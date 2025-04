Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bodo/Glimt-Lazio e arrivederci ai prossimi appuntamenti per l'Europa League 2024/2025.20:43

90'+3' FINISCE QUI! Dominio del Bodo Glimt che batte 2-0 la Lazio con una doppietta di Saltnes. Ma poteva finire molto molto peggio...20:35

90'+3' ALTRO GOL MANGIATO DAL BODO! Palla dentro di Berg per Bjortuft che non ci mette potenza e da due passi Mandas evita ancora una volta il 3-0.20:34

90'+2' ROMAGNOLI AMMONITO! Hauge incontenibile, Romagnoli costretto al tackle. L'ex Milan si prende un'ammonizione.20:34

90' 3 minuti di recupero per la Lazio per segnare almeno un gol.20:32

88' OCCASIONE LAZIO! Grande chance per la Lazio che entra in area con Dele-Bashiru, palla che arriva sui piedi di Tchaouna che cerca il sinistro sfiorando di pochissimo la traversa della porta di Haikin.20:30

87' DENTRO MAATTA! Durante la standing ovation per Saltnes, il tecnico del Bodo/Glimt opera un altro cambio con l'ingresso di Maatta per Blomberg.21:03

87' FUORI SALTNES! Ha sbagliato 3 gol davanti alla porta, ma ne ha segnati 2 e il suo Bodo Glimt sta vincendo 2-0 contro la Lazio. Al suo posto Fet.20:29

83' MIRACOLO DI MANDAS! Ancora vicino al gol il Bodo/Glimt con Saltnes che si fa chiudere lo specchio da Mandas che evita l'umiliazione per la Lazio. Ancora gran palla di Hauge.20:27

82' DENTRO HELMERSEN! Primo cambio invece per i norvegesi con l'ingresso in campo di Helmersen per Hogh. Attaccante per attaccante.20:24

81' FUORI ISAKSEN! E Baroni completa le sostituzioni con l'ingresso di Tchaouna al posto di Isaksen.20:23

80' DENTRO NOSLIN! Baroni toglie anche Zaccagni. Si pensa anche al derby e poi mancano ancora 10 minuti. Si può comunque cercare di rendere più facile il ritorno segnando almeno un gol.20:23

75' I giocatori della Lazio chiedono il giallo anche per Hogh per questo intervento su Vecino. Per l'arbitro Oliver non ci sono gli estremi per l'ammonizione.21:02

73' CASTELLANOS AMMONITO! Subito un giallo per Castellanos che è intervenuto in ritardo su Hauge.20:19

70' Ed è solo il secondo gol di Saltnes in Europa League. Tutti stasera.20:15

69' GOL! BODO/GLIMT-Lazio 2-0. Rete di Ulrik Saltnes. Raddoppio dei padroni di casa sempre con Saltnes che dopo il primo gol, ne aveva sbagliati due davanti alla porta. Questa volta il centrocampista supera Mandas in pallonetto dopo il grande tocco smarcante dell'ex Milan Hauge. Romagnoli ha provato a salvare sulla linea, ma il pallone era entrato totalmente.20:12

67' Conclusione di Vecino che calcia in tribuna. Si arrabbia Baroni in panchina per la gestione della palla della sua Lazio. Invece di tirare dalla distanza, si poteva provare a sfondare in area.20:09

64' ENTRA CASTELLANOS! Baroni toglie Pedro e punta sulla carta Castellanos per vivacizzare un po' questa Lazio che anche nel secondo tempo è troppo remissiva.20:06

63' ANCORA SALTNES! ANCORA UN GOL MANGIATO! Hauge torva Saltnes a centro area, è libero, è solo, ma calcia alto. Incredibile le palle gol sprecate dalla squadra norvegese questo pomeriggio.20:05

59' HAUGE VICINO AL 2-0! Altra occasionissima del Bodo/Glimt, ma Hauge sfiora soltanto la traversa dopo il passaggio di ritorno di Blomberg.20:02

