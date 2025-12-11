Sfida clou al Balaidos per le speranze di approdo diretto agli ottavi di finale tra Celta Vigo e Bologna. Gli spagnoli precedono infatti i rossoblu di un solo punto in classifica e, per entrambe, i tre punti oggi rappresenterebbero un passo importantissimo per entrare nella fase a eliminazione diretta dalla porta principale. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta col Ludogorets nell'ultimo turno ma anche dalla clamorosa vittoria al Bernabeu nell'ultima giornata di Liga. Gli uomini di Italiano puntano invece a confermare quanto di buono visto nel 4-1 sul Salisburgo. Fischio d'inizio alle ore 21.20:33

Dirige il match il rumeno Petrescu, coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Voda. Il quarto ufficiale è Moldoveanu mentre in sala VAR ci sono England e Birsan.20:36

Giraldez opera soli tre cambi rispetto alla vittoria ottenuta sul Real Madrid in Liga, uno per reparto. Tra i pali c'è l'ex Inter Radu mentre la difesa a tre è formata da Javi Rodriguez, Starfelt e Ristic, che prende il posto di Alonso da braccetto di sinistra. Sugli esterni confermati Carreira a destra e Minguez a sinistra, in mezzo c'è la novità Fran Beltran con Moriba. Nel tridente offensivo manca Duran, fuori per infortunio, al suo posto c'è Swedberg, giustiziere dei Blancos con una doppietta, che agirà a supporto di Borja Iglesias insieme a Zaragoza.20:46

Italiano cambia invece molto rispetto all'1-1 di campionato con la Lazio, schierando molti tra quelli scesi in campo in Coppa Italia contro il Parma. In attacco l'unico confermato è Castro mentre alle sue spalle tornano Bernardeschi, Fabbian e Rowe. Panchina quindi per Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. Pobega e Moro trovano invece ancora spazio in mezzo mentre in difesa c'è la novità Lykogiannis al centro con Heggem. A sinistra agirà Miranda mentre a destra Holm prende il posto di Zortea.20:48

Non è uscito dalla partita il Bologna anche dopo il gol subito ha comunque continuato ad attaccare.21:27

Primo tempo sfortunato per il Bologna che crea una manciata di occasioni da gol ma viene punito al primo affondo dei padroni di casa. Al 17' Lykogiannis si fa saltare da Swedberg che serve un cioccolatino a Zaragoza per il vantaggio galiziano. I rossoblu non mollano, tornano a macinare gioco e vanno a un passo dal pareggio con Rowe e Castro, non precisi per due volte a tu per tu con Radu. Si va dunque al riposo col Celta avanti 1-0.21:53

Check in corso per verificare la posizione di Pobega. Se fosse in gioco sarebbe rigore per il Bologna.22:21

Anche Italiano era pronto a effettuare due cambi ma Petrescu ha fatto ripartire il gioco, giudicando eccessiva la perdita di tempo della panchina rossoblu nella preparazione delle sostituzioni.22:38

Sono sei i minuti di recupero al Balaidos.22:49

PREPARTITA

Celta de Vigo - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo.

Arbitro di Celta de Vigo - Bologna sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Darren England.

Attualmente Celta de Vigo si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bologna si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Celta de Vigo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; il Bologna ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.

Celta de Vigo e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.

Celta Vigo e Bologna non si sono mai affrontate in una competizione europea; la squadra spagnola è imbattuta da quattro partite contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (2V, 2N) a partire dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus nel marzo 2000.

L'unico precedente del Bologna contro una squadra spagnola risale agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1998/99, quando vinse per 4-2 tra andata e ritorno contro il Real Betis (4-1 in casa, 0-1 in trasferta).

Dopo il successo per 2-1 contro la Steaua Bucarest alla terza giornata, il Bologna può ottenere due vittorie esterne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal novembre 1998.

Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle sette partite disputate in competizioni europee nel 2025 (3V, 3N, 1P); in generale, dopo il successo nell'ultima partita contro il Salisburgo, i felsinei potrebbero vincere due match di fila per la prima volta da luglio-agosto 2002.

Il Bologna ha segnato in sei delle ultime sette gare in competizioni europee, dopo che aveva realizzato soltanto una marcatura nelle precedenti sei sfide; inoltre, nei sette match disputati in quest'anno solare, gli emiliani non hanno mai subito più di un gol a partita (sei reti incassate nel parziale).

Il Celta Vigo è una delle due squadre che hanno subito più gol da fuori area in questa edizione dell'Europa League: tre, al pari dell'Utrecht; dall'altro lato, tuttavia, il Bologna è tra le formazioni che non hanno trovato alcuna rete dalla distanza.

Tutti gli undici gol del Celta Vigo in questa UEFA Europa League sono arrivati su azione – più di qualsiasi altra squadra; è una delle sette formazioni che non hanno ancora segnato da palla inattiva nel torneo in corso.

Jens Odgaard ha tentato sette tiri nello specchio in questa edizione della UEFA Europa League e solo Hamza Igamane (nove) e Donyell Malen (otto) hanno fatto meglio; il classe '99, inoltre, ha realizzato due reti nelle ultime tre presenze nella competizione.

Il Celta Vigo è una delle due squadre, assieme al Celtic, di questa edizione della UEFA Europa League ad avere più di un giocatore con almeno quattro chiare occasioni da gol create per i compagni: Iago Aspas e Óscar Mingueza - solo Ricardo Horta ha fatto meglio (sei) .

Nessuno ha fornito più assist in questa UEFA Europa League di Bryan Zaragoza (tre) del Celta Vigo – nella sconfitta per 3-2 contro il Ludogorets alla quinta giornata, è diventato il primo giocatore nella storia della competizione a fornire due assist da subentrato con la sua squadra che ha perso la gara.

