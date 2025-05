Grazie per aver seguito la diretta scritta di Tottenham-Bodo/Glimt 3-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con l’Europa League.23:09

90'+6' Finisce la partita! TOTTENHAM-BODO/GLIMT 3-1 (1’ Johnson, 34’ Maddison, 61’ rig. Solanke, 83’ Saltnes).23:01

90'+5' KULUSEVSKI! Servito da Odebert, lo svedese calcia fuori!23:01

90'+4' Prova a sfondare Kulusevski, Auklend la mette in angolo.22:59

90'+1' Soffre il Tottenham in questi ultimi minuti di gara.22:57

90' Cinque minuti di recupero.22:56

90' Spinge alla ricerca di un altro gol il Bodo/Glimt.22:55

88' Cross di Pedro Porro che guadagna un calcio d'angolo.22:54

83' GOL! Tottenham-BODO/GLIMT 3-1! Azione manovrata dei norvegesi, Kjær serve Saltnes che viene dimenticato dai difensori inglesi: tiro deviato da Bentancur che scavalca Vicario!22:55

81' ANCORA TOTTENHAM! Tiro al volo di Tel, altra deviazione!22:46

79' KULUSEVSKI! Lo svedese prova il sinistro a giro, palla deviata in calcio d'angolo.22:46

76' Doppia sostituzione per il Bodo: fuori Fet e Blomberg, dentro Sørli e Jensen.22:44

76' Ammonito Jens Petter Hauge che entra in ritardo su Bissouma.22:41

75' Postecoglou corre ai ripari: fuori Solanke e dentro Odobert.22:40

74' Problemi muscolari anche per Solanke.22:39

73' Ammonito Romero che alza il braccio e atterra un avversario.22:39

71' Pedro Porro lancia Johnson che viene fermato dalla difesa norvegese.22:37

71' Venti minuti al termine della gara.22:36

70' ROMERO! Colpo di testa che esce di pochissimo!22:35

69' SOLANKE! L'attaccante si libera al tiro, sinistro deviato da Moe!22:35

67' Insiste con il possesso palla il Bodo ma il pressing degli Spurs è sempre alto.22:32

65' Sostituzione Bodo: esce Määttä ed entra Sondre Auklend.22:31

65' Sostituzione Tottenham: fuori Maddison e dentro Dejan Kulusevski.22:31

63' Maddison rimane a terra e si tocca la coscia.22:29

61' GOL! TOTTENHAM-Bodo/Glimt 3-0! Solanke spiazza Haikin!22:27

60' Calcio di rigore! Romero aveva anticipato il difensore norvegese che ha colpito la gamba dell'argentino. Solanke sul dischetto.22:26

59' L'arbitro va a rivedere l'azione.22:25

59' Resta a terra Romero, poi ci provano Bentancur e Udogie: palla respinta.22:24

57' Cartellino giallo per Fredrik André Bjørkan che ha steso Johnson.22:23

54' Bissouma da fuori area: deviazione, para Haikin.22:19

53' Tel mette in mezzo per Solanke che prova il tacco al volo: palla deviata in corner.22:19

51' Incursione di van de Ven che subisce un fallo.22:16

49' Prova a spingere il Bodo.22:14

45' Inizia il secondo tempo! TOTTENHAM-BODO/GLIMT 2-0 (1’ Johnson, 34’ Maddison).22:11

45' Sostituzione Tottenham: esce Richarlison ed entra Tel.22:10

45' Sostituzione Bodo: esce Nielsen ed entra Moe.22:10

Movimenti sulle due panchine: pronto ad entrare Tel.22:06

Il Tottenham parte fortissimo e alla prima azione colpisce: cross dalla destra, sponda di Richarlison per Johnson che di testa spiazza Haikin. I norvegesi faticano ad arrivare oltre la trequarti avversaria e subiscono il pressing alto ed aggressivo degli Spurs, che vanno vicino al raddoppio con Maddison ed Udogie e colpiscono nuovamente con lo stesso Maddison: lancio lungo di Pedro Porro, stop illuminato del centrocampista inglese che si crea lo spazio per un diagonale a incrociare imprendibile per il portiere dei norvegesi. Bodo frastornato che rischia di subire il terzo gol da Bentancur e che crea una sola occasione, ma il tiro di Blomberg in pieno recupero finisce alto.21:58

45'+3' Finisce la prima frazione di gioco. TOTTENHAM-BODO/GLIMT 2-0 (1’ Johnson, 34’ Maddison).21:51

