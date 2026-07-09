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Diretta Tour de France 2026 Tappa 6, Pau-Gavarnie-Gedre LIVE: O'Connor stacca tutti, ritmi indiavolati

La diretta della tappa 6 del Tour de France 2026, la Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 km: una frazione di montagna con un dislivello sopra i 4000 metri e vette iconiche come il Tourmalet. Uno spartiacque che può cambiare la classifica

Ultimo aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

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Riassunto dell'evento

Tour de France 2026, Tappa 6: Pau-Gavarnie-Gèdre (186,2 km)

KM Situazione

109/186,2

 O’Connor inaugura il Col d’Aspin, terza salita di oggi: un GPM di prima categoria lungo 12 km con pendenza media del 6,5%. Il vantaggio nei confronti del gruppo cala a 44 secondi, mentre il gruppo maglia verde è staccato di 4 minuti.

Cronaca in diretta

  1. 15:01
    O'Connor inaugura il Col d'Aspin

    O’Connor inaugura il Col d’Aspin, terza salita di oggi: un GPM di prima categoria lungo 12 km con pendenza media del 6,5%. Il vantaggio nei confronti del gruppo cala a 44 secondi, mentre il gruppo maglia verde è staccato di 4 minuti. Salgono ancora i ritmi: siamo ad una media di 49 km/h. Intanto Juan Ayuso si stacca per un problema meccanico.

    15:05
  2. 15:00
    Il punto della corsa quando mancano meno di 90 km

    Sin dal via ufficiale (un po’ ritardato rispetto alla tabella di marcia) si forma una prima fuga con Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), il primo a rompere gli indugi (chiaro che oggi Vingegaard voglia recuperare minuti in classifica), Huub Artz (Lotto Intermarché) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). I tre affrontano la prima salita di oggi, la Côte de Loucrup, con Pedersen primo a scollinare. In gruppo i ritmi si fanno più dirompenti, e la UAE di Pogacar si mette a tirare. La corsa poi esplode, con il gruppo che si divide in tre. Ben O’Connor (Jayco AlUla) si porta in testa in solitaria, con il gruppo maglia gialla a 1 minuto e 10 e quello maglia verde (vestita da Pedersen) a quasi tre minuti e mezzo. Ritmi come detto molto alti, che in questa prima parte di gara hanno avuto una media di ben 45 km/h.

    14:53
  4. Live
    Benvenuti alla diretta della Tappa 6 del Tour de France
    14:53

  6. Potremmo definirla senza tema di smentita una frazione di alta montagna, che però compare subito nella prima settimana: la tappa 6 del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre lungo 186,2 km, presenta un dislivello totale di 4.100 metri, di cui 1.374 di altitudine per l’arrivo in salita. È la giornata di una vetta iconica quale è il Tourmalet, penultima ascesa di oggi che contempla anche la Côte de Loucroup da 1,9 km di lunghezza e media al 7.2%, con pendenze massime del 10%, la Côte de Mauvezin (3,1 km al 6.6%, punte del 9%), Capvern (2,8 km al 4%), il Col d’Aspin (12 km al 6,5%, massime del 10%) e, dopo il citato Tourmalet (sono ben 17 km al 7% di media), un arrivo che vede medie inizialmente fattibili del 3,7% lungo una salita di quasi 19 km, per poi chiudere con impennate dell’8%.

    Insomma, una tappa che farà selezione e che riscriverà la classifica generale dove al momento troneggia Torstein Træen della Uno-X Mobility, leader grazie alla fuga bidone della tappa 4 e che ha un vantaggio di 7’53’’ dai dioscuri di questo Tour, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, praticamente dati per certi come attaccanti di oggi per ritornare sulle vette della classifica e magari prendersi la tappa. I due al momento hanno un vantaggio di 23 secondi su Remco Evenepoel, e di 24 su Isaac Del Toro e 27 su Juan Ayuso. Paul Seixas è invece staccato di 48’’ su Pogacar e Vingegaard.

Diretta Tour de France 2026 Tappa 6, Pau-Gavarnie-Gedre LIVE: O'Connor stacca tutti, ritmi indiavolati Fonte: Ansa

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