Diretta Tour de France 2026, Tappa 3 Granollers-Les Angles LIVE: il gruppo controlla i fuggitivi, attesa per gli attacchi degli uomini di classifica

Nei primi chilometri c’è stato l’attacco di Julian Alaphilippe sulla Côte de Saint Feliu de Codines, prima asperità di giornata da 7,6 km e pendenza media del 4,5%. Lo segue Raul Garcia, ma dopo alcuni tentativi si forma la prima fuga di giornata, che dopo una settantina di chilometri dal via è composta da Nicolas Prodhomme (Decathlon CMA CGM), Harold Tejada (XDS Astana), Alex Aranburu (Cofidis), Michael Storer (Tudor), Joris Delbove (Total Energies), Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA), Mads Pedersen (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Vlad Van Mechelen (Bahrain Victorious), Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Luke Plapp, Mauro Schmid (Jayco AlUla), Magnus Cort (Uno-X Mobility), George Bennett (NSN), Raul Garcia Pierna, Nelson Oliveira (Movistar), Clément Braz Afonso (Groupama-FDJ) e Matteo Vercher (Total Energies), con il gruppo distaccato di 2 minuti (e dove a tirare ci sono gli uomini della Visma | Lease a Bike. Pedersen conquista il traguardo volante di Campdevànol, al chilometro 98,4. Anche oggi una giornata calda, con una temperatura sui 33 gradi.