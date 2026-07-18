Diretta Tour de France 2026, Tappa 14 Mulhouse - Le Markstein LIVE: si è aperta una fuga, gruppo maglia gialla a 2 minuti

La tappa si è aperta con la formalità già sbrigata, intorno al chilometro 12, dello sprint volante di Wattwiller, vinto da Jasper Philipsen, in cerca di punti fondamentali per la sua classifica della maglia verde. Successivamente si forma una fuga con 34 corridori, tra cui di nuovo Tom Pidcock, che dopo il colpaccio di ieri in ottica classifica generale ci ha preso gusto, Egan Bernal, Tobias Johannessen e Richard Carapaz per citare quelli non eccessivamente distanti dalla top ten generale (Carapaz lotta anche per i punteggi della maglia a pois). Da questo gruppo però scattano Ben Healy (EF Education-EasyPost) e Pablo Castrillo (Movistar), ma sono Carapaz e Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step, un altro in corsa nella classifica scalatori) che riescono nel tentativo di distanziare, seppure di poco, gli altri fuggitivi portandosi in testa. Il francese inoltre transita per primo sul GPM di apertura di oggi, il Grand Ballon di prima categoria (21,5 km con pendenza media del 4,8%). In seguito i due vengono raggiunti da Healy e da Anders e Tobias Johannessen, creando quindi un drappello di cinque corridori in fuga con un vantaggio di un minuto e 15 secondi sugli altri inseguitori, tra cui Pidcock. Il ritardo del gruppo maglia gialla è intorno al minuto e 50.