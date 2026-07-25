Tour de France 2026, Tappa 20 Bourg-d'Oisans-Alpe d'Huez: Pogacar gregario di lusso per Del Toro, Carapaz vittorioso

Nelle prime fasi della gara, verso la prima asperità del Col de la Croix de Fer, si forma una fuga prima di 40 corridori e poi di 15, con dentro tra gli altri Kuss, Piganzoli, Hindley, Ayuso, Carapaz, Riccitello, Paret-Peintre: rappresentate le squadre insomma con velleità di classifica, anche per la maglia a pois. A transitare per primo sull’hors-catégorie del Croix de Fer Carapaz, seguito da Paret-Peintre. Successivamente ai fuggitivi si unisce la maglia verde Pedersen, che oggi aveva l’obiettivo di sprintare sul traguardo volante di Saint-Julien-Mont-Denis: ci è riuscito, assicurandosi i 25 punti e ipotecando il trionfo domani a Parigi come miglior corridore della classifica a punti.

È il momento quindi del Col du Télégraphe, GPM di prima categoria: lungo la scalata restano in 7 fuggitivi, ovvero Carapaz, Ayuso, Hindley, Johannessen, Kuss e Arensman. Si stacca Healy, a 38 secondi di ritardo, seguito a breve distanza dal duo Piganzoli e Foss.

In tutto ciò, il gruppo maglia gialla ha un ritardo di 4 minuti e mezzo circa: tra i fuggitivi ricordiamo che i più alti in classifica sono Ayuso, settimo a quasi sedici minuti di ritardo, e Carapaz, ottavo a ventuno minuti dalla maglia gialla.

Ed è proprio l’ecuadoriano attuale maglia pois che, a circa -5 km dalla vetta, decide di attaccare e scatta per prendere solitario la testa della corsa, e andare così a scollinare per primo sul Télégraphe e dare maggior vigore alla sua leadership tra gli scalatori. Nel frattempo, tra gli inseguitori si stacca Ayuso.