Brann-Fenerbahçe: 0-4 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Brann Stadium di Bergen
11 Dicembre 2025 ore 21:00
Brann
0
Fenerbahçe
4
Partita finita
Arbitro: Willy Delajod
  1. 5' 0-1 Kerem Aktürkoglu
  2. 36' 0-2 Talisca
  3. 44' 0-3 Talisca
  4. 65' 0-4 Talisca
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Brann 0, Fenerbahce 4.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Brann 0, Fenerbahce 4.22:50

  3. 90'+2'

    Fuorigioco. Kamil Uregen(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Mert Müldür e' colto in fuorigioco.22:49

  4. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:47

  5. 89'

    Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  6. 89'

    Fallo di Mads Sande (Brann).22:46

  7. 89'

    Tiro respinto. Mads Sande (Brann) un tiro di sinistro da centro area.22:46

  9. 89'

    Calcio d'angolo,Brann. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:45

  10. 89'

    Tiro respinto. Mads Hansen (Brann) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Mads Sande.22:45

  11. 87'

    Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Fred.22:43

  12. 85'

    Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Youssef En-Nesyri da calcio d'angolo.22:41

  13. 84'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).22:41

  15. 84'

    Sostituzione, Fenerbahce. Kamil Uregen sostituisce Milan Skriniar.22:41

  16. 84'

    Sostituzione, Brann. Mads Sande sostituisce Noah Holm.22:40

  17. 83'

    Sostituzione, Brann. Mads Hansen sostituisce Denzel De Roeve.22:40

  18. 80'

    Tiro respinto. Oguz Aydin (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area. Assist di Sebastian Szymanski.22:37

  19. 79'

    Fuorigioco. Mathias Dyngeland(Brann) prova il lancio lungo, ma Markus Haaland e' colto in fuorigioco.22:35

  21. 77'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Nana Boakye (Brann).22:34

  22. 76'

    Tiro parato. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Sebastian Szymanski.22:32

  23. 75'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).22:32

  24. 75'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Nana Boakye (Brann).22:31

  25. 74'

    Tentativo fallito. Noah Holm (Brann) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Markus Haaland con cross in seguito a un calcio da fermo.22:30

  27. 73'

    Sostituzione, Fenerbahce. Sebastian Szymanski sostituisce Talisca.22:30

  28. 73'

    Sostituzione, Fenerbahce. Oguz Aydin sostituisce Kerem Aktürkoglu.22:30

  29. 73'

    Fallo di Yigit Demir (Fenerbahce).22:29

  30. 73'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:29

  31. 72'

    Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mert Müldür.22:29

  33. 69'

    Tentativo fallito. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Dorgeles Nene.22:26

  34. 68'

    Fallo di Fred (Fenerbahce).22:24

  35. 68'

    Jacob Sørensen (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  36. 67'

    Sostituzione, Brann. Markus Haaland sostituisce Niklas Castro.22:23

  37. 67'

    Sostituzione, Brann. Nana Boakye sostituisce Ulrik Mathisen.22:23

  39. 65'

    Gol! Brann 0, Fenerbahce 4. Talisca (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Levent Mercan con cross.22:22

  40. 63'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:20

  41. 63'

    Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:20

  42. 61'

    Sostituzione, Fenerbahce. Yigit Demir sostituisce Ismail Yüksek per infortunio.22:18

  43. 61'

    Sostituzione, Fenerbahce. Levent Mercan sostituisce Archie Brown.22:18

  45. 57'

    Tiro parato. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ismail Yüksek con passaggio filtrante.22:14

  46. 57'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:13

  47. 57'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).22:13

  48. 56'

    Gara riprende.22:12

  49. 54'

    Gara momentaneamente sospesa, Ismail Yüksek (Fenerbahce) per infortunio.22:11

  51. 54'

    Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).22:11

  52. 54'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  53. 53'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).22:09

  54. 52'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  55. 52'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).22:09

  57. 50'

    Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Ismail Yüksek.22:07

  58. 46'

    Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:02

  59. 46'

    Fallo di Noah Holm (Brann).22:02

  60. Inizia il Secondo tempo Brann 0, Fenerbahce 3.22:02

  61. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Brann 0, Fenerbahce 3.21:46

  63. 45'+1'

    Tiro parato. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Emil Kornvig.21:45

  64. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  65. 45'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:45

  66. 45'

    Noah Holm (Brann) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:45

  67. 44'

    Gol! Brann 0, Fenerbahce 3. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Archie Brown con cross.21:43

  69. 39'

    Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:39

  70. 39'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  71. 39'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).21:38

  72. 39'

    Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Archie Brown con cross.21:38

  73. 37'

    Tiro parato. Niklas Castro (Brann) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.21:37

  75. 36'

    Gol! Brann 0, Fenerbahce 2. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jayden Oosterwolde da calcio d'angolo.21:35

  76. 36'

    Tentativo fallito. Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kerem Aktürkoglu con cross da calcio d'angolo.21:35

  77. 35'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Vetle Dragsnes (Brann).21:35

  78. 33'

    Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla lunga distanza che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mert Müldür da calcio d'angolo.21:33

  79. 32'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Mathias Dyngeland (Brann).21:32

  81. 32'

    Tiro parato. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fred.21:32

  82. 31'

    Tiro respinto. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area. Assist di Fred.21:31

  83. 31'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Denzel De Roeve (Brann).21:30

  84. 29'

    Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  85. 29'

    Fallo di Noah Holm (Brann).21:29

  87. 29'

    Tiro respinto. Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Milan Skriniar.21:28

  88. 28'

    Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Jacob Sørensen (Brann).21:28

  89. 27'

    Fuorigioco. Ismail Yüksek(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Kerem Aktürkoglu e' colto in fuorigioco.21:27

  90. 26'

    Sostituzione, Brann. Japhet Sery Larsen sostituisce Thore Pedersen.21:25

  91. 24'

    Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Kerem Aktürkoglu.21:23

  93. 21'

    Niklas Castro (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:20

  94. 21'

    Fallo di Mert Müldür (Fenerbahce).21:20

  95. 18'

    Eivind Helland (Brann) e' stato espulso.21:18

  96. 18'

    Fallo di Eivind Helland (Brann).21:18

  97. 18'

    Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:18

  99. 18'

    Emil Kornvig (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  100. 18'

    Fallo di Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce).21:17

  101. 15'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).21:14

  102. 15'

    Thore Pedersen (Brann) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  103. 14'

    Archie Brown (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:13

  105. 14'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).21:13

  106. 14'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:13

  107. 11'

    Fuorigioco. Dorgeles Nene(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.21:11

  108. 11'

    Tiro respinto. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area.21:11

  109. 10'

    Fallo di Archie Brown (Fenerbahce).21:09

  111. 10'

    Ulrik Mathisen (Brann) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  112. 8'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:07

  113. 8'

    Fallo di Niklas Castro (Brann).21:07

  114. 7'

    Tentativo fallito. Denzel De Roeve (Brann) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Niklas Castro con cross.21:06

  115. 5'

    Gol! Brann 0, Fenerbahce 1. Kerem Aktürkoglu (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Dorgeles Nene con passaggio filtrante.21:04

  117. 4'

    Fred (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:03

  118. 4'

    Fallo di Emil Kornvig (Brann).21:03

  119. Inizia il Primo tempo.21:00

  120. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento20:02

  122. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Brann Stadium
    Città: Bergen
    Capienza: 18500 spettatori20:02

