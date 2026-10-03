Diretta UFC 332, Vettori vs Naurdiev LIVE: Marvin in crescendo, si va all'ultimo round

UFC 332 Silva vs Wang, Early Preliminary Card: Marvin Vettori vs Ismail Naurdiev (Pesi Medi)
Delta Center, Salt Lake City, ore 22:00
|Round 1
|Round 2
|Round 3
|Marvin Vettori
|Ismail Naurdiev
UFC 332 Silva vs Wang, Early Preliminary Card: Marvin Vettori vs Ismail Naurdiev (Pesi Medi)
Delta Center, Salt Lake City, ore 22:00
|Round 1
|Round 2
|Round 3
|Marvin Vettori
|Ismail Naurdiev
Naurdiev con un destro-sinistro, ma Vettori resiste e risponde all’offensiva del rivale e mette a segno un middle kick.
Sono ben 20 i leg kick di Naurdiev dall’inizio del match, ma intanto Vettori mette a segno un destro. Continuano comunque gli scambi, poi il rivale di Marvin prova la proiezione, senza successo. Sul finire del match il trentino azzecca una sequenza e poi sferra un notevole sinistro.
I colpi di Naurdiev si fanno più pesanti, e un gancio destro fa traballare pericolosamente Vettori. Il quale però incassa come al suo solito, ma deve cercare di trovare l’upset perché l’avversario si sta facendo pericoloso.
All’angolo si suggerisce a Marvin Vettori di sfruttare di più le combinazioni, dicendogli che ha le possibilità di scardinare il match.
Sinistro di Vettori a segno sul volto di Naurdiev, il quale prova a portare a terra il trentino.
Vettori prova l’upset cercando il takedown, e in questo modo respira un po’ dopo i calf kick del rivale diretti alla sua gamba destra. Si torna poi alla lotta in piedi. 60% di colpi a segno da parte di Naurdiev.
High kick molto insidioso di Naurdiev, che prova anche a mettere pressione a Vettori con una serie di calf kick che stanno mettendo un po’ in difficoltà l’italiano con la postura.
Inizia il primo round (ricordiamo di 5 minuti). Marvin prova subito il suo rivale con un middle kick e poi di jab e diretto.
I due contendenti entrano in gabbia: ora la presentazione del match da parte di Bruce Buffer. Arbitra Tyler Tomlison.
La serata è iniziata col botto: tra McGee e Nolan si sono consumati tre round fisici, aggressivi, con una notevole mole di colpi e un finale in crescendo per il giovane fighter: Nolan ha la meglio sul veterano conquistando la vittoria nel terzo round prima del limite per TKO al minuto 1:33.
In UFC 332 c’è però un altro combattimento che si staglia e che è piuttosto atteso: parliamo di Deiveson Figueiredo vs Payton Talbott. Quest’ultimo può essere definito un fighter di culto nell’UFC: dallo score attuale di 11-1, classe 1998, il peso gallo di Las Vegas (con una laurea in psicologia) ha combattuto l’ultima volta lo scorso dicembre, battendo Henry Cejudo per decisione unanime. Contro un altro ex detentore di cintura come Figueiredo avrà la possibilità di scalare le posizioni del ranking, ma la particolarità di Talbott è che rispetto ad altri fighter coltiva parecchi interessi e hobby (soprattutto adrenalinici) fuori dall’ottagono, e sfugge allo stereotipo del lottatore UFC per una immagine e un comportamento a tratti fuori dagli schemi. Ma dietro alla superfice c’è anche un fighter che nella sua carriera ha dimostrato di poter abbinare efficacia e lucidità, freddezza e spettacolarità, precisione e potenza.
Vettori combatte nell’Early Prelims, ed è il secondo incontro in scaletta dopo quello che aprirà alle 22:00 ora italiana la serata, ovvero Court McGee vs. Eric Nolan. Il main event metterà a confronto per il titolo dei pesi mosca femminili Natalia Silva e Wang Cong. Chi vince erediterà la cintura resa vacante (a causa di un infortunio) da una leggenda come Valentina Shevchenko.
Entrano nell’ottagono Court McGee ed Eric Nolan, che aprono la serata di UFC 332 introdotti dal sempre ineffabile Bruce Buffer. Il vincitore di The Ultimate Fighter 2010 è al suo ultimo match in carriera dopo 16 anni di onorata attività, Nolan invece cerca la sua prima vittoria dopo due sconfitte di fila. L’incontro è valido per i pesi welter.
