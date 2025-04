(6) MIKEL VESGA (C)

(20) UNAI GÓMEZ (C)

(24) BEÑAT PRADOS (C)

(28) PEIO CANALES (C)

(23) MIKEL JAUREGIZAR (C)

(16) ÍÑIGO RUÍZ DE GALARRETA (C)

(10) NICO WILLIAMS (C)

(8) OIHAN SANCET (C)

(9) IÑAKI WILLIAMS (C)

(14) NEDIM BAJRAMI (C)

(8) CONNOR BARRON (C)

(52) FINDLAY CURTIS (C)

(84) AIDEN MCCALLION (C)

(3) RIDVAN YILMAZ (C)

(49) BAILEY RICE (C)

(43) NICOLAS RASKIN (C)

(2) JAMES TAVERNIER (C)

Tentativo fallito. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra che esce di molto sulla destra in seguito a un contropiede.21:09

Tentativo fallito. Iñaki Williams (Athletic Bilbao) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Nico Williams in seguito a un calcio da fermo.21:13

Fuorigioco. Íñigo Ruíz de Galarreta(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Iñaki Williams e' colto in fuorigioco.21:17

Fuorigioco. Oihan Sancet(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Maroan Sannadi e' colto in fuorigioco.21:20

Tentativo fallito. Václav Cerny (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla sinistra in seguito a un calcio da fermo.21:22

Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Rangers) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Dujon Sterling in seguito a un calcio da fermo.21:22

Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.21:28

Fuorigioco. Nicolas Raskin(Rangers) prova il lancio lungo, ma Václav Cerny e' colto in fuorigioco.21:29

Fuorigioco. Mikel Jauregizar(Athletic Bilbao) prova il lancio lungo, ma Nico Williams e' colto in fuorigioco.21:31

Tiro parato. Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Dani Vivian con cross.21:39

Tiro parato. Oihan Sancet (Athletic Bilbao) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Nico Williams con cross.21:39

Tentativo fallito. Cyriel Dessers (Rangers) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Václav Cerny con cross in seguito a un calcio da fermo.21:48

Fuorigioco. Ridvan Yilmaz(Rangers) prova il lancio lungo, ma Cyriel Dessers e' colto in fuorigioco.22:18

Gara momentaneamente sospesa, Bailey Rice (Rangers) per infortunio.22:18

Sostituzione, Rangers. Connor Barron sostituisce Bailey Rice per infortunio.22:26

Rigore concesso da Dujon Sterling (Rangers) per un fallo di mano in area.22:35

GOL CANCELLATO DAL VAR: Alex Berenguer (Athletic Bilbao) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:35

Decisione VAR: no gol Rangers 0-0 Athletic Bilbao.22:38

Gara momentaneamente sospesa, Liam Kelly (Rangers) per infortunio.22:43

Gara momentaneamente sospesa, Dujon Sterling (Rangers) per infortunio.22:55

Dujon Sterling(Rangers) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..22:58

Beñat Prados (Athletic Bilbao) e' ammonito per fallo.23:00

PREPARTITA

Rangers - Athletic Bilbao è valevole per i quarti della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Dove vedere Rangers-Athletic Bilbao di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Rangers-Athletic Bilbao si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 aprile.

Rangers-Athletic Bilbao verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League