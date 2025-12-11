Incontro terminato, Basilea 1, Aston Villa 2.
Secondo tempo terminato, Basilea 1, Aston Villa 2.22:53
Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Moritz Broschinski (Basilea).22:52
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).22:51
Koba Koindredi (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fuorigioco. Marco Bizot(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Morgan Rogers e' colto in fuorigioco.22:50
Tiro parato. Jonas Adjetey (Basilea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moritz Broschinski.22:50
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Morgan Rogers (Aston Villa).22:50
Tiro respinto. Ibrahim Salah (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Schmid con cross.22:50
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).22:49
Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49
John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Fallo di Albian Ajeti (Basilea).22:48
Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47
Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).22:47
Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Koba Koindredi in seguito a un calcio da fermo.22:46
John McGinn (Aston Villa) e' ammonito per fallo.22:45
Fallo di John McGinn (Aston Villa).22:45
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45
Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).22:44
Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Philip Otele.22:43
Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Léo Leroy.22:43
Fuorigioco. Philip Otele(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.22:43
Ezri Konsa (Aston Villa) e' ammonito.22:42
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:41
Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).22:41
Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Albian Ajeti (Basilea).22:40
Philip Otele (Basilea) e' ammonito.22:38
Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.22:38
Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Donyell Malen.22:37
Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).22:36
Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Metinho.22:36
Fuorigioco. Keigo Tsunemoto(Basilea) prova il lancio lungo, ma Albian Ajeti e' colto in fuorigioco.22:35
Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).22:34
Flavius Daniliuc (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Bénie Traoré.22:33
Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Andrej Bacanin.22:33
Léo Leroy (Basilea) e' ammonito per fallo.22:30
Youri Tielemans (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30
Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:30
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:28
Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:26
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:24
Sostituzione, Aston Villa. Morgan Rogers sostituisce Emiliano Buendía.22:23
Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Amadou Onana.22:23
Sostituzione, Aston Villa. Ollie Watkins sostituisce Jadon Sancho.22:22
Tentativo fallito. Metinho (Basilea) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:22
Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area. Assist di Bénie Traoré.22:22
Sostituzione, Basilea. Albian Ajeti sostituisce Xherdan Shaqiri.22:20
Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.22:19
Tentativo fallito. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Jadon Sancho.22:17
Fuorigioco. Dominik Schmid(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.22:14
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:12
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12
Gol! Basilea 1, Aston Villa 2. Youri Tielemans (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emiliano Buendía.22:11
Fuorigioco. Flavius Daniliuc(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.22:09
Inizia il Secondo tempo Basilea 1, Aston Villa 1.22:04
Sostituzione, Aston Villa. Youri Tielemans sostituisce Matty Cash.22:03
Primo tempo terminato, Basilea 1, Aston Villa 1.21:48
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:46
Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46
Tiro parato. Amadou Onana (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emiliano Buendía.21:45
Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:44
Fuorigioco. Xherdan Shaqiri(Basilea) prova il lancio lungo, ma Bénie Traoré e' colto in fuorigioco.21:42
Emiliano Buendía (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:36
Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).21:36
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36
Gol! Basilea 1, Aston Villa 1. Flavius Daniliuc (Basilea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Xherdan Shaqiri con passaggio filtrante in seguito a un calcio da fermo.21:34
Fallo di Ezri Konsa (Aston Villa).21:33
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:31
Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Decisione VAR: no gol Basilea 0-1 Aston Villa.21:30
GOL CANCELLATO DAL VAR: Léo Leroy (Basilea) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28
Fuorigioco. Philip Otele(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.21:28
Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).21:28
Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:25
Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Léo Leroy.21:21
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:20
Fuorigioco. Keigo Tsunemoto(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.21:20
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).21:19
Matty Cash (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:18
Fallo di Matty Cash (Aston Villa).21:18
Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Tiro respinto. Lucas Digne (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Jadon Sancho.21:16
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15
Fallo di Andrej Bacanin (Basilea).21:15
Gol! Basilea 0, Aston Villa 1. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:12
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).21:11
Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keigo Tsunemoto.21:10
Tiro parato. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bénie Traoré con cross.21:08
Tiro respinto. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Jadon Sancho.21:07
Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Keigo Tsunemoto (Basilea).21:06
Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Philip Otele (Basilea).21:05
Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:03
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54
Dove si gioca la partita:
Stadio: St. Jakob-Park
Città: Basel
Capienza: 37994 spettatori19:54
Basilea - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Basilea - Aston Villa sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Attualmente il Basilea si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Aston Villa si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Basilea ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Aston Villa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
Basilea e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.
Basilea-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Basilea
|Aston Villa
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|4
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|7
|8
|Gol totali subiti
|7
|3
|Media gol subiti per partita
|1.4
|0.6
|Percentuale possesso palla
|49.3
|60.5
|Numero totale di passaggi
|2208
|2537
|Numero totale di passaggi riusciti
|1813
|2243
|Tiri nello specchio della porta
|24
|30
|Percentuale di tiri in porta
|52.2
|56.6
|Numero totale di cross
|99
|78
|Numero medio di cross riusciti
|22
|18
|Duelli per partita vinti
|250
|220
|Duelli per partita persi
|273
|212
|Corner subiti
|24
|13
|Corner guadagnati
|21
|29
|Numero di punizioni a favore
|56
|73
|Numero di punizioni concesse
|71
|58
|Tackle totali
|89
|67
|Percentuale di successo nei tackle
|57.3
|55.2
|Fuorigiochi totali
|4
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
