Diretta Rugby Sei Nazioni 2026 Galles-Italia LIVE: gli azzurri a un passo dall'impresa nel torneo

Rugby Sei Nazioni 2026, quinta giornata
Cardiff, Principality Stadium, inizio ore 17:40
|GALLES
|ITALIA
|Risultato
Ultimo aggiornamento:
Quesada invece propone tre cambi rispetto al XV titolare vittorioso contro l’Inghilterra. Alessandro Fusco parte dal primo minuto nella trequarti in media, affiancando Paolo Garbisi. Brex e Menoncello confermati come coppia di centri, così come Cannone e Zuliani in terza linea con capitan Lamaro. Tra le novità Hasa che debutta titolare nel Sei Nazioni, andando a presidiare la prima linea con Nicotera e Fischetti.
15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 11 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 13 caps)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 51 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 38 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 46 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 53 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 24 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 37 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 42 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 53 caps) – capitano
5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 71 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 62 caps)
3 Muhamed HASA (Zebre Parma 7 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 40 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 62 caps)
A disposizione
16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 9 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 23 caps)
18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 26 caps)
19 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 12 caps)
20 David ODIASE (Zebre Parma, 5 caps)
21 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)
22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 21 caps)
23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 88 caps)
L’head coach Steve Tandy ha confermato la formazione che ha affrontato la scorsa settimana l’Irlanda a Dublino. Perciò la trequarti sarà presidiata dai centrali Joe Hawkins e Eddie James, Louis Rees-Zammit estremo, ali Ellis Mee e Josh Adams e la mediana con Dan Edwards e Tomos Williams. In prima linea Aaron Wainwright, flanker Alex Mann e James Botham, e Dafydd Jenkins e Ben Carter per la seconda linea.
15. Louis Rees-Zammit (Bristol Bears – 39 caps)
14. Ellis Mee (Scarlets – 7 caps)
13. Eddie James (Scarlets – 8 caps)
12. Joe Hawkins (Scarlets – 10 caps)
11. Josh Adams (Cardiff Rugby – 69 caps)
10. Dan Edwards (Ospreys – 10 caps)
9. Tomos Williams (Gloucester Rugby – 71 caps)
8. Aaron Wainwright (Dragons – 66 caps)
7. James Botham (Cardiff Rugby – 20 caps)
6. Alex Mann (Cardiff Rugby – 15 caps)
5. Ben Carter (Dragons – 18 caps)
4. Dafydd Jenkins (Exeter Chiefs – 30 caps)
3. Tomas Francis (Provence Rugby – 81 caps)
2. Dewi Lake (Ospreys – 30 caps) captain
1. Rhys Carre (Saracens – 27 caps)
A disposizione
16. Ryan Elias (Scarlets – 47 caps)
17. Nicky Smith (Leicester Tigers – 62 caps)
18. Archie Griffin (Bath Rugby – 15 caps)
19. Adam Beard (Montpellier – 64 caps)
20. Olly Cracknell (Leicester Tigers – 4 caps)
21. Kieran Hardy (Ospreys – 30 caps)
22. Jarrod Evans (Harlequins – 16 caps)
23. Blair Murray (Scarlets – 15 caps)
Un cammino pressoché storico per l’Italia in questo Sei Nazioni 2026, ma manca un ultimo passo per poter definire ufficialmente in questo modo la partecipazione del XV azzurro ad un torneo che alla nostra nazionale di rugby ha riservato delle soddisfazioni notevoli. Gli uomini allenati da Gonzalo Quesada giocheranno il match della quinta e ultima giornata a Cardiff, affrontando un Galles che langue all’ultimo posto della classifica del torneo, senza aver vinto neppure una partita. L’Italia invece è attualmente quarta con 9 punti, ed è reduce dal successo contro la Scozia nella prima giornata, per poi perdere contro Irlanda e la capolista Francia, che ci ha rifilato al momento il passivo più pesante. Poi però i nostri hanno portato a casa lo scalpo dell’Inghilterra, battendola per la prima volta nella storia della nostra nazionale di rubgy, e adesso la possibilità di chiudere i conti: se vincessimo contro il Galles, potremmo chiudere per la prima volta il Sei Nazioni con tre vittorie.
