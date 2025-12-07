Virgilio Sport
Diretta Slalom Gigante Femminile Tremblant LIVE

Si chiude il fine settimana del gigante a Mont Tremblant: la diretta della prova femminile sulla pista canadese

Riassunto dell'evento

Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-26
Tremblant (Canada) 7 dicembre 2025

  2. Settimo appuntamento della stagione 2025/2026 con la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile, con un fine settimana all’insegna di due giganti in territorio canadese. Sulla pista di Mont Tremblant si disputa la quarta competizione della specialità che nella giornata di sabato ha visto mattatrice la neozelandese Alice Robinson, già vincitrice del gigante di Copper Mountain. Nella top ten anche due italiane: Sofia Goggia si è classificata ottava, seguita da Lara Della Mea, con una gara vissuta in rimonta. La squadra azzurra è ancora alla ricerca del primo podio stagionale, mentre nella classifica generale continua a svettare Mikaela Shiffrin, seguita da Lara Colturi con una distanza di 122 punti.

