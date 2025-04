(47) NOAH FENYÖ (C)

(18) MAHMOUD DAHOUD (C)

(8) FARÈS CHAÏBI (C)

(22) TIMOTHY CHANDLER (C)

(20) CAN UZUN (C)

(21) NATHANIEL BROWN (C)

(15) ELLYES SKHIRI (C)

(19) JEAN-MATTÉO BAHOYA (C)

(27) MARIO GÖTZE (C)

(16) HUGO LARSSON (C)

(8) YVES BISSOUMA (C)

(14) ARCHIE GRAY (C)

(29) PAPE SARR (C)

(30) RODRIGO BENTANCUR (C)

(15) LUCAS BERGVALL (C)

(10) JAMES MADDISON (C)

Gol! Tottenham Hotspur 0, Eintracht Francoforte 1. Hugo Ekitiké (Eintracht Francoforte) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ellyes Skhiri in seguito a un contropiede.21:05

Fuorigioco. Mario Götze(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Nathaniel Brown e' colto in fuorigioco.21:12

Tentativo fallito. Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da posizione molto angolata sulla sinistra, un gol praticamente impossibile! che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di James Maddison in seguito a un calcio da fermo.21:30

Tiro parato. Son Heung-Min (Tottenham Hotspur) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Dominic Solanke.22:12

Fuorigioco. Hugo Larsson(Eintracht Francoforte) prova il lancio lungo, ma Mario Götze e' colto in fuorigioco.22:13

Fuorigioco. Son Heung-Min(Tottenham Hotspur) prova il lancio lungo, ma James Maddison e' colto in fuorigioco.22:14

Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.22:17

Rasmus Kristensen (Eintracht Francoforte) e' ammonito per fallo.22:27

Gara momentaneamente sospesa, Destiny Udogie (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:34

Sostituzione, Tottenham Hotspur. Djed Spence sostituisce Destiny Udogie per infortunio.22:35

Gara momentaneamente sospesa, Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte) per infortunio.22:36

Gara momentaneamente sospesa, Pedro Porro (Tottenham Hotspur) per infortunio.22:36

Sostituzione, Eintracht Francoforte. Can Uzun sostituisce Mario Götze.22:47

Tiro parato. Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Rodrigo Bentancur con suggerimento di testa.22:49

PREPARTITA

Tottenham - Eintracht Francoforte è valevole per i quarti della competizione Europa League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 10 aprile alle ore 21:00 allo stadio Tottenham Hotspur Stadium di London.

Dove vedere Tottenham-Eintracht Francoforte di Europa League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Tottenham-Eintracht Francoforte si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 10 aprile.

Tottenham-Eintracht Francoforte verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League