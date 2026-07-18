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Diretta Tour de France 2026, Tappa 14 Mulhouse - Le Markstein LIVE: si è aperta una fuga, gruppo maglia gialla a 2 minuti

La diretta della Tappa 14 del Tour de France 2026, la Mulhouse - Le Markstein (Fellering) da 155,3 km: frazione con quattro GPM, di cui uno inedito, e dove gli uomini di classifica torneranno protagonisti

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Tour de France 202, Tappa 14: Mulhouse – Le Markstein (Fellering) (155,3 km)

KM Situazione

55/155,3

 La tappa si è aperta con la formalità già sbrigata, intorno al chilometro 12, dello sprint volante di Wattwiller, vinto da Jasper Philipsen, in cerca di punti fondamentali per la sua classifica della maglia verde. Successivamente si forma una fuga con 34 corridori, tra cui di nuovo Tom Pidcock, che dopo il colpaccio di ieri in ottica classifica generale ci ha preso gusto, Egan Bernal, Tobias Johannessen e Richard Carapaz per citare quelli non eccessivamente distanti dalla top ten generale (Carapaz lotta anche per i punteggi della maglia a pois). Da questo gruppo però scattano Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Pablo Castrillo (Movistar), ma sono Carapaz e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step, un altro in corsa nella classifica scalatori) che riescono nel tentativo di distanziare, seppure di poco, gli altri fuggitivi portandosi in testa. Il francese inoltre transita per primo sul GPM di apertura di oggi, il Grand Ballon di prima categoria (21,5 km con pendenza media del 4,8%). In seguito i due vengono raggiunti da Healy e da Anders e Tobias Johannessen, creando quindi un drappello di cinque corridori in fuga con un vantaggio di circa un minuto e 30 secondi sugli altri inseguitori, tra cui Pidcock. Il ritardo del gruppo maglia gialla è intorno ai due minuti.

Cronaca in diretta

  1. 15:10
    Inizia la salita del Col du Page

    Inizia la salita del secondo GPM di giornata, il Col du Page di seconda categoria: 9,8 km e pendenza media del 4,7%.

    15:11
  2. 15:04
    Alle spalle dei fuggitivi tre corridori

    Tre corridori sulle tracce dei cinque fuggitivi (su cui cade qualche goccia di pioggia): sono Castrillo, Arensman e Rubio, a circa 38 secondi di ritardo. Il gruppo con Pidcock è a 1 minuto e 25, quello maglia gialla (dove a tirare in testa troviamo la UAE) arriva a quota 2 minuti.

    15:05
  4. 15:02
    Le salite di oggi

    -36,6 km: Grand Ballon (GPM 1° categoria – 21,5 km con pendenza media del 4,8%)

    -71,3 km: Col du Page (GPM 2° cat. – 9,8 km e media del 4,7%)

    -94,4 km: Ballon d’Alsace (GPM 1° cat. – 8,9 km e media del 6,9%)

    -149,4 km: Col du Haag (GPM 1° cat. – 11,2 km e media del 7,3%)

    15:01
  5. 15:00
    Cosa è successo nei primi cinquanta chilometri della corsa

    La tappa si è aperta con la formalità già sbrigata, intorno al chilometro 12, dello sprint volante di Wattwiller, vinto da Jasper Philipsen, in cerca di punti fondamentali per la sua classifica della maglia verde. Successivamente si forma una fuga con 34 corridori, tra cui di nuovo Tom Pidcock, che dopo il colpaccio di ieri in ottica classifica generale ci ha preso gusto, Egan Bernal, Tobias Johannessen e Richard Carapaz per citare quelli non eccessivamente distanti dalla top ten generale (Carapaz lotta anche per i punteggi della maglia a pois). Da questo gruppo però scattano Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Pablo Castrillo (Movistar), ma sono Carapaz e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step, un altro in corsa nella classifica scalatori) che riescono nel tentativo di distanziare, seppure di poco, gli altri fuggitivi portandosi in testa. Il francese inoltre transita per primo sul GPM di apertura di oggi, il Grand Ballon di prima categoria (21,5 km con pendenza media del 4,8%). In seguito i due vengono raggiunti da Healy e da Anders e Tobias Johannessen, creando quindi un drappello di cinque corridori in fuga con un vantaggio di un minuto e 15 secondi sugli altri inseguitori, tra cui Pidcock. Il ritardo del gruppo maglia gialla è intorno al minuto e 50.

    15:00
  6. LIVE
    Benvenuti alla diretta della Tappa 14 del Tour de France 2026
    15:00

  8. Dopo aver lasciato andare le fughe ieri ed essere rimasti parecchio in sordina, gli uomini di classifica torneranno di nuovo allo scoperto nella Tappa 14 del Tour de France 2026, la Mulhouse – Le Markstein (Fellering) da 155,3 km. Siamo sui Vosgi, e il percorso prevede un susseguirsi di asperità con quattro GPM, di cui tre di prima categoria, il ritorno del Ballon d’Alsace e l’inedito Col du Haag, ascesa che fa il suo debutto alla Grande Boucle e che chiuderà la giornata odierna. Va da sé che squadre come la UAE Team Emirates della maglia gialla Tadej Pogacar non permetteranno un altro caso Pidcock, che ieri ha scalato le posizioni in classifica sino ad avvicinarsi pericolosamente il podio: oggi, quasi certamente, vedremo i corridori in lotta per il successo finale a Parigi lottare a viso aperto.

Diretta Tour de France 2026, Tappa 14 Mulhouse - Le Markstein LIVE: si è aperta una fuga, gruppo maglia gialla a 2 minuti Fonte: Getty

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