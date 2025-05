(7) MASON MOUNT (C)

(85) BENDITO MANTATO (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(37) KOBBIE MAINOO (C)

(25) MANUEL UGARTE (C)

(3) NOUSSAIR MAZRAOUI (C)

(13) PATRICK DORGU (C)

(18) CASEMIRO (C)

(28) PEIO CANALES (C)

(6) MIKEL VESGA (C)

(20) UNAI GÓMEZ (C)

(24) BEÑAT PRADOS (C)

(9) IÑAKI WILLIAMS (C)

(23) MIKEL JAUREGIZAR (C)

(7) ALEX BERENGUER (C)

(16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)

(10) NICO WILLIAMS (C)

PREPARTITA

Athletic Bilbao - Manchester United è valevole per la semifinali della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 1 maggio alle ore 21:00 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Arbitro di Athletic Bilbao - Manchester United sarà Espen Eskås. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Dove vedere Athletic Bilbao-Manchester United di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Athletic Bilbao-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 maggio.

Athletic Bilbao-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League