C’è un certo fermento comunque nelle MMA italiane che si affacciano sui palchi internazionali. Di recente abbiamo visto il debutto vincente (sovvertendo ogni pronostico) di Francesco Nuzzi nell’UFC, mentre Luca Borando è stato sì sconfitto in 32 secondi del primo round da Ian Escuza nel Dana White’s Contender Series, ma lo stesso capo dell’UFC ha aperto ad una seconda chance per l’italiano giacché il match a suo dire doveva finire in un no contest. E ancora, un’autorità nell’ambiente come Ali Abdelaziz ha messo sotto contratto nella sua Dominance MMA Christian Galmazzi, prospetto con tre successi all’attivo e zero sconfitte che entra così nel management di lottatori tra i più prestigiosi al mondo. E sullo sfondo, le voci di un possibile approdo dell’UFC in Italia nel 2027 con un evento, forse a Torino. E se Marvin Vettori stasera avesse la meglio sul suo avversario, probabilmente potrebbero essere più forti le chance di vedere la promotion nel nostro Paese, come ha scritto sui social il sempre ben informato Jack Brunelli.
Ismail Naurdiev (25-8), classe 1996 e origini cecene, è noto per finalizzare generalmente i suoi prima del limite e per il suo stile aggressivo nonché per la spettacolarità dei suoi calci. La sua guardia è ortodossa, laddove Vettori usa quella mancina. Un avversario del genere è pane per i denti (e per il mento) del trentino, dalla notevole capacità di incassare i colpi. Naurdiev è uno striker in purezza, il suo rivale ha anche un background nel Brazilian Ju Jitsu e ottime abilità nel grappling.
Vettori doveva tornare in gabbia quest’anno in occasione di UFC Baku, in programma lo scorso 27 giugno, ma il fighter fu costretto a dare forfait per un infortunio alle costole. Nel frattempo il lottatore di Mezzocorona è tornato alle origini, riprendendo gli allenamenti con la Kings MMA in California. Lasciato l’American Top Team, Vettori si è ripresentato nella struttura di Rafael Cordeiro dove si è preparato con fighter come l’amico Beneil Dariush, per ritrovare quello slancio che all’inizio della sua carriera lo ha portato ad essere uno dei prospetti più in vista dell’UFC.
Quello di stasera sarà un crocevia fondamentale per la carriera di Marvin Vettori. Arrivato a contendere il titolo nei pesi medi nell’UFC contro Israel Adesanya nel 2021, qualcosa di storico per un italiano nelle MMA, il trentino tra il 2023 e il 2025 è andato incontro ad una striscia di 4 sconfitte consecutive. Giunto alla seconda posizione del ranking dei medi, Vettori oggi è attualmente fuori dalla top 15, e deve assolutamente vincere stasera (magari con un successo spettacolare, che di certo aiuterebbe) per conservare il suo posto all’interno dell’UFC.
La posta in palio per Marvin Vettori è davvero alta nella card di UFC 332, dove il fighter di Mezzocorona combatterà ahilui negli Early Prelims, un ridimensionamento notevole per uno che è arrivato a lottare per il titolo in un main event: ma se non altro noi italiani potremo assistere al match e tifare in orari sostenibili, visto che l’evento in scena al Delta Center di Salt Lake City (Utah) avrà luogo quando da noi è prima serata (intorno alle 22).
Dicevamo di una posta in palio alta per Vettori (19-10-1), che incrocerà i guantini con l’austro-marocchino Ismail Naurdiev (25-8). Il lottatore trentino nel 2021 affrontò Israel Adesanya per il titolo dei pesi medi, sfumato per decisione unanime dei giudici: dopo una breve parentesi nei mediomassimi, Vettori è tornato poi a combattere nei pesi medi ma negli ultimi quattro incontri ha inanellato quattro sconfitte di fila. Ergo, la sua permanenza in UFC (dove al momento stazionano altri due italiani, il debuttante Francesco Nuzzi e Manolo Zecchini) è alquanto in bilico. Ovvio che stasera servirà una vittoria convincente contro Naurdiev, meglio ancora se prima del limite con un KO, exploit che ancora manca al curriculum in UFC di Vettori.
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