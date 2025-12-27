Diretta Slalom Gigante Femminile Semmering LIVE: colpo di scena Robinson, delude Shiffrin

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026
Semmering (AUSTRIA) 27 dicembre 2025
Britt Richardson chiude nona con un ritardo di un secondo e 45. E ora tocca a Sofia Goggia.
Tocca a Camille Rast, che a metà prova guadagna un centesimo su Hector. Una piccola sbavatura le impedisce l’impresa, ma chiude comunque quinta a 65 centesimi.
Valerie Grenier non impensierisce l’attuale leader Hector, ma conclude comunque con un buon sesto posto a 88 centesimi, scalzando Shiffrin.
Dopo una breve interruzione a causa di una porta divelta dall’incidente di O’Brien riprende la prima manche, con la discesa di Mina Fuerst Holtmann, che chiude provvisoriamente decima da Hector con un ritardo di 2 secondi e 17.
Disfatta per Nina O’Brien, che si gira e finisce fuori pista: l’americana sta bene ma conclude anzitempo la sua prova. Gara interrotta.
Lena Duerr chiude a 1 secondo e 76 da Hector; a seguire Mikaela Shiffrin, già conquistatrice della Panorama altre sette volte in carriera. La statunitense non ineccepibile all’inizio a causa di un dosso, ma limita i danni per poi perdere però velocità a metà discesa. Chiude sesta con 1 secondo e 16 di ritardo.
Tocca a Zrinka Ljutic, con la croata che perde già più di un secondo negli intertempi e chiude 2 secondi e 16 da Hector.
Alice Robinson guadagna già 25 centesimi all’inizio ma verso metà discesa scivola e vanifica la sua prima manche.
Paula Moltzan conclude la sua prova quinta, a 82 centesimi dal miglior tempo. E dopo l’americana tocca ad Alice Robinson, leader della classifica di specialità.
La svedese Sara Hector parte a tutta forza, mantiene il ritmo ma non manca qualche errore. Chiude battendo di 2 centesimi Scheib e si eleva come nuova leader provvisoria.
Tocca ora a Thea Louise Stjernesund, che paga 61 centesimi da Scheib. È la volta quindi di un’altra sciatrice attesa, Lara Colturi: buona la discesa dell’atleta albanese, che però si fa tradire da un dosso e chiude con 11 centesimi da Scheib.
Scende la gloria di casa Julia Scheib, che compie una sbavatura su una linea ma poi raddrizza la sua prova, chiudendo con il primo riferimento della manche, 57.17.
Mancano pochissimi minuti al via del gigante di Semmering, che seguiremo con la nostra diretta testuale. Questa la lista partenti sulla Panorama:
1 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
13 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
14 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
20 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
24 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
36 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
38 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
39 325119 GIM Sohui 1996 KOR
40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
41 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
42 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
44 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
45 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
46 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
47 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
49 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
50 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
51 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
52 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
53 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol
54 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
55 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
56 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard
57 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
58 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
59 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer
60 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
61 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
62 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
63 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
64 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
65 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic
66 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol
Sono nove le azzurre che si cimenteranno con la prova odierna, a partire da una Sofia Goggia (pettorale n.16) in cerca di punti preziosi per la sua classifica generale e protagonista del trionfo in Val d’Isere nel SuperG, suo primo successo stagionale. Debutta in Coppa del Mondo, senza passare dalla Coppa Europa così come a suo tempo ha fatto Giada D’Antonio (la FISI non vuole rischiare un altro caso Lara Colturi, passata sotto la bandiera albanese per esordire in CdM a 16 anni), la 17enne Anna Trocker, col pettorale n.63.
Queste le italiane impegnate a Semmering:
Sofia Goggia
Asja Zenere
Lara Della Mea
Ilaria Ghisalberti
Giorgia Collomb
Alice Pazzaglia
Ambra Pomarè
Anna Trocker
Benvenuti alla diretta dello Slalom Gigante di scena a Semmering, in Austria: alle 10:00 partirà la prima manche, con Julia Scheib che inaugurerà dal cancelletto la prova. La sciatrice di casa in questa prima parte di stagione si è dimostrata tra le più costanti assieme alla neozelandese Alice Robinson, in testa nella classifica di specialità e seconda nella generale dietro Mikaela Shiffrin, mattatrice sulla pista austriaca.
Ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, ma solo per l’anno solare, in quel dell’Austria. In programma nel fine settimana del 27 e del 28 dicembre le manche di gigante di slalom gigante e slalom speciale sulla pista di Semmering. Ad affrontare le porte strette l’attuale leader della classifica di specialità Alice Robinson, che nelle generale è alle spalle della leader Mikaela Shiffrin, favoritissima in Austria dove ha trionfato altre sette volte nella sua carriera (ma ancora a secco di vittorie nel gigante in questa stagione, pur avendo vinto i quattro slalom in questa prima parte di CdM). Gioca in casa invece Julia Scheib, attualmente sulla piazza d’onore nella classifica di specialità dietro alla neozelandese. Per l’Italia la spedizione sulle nevi austriache sarà guidata da Sofia Goggia, terza nella generale e reduce dal suo primo centro stagionale nel Super G di Val d’Isere, ma la favorita nel gigante tra le azzurre è Laura Della Mea. Da segnalare poi nella nostra rappresentativa Asja Zenere, e ancora tra le altre Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia e le giovanissime (rispettivamente fresca 17enne e 16enne) Anna Trocker e Giada D’Antonio.
