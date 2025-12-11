Virgilio Sport
Basilea-Aston Villa: 1-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio St. Jakob-Park di Basel
11 Dicembre 2025 ore 21:00
Basilea
1
Aston Villa
2
Partita finita
Arbitro: Halil Umut Meler
  1. 12' 0-1 Evann Guessand
  2. 34' 1-1 Flavius Daniliuc
  3. 53' 1-2 Youri Tielemans
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Basilea 1, Aston Villa 2.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Basilea 1, Aston Villa 2.22:53

  3. 90'+4'

    Boubacar Kamara (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  4. 90'+4'

    Fallo di Moritz Broschinski (Basilea).22:52

  5. 90'+3'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).22:51

  6. 90'+3'

    Koba Koindredi (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  7. 90'+2'

    Fuorigioco. Marco Bizot(Aston Villa) prova il lancio lungo, ma Morgan Rogers e' colto in fuorigioco.22:50

  9. 90'+2'

    Tiro parato. Jonas Adjetey (Basilea) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Moritz Broschinski.22:50

  10. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Morgan Rogers (Aston Villa).22:50

  11. 90'+2'

    Tiro respinto. Ibrahim Salah (Basilea) un colpo di testa da centro area. Assist di Dominik Schmid con cross.22:50

  12. 90'+1'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).22:49

  13. 90'+1'

    Marin Soticek (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:49

  15. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:49

  16. 90'

    John McGinn (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  17. 90'

    Fallo di Albian Ajeti (Basilea).22:48

  18. 89'

    Morgan Rogers (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:47

  19. 89'

    Fallo di Keigo Tsunemoto (Basilea).22:47

  21. 88'

    Tentativo fallito. Albian Ajeti (Basilea) un colpo di testa dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Koba Koindredi in seguito a un calcio da fermo.22:46

  22. 87'

    John McGinn (Aston Villa) e' ammonito per fallo.22:45

  23. 87'

    Fallo di John McGinn (Aston Villa).22:45

  24. 87'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:45

  25. 86'

    Fallo di Morgan Rogers (Aston Villa).22:44

  27. 86'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  28. 85'

    Sostituzione, Basilea. Marin Soticek sostituisce Philip Otele.22:43

  29. 85'

    Sostituzione, Basilea. Moritz Broschinski sostituisce Léo Leroy.22:43

  30. 85'

    Fuorigioco. Philip Otele(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.22:43

  31. 84'

    Ezri Konsa (Aston Villa) e' ammonito.22:42

  33. 83'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  34. 83'

    Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:41

  35. 83'

    Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).22:41

  36. 83'

    Keigo Tsunemoto (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:41

  37. 82'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  39. 82'

    Fallo di Albian Ajeti (Basilea).22:40

  40. 80'

    Philip Otele (Basilea) e' ammonito.22:38

  41. 80'

    Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Dominik Schmid con cross.22:38

  42. 79'

    Sostituzione, Aston Villa. John McGinn sostituisce Donyell Malen.22:37

  43. 78'

    Calcio d'angolo,Basilea. Calcio d'angolo causato da Boubacar Kamara (Aston Villa).22:36

  45. 78'

    Tiro respinto. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Metinho.22:36

  46. 77'

    Fuorigioco. Keigo Tsunemoto(Basilea) prova il lancio lungo, ma Albian Ajeti e' colto in fuorigioco.22:35

  47. 76'

    Fallo di Ollie Watkins (Aston Villa).22:34

  48. 76'

    Flavius Daniliuc (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34

  49. 75'

    Sostituzione, Basilea. Ibrahim Salah sostituisce Bénie Traoré.22:33

  51. 75'

    Sostituzione, Basilea. Koba Koindredi sostituisce Andrej Bacanin.22:33

  52. 72'

    Léo Leroy (Basilea) e' ammonito per fallo.22:30

  53. 72'

    Youri Tielemans (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:30

  54. 72'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).22:30

  55. 70'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:28

  57. 68'

    Evann Guessand (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  58. 68'

    Fallo di Dominik Schmid (Basilea).22:26

  59. 66'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Dominik Schmid (Basilea).22:24

  60. 65'

    Sostituzione, Aston Villa. Morgan Rogers sostituisce Emiliano Buendía.22:23

  61. 65'

    Sostituzione, Aston Villa. Boubacar Kamara sostituisce Amadou Onana.22:23

  63. 64'

    Sostituzione, Aston Villa. Ollie Watkins sostituisce Jadon Sancho.22:22

  64. 64'

    Tentativo fallito. Metinho (Basilea) un tiro di destro da fuori area tira alto.22:22

  65. 64'

    Tiro respinto. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da centro area. Assist di Bénie Traoré.22:22

  66. 62'

    Sostituzione, Basilea. Albian Ajeti sostituisce Xherdan Shaqiri.22:20

  67. 61'

