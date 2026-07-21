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Diretta Tour de France 2026, Tappa 16 Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains LIVE: vola Cattaneo, Ganna non brilla

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Tour de France 2026, Tappa 16 Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (cronometro individuale, 26,1 km)

Corridore Leader/

Tempo

 Situazione

Bruno Armirail

34’14”

 La cronometro individuale di oggi ha già riservato un primo colpo di scena: attualmente il miglior tempo appartiene a Bruno Armirail della Visma | Lease a Bike, con un tempo di 34’14’’. Ma non è questo il coup de théâtre, quanto il fatto che Filippo Ganna (NetCompany Ineos), è stato prima battuto dal compagno di squadra Joshua Tarling per 5 secondi, per quindi finire al momento terzo con un ritardo di 11 secondi.

Cronaca in diretta

  1. 16:25
    Cattaneo a tutta forza: miglior riscontro in due intertempi

    Nel secondo e nel terzo intertempo Mattia Catteneo migliora rispetto al primo e si posiziona con i migliori riscontri, rispettivamente 17’14” all’intermedio 2 e 25/06” all’intermedio 3.

    16:28
  2. 16:10
    Buon primo intertempo per Mattia Cattaneo

    Mattia Cattaneo della Red Bull – Bora-Hansgrohe realizza un buon primo intertempo, a 7 secondi dal riscontro di 8’52” fatto registrare da Daan Hoole e che resiste tutt’ora come miglior primo intertempo di questa cronometro.

    16:12
  4. 15:58
    Mathieu van der Poel chiude lontano, lontanissimo Campenaerts

    Nel frattempo Mathieu van der Poel chiude distante, 35esimo a 3’51” di ritardo. Male anche Victor Campenaerts, 75esimo a 4’43”.

    16:00
  5. 15:54
    Quando partiranno i favoriti

    Il principale favorito di oggi, Remco Evenepoel, partirà alle 17:13. Due minuti dopo sarà la volta di Tadej Pogacar, che chiuderà la cronometro di oggi.

    15:57
  6. 15:40
    Miglior tempo (per ora) per Armirail

    Il francese Bruno Armirail della Visma | Lease a Bike ha ottenuto il momentaneo miglior tempo, con un riscontro di 34’14”. Ganna scivola quindi al terzo posto.

    15:52
  7. 15:10
    Il primo punto della situazione

    La cronometro individuale di oggi ha già riservato un primo colpo di scena: attualmente il miglior tempo appartiene a Joshua Tarling della Netcompany Ineos, con un tempo di 34’21’’. Ma non è questo il coup de théâtre, quanto il fatto che il corridore britannico ha battuto di 5 secondi il compagno di squadra Filippo Ganna, al momento secondo nella classifica virtuale di tappa.

    15:52
  8. LIVE
    Benvenuti alla diretta della Tappa 16 del Tour de France 2026
    15:52

  11. Il Tour de France 2026 si era aperto in Catalogna con una cronometro a squadre: due settimane dopo, la Grande Boucle propone un’altra prova contro il tempo, ma in questo caso individuale. La Tappa 16 vedrà i corridori affrontare i 26,1 km del tracciato da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, con un dislivello complessivo di 500 metri, un GPM (la Côte de Larringes di seconda categoria, ascesa di di 9,7 km al 4,3% di pendenza media) e un percorso che equilibra tratti in salita, tratti in discesa e tratti in piano. Una crono completa, ideale anche per i passisti scalatori e che chiama ovviamente a raccolta gli uomini di classifica che, prima di affrontare le montagne decisive, possono già dare degli scossoni nei vari piazzamenti. Certo, arriviamo ad oggi con Tadej Pogacar che gode di 5 minuti tondi di vantaggio sul primo inseguitore, Remco Evenepoel. Che però ricordiamo è anche campione olimpico e mondiale di specialità ed è uno dei favoritissimi di oggi, assieme a Filippo Ganna. Ma per il belga in particolare questa è l’occasione per avvicinarsi di più alla vetta della classifica generale, sempre che la maglia gialla non tiri fuori una prestazione mostruosa delle sue su un percorso non da specialisti puri delle corse contro il tempo.

Diretta Tour de France 2026, Tappa 16 Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains LIVE: vola Cattaneo, Ganna non brilla Fonte: Ansa

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