppo, mentre uno dei favoriti quale è Pedersen forava poco prima, cosa che lo ha costretto alla risalita nelle posizioni. Dopo il settore 26 il gruppo si spezza in due, con la UAE di Pogacar a fare il ritmo in quello di testa. Nel mentre si stacca Ganna, che scivola in coda. Tra i due gruppi un distacco che si aggira sui 40 secondi. Quindi il colpo di scena: all’altezza del settore 22 di Quérénaing à Maing (tre stelle di difficoltà) Pogacar fora ed è costretto ad aspettare l’ammiraglia per il cambio bici, dopo aver ricevuto quella generica dell’assistenza. Ricevuto il mezzo dal suo team, lo sloveno è costretto a rimontare per non perdere il gruppo dove a tirare si posiziona la Visma-Lease a Bike. 42 i secondi di ritardo del campione del mondo quando mancano 112 km al traguardo.
La velocità media a questo punto della gara è di 51,3 km/h. Il meteo è nuvoloso, con temperature sui 15°C e vento intorno ai 5 km/h.
Sicuramente la più iconica delle classiche monumento, se non tra tutte le corse di un giorno, nonché quella più temuta e quella per cui si sprecano iperboli (spesso al limite della retorica più trita): la Parigi-Roubaix è pronta per offrire anche nella sua 123esima edizione il consueto florilegio di pietre, pavé, settori durissimi, fango e sfide di pura resistenza (e dove anche la fortuna ha il suo peso: gli imprevisti come le forature o i guai meccanici alle bici possono essere all’ordine del giorno e sconvolgere in maniera netta i rapporti di forza anche più solidi).
In tutto 258,3 i km da affrontare nell’Inferno del Nord 2026, con partenza da Compiègne e tradizionale arrivo nel velodromo di Roubaix. Nel mezzo tratti leggendari tra pavé (30 in tutto per 54,8 km complessivi) e polvere come la Foresta di Arenberg (ben cinque stelle di difficoltà, il massimo), Mons-en-Pévèle o il Carrefour de l’Arbre.
Nella start list spicca la presenza di quel Tadej Pogacar che ha l’obiettivo di conquistare l’unica classica monumento che manca al suo palmarès dopo aver trionfato quest’anno per la prima volta alla Milano-Sanremo. Ma non solo: lo sloveno punta anche a riuscire nell’impresa di conquistare le cinque monumento nell’arco della stagione, dopo aver messo a segno anche il Fiandre nel 2026 e con gli obiettivi della Liegi e del Lombardia a portata di mano.
A insidiarlo il favorito Mathieu van der Poel, che rispetto a Pogacar ha un profilo più adatto ad una corsa come la Roubaix dove a fare la differenza non sono certo strappi o salite ma corridori dalle caratteristiche più da fondisti e da passistoni resistenti. E il nipote di Raymond Poulidor questa corsa sul pavé l’ha vinta tre volte di fila nelle ultime stagioni. Al via tra i favoriti anche Wout van Aert e Mads Pedersen, e tra gli italiani si staglia il nome di Filippo Ganna, da tempo all’inseguimento dell’affermazione alla Roubaix.
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND