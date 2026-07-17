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Diretta Tour de France 2026, Tappa 13 Dole - Belfort LIVE: Pidcock spaventa gli uomini di classifica, la maxifuga prende il largo

La diretta della Tappa 13 del Tour de France 2026, la Dole-Belfort da ben 205,8 km: altra giornata da fughe, ma ormai possiamo aspettarci di tutto dagli uomini di classifica. Pogacar in particolare

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Tour de France 2026, Tappa 13: Dole – Belfort (205,8 km)

KM Situazione

140,8/205,8

 Mentre nel gruppo la Bahrain-Victorious prova a forzare i ritmi per preservare il nono posto nella classifica generale di Lenny Martinez, messo in pericolo dalla fuga di Pidcock (il gruppone dei 57 battistrada è sempre sui 7 minuti di vantaggio su quello maglia gialla), Philipsen transita per primo al traguardo volante di Mélisey vincendo la volata a tre con il resto dell’attuale podio della classifica maglia verde, ovvero Girmay e Pedersen.

Cronaca in diretta

  1. 16:15
    Ci avviciniamo alla prima salita di oggi

    Mancano pochi chilometri alla prima salita classificata di giornata, il Col des Croix, un GPM di terza categoria lungo 5,2 km con una pendenza media del 4,8%.

    16:16
  2. 16:02
    Philipsen vince lo sprint intermedio, nel gruppo la Bahrain forza i ritmi

    Mentre nel gruppo la Bahrain-Victorious prova a forzare i ritmi per preservare il nono posto nella classifica generale di Lenny Martinez, messo in pericolo dalla fuga di Pidcock (il gruppone dei 57 battistrada è sempre sui 7 minuti di vantaggio su quello maglia gialla), Philipsen transita per primo al traguardo volante di Mélisey vincendo la volata a tre con il resto dell’attuale podio della classifica maglia verde, ovvero Girmay e Pedersen.

    16:06
  4. 15:44
    Si crea un unico gruppone in fuga: ecco chi sono (e Pidcock accarezza l'impresa)

    I due gruppi in fuga si uniscono e ora abbiamo ufficialmente 57 corridori in testa con un vantaggio che ora è arrivato a 7 minuti sul gruppo maglia gialla. Nel listone che ora vi proponiamo dei fuggitivi si notano corridori come Philipsen, tra i rivali diretti di Pedersen nella classifica per la maglia verde, e Pidcock che stamane era decimo nella classifica generale con un ritardo da Pogacar di 11 minuti e 49. Ne sta recuperando sino ad ora 7, quindi se continua così potrebbe scalzare un po’ di corridori nella top ten.

    MCNULTY Brandon
    WELLENS Tim
    CAMPENAERTS Victor
    HAGENES Per Strand
    VAN DIJKE Tim
    VAN GILS Maxim
    PEDERSEN Mads
    ASGREEN Kasper
    HEALY Ben
    VALGREN Michael
    BALLERINI Davide
    TEJADA Harold
    VINOKUROV Nicolas
    MOHORIČ Matej
    VAN MECHELEN Vlad
    KWIATKOWSKI Michał
    TARLING Joshua
    VAUQUELIN Kévin
    PHILIPSEN Jasper
    PLANCKAERT Edward
    VERSTRYNGE Emiel
    O’CONNOR Ben
    MATTHEWS Michael
    PLAPP Luke
    SCHMID Mauro
    ABRAHAMSEN Jonas
    CORT Magnus
    GIRMAY Biniam
    BENNETT Georg
    VAN ASBROECK Tom
    GARCÍA PIERNA Raúl
    HESSMANN Michel
    OLIVEIRA Nelson
    CRAPS Lars
    IZAGIRRE Ion
    ARANBURU Alex
    THOMAS Benjamin
    PIDCOCK Tom
    HERMANS Quinten
    MEURISSE Xandro
    WRIGHT Fred
    GRÉGOIRE Romain
    BRAZ AFONSO Clément
    GERMANI Lorenzo
    PACHER Quentin
    RUSSO Clément
    ALAPHILIPPE Julian
    HIRSCHI Marc
    PLUIMERS Rick
    JEGAT Jordan
    BREUILLARD Nicolas
    DELBOVE Joris
    GUERNALEC Thibault
    VERCHER Mattéo
    DEGENKOLB John
    DHONDT Robbe
    OLDANI Stefano
    PARRA José Félix

