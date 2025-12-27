Diretta Slalom Gigante Femminile Semmering LIVE: colpo di scena Robinson, delude Shiffrin

Sono nove le azzurre che si cimenteranno con la prova odierna, a partire da una Sofia Goggia (pettorale n.16) in cerca di punti preziosi per la sua classifica generale e protagonista del trionfo in Val d’Isere nel SuperG, suo primo successo stagionale. Debutta in Coppa del Mondo, senza passare dalla Coppa Europa così come a suo tempo ha fatto Giada D’Antonio (la FISI non vuole rischiare un altro caso Lara Colturi, passata sotto la bandiera albanese per esordire in CdM a 16 anni), la 17enne Anna Trocker, col pettorale n.63.

Queste le italiane impegnate a Semmering:

Sofia Goggia

Asja Zenere

Lara Della Mea

Ilaria Ghisalberti

Giorgia Collomb

Alice Pazzaglia

Ambra Pomarè

Anna Trocker