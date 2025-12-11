Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

GOL CANCELLATO DAL VAR: Léo Leroy (Basilea) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28

PREPARTITA

Basilea - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.

Arbitro di Basilea - Aston Villa sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente il Basilea si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Aston Villa si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Basilea ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Aston Villa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Basilea e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Basilea-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Basilea ha vinto cinque delle ultime 10 partite nelle principali competizioni europee contro squadre inglesi (1N, 4P), la più recente: 2-1 in trasferta contro il Man City nel marzo 2018 in UEFA Champions League.

Aston Villa e Basilea si sono incontrati nella finale della Coppa Intertoto 2001: dopo l'1-1 in Svizzera all'andata, l'Aston Villa ha vinto 4-1 al ritorno con gol di Darius Vassell, Juan Pablo Angel (doppietta) e David Ginola, qualificandosi così per la Coppa UEFA 2001/02.

Il Basilea ha vinto le ultime sette partite casalinghe di UEFA Europa League – la più lunga striscia aperta di successi interni di una squadra nella competizione; inoltre è imbattuto da 10 gare casalinghe (8V, 2N) dalla sconfitta per 2-1 contro il Belenenses nell'ottobre 2015.

L'Aston Villa ha vinto otto delle ultime dieci partite nelle maggiori competizioni europee (2P), con tutte le otto vittorie arrivate nel 2025: il numero maggiore di successi in un singolo anno nella sua storia europea.

L'Aston Villa ha effettuato il 93,5% dei passaggi corti in questa UEFA Europa League, la percentuale più alta nella competizione in corso. L'unica squadra inglese ad aver registrato un dato più alto in una singola edizione del torneo è il Brighton nel 2023/24 (93.9%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: