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Diretta Volley Europei, Semifinale Polonia-Italia LIVE: le azzurre provano a tenere a distanza le rivali

La cronaca in diretta della semifinale Polonia-Italia valida per gli Europei di Volley femminile 2026: dopo un percorso netto, le azzurre devono vedersela con la Polonia del ct Lavarini

Aggiornamento:

Luca Santoro

Luca Santoro

Giornalista

Esperto di Motorsport ma, più in generale, appassionato di tutto ciò che sia Sport, anche senza il Motor. Dà il meglio di sé quando la strada fa largo alle due o alle quattro ruote

Aggiorna

Riassunto dell'evento

Polonia-ITALIA

Semifinale Europei 2026 – Inizio alle ore 18:00

Squadra Ris. Parziale 1° Set 2° Set 3° Set 4° Set Tie Break
POLONIA
ITALIA

Cronaca in diretta

  1. 1° set
    Polonia-Italia 19-24

    Ancora Egonu, si va al set ball.

    18:25
  2. 1° set
    Polonia-Italia 19-23

    Entra Giovannini per Antropova. Grabka di potenza alla battuta, Egonu fa muro.

    18:24
  4. 1° set
    Polonia-Italia 16-21

    Monster block di Danesi su Piasecka.

    18:22
  5. 1° set
    Polonia-Italia 16-20

    Murata Antropova, poi Koput va lunga con la battuta. Orro torna in campo, anche Egonu.

    18:21
  6. 1° set
    Polonia-Italia 15-18

    Antropova alta supera il muro, Lavarini chiama il time-out.

    18:19
  7. 1° set
    Polonia-Italia 13-16

    Risposta dell’Italia con il diagonale di Egonu. Chiamato il cambio: entra Cambi al posto di Orro e Adigwe per Egonu.

    18:17
  8. 1° set
    Polonia-Italia 13-15

    Lampkowska in diagonale porta le polacche a -2 dall’Italia, Velasco chiama il time-out.

    18:16
  10. 1° set
    Polonia-Italia 10-15

    Danesi col primo tempo fa impattare la palla sulla testa di Wenerska, qualche istante di pausa con l’azzurra che si sincera sullo stato dell’avversaria. Il match riprende subito.

     

    18:14
  11. 1° set
    Polonia-Italia 9-12

    Primo tempo di Orro, l’Italia prova ad allungare.

     

    18:12
  12. 1° set
    Polonia-Italia 5-9

    Stysiak di diagonale profonda sorprende le azzurre, le polacche provano ad accorciare le distanze.

    18:08
  13. 1° set
    Polonia-Italia 2-6. Primo time out

    L’Italia prende il largo sul 6-2 con l’azione partita dal diagonale stretto di Egonu e approfittando dell’errore di Piasecka. Primo time out: Lavarini chiede aggressività alle sue giocatrici.

     

    18:05
  14. 1° set
    Polonia-Italia 1-2

    Egonu segna col palleggio e porta le nostre sul 2-0. La Polonia accorcia 2-1 grazie a Piasecka.

    18:03
  16. 1° set
    Primo punto per l'Italia: 1-0

    Subito ace vincente di Orro, primo punto per l’Italia.

    18:02
  17. Live
    Inizia la semifinale Polonia-Italia

    A rompere il ghiaccio l’Italia, al servizio Alessia Orro.

    18:00
  18. Pre
    Manca pochissimo al fischio d'inizio della semifinale Polonia-Italia

    Le squadre sono in campo: a brevissimo inizierà la semifinale Polonia-Italia.

    17:58
  19. Pre
    Il palmarès europeo delle due nazionali

    La Polonia ha vinto due Europei, in due edizioni di fila, ovvero 2003 e 2006. L’Italia invece ha trionfato a livello continentale nel 2007, 2009 e 2021.

    17:57
  20. Pre
    Le scelte del ct Velasco

    Questo il sestetto dell’Italia:

    • Palleggiatrice: Alessia Orro
    • Opposto: Paola Egonu
    • Schiacciatrici: Myriam Sylla e Ekaterina Antropova
    • Centrali: Anna Danesi (Capitana) e Sarah Fahr
    • Libero: Eleonora Fersino

    17:48
  22. Pre
    Le scelte del ct Lavarini

    Questo il sestetto della Polonia:

    • Palleggiatrice: Katarzyna Wenerska
    • Opposto: Magdalena Stysiak
    • Schiacciatrici: Julita Piasecka e Monika Lampkowska
    • Centrali: Magdalena Jurczyk e Maja Koput
    • Libero: Justyna Lysiak

    17:45
  23. Pre
    Velasco si aspetta "un'Italia aggressiva"

    Alla vigilia del match il ct Julio Velasco ha dichiarato che sarà fondamentale essere lucide nella lettura in tempo reale della partita. E sarà fondamentale, ha aggiunto, essere aggressivi, perché “ti impedisce di dubitare: se sei aggressivo non ha molti dubbi, vai dritto. E se dubiti perdi il controllo”.

    17:41
  24. Pre
    Gli arbitri del match: le azzurre ritrovano Simonovic

    A dirigere la partita lo svizzero Vladimir Simonovic (primo arbitro, già secondo nel quarto della azzurre contro la Svezia), con il supporto della seconda arbitra Vanya Parvanova (dalla Bulgaria)

    17:38
  25. Pre
    La Turchia è intanto la prima finalista

    La vincitrice di Polonia-Italia affronterà in finale la Turchia, che ha battuto nell’altra semifinale la Serbia con un perentorio 3-0 (25-20, 25-19, 25-20).

    17:36
  26. Pre
    Quel precedente tra le due nazionali del 2024

    Le azzurre arrivano da 38 vittorie su 38 match contro le varie nazionali europee. Prima di questa sfilza di successi, l’ultima sconfitta risale alla partita del 14 maggio 2024 per l’allora edizione della Nations League: l’Italia perse proprio con la Polonia del ct Lavarino, con tre set a zero.

    17:34
  28. Live
    Benvenuti alla diretta della semifinale Polonia-Italia
    17:32

  30. Superato lo scoglio Svezia, più ostico del previsto, l’Italia del ct Velasco approda nella semifinale degli Europei di Volley femminile 2026 contro la Polonia. La nazionale azzurra, già dominatrice del gruppo D e trionfatrice agli ottavi contro la Bulgaria prima del successo sudato per 3-1 ai quarti, per poter tenere viva la corsa del triplete che contempla Olimpiadi, Mondiali ed Europei (oltre al pass per i Giochi di Los Angeles 2028) dovrà avere la meglio ad Istanbul (dove si giocherà anche la finale di domani) sulla squadra del ct Lavarini, a sua volta vittoriosa contro l’Olanda nel precedente match (anche in questo caso per 3-1).

Diretta Volley Europei, Semifinale Polonia-Italia LIVE: le azzurre provano a tenere a distanza le rivali Fonte: Ansa

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