    Tiro parato. Jadon Sancho (Aston Villa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Youri Tielemans.22:19

  69. 59'

    Tentativo fallito. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di sinistro da centro area di poco alto. Assist di Jadon Sancho.22:17

  70. 56'

    Fuorigioco. Dominik Schmid(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.22:14

  71. 54'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).22:12

  72. 54'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:12

  73. 53'

    Gol! Basilea 1, Aston Villa 2. Youri Tielemans (Aston Villa) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emiliano Buendía.22:11

  75. 51'

    Fuorigioco. Flavius Daniliuc(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.22:09

  76. Inizia il Secondo tempo Basilea 1, Aston Villa 1.22:04

  77. 45'

    Sostituzione, Aston Villa. Youri Tielemans sostituisce Matty Cash.22:03

  78. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Basilea 1, Aston Villa 1.21:48

  79. 45'+1'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:46

  81. 45'+1'

    Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:46

  83. 45'

    Tiro parato. Amadou Onana (Aston Villa) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emiliano Buendía.21:45

  84. 44'

    Amadou Onana (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:44

  85. 44'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:44

  87. 41'

    Fuorigioco. Xherdan Shaqiri(Basilea) prova il lancio lungo, ma Bénie Traoré e' colto in fuorigioco.21:42

  88. 35'

    Emiliano Buendía (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:36

  89. 35'

    Fallo di Emiliano Buendía (Aston Villa).21:36

  90. 35'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:36

  91. 34'

    Gol! Basilea 1, Aston Villa 1. Flavius Daniliuc (Basilea) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Xherdan Shaqiri con passaggio filtrante in seguito a un calcio da fermo.21:34

  93. 33'

    Fallo di Ezri Konsa (Aston Villa).21:33

  94. 33'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:33

  95. 31'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:31

  96. 31'

    Andrej Bacanin (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  97. 29'

    Decisione VAR: no gol Basilea 0-1 Aston Villa.21:30

  99. 28'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Léo Leroy (Basilea) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:28

  100. 27'

    Fuorigioco. Philip Otele(Basilea) prova il lancio lungo, ma Dominik Schmid e' colto in fuorigioco.21:28

  101. 27'

    Fallo di Lamare Bogarde (Aston Villa).21:28

  102. 27'

    Xherdan Shaqiri (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  103. 25'

    Fallo di Evann Guessand (Aston Villa).21:25

  105. 25'

    Dominik Schmid (Basilea) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

  106. 21'

    Tentativo fallito. Philip Otele (Basilea) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Léo Leroy.21:21

  107. 20'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:20

  108. 20'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:20

  109. 20'

    Fuorigioco. Keigo Tsunemoto(Basilea) prova il lancio lungo, ma Philip Otele e' colto in fuorigioco.21:20

  111. 19'

    Gara riprende.21:19

  112. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, (Aston Villa).21:19

  113. 17'

    Matty Cash (Aston Villa) e' ammonito per fallo.21:18

  114. 17'

    Fallo di Matty Cash (Aston Villa).21:18

  115. 17'

    Philip Otele (Basilea) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18

  117. 16'

    Tiro respinto. Lucas Digne (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Jadon Sancho.21:16

  118. 15'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:15

  119. 15'

    Fallo di Andrej Bacanin (Basilea).21:15

  120. 12'

    Gol! Basilea 0, Aston Villa 1. Evann Guessand (Aston Villa) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.21:12

  121. 11'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Flavius Daniliuc (Basilea).21:11

  123. 10'

    Tiro parato. Léo Leroy (Basilea) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Keigo Tsunemoto.21:10

  124. 8'

    Tiro parato. Dominik Schmid (Basilea) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Bénie Traoré con cross.21:08

  125. 7'

    Tiro respinto. Matty Cash (Aston Villa) un tiro di destro da centro area. Assist di Jadon Sancho.21:07

  126. 6'

    Calcio d'angolo,Aston Villa. Calcio d'angolo causato da Keigo Tsunemoto (Basilea).21:06

  127. 5'

    Ezri Konsa (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  129. 5'

    Fallo di Philip Otele (Basilea).21:05

  130. 3'

    Lamare Bogarde (Aston Villa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  131. 3'

