Diretta Tour de France 2026, Tappa 9 Malemort-Ussel LIVE: ultimi km, guerra di nervi tra fuggitivi e gruppo maglia gialla

Sembrava improbabile, e invece neppure questa fuga sarà tollerata dal gruppo maglia gialla: la UAE Team Emirates mette alla frustra il gruppo maglia gialla e accorcia il ritardo dagli otto fuggitivi sotto il minuto, intorno ai 50 secondi. Pogacar vuole anche questa tappa? Non avrebbe molto senso essendo oggi una giornata non particolarmente a rischio per la sua maglia, considerando che sarebbe un dispendio inutile di energie (oltre ad alienarsi le simpatie di molti nel gruppo). Va bene che domani è la giornata di riposo, ma mancano due settimane non certo facilissime alla fine del Tour e questa tattica della UAE sembra alquanto eccentrica.