    15:43
  5. 15:21
    Circa 100 km al traguardo

    Quando mancano 102 km al traguardo, c’è qualche travaso di corridori tra le due fughe, quella di testa e contrattaccanti con la maglia verde Pedersen staccati di 35 secondi, che resta comunque globalmente caratterizzata da 57 corridori. I quali godono di un vantaggio sul gruppo maglia gialla e uomini di classifica (che oggi lasciano fare, non ci sono ciclisti pericolosi per le posizioni della top ten, a parte Pidcock) che sfiora i 6 minuti.

    15:24
  6. 15:10
    L'ultrafuga prende il largo

    Forse oggi è la giornata buona per la fuga: il gruppo di testa con i 37 corridori ora ha un vantaggio di 5 minuti sul gruppo maglia gialla e uomini (e squadre) di classifica. Nel mezzo, a 38′ dai primi fuggitivi, si frappone il gruppo con la maglia verde Pedersen.

    15:12
  7. 15:00
    Il punto sulla tappa: cosa è successo nei primi 75 km

    La tappa si è aperta con un primo tentativo di attacco da parte di Simone Velasco (XDS Astana). In seguito si è formato un drappello davanti con Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost), Michal Kwiatkowski (Netcompany Ineos), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché) e Alex Kirsch (Cofidis). Nel gruppo però si sono messi a lavorare i corridori della UAE Team Emirates, segnatamente Nils Politt e Florian Vermeersch, per cercare di neutralizzare ogni velleità di fuga. In seguito un gruppo di oltre 30 corridori (per la precisione 37, tra cui Tom Pidcock, tra i favoriti di oggi) è riuscito a distanziare il plotone con gli uomini di classifica e la maglia gialla. Ulteriori cambiamenti: sulle tracce della trentina di fuggitivi si è portato un ulteriore gruppo di 20 corridori, con la maglia verde Mads Pedersen chiamato a difendere la sua leadership nella classifica a punti, con un ritardo di circa 50 secondi. Il gruppo maglia gialla con gli uomini di classifica per ora lascia fare, accusando un gap di quattro minuti (nella fuga non ci sono corridori che potrebbero impensierire Pogacar).

    14:52
  8. Live
    Benvenuti alla diretta della tredicesima tappa del Tour de France 2026
    14:52

  11. Una tappa particolare la tredicesima del Tour de France 2026: la Dole-Belfort è anzitutto la più lunga di quest’anno giacché supera di poco i 200 km. Inoltre ha un disegno tale per cui i primi 150 km nel territorio del Giura sono pianeggianti e senza difficoltà di sorta, ma poi dopo lo sprint volante di Melisey la strada s’impenna per il Col des Croix, GPM di terza categoria lungo 5,2 km con pendenza media al 4,8%. Quindi la salita regina di questa tappa, il GPM di prima categoria del Ballon d’Alsace, 8,8 km con una media del 6,9%. Non un’ascesa qualunque: parliamo infatti del primo Gran Premio della Montagna ad apparire nel programma del Tour. Nell’edizione del 1905 questa salita dei Vosgi fece infatti il suo debutto segnando l’inizio della storia dei GPM alla Grande Boucle. Tornando ad oggi, la tappa odierna è tarata per le fughe e per gli attacchi da lontano, oltre che per corridori finisseur capaci di animare un finale esplosivo che sarà in piano. Ma non possiamo ovviamente escludere azioni da parte delle squadre degli uomini di classifica, in primis la UAE della maglia gialla Pogacar, della Visma | Lease a Bike di Jonas Vingegaard e anche della Lidl-Trek di Pedersen (che si ritirerà dal ciclismo nel 2029), formazione che si è distinta per essere tra le più reattive nelle ultime tappe.

Diretta Tour de France 2026, Tappa 13 Dole - Belfort LIVE: Pidcock spaventa gli uomini di classifica, la maxifuga prende il largo Fonte: Ansa

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