Diretta Tour de France 2026, Tappa 16 Évian-les-Bains-Thonon-les-Bains LIVE: vola Cattaneo, Ganna non brilla

Tour de France 2026, Tappa 16 Évian-les-Bains – Thonon-les-Bains (cronometro individuale, 26,1 km)
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Corridore Leader/
Tempo
|Situazione
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Bruno Armirail
34’14”
|La cronometro individuale di oggi ha già riservato un primo colpo di scena: attualmente il miglior tempo appartiene a Bruno Armirail della Visma | Lease a Bike, con un tempo di 34’14’’. Ma non è questo il coup de théâtre, quanto il fatto che Filippo Ganna (NetCompany Ineos), è stato prima battuto dal compagno di squadra Joshua Tarling per 5 secondi, per quindi finire al momento terzo con un ritardo di 11 secondi.