57' ANCORA OCCASIONE BODO! Palla dentro per il perfetto inserimento di Saltnes ma, questa volta, l'autore del gol non inquadra la porta di Mandas col suo colpo di testa.19:59

54' Fatica ancora la Lazio. Quando partono in transizione, sono davvero difficili da contrastare i giocatori di casa... Per ora resiste l'1-0.19:57

50' Ecco Dele Bashiru che si aziona per la prima volta sulla fascia sinistra e guadagna un corner. Aveva provato ad inserisi Pedro, ma la difesa del Bodo/Glimt si era chiusa bene.19:53

49' Prova a reagire la Lazio con Isaksen che cerca nello stretto Vecino, ma l'ex Inter non si inserisce.19:51

47' GOL! BODO/GLIMT-Lazio 1-0. Rete di Ulrik Saltnes. Vantaggio dei padroni di casa con l'inserimento perfetto di Saltnes che riceve da Blomberg. Ancora ferma la difesa della Lazio. Un vantaggio meritato per la squadra norvegese.19:50

47' DENTRO DELE-BASHIRU! Ed entra anche l'ex Hatayspor che prende il posto di Dia. Pedro farà il falso nueve.21:00

47' ENTRA LAZZARI! Lo dicevamo, la Lazio soffriva tanto a destra e Baroni inserisce Manuel Lazzari al posto di Hysaj.19:48

46' SI RIPARTE A BODO! Ben due cambi per la Lazio.19:47

Vediamo se Baroni cambierà qualcosa anche in vista del derby di domenica. C'è comunque Castellanos in panchina che potrebbe dare qualcosa di più di DIa. Si sente però la mancanza di Rovella. Non c'è, al momento, qualcuno che faccia ripartire l'azione dei biancocelesti con precisione.19:42

Sulla catena di destra la Lazio ha sofferto tantissimo, faticando a superare la propria metà campo, dovendo rispondere alle sortite offensive dei vari Hauge e Bjorken. Nonostante la presenza di Dia e Zaccagni, c'è stato poco fraseggio in avanti per i biancocelesti. Servirà qualcosa di più nel secondo tempo.20:58

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lazio che si è difesa per i primi 45 minuti, con il Bodo/Glimt che ha avuto tre nette occasioni da gol ma il risultato è ancora sullo 0-0.19:32

44' Altra conclusione del Bodo/Glimt, ma BERG non trova la porta di Mandas. La squadra norvegese si mangierà le mani per tutte queste occasioni sprecate.20:57

40' Palla dentro per Hogh che finisce però per travolgere Romagnoli. Punizione per la Lazio.19:29

37' CI PROVA MARUSIC! Sugli sviluppi di un corner, arriva il colpo di testa ben calibrato di Marusic ma risponde presente il portiere Haikin. Prima vera occasione per la Lazio.19:23

34' GIALLO ZACCAGNI! Trattenuta del capitano della Lazio che si prende il cartellino giallo.19:20

33' OCCHIO A ISAKSEN! Contropiede della Lazio con Isaksen che cerca poi la conclusione, ma centra in pieno Gundersen. L'attaccante danese chiede anche un calcio di rigore, ma non c'è stata deviazione col braccio da parte del difensore di casa.19:19

32' ANCORA OCCASIONE PER IL BODO! Hauge cerca e trova a centro area Blomberg che, a due passi da Mandas, cicca il pallone. Che brivido per la Lazio.20:57

30' 55% di possesso palla per i padroni di casa dopo la prima mezz'ora di gioco.20:57

27' Hogh commette fallo su Pedro che conquista una buona punizione nella metà campo avversaria. La Lazio prova a guadagnare campo.19:14

26' Raccoglie palla Blomberg appena fuori l'area di rigore, cerca il passaggio filtrante per Hogh ma è poco preciso e perde palla. Questa volta si era chiusa comunque bene la difesa della Lazio.19:12

23' Palla in profondità per Isaksen che viene chiuso però da Bjorkan, ma l'esterno della Lazio guadagna comunque in fallo laterale in zona d'attacco.19:10