Formazioni Brann - Fenerbahçe

Brann
Fenerbahçe
TITOLARI BRANN
  • (1) MATHIAS DYNGELAND (P)
  • (20) VETLE DRAGSNES (D)
  • (3) FREDRIK KNUDSEN (D)
  • (26) EIVIND HELLAND (D)
  • (21) DENZEL DE ROEVE (D)
  • (10) EMIL KORNVIG (C)
  • (14) ULRIK MATHISEN (C)
  • (23) THORE PEDERSEN (C)
  • (18) JACOB SØRENSEN (C)
  • (9) NIKLAS CASTRO (A)
  • (29) NOAH HOLM (A)
PANCHINA BRANN
  • (32) MARKUS HAALAND (C)
  • (7) MADS HANSEN (A)
  • (24) MATHIAS KLAUSEN (P)
  • (4) NANA BOAKYE (D)
  • (12) TOM BRAMEL (P)
  • (41) LARS REMMEM (C)
  • (17) JOACHIM SOLTVEDT (D)
  • (6) JAPHET SERY LARSEN (D)
  • (11) BÅRD FINNE (A)
  • (27) MADS SANDE (C)
ALLENATORE BRANN
  • Freyr Alexandersson
TITOLARI FENERBAHçE
  • (31) EDERSON (P)
  • (3) ARCHIE BROWN (D)
  • (37) MILAN SKRINIAR (D)
  • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
  • (18) MERT MÜLDÜR (D)
  • (7) FRED (C)
  • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (C)
  • (94) TALISCA (C)
  • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
  • (45) DORGELES NENE (C)
  • (19) YOUSSEF EN-NESYRI (A)
PANCHINA FENERBAHçE
  • (1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
  • (67) KAMIL UREGEN (D)
  • (53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
  • (96) HAYDAR KARATAS (C)
  • (22) LEVENT MERCAN (D)
  • (13) TARIK ÇETIN (P)
  • (11) EDSON ÁLVAREZ (C)
  • (70) OGUZ AYDIN (A)
  • (14) YIGIT DEMIR (D)
ALLENATORE FENERBAHçE
  • Domenico Tedesco
PREPARTITA

Brann - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Brann Stadium di Bergen.
Arbitro di Brann - Fenerbahçe sarà Willy Delajod. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.

Attualmente Brann si trova 21° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Fenerbahçe si trova 22° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Brann ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; Fenerbahçe ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

Brann e Fenerbahçe è la prima che si affrontano in campionato.

Brann-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Brann e Fenerbahçe non si sono mai affrontate in una competizione europea; inoltre, il Brann non ha mai affrontato in precedenza una squadra turca.
  • Gli unici precedenti del Fenerbahçe contro una squadra norvegese nelle competizioni europee risalgono alla UEFA Europa League 2015/16 contro il Molde: sconfitta per 3-1 in casa e vittoria per 2-0 in trasferta.
  • Considerando anche le qualificazioni, il Brann ha vinto le ultime tre gare casalinghe nelle competizioni europee; l'ultima volta che ha registrato una serie più lunga di successi è stata tra il luglio 1997 e l'agosto 2000 (6V).
  • Talisca ha segnato il gol del pareggio del Fenerbahçe nella quinta giornata contro il Ferencváros, ed è stato coinvolto in sette reti nelle ultime sette gare da titolare in UEFA Europa League (tre centri e quattro assist).
  • Tutti i sei gol realizzati dal Brann in questa UEFA Europa League sono arrivati dall'interno dell'area di rigore, mentre nessuna delle 17 conclusioni tentate da fuori area è entrata in rete.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

BrannFenerbahçe
Partite giocate55
Numero di partite vinte22
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati65
Gol totali subiti35
Media gol subiti per partita0.61.0
Percentuale possesso palla48.755.7
Numero totale di passaggi20982317
Numero totale di passaggi riusciti16521929
Tiri nello specchio della porta1624
Percentuale di tiri in porta42.145.3
Numero totale di cross5777
Numero medio di cross riusciti1411
Duelli per partita vinti259247
Duelli per partita persi262247
Corner subiti3631
Corner guadagnati2222
Numero di punizioni a favore4464
Numero di punizioni concesse6145
Tackle totali8998
Percentuale di successo nei tackle55.150.0
Fuorigiochi totali88
Numero totale di cartellini gialli822
Numero totale di cartellini rossi01

