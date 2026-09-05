Diretta Volley Europei, Semifinale Polonia-Italia LIVE: le azzurre provano a tenere a distanza le rivali

Polonia-ITALIA
Semifinale Europei 2026 – Inizio alle ore 18:00
|Squadra
|Ris. Parziale
|1° Set
|2° Set
|3° Set
|4° Set
|Tie Break
|POLONIA
|ITALIA
Polonia-ITALIA
Semifinale Europei 2026 – Inizio alle ore 18:00
|Squadra
|Ris. Parziale
|1° Set
|2° Set
|3° Set
|4° Set
|Tie Break
|POLONIA
|ITALIA
Ancora Egonu, si va al set ball.
Entra Giovannini per Antropova. Grabka di potenza alla battuta, Egonu fa muro.
Monster block di Danesi su Piasecka.
Murata Antropova, poi Koput va lunga con la battuta. Orro torna in campo, anche Egonu.
Antropova alta supera il muro, Lavarini chiama il time-out.
Risposta dell’Italia con il diagonale di Egonu. Chiamato il cambio: entra Cambi al posto di Orro e Adigwe per Egonu.
Lampkowska in diagonale porta le polacche a -2 dall’Italia, Velasco chiama il time-out.
Danesi col primo tempo fa impattare la palla sulla testa di Wenerska, qualche istante di pausa con l’azzurra che si sincera sullo stato dell’avversaria. Il match riprende subito.
Primo tempo di Orro, l’Italia prova ad allungare.
Stysiak di diagonale profonda sorprende le azzurre, le polacche provano ad accorciare le distanze.
L’Italia prende il largo sul 6-2 con l’azione partita dal diagonale stretto di Egonu e approfittando dell’errore di Piasecka. Primo time out: Lavarini chiede aggressività alle sue giocatrici.
Egonu segna col palleggio e porta le nostre sul 2-0. La Polonia accorcia 2-1 grazie a Piasecka.
Subito ace vincente di Orro, primo punto per l’Italia.
A rompere il ghiaccio l’Italia, al servizio Alessia Orro.
Le squadre sono in campo: a brevissimo inizierà la semifinale Polonia-Italia.
La Polonia ha vinto due Europei, in due edizioni di fila, ovvero 2003 e 2006. L’Italia invece ha trionfato a livello continentale nel 2007, 2009 e 2021.
Questo il sestetto dell’Italia:
• Palleggiatrice: Alessia Orro
• Opposto: Paola Egonu
• Schiacciatrici: Myriam Sylla e Ekaterina Antropova
• Centrali: Anna Danesi (Capitana) e Sarah Fahr
• Libero: Eleonora Fersino
Questo il sestetto della Polonia:
• Palleggiatrice: Katarzyna Wenerska
• Opposto: Magdalena Stysiak
• Schiacciatrici: Julita Piasecka e Monika Lampkowska
• Centrali: Magdalena Jurczyk e Maja Koput
• Libero: Justyna Lysiak
Alla vigilia del match il ct Julio Velasco ha dichiarato che sarà fondamentale essere lucide nella lettura in tempo reale della partita. E sarà fondamentale, ha aggiunto, essere aggressivi, perché “ti impedisce di dubitare: se sei aggressivo non ha molti dubbi, vai dritto. E se dubiti perdi il controllo”.
A dirigere la partita lo svizzero Vladimir Simonovic (primo arbitro, già secondo nel quarto della azzurre contro la Svezia), con il supporto della seconda arbitra Vanya Parvanova (dalla Bulgaria)
La vincitrice di Polonia-Italia affronterà in finale la Turchia, che ha battuto nell’altra semifinale la Serbia con un perentorio 3-0 (25-20, 25-19, 25-20).
Le azzurre arrivano da 38 vittorie su 38 match contro le varie nazionali europee. Prima di questa sfilza di successi, l’ultima sconfitta risale alla partita del 14 maggio 2024 per l’allora edizione della Nations League: l’Italia perse proprio con la Polonia del ct Lavarino, con tre set a zero.
Superato lo scoglio Svezia, più ostico del previsto, l’Italia del ct Velasco approda nella semifinale degli Europei di Volley femminile 2026 contro la Polonia. La nazionale azzurra, già dominatrice del gruppo D e trionfatrice agli ottavi contro la Bulgaria prima del successo sudato per 3-1 ai quarti, per poter tenere viva la corsa del triplete che contempla Olimpiadi, Mondiali ed Europei (oltre al pass per i Giochi di Los Angeles 2028) dovrà avere la meglio ad Istanbul (dove si giocherà anche la finale di domani) sulla squadra del ct Lavarini, a sua volta vittoriosa contro l’Olanda nel precedente match (anche in questo caso per 3-1).
ULTIME NOTIZIE