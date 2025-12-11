Vittoria in rimonta per il Bologna che ribalta la rete di Zaragoza grazie alla doppietta di Bernardeschi, protagonista assoluto di questo match. Il numero 10 rossoblu prima manda in gol Pobega, annullato per fuorigioco, poi realizza il pareggio al 64' su calcio di rigore, concesso da Petrescu dopo un lungo consulto con la sala VAR. Al 74' l'ex Toronto FC sfrutta al meglio un assist di Cambiaghi, freddando Radu con un tocco preciso che consegna i tre punti ai suoi. Nel finale non arriva la reazione del Celta che si inchina dunque alla squadra di Italiano.
Terza vittoria in Europa League per il Bologna che sale a quota 11 in classifica, ipotecando la qualificazione alla fase successiva e portandosi in ottima posizione per passare direttamente agli ottavi di finale. Il Celta rimane a nove, comunque ampiamente in corsa per la qualificazione.
Nel prossimo turno di Europa League, in programma il 22 gennaio, il Bologna ospiterà il Celtic al Dall'Ara. Per il Celta ci sarà invece il Lille al Balaidos.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+6'
Triplice fischio di Petrescu. Vince 2-1 il Bologna grazie alla doppietta di Federico Bernardeschi nel secondo tempo.22:55
90'+6'
Orsolini guadagna un calcio d'angolo che vale oro per il Bologna. Il tempo è praticamente scaduto.22:55
90'+6'
Spinta di Moriba su Ferguson e proteste all'indirizzo di Petrescu che lo ammonisce.22:54
90'+5'
Jutglà apre a destra per Rueda che non inquadra la porta di prima col destro, probabilmente anche in fuorigioco.22:53
90'+4'
Bologna col baricentro altissimo nel tentativo di tenere gli avversari il più lontano possibile dalla propria area.22:53
90'+3'
Chiusura perfetta di Miranda sullo spigolo dell'area rossoblu che interrompe il triangolo tra Aspas e Rueda.22:51
90'+2'
Entrata in ritardo di Javi Rueda su Odgaard. Arriva il giallo per il giocatore del Celta.22:50
90'
Sono sei i minuti di recupero al Balaidos.22:49
89'
Cambiaghi conquista un calcio di punizione prezioso sulla trequarti offensiva. Secondi preziosi per i rossoblu in questo finale di gara con il recupero che sarà quasi sicuramente monstre a causa del tempo perso per le decisioni del VAR intorno all'ora di gioco.22:49
88'
Sostituzione Bologna: esce anche Tommaso Pobega, al suo posto entra Lewis Ferguson.22:46
88'
Sostituzione Bologna: fuori uno stanchissimo Nikola Moro, dentro Jens Odgaard.22:46
87'
Ammonito Radu per proteste.22:46
87'
Scintille tra Moro e Iago Aspas con il capitano del Celta che chiedeva all'avversario di rialzarsi per uscire dal campo anziché rimanere steso sul terreno di gioco.22:45
86'
OCCASIONE BOLOGNA! Fabbian stacca di testa sul secondo palo, palla fuori di un soffio alla destra di Radu che sembrava comunque in traiettoria.22:45
85'
Gran lavoro di Cambiaghi sulla sinistra, il suo cross arretrato dalla linea di fondo viene però intercettato da Moriba nel cuore dell'area galiziana.22:44
84'
Holm perde tempo su una rimessa laterale, Petrescu lo ammonisce.22:42
82'
Non arriva, per ora, la reazione del Celta col Bologna che sta provando a gestire il vantaggio.22:43
80'
Sostituzione Bologna: fuori Federico Bernardeschi, dentro Riccardo Orsolini.22:39
80'
Sostituzione Bologna: fuori Santiago Castro, dentro Thijs Dallinga.22:38
79'
Anche Italiano era pronto a effettuare due cambi ma Petrescu ha fatto ripartire il gioco, giudicando eccessiva la perdita di tempo della panchina rossoblu nella preparazione delle sostituzioni.22:38
79'
Sostituzione Celta Vigo: fuori Fran Beltran, dentro Miguel Roman.22:36
76'
Terzo gol nelle ultime due partite di Europa League per Federico Bernardeschi, ora capocannoniere rossoblu in questa edizione della competizione europea.22:34
74'
GOL! Celta Vigo-BOLOGNA 1-2! Rete di Bernardeschi. Recupero alto di Cambiaghi che manda Bernardeschi in porta, il 10 rossoblu batte Radu con un tocco di punta preciso che si infila all'angolino basso!
RIGORE PER IL BOLOGNA! Dopo un lunghissimo check, Petrescu indica il dischetto.22:23
63'
Check in corso per verificare la posizione di