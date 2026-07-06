Diretta Tour de France 2026, Tappa 3 Granollers-Les Angles LIVE: il gruppo controlla i fuggitivi, attesa per gli attacchi degli uomini di classifica

Raul Garcia Pierna è raggiunto da Matteo Vercher e Vlad van Mechelen, formando un terzetto in testa. I loro diretti inseguitori, a 20”, sono Baudin, Prodhomme e Bennett. A una quarantina di secondi un altro gruppetto di una ventina di corridori e quindi il gruppo maglia gialla a poco meno di 2 minuti di ritardo.