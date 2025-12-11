Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

Brann - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Brann Stadium di Bergen.

Arbitro di Brann - Fenerbahçe sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.

Attualmente Brann si trova 21° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Fenerbahçe si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; Fenerbahçe ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Brann e Fenerbahçe è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Brann e Fenerbahçe non si sono mai affrontate in una competizione europea; inoltre, il Brann non ha mai affrontato in precedenza una squadra turca.

Gli unici precedenti del Fenerbahçe contro una squadra norvegese nelle competizioni europee risalgono alla UEFA Europa League 2015/16 contro il Molde: sconfitta per 3-1 in casa e vittoria per 2-0 in trasferta.

Considerando anche le qualificazioni, il Brann ha vinto le ultime tre gare casalinghe nelle competizioni europee; l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi è stata tra il luglio 1997 e l'agosto 2000 (6V).

Talisca ha segnato il gol del pareggio del Fenerbahçe nella quinta giornata contro il Ferencváros, ed è stato coinvolto in sette reti nelle ultime sette gare da titolare in UEFA Europa League (tre centri e quattro assist).

Tutti i sei gol realizzati dal Brann in questa UEFA Europa League sono arrivati dall'interno dell'area di rigore, mentre nessuna delle 17 conclusioni tentate da fuori area è entrata in rete.

