Diretta UFC 332, Vettori vs Naurdiev LIVE: Marvin in crescendo, si va all'ultimo round

In UFC 332 c’è però un altro combattimento che si staglia e che è piuttosto atteso: parliamo di Deiveson Figueiredo vs Payton Talbott. Quest’ultimo può essere definito un fighter di culto nell’UFC: dallo score attuale di 11-1, classe 1998, il peso gallo di Las Vegas (con una laurea in psicologia) ha combattuto l’ultima volta lo scorso dicembre, battendo Henry Cejudo per decisione unanime. Contro un altro ex detentore di cintura come Figueiredo avrà la possibilità di scalare le posizioni del ranking, ma la particolarità di Talbott è che rispetto ad altri fighter coltiva parecchi interessi e hobby (soprattutto adrenalinici) fuori dall’ottagono, e sfugge allo stereotipo del lottatore UFC per una immagine e un comportamento a tratti fuori dagli schemi. Ma dietro alla superfice c’è anche un fighter che nella sua carriera ha dimostrato di poter abbinare efficacia e lucidità, freddezza e spettacolarità, precisione e potenza.