(37) KOBBIE MAINOO (C)

(7) MASON MOUNT (C)

(64) JACK MOORHOUSE (C)

(14) CHRISTIAN ERIKSEN (C)

(18) CASEMIRO (C)

(25) MANUEL UGARTE (C)

(20) DIOGO DALOT (C)

(13) PATRICK DORGU (C)

(53) MATHYS DE CARVALHO (C)

(31) NEMANJA MATIC (C)

(4) PAUL AKOUOKOU (C)

(8) CORENTIN TOLISSO (C)

(7) JORDAN VERETOUT (C)

Gara momentaneamente sospesa, Clinton Mata (Lione) per infortunio.21:02

Gol! Lione 1, Manchester United 0. Thiago Almada (Lione) trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a destra.21:25

Tiro parato. Thiago Almada (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Corentin Tolisso.21:29

Diogo Dalot (Manchester United) e' ammonito per fallo.21:31

Gara momentaneamente sospesa, Nicolás Tagliafico (Lione) per infortunio.21:31

Gara momentaneamente sospesa, Paul Akouokou (Lione) per infortunio.21:39

Tentativo fallito. Manuel Ugarte (Manchester United) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:50

Gol! Lione 1, Manchester United 1. Leny Yoro (Manchester United) un colpo di testa da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Manuel Ugarte in seguito a un calcio da fermo.21:50

Gara momentaneamente sospesa, Paul Akouokou (Lione) per infortunio.22:10

Sostituzione, Lione. Alexandre Lacazette sostituisce Paul Akouokou per infortunio.22:12

Manuel Ugarte (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:13

Kobbie Mainoo (Manchester United) e' ammonito per fallo.22:55

Gol! Lione 2, Manchester United 2. Rayan Cherki (Lione) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:55

PREPARTITA

Lione - Manchester United è valevole per i quarti della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 21:00 allo stadio Groupama Stadium di Lyon.

Dove vedere Lione-Manchester United di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Lione-Manchester United si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 aprile.

Lione-Manchester United verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League