45'+1' BLOMBERG! Cross dalla sinistra, il norvegese anticipa il diretto marcatore e colpisce al volo: palla alta di poco!21:51

45' Due minuti di recupero.21:49

42' Van de Ven lancia lungo per Solanke: il tiro viene deviato e carambola sullo stesso attaccante finendo sul fondo.21:46

38' BENTANCUR! Stop di petto e tiro al volo di collo pieno, grande parata di Haikin!21:42

34' MADDISON! TOTTENHAM-Bodo/Glimt 2-0! Gran lancio di Pedro Porro per Maddison che con un controllo sontuoso si prepara per il diagonale a incrociare che non lascia scampo ad Haikin!21:40

32' OCCASIONE TOTTENHAM! Richarlison parte sulla sinistra, entra in area e cerca il piazzato con il destro: tiro prevedibile, para Haikin.21:36

30' UDOGIE! Bella combinazione tra il terzino italiano e Solanke, ma il tiro esce alto!21:34

29' Resta a terra dolorante Määttä dopo una brutta caduta.21:33

28' Prima vera azione del Bodo, ma il cross di Hauge viene respinto dai difensori inglesi.21:32

26' Maddison la mette in mezzo verso Bentancur che però non riesce a concretizzare l'occasione.21:30

25' Udogie steso da Fet: punizione per gli inglesi.21:28

23' Ancora Bissouma da fuori area: palla alle stelle.21:27

21' Contropiede del Tottenham, Richarlison prova a metterla in mezzo ma la palla viene smorzata da un difensore.21:25

20' Prova uno schema su punizione il Bodo, ma Vicario esce bene.21:24

17' Pressing alto ed aggressivo degli Spurs, che di fatto impedesce ai norvegesi di avvicinarsi alla trequarti avversaria.21:23

15' Bissouma prova il tiro al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla colpita male e respinta dalla difesa norvegese.21:19

14' Hauge prova ad imbucare per Høgh che però viene anticipato.21:18

11' Possesso palla a favore dei norvegesi in questi primi minuti, ma i ritmi sono molto bassi.21:15

10' Colpo di testa di van de Ven sugli sviluppi del corner: palla che esce alta sulla traversa.21:14

9' Bella apertura di Richarlison per Udogie, che guadagna un calcio d'angolo.21:13

7' MADDISON! Lancio di Romero per il compagno che prova il tiro al volo: palla alta!21:11

6' Sjøvold abbattuto da Udogie: fallo per i norvegesi.21:09

4' Prova il lancio profondo il Bodo verso Høgh, ma controllano bene i difensori inglesi.21:08

1' GOL! TOTTENHAM-Bodo/Glimt 1-0! JOHNSON! Partono fortissimo gli inglesi: cross dalla destra, sponda aerea di Richarlison per Johnson che di testa batte Haikin!21:07

Allo stadio New White Hart Lane di Londra è tutto pronto. Comincia la sfida TOTTENHAM-BODO/GLIMT!21:04

Un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco.21:03

Arbitra la sfida lo spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato dagli assistenti Cabañero e Prieto e dal quarto uomo Hernández. Del Cerro Grande e Soto Grado rispettivamente al Var e Avar.20:44

Il Bodo deve fare a meno dei tre squalificati Berg, Evjen ed Helmersen nella prima semifinale di Europa League della propria storia e in assoluto di una squadra norvegese.20:59

Il Tottenham deve rinunciare all’indisponibile Son. Postecoglou ne cambia sei rispetto agli undici scesi in campo nella sonora sconfitta di Liverpool.20:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bodø/Glimt si schiera con il 4-3-3: Haikin – Sjøvold, Gundersen, Nielsen, Bjørkan – Fet, Hauge, Saltnes – Määttä, Høgh, Blomberg – A disposizione: Faye Lund, Bjørtuft, Auklend, Moe, Sørli, Brøndbo, Hansen, Kjær. All. K. Knutsen.21:07

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Tottenham scende in campo con il 4-2-3-1: Vicario – Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie – Bentancur, Bissouma - Johnson, Maddison, Solanke - Richarlison. A disposizione: Danso, Tel, Gray, Kulusevski, Spence, Odobert, Sarr, Davies, Austin, Whiteman, Moore. All. A. Postecoglou.21:01

I norvegesi del Bodo hanno invece sconfitto il Twente nel turno preliminare e poi Olympiacos e Lazio.20:23

Gli inglesi hanno guadagnato la semifinale eliminando gli olandesi dell’Az Alkmaar ed i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.20:21

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Tottenham e Bodø/Glimt , semifinale di andata di Europa League.20:17

