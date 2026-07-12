Diretta Tour de France 2026, Tappa 9 Malemort-Ussel LIVE: ultimi km, guerra di nervi tra fuggitivi e gruppo maglia gialla

Tour de France 2026, Tappa 9: Malemort – Ussel (154,6 km)
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|Situazione
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141,6/154,6
|La situazione vede i quattro fuggitivi, ovvero Pidcock, Van der Poel, Johannessen e Baudin, con un vantaggio di circa 45 secondi sul gruppo maglia gialla.
Ultimo aggiornamento:
Tour de France 2026, Tappa 9: Malemort – Ussel (154,6 km)
|KM
|Situazione
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141,6/154,6
|La situazione vede i quattro fuggitivi, ovvero Pidcock, Van der Poel, Johannessen e Baudin, con un vantaggio di circa 45 secondi sul gruppo maglia gialla.
Quando mancano meno di 2 km il distacco dai fuggitivi scende sotto i 30 secondi, ma si va verso una probabile volata tra Pidcock e Van der Poel.
35 secondi tra il gruppo maglia gialla e i quattro fuggitivi quando mancano meno di 5 km al traguardo.
La situazione vede i quattro fuggitivi, ovvero Pidcock, Van der Poel, Johannessen e Baudin, con un vantaggio di circa 45 secondi sul gruppo maglia gialla.
Ripresi i contrattaccanti, il gruppo maglia gialla resta sempre sui 50 secondi di ritardo dai quattro fuggitivi. Nelle posizioni di testa del gruppo troviamo la NetCompany Ineos, ma anche la Lidl-Trek, oltre alla solita UAE.
All’inseguimento dei quattro fuggitivi Simmons e van Eetvelt, con il secondo che resta solo mentre l’americano si rialza. Il gruppo maglia gialla, dove la Lidl-Trek si inserisce nel comando della azioni, controlla a 50 secondi di ritardo.
L’azione portata avanti da Mathieu van der Poel fa sì che la fuga riprenda fiato rispetto al gruppo maglia gialla, con un distacco che risale poco sopra i 50 secondi. E mentre Pidcock lamenta problemi meccanici, assieme a Van der Poel restano altri due corridori, ovvero Baudin e Johannessen. Successivamente Pidcock riprende il contatto della fuga: in tutto sono quattro in testa.
Il distacco tra gli otto fuggitivi, in cui sembrano saltare gli accordi, e il gruppo maglia gialla, cala sotto i 30 secondi. Nel frattempo Van der Poel decide di rompere gli indugi e prova l’attacco ai -25 km.
Gli otto fuggitivi hanno un vantaggio che sta di nuovo scendendo: siamo ora sotto il minuto e 10 rispetto al gruppo maglia gialla, dove oltre all’UAE sta lavorando la NetCompany Ineos, probabilmente per cercare di aiutare Filippo Ganna o Egan Bernal in ottica vittoria di tappa.
Manca un accordo in gruppo, dove a tirare in testa c’è Tobias Foss della NetCompany Ineos. Dopo qualche attimo di confronto tra i corridori, tra cui anche Filippo Ganna, a Foss viene dato il cambio da un uomo della UAE Team Emirates. Intanto il ritardo dagli otto fuggitivi sale a un minuto e 20.
I fuggitivi forse se la sono sfangata: il gruppo maglia gialla continua a perdere contatto, con un ritardo che si porta a 1 minuto e 20. Sempre in controllo, ovviamente, ma non siamo più sotto la soglia psicologica del minuto di gap. Mancano 41 km al traguardo.
Con meno di 50 km al traguardo la situazione in corsa per ora si è stabilizzata: il gruppo maglia gialla torna a perdere qualcosa dagli otto fuggitivi, con un ritardo che si riporta sul minuto.
Sembrava improbabile, e invece neppure questa fuga sarà tollerata dal gruppo maglia gialla: la UAE Team Emirates mette alla frustra il gruppo maglia gialla e accorcia il ritardo dagli otto fuggitivi sotto il minuto, intorno ai 50 secondi. Pogacar vuole anche questa tappa? Non avrebbe molto senso essendo oggi una giornata non particolarmente a rischio per la sua maglia, considerando che sarebbe un dispendio inutile di energie (oltre ad alienarsi le simpatie di molti nel gruppo). Va bene che domani è la giornata di riposo, ma mancano due settimane non certo facilissime alla fine del Tour e questa tattica della UAE sembra alquanto eccentrica.
Il gruppo maglia gialla riprende i quattro corridori all’inseguimento della fuga, che resta sempre di 8 ciclisti e con un vantaggio intorno al minuto e 10 sugli uomini di classifica. Mancano meno di 64 km al traguardo.
Gli otto in fuga proseguono la loro corsa, con quattro corridori all’inseguimento con un ritardo di un minuto. Ma a circa una ventina di secondi, alle spalle di questi quattro, c’è il gruppo maglia gialla, che potrebbe presto riassorbire questi contrattaccanti.
