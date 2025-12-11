Incontro terminato, Brann 0, Fenerbahce 4.
Secondo tempo terminato, Brann 0, Fenerbahce 4.22:50
Fuorigioco. Kamil Uregen(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mert Müldür e' colto in fuorigioco.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47
Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Mads Sande (Brann).22:46
Tiro respinto. Mads Sande (Brann) un tiro di sinistro da centro area.22:46
Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:45
Tiro respinto. Mads Hansen (Brann) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mads Sande.22:45
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Fred.22:43
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Youssef En-Nesyri da calcio d'angolo.22:41
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).22:41
Sostituzione, Fenerbahce. Kamil Uregen sostituisce Milan Skriniar.22:41
Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Noah Holm.22:40
Sostituzione, Brann. Mads Hansen sostituisce Denzel De Roeve.22:40
Tiro respinto. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Szymanski.22:37
Fuorigioco. Mathias Dyngeland(Brann) prova il lancio lungo, ma Markus Haaland e' colto in fuorigioco.22:35
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Nana Boakye (Brann).22:34
Tiro parato. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski.22:32
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).22:32
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Nana Boakye (Brann).22:31
Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Markus Haaland con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30
Sostituzione, Fenerbahce. Sebastian Szymanski sostituisce Talisca.22:30
Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:30
Fallo di Yigit Demir (Fenerbahce).22:29
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29
Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mert Müldür.22:29
Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.22:26
Fallo di Fred (Fenerbahce).22:24
Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Sostituzione, Brann. Markus Haaland sostituisce Niklas Castro.22:23
Sostituzione, Brann. Nana Boakye sostituisce Ulrik Mathisen.22:23
Gol! Brann 0, Fenerbahce 4. Talisca (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Levent Mercan con cross.22:22
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:20
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20
Sostituzione, Fenerbahce. Yigit Demir sostituisce Ismail Yüksek per infortunio.22:18
Sostituzione, Fenerbahce. Levent Mercan sostituisce Archie Brown.22:18
Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ismail Yüksek con passaggio filtrante.22:14
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13
Fallo di Niklas Castro (Brann).22:13
Gara riprende.22:12
Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.22:11
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).22:11
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).22:09
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Emil Kornvig (Brann).22:09
Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ismail Yüksek.22:07
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02
Fallo di Noah Holm (Brann).22:02
Inizia il Secondo tempo Brann 0, Fenerbahce 3.22:02
Primo tempo terminato, Brann 0, Fenerbahce 3.21:46
Tiro parato. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emil Kornvig.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:45
Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45
Gol! Brann 0, Fenerbahce 3. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Archie Brown con cross.21:43
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:39
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).21:38
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Archie Brown con cross.21:38
Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:37
Gol! Brann 0, Fenerbahce 2. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jayden Oosterwolde da calcio d'angolo.21:35
Tentativo fallito. Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kerem Aktürkoglu con cross da calcio d'angolo.21:35
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).21:35
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mert Müldür da calcio d'angolo.21:33
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).21:32
Tiro parato. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fred.21:32
Tiro respinto. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fred.21:31
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).21:30
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Fallo di Noah Holm (Brann).21:29
Tiro respinto. Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Milan Skriniar.21:28
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).21:28
Fuorigioco. Ismail Yüksek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.21:27
Sostituzione, Brann. Japhet Sery Larsen sostituisce Thore Pedersen.21:25
Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:23
Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20
Fallo di Mert Müldür (Fenerbahce).21:20
Eivind Helland (Brann) e' stato espulso.21:18
Fallo di Eivind Helland (Brann).21:18
Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18
Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).21:17
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).21:14
Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Archie Brown (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:13
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).21:13
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13
Fuorigioco. Dorgeles Nene(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.21:11
Tiro respinto. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area.21:11
Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).21:09
Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07
Fallo di Niklas Castro (Brann).21:07
Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Niklas Castro con cross.21:06
Gol! Brann 0, Fenerbahce 1. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene con passaggio filtrante.21:04
Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03
Fallo di Emil Kornvig (Brann).21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02
Dove si gioca la partita:
Stadio: Brann Stadium
Città: Bergen
Capienza: 18500 spettatori20:02
Brann - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - Fenerbahçe sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.
Attualmente Brann si trova 21° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Fenerbahçe si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; Fenerbahçe ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.
Brann e Fenerbahçe è la prima che si affrontano in campionato.
Brann-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Brann
|Fenerbahçe
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|6
|5
|Gol totali subiti
|3
|5
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.0
|Percentuale possesso palla
|48.7
|55.7
|Numero totale di passaggi
|2098
|2317
|Numero totale di passaggi riusciti
|1652
|1929
|Tiri nello specchio della porta
|16
|24
|Percentuale di tiri in porta
|42.1
|45.3
|Numero totale di cross
|57
|77
|Numero medio di cross riusciti
|14
|11
|Duelli per partita vinti
|259
|247
|Duelli per partita persi
|262
|247
|Corner subiti
|36
|31
|Corner guadagnati
|22
|22
|Numero di punizioni a favore
|44
|64
|Numero di punizioni concesse
|61
|45
|Tackle totali
|89
|98
|Percentuale di successo nei tackle
|55.1
|50.0
|Fuorigiochi totali
|8
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|22
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
