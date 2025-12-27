Virgilio Sport
Diretta Slalom Gigante Femminile Semmering LIVE: colpo di scena Robinson, delude Shiffrin

Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live dello Slalom Gigante di scena a Semmering, in Austria. Attesa per la sfida tra Shiffrin e Robinson, per l'Italia tra le altre Goggia, Della Mea e l'esordiente Trocker

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026
Semmering (AUSTRIA) 27 dicembre 2025

Calendario CdM femminile | Classifica CdM femminile

CdM Gigante Semmering, diretta

  1. Live
    Nono posto per Richardson, tocca a Goggia

    Britt Richardson chiude nona con un ritardo di un secondo e 45. E ora tocca a Sofia Goggia.

    10:28
  2. Live
    Ottima prova per Rast

    Tocca a Camille Rast, che a metà prova guadagna un centesimo su Hector. Una piccola sbavatura le impedisce l’impresa, ma chiude comunque quinta a 65 centesimi.

    10:26
  4. Live
    Grenier scalza Shiffrin

    Valerie Grenier non impensierisce l’attuale leader Hector, ma conclude comunque con un buon sesto posto a 88 centesimi, scalzando Shiffrin.

    10:24
  5. Live
    Riprende il gigante

    Dopo una breve interruzione a causa di una porta divelta dall’incidente di O’Brien riprende la prima manche, con la discesa di Mina Fuerst Holtmann, che chiude provvisoriamente decima da Hector con un ritardo di 2 secondi e 17.

    10:22
  6. Live
    Caduta per O'Brien, gara interrotta

    Disfatta per Nina O’Brien, che si gira e finisce fuori pista: l’americana sta bene ma conclude anzitempo la sua prova. Gara interrotta.

    10:20
  7. Live
    Shiffrin delude

    Lena Duerr chiude a 1 secondo e 76 da Hector; a seguire Mikaela Shiffrin, già conquistatrice della Panorama altre sette volte in carriera. La statunitense non ineccepibile all’inizio a causa di un dosso, ma limita i danni per poi perdere però velocità a metà discesa. Chiude sesta con 1 secondo e 16 di ritardo.

    10:16
  8. Live
    Distacco notevole per Ljutic

    Tocca a Zrinka Ljutic, con la croata che perde già più di un secondo negli intertempi e chiude 2 secondi e 16 da Hector.

    10:13
  10. Live
    Robison cade!

    Alice Robinson guadagna già 25 centesimi all’inizio ma verso metà discesa scivola e vanifica la sua prima manche.

    10:11
  11. Live
    Moltzan peggiore delle prime cinque partite

    Paula Moltzan conclude la sua prova quinta, a 82 centesimi dal miglior tempo. E dopo l’americana tocca ad Alice Robinson, leader della classifica di specialità.

    10:09
  12. Live
    Hector scalza Scheib

    La svedese Sara Hector parte a tutta forza, mantiene il ritmo ma non manca qualche errore. Chiude battendo di 2 centesimi Scheib e si eleva come nuova leader provvisoria.

    10:07
  13. Live
    Stjernesund e Colturi alle spalle di Scheib

    Tocca ora a Thea Louise Stjernesund, che paga 61 centesimi da Scheib. È la volta quindi di un’altra sciatrice attesa, Lara Colturi: buona la discesa dell’atleta albanese, che però si fa tradire da un dosso e chiude con 11 centesimi da Scheib.

    10:05
  14. Live
    Scheib inaugura la prova

    Scende la gloria di casa Julia Scheib, che compie una sbavatura su una linea ma poi raddrizza la sua prova, chiudendo con il primo riferimento della manche, 57.17.

    10:02
  16. Pre
    Tutto pronto per il gigante di Semmering: la lista partenti completa

    Mancano pochissimi minuti al via del gigante di Semmering, che seguiremo con la nostra diretta testuale. Questa la lista partenti sulla Panorama:

    1 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
    2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
    3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
    4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
    5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
    6 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
    7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
    8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
    9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
    10 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
    11 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
    12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
    13 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
    14 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
    15 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
    16 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
    17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
    18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
    19 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
    20 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
    21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
    22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
    23 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
    24 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
    25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
    26 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
    27 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
    28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
    29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
    30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
    31 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
    32 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
    33 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
    34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
    35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
    36 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
    37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
    38 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
    39 325119 GIM Sohui 1996 KOR
    40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
    41 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
    42 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT Head
    43 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
    44 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
    45 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
    46 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer
    47 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
    48 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
    49 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
    50 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT Salomon
    51 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
    52 207023 FRITZ Jana 2005 GER Nordica
    53 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol
    54 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle
    55 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
    56 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard
    57 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
    58 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
    59 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer
    60 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol
    61 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
    62 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic
    63 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
    64 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head
    65 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic
    66 516744 ZURBRIGGEN Anina 2003 BUL Rossignol

    09:58
  17. Pre
    Sofia Goggia guida le italiane, debutta Anna Trocker

    Sono nove le azzurre che si cimenteranno con la prova odierna, a partire da una Sofia Goggia (pettorale n.16) in cerca di punti preziosi per la sua classifica generale e protagonista del trionfo in Val d’Isere nel SuperG, suo primo successo stagionale. Debutta in Coppa del Mondo, senza passare dalla Coppa Europa così come a suo tempo ha fatto Giada D’Antonio (la FISI non vuole rischiare un altro caso Lara Colturi, passata sotto la bandiera albanese per esordire in CdM a 16 anni), la 17enne Anna Trocker, col pettorale n.63.

    Queste le italiane impegnate a Semmering:

    Sofia Goggia

    Asja Zenere

    Lara Della Mea

    Ilaria Ghisalberti

    Giorgia Collomb

    Alice Pazzaglia

    Ambra Pomarè

    Anna Trocker

    09:49
  18. Pre
    Manca poco alla prima manche dello Slalom Gigante di Semmering

    Benvenuti alla diretta dello Slalom Gigante di scena a Semmering, in Austria: alle 10:00 partirà la prima manche, con Julia Scheib che inaugurerà dal cancelletto la prova. La sciatrice di casa in questa prima parte di stagione si è dimostrata tra le più costanti assieme alla neozelandese Alice Robinson, in testa nella classifica di specialità e seconda nella generale dietro Mikaela Shiffrin, mattatrice sulla pista austriaca.

    09:42

  20. Ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, ma solo per l’anno solare, in quel dell’Austria. In programma nel fine settimana del 27 e del 28 dicembre le manche di gigante di slalom gigante e slalom speciale sulla pista di Semmering. Ad affrontare le porte strette l’attuale leader della classifica di specialità Alice Robinson, che nelle generale è alle spalle della leader Mikaela Shiffrin, favoritissima in Austria dove ha trionfato altre sette volte nella sua carriera (ma ancora a secco di vittorie nel gigante in questa stagione, pur avendo vinto i quattro slalom in questa prima parte di CdM). Gioca in casa invece Julia Scheib, attualmente sulla piazza d’onore nella classifica di specialità dietro alla neozelandese. Per l’Italia la spedizione sulle nevi austriache sarà guidata da Sofia Goggia, terza nella generale e reduce dal suo primo centro stagionale nel Super G di Val d’Isere, ma la favorita nel gigante tra le azzurre è Laura Della Mea. Da segnalare poi nella nostra rappresentativa Asja Zenere, e ancora tra le altre Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia e le giovanissime (rispettivamente fresca 17enne e 16enne) Anna Trocker e Giada D’Antonio.

Diretta Slalom Gigante Femminile Semmering LIVE: colpo di scena Robinson, delude Shiffrin Fonte: Ansa

Virgilio Sport
