Diretta Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra LIVE: azzurri beffati sul fil di lana

Benvenuti in questa diretta del match all’Olimpico valido per il quarto turno dei Sei Nazioni 2026. In campo Italia e Inghilterra, rispettivamente quarta e quinta dell’attuale classifica ma a pari punti, ovvero 5. Per gli Azzurri una vittoria contro la Scozia e due sconfitte, contro il Galles e quella al momento col passivo più pesante (33-8) contro la Francia, entrambe nelle prime posizioni della classifica. Se però l’Italia sta comunque dando prova di segnali di crescita e di una certa solidità tali da farla uscire dalla scomoda posizione di sparring partner del torneo, l’Inghilterra nutriva ben altre ambizioni rispetto all’attuale mesta situazione che sta vivendo al Sei Nazioni: dopo la roboante vittoria 48-7 contro il Galles nella prima giornata, sono seguiti gli scivoloni contro Scozia e Irlanda.