In prossimità della sommità del Suc au May Pidcock e gli altri corridori raggiungono i due battistrada. Sono quindi otto i corridori in fuga: Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), Derek Gee (Lidl-Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Tobias Johanessen (Uno-X Mobility), Pablo Castrillo (Movistar), Alex Baudin (EF Education-Easypost) e il citato Pidcock. Alle loro spalle un drappello di 7 corridori con un ritardo di 50 secondi, mentre il gruppo maglia gialla è attardato di 1 minuto e 20.
Pidcock si sfila dai contrattaccanti e va all’inseguimento dei due in testa. Assieme al britannico scattano Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché) e Derek Gee (Lidl-Trek). In testa al gruppo, che ha un ritardo di un minuto e 16, prende il comando la UAE Team Emirates. La corsa intanto è sulla seconda salita di oggi, il Suc au May.
Tra i 14 inseguitori dei due in testa (con un ritardo di 28 secondi) abbiamo anche il citato Pidcock e Mathieu van der Poel. Il gruppo maglia gialla perde ancora, il ritardo supera di poco il minuto.
Due corridori scattano e si staccano dalla fuga con un vantaggio di 18 secondi: sono Quinn Simmons della Lidl-Trek e Tobias Johanessen della Uno-X Mobility. Sta di fatto comunque che il gruppo maglia gialla ora è a 50 secondi dai due battistrada.
Tom Pidcock, intuendo l’antifona, si unisce al gruppo dei 15 fuggitivi che restano sempre con un vantaggio intorno alla ventina di secondi. Il britannico è uno dei favoriti di questa tappa tutta saliscendi.
Ci riprova la fuga: 15 corridori provano a scattare e si portano a 20 secondi dal gruppo maglia gialla. Sarà la volta buona?
I corridori intanto hanno scollinato la prima salita classificata di oggi, quella di Naves, GPM di 3° categoria di 2,3 km e pendenza media del 7,4%. Le altre asperità in programma:
105 km: Suc au May (GPM 2° categoria – 3,8 km al 7,5% di pendenza media)
129,4 km: Croix du Pey (GPM 3° cat. – 4,8 km al 6% di media)
161 km: Mont Bessou (GPM 4° cat. – 0,9 km al 1,2% di media)
Tra uno scatto e un controscatto, le fughe non stanno andando a buon fine. In testa abbiamo un gruppone di un centinaio di corridori con tutte le maglie del Tour e gli uomini di classifica. A seguire un drappello di quattro corridori, tra cui Warren Barguil, a circa 48 secondi, e poi altri due gruppi: uno a circa un minuto con 25 corridori e poi un altro con 12 a 4 minuti e mezzo. Mancano 100 km al traguardo.
Nei primi chilometri Mads Pedersen vince il traguardo volante di Beynat; Julian Alaphilippe e Hugo Page provano un accenno di attacco ma vengono ripresi dal gruppo. Alaphilippe ci riprova, e questa volta si porta con sé il compagno di squadra alla Tudor Marco Haller. Si forma allora un gruppetto di cinque fuggitivi, con anche Dorian Godon (NetCompany Ineos), Xabier Azparren Irurzun (Pinarello Q36.5) e Michael Hessman (Movistar). I battistrada iniziano così ad aprire un gap con il gruppo maglia gialla (e con le altre maglie) sui 20 secondi. A 2 minuti e mezzo un altro gruppo di una ventina di corridori. La media oraria al momento si attesta sui 49,6 km/h.
Non sarà forse una tappa che stravolgerà la classifica (quasi certo che Tadej Pogacar vivrà domani la prima giornata di riposo del Tour de France 2026 vestendo la maglia gialla), ma di sicuro potrebbe stravolgere i corridori: la nona frazione della Grande Boucle si svolge nella zona del Massif Central, il Massiccio Centrale che ospita nella sua regione montuosa anche l’iconico Puy de Dôme. Che non farà però parte delle salite della Malemort-Ussel, che presenta un percorso nervoso, con diversi saliscendi e quattro GPM (il più ripido di seconda categoria). In questa tappa adatta alle fughe da lontano e con un finale da corridori esplosivi e finisseur il problema principale sarà la canicule che questa domenica riguarderà ben 37 dipartimenti in Francia. L’allerta rossa per caldo estremo diramato da Météo-France riguarderà anche la zona dove si corre la tappa odierna (si prevedono 38° C alla partenza da Malemort e 36° al traguardo di tappa, ma come riporta Cycling News si potranno toccare nel tragitto anche 41°C), che per questo motivo è stata accorciata dagli organizzatori di 30 km. Non più 185,5 km, quindi, ma 155,5. In teoria condizioni del genere dovrebbero spingere all’annullamento della tappa, ma ASO ha preferito preservare, costi quel che costi, la gara.
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