    Fallo di Léo Leroy (Basilea).21:03

  132. Inizia il Primo tempo.21:01

  133. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:54

  135. Dove si gioca la partita:

    Stadio: St. Jakob-Park
    Città: Basel
    Capienza: 37994 spettatori19:54

Formazioni Basilea - Aston Villa

Basilea
Aston Villa
TITOLARI BASILEA
  • (1) MARWIN HITZ (P)
  • (6) KEIGO TSUNEMOTO (D)
  • (32) JONAS ADJETEY (D)
  • (31) DOMINIK SCHMID (D)
  • (24) FLAVIUS DANILIUC (D)
  • (14) ANDREJ BACANIN (C)
  • (5) METINHO (C)
  • (7) PHILIP OTELE (C)
  • (11) BÉNIE TRAORÉ (C)
  • (22) LÉO LEROY (C)
  • (10) XHERDAN SHAQIRI (A)
PANCHINA BASILEA
  • (21) IBRAHIM SALAH (A)
  • (39) JUNIOR ZÉ (C)
  • (8) KOBA KOINDREDI (C)
  • (26) ADRIAN BARISIC (D)
  • (17) MORITZ BROSCHINSKI (A)
  • (47) TIM PFEIFFER (P)
  • (27) KEVIN RÜEGG (D)
  • (19) MARIN SOTICEK (C)
  • (29) MOUSSA CISSÉ (D)
  • (23) ALBIAN AJETI (A)
  • (13) MIRKO SALVI (P)
  • (3) NICOLAS VOUILLOZ (D)
ALLENATORE BASILEA
  • Ludovic Magnin
TITOLARI ASTON VILLA
  • (40) MARCO BIZOT (P)
  • (3) VICTOR LINDELÖF (D)
  • (2) MATTY CASH (D)
  • (4) EZRI KONSA (D)
  • (12) LUCAS DIGNE (D)
  • (29) EVANN GUESSAND (C)
  • (10) EMILIANO BUENDÍA (C)
  • (26) LAMARE BOGARDE (C)
  • (19) JADON SANCHO (C)
  • (24) AMADOU ONANA (C)
  • (17) DONYELL MALEN (A)
PANCHINA ASTON VILLA
  • (11) OLLIE WATKINS (A)
  • (64) JAMES WRIGHT (P)
  • (53) GEORGE HEMMINGS (C)
  • (16) ANDRÉS GARCÍA (D)
  • (95) RHYS OAKLEY (P)
  • (44) BOUBACAR KAMARA (C)
  • (27) MORGAN ROGERS (A)
  • (7) JOHN MCGINN (C)
  • (22) IAN MAATSEN (D)
  • (8) YOURI TIELEMANS (C)
ALLENATORE ASTON VILLA
  • Unai Emery
PREPARTITA

Basilea - Aston Villa è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio St. Jakob-Park di Basel.
Arbitro di Basilea - Aston Villa sarà Halil Umut Meler. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Attualmente il Basilea si trova 26° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Aston Villa si trova 7° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Basilea ha segnato 7 gol e ne ha subiti 7; Aston Villa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Basilea e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Basilea-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Basilea ha vinto cinque delle ultime 10 partite nelle principali competizioni europee contro squadre inglesi (1N, 4P), la più recente: 2-1 in trasferta contro il Man City nel marzo 2018 in UEFA Champions League.
  • Aston Villa e Basilea si sono incontrati nella finale della Coppa Intertoto 2001: dopo l'1-1 in Svizzera all'andata, l'Aston Villa ha vinto 4-1 al ritorno con gol di Darius Vassell, Juan Pablo Angel (doppietta) e David Ginola, qualificandosi così per la Coppa UEFA 2001/02.
  • Il Basilea ha vinto le ultime sette partite casalinghe di UEFA Europa League – la più lunga striscia aperta di successi interni di una squadra nella competizione; inoltre è imbattuto da 10 gare casalinghe (8V, 2N) dalla sconfitta per 2-1 contro il Belenenses nell'ottobre 2015.
  • L'Aston Villa ha vinto otto delle ultime dieci partite nelle maggiori competizioni europee (2P), con tutte le otto vittorie arrivate nel 2025: il numero maggiore di successi in un singolo anno nella sua storia europea.
  • L'Aston Villa ha effettuato il 93,5% dei passaggi corti in questa UEFA Europa League, la percentuale più alta nella competizione in corso. L'unica squadra inglese ad aver registrato un dato più alto in una singola edizione del torneo è il Brighton nel 2023/24 (93.9%).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BasileaAston Villa
Partite giocate55
Numero di partite vinte24
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati78
Gol totali subiti73
Media gol subiti per partita1.40.6
Percentuale possesso palla49.360.5
Numero totale di passaggi22082537
Numero totale di passaggi riusciti18132243
Tiri nello specchio della porta2430
Percentuale di tiri in porta52.256.6
Numero totale di cross9978
Numero medio di cross riusciti2218
Duelli per partita vinti250220
Duelli per partita persi273212
Corner subiti2413
Corner guadagnati2129
Numero di punizioni a favore5673
Numero di punizioni concesse7158
Tackle totali8967
Percentuale di successo nei tackle57.355.2
Fuorigiochi totali48
Numero totale di cartellini gialli97
Numero totale di cartellini rossi00

