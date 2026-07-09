Diretta Tour de France 2026 Tappa 6, Pau-Gavarnie-Gedre LIVE: O'Connor stacca tutti, ritmi indiavolati

Sin dal via ufficiale (un po’ ritardato rispetto alla tabella di marcia) si forma una prima fuga con Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), il primo a rompere gli indugi (chiaro che oggi Vingegaard voglia recuperare minuti in classifica), Huub Artz (Lotto Intermarché) e Mads Pedersen (Lidl-Trek). I tre affrontano la prima salita di oggi, la Côte de Loucrup, con Pedersen primo a scollinare. In gruppo i ritmi si fanno più dirompenti, e la UAE di Pogacar si mette a tirare. La corsa poi esplode, con il gruppo che si divide in tre. Ben O’Connor (Jayco AlUla) si porta in testa in solitaria, con il gruppo maglia gialla a 1 minuto e 10 e quello maglia verde (vestita da Pedersen) a quasi tre minuti e mezzo. Ritmi come detto molto alti, che in questa prima parte di gara hanno avuto una media di ben 45 km/h.