20' La Lazio soffre terribilmente a sinistra, arriva anche Dia a dare una mano in copertura perché su quella fascia il Bodo/Glimt sta facendo quel che vuole.19:06

17' Hysaj cerca Dia in area, ma capisce tutto Haikin che recupera in uscita. Troppo sul portiere, comunque, lo spiovente dell'ex Napoli19:03

14' ANCORA HAUGE! Presenza massiccia del Bodo Glimt in area, scarico di Evjen per Hauge che ci prova col macino ma non impatta bene e manda a lato oltre il palo alla sinistra di Mandas. Già due ghiottissime occasioni per i padroni di casa.19:01

10' CI PROVA BERG! Questa volta Hauge scarica per Berg che entra in area e fa partire il sinistro, ma Mandas è ancora attento e para18:56

6' CI PROVA HAUGE! Prima vera conclusione dell'ex Milan che se la sposta sul destro e fa partire la conclusione a giro ma risponde presente Mandas che manda in angolo in tuffo.18:52

5' La Lazio preferisce attendere il possesso dei padroni di casa e poi provare a ripartire veloce in transizione.20:53

3' Occhio proprio ad Hauge che viene cercato per vie centrali, capisce tutto Zaccagni che lo anticipa evitando un grosso pericolo. L'ex Milan sarebbe stato ad un passo dall'area di rigore.18:49

2' Prima sortita offensiva del Bodo/Glimt, ma arriva Gila a spazzare l'area di rigore.18:48

1' SI PARTE! Primo possesso per i padroni di casa del Bodo/Glimt...18:46

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto all'Aspmyra Stadion. A dirigere questo incontro sarà il sig. Michael Oliver (Inghilterra). Il fischietto classe '85 sarà coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring e dal quarto ufficiale Andrew Madley. Nella sala VAR ci saranno Jarred Gillett (VAR) e Stuart Attwell (AVAR).18:45

Solito 4-2-3-1 per Baroni che lascia in panchina Castellanos, appena rientrato dall'infortunio, Dele-Bashiru, Noslin e Tchaouna. Sarà interessante la gestione delle sostituzioni anche in ottica del derby di domenica. Lazio senza gli infortunati Ibrahimovic, Patric e Tavares, lo squalificato Rovella e Pellegrini (non inserito in lista).18:41

4-3-3 per il Bodo/Glimt che schiera l'ex Milan Hauge che ha fatto "ritorno a casa" dopo le esperienze in Italia, Germania e Belgio. Kjetil Knutsen deve fare a meno degli infortunati Auklend, Bassi, Kjaer, Skeide e Vetti.18:39

FORMAZIONI UFFICIALI: La Lazio scende in campo con un 4-2-3-1 in cui figurano: Mandas - Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj - Guéndouzi, Vecino - Isaksen, Pedro, Zaccagni - Dia. All. Marco Baroni.18:36

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bodo/Glimt si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: Haikin - Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan - Evjen, Berg, Saltnes - Blomberg, Hogh, Hauge. All. Kjetil Knutsen.18:37

La Lazio, invece, dopo aver conquistato col 1° posto la fase campionato di Europa League ha eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi di finale. La squadra di Baroni aveva vinto proprio la gara d'andata in trasferta per 2-1. Adesso c'è il derby contro la Roma alla prossima di campionato, ma i biancocelesti vogliono già indirizzare la pratica Bodo/Glimt.18:33

Il Bodo/Glimt è solo alla seconda giornata di campionato, ma in Europa League sta facendo cose importanti. La squadra di Kjetil Knutsen ha eliminato ai playoff il Twente e agli ottavi l'Olympiacos (la squadra che ha vinto l'anno scorso la Conference League). In entrambi i casi i norvegesi erano sfavoriti, come lo sono ora contro la Lazio. Ma occhio alle soprese.18:30

Benvenuti alla diretta scritta di Bodo/Glimt-Lazio, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League 2024-2025. Si gioca all'Aspmyra Stadion di Bodo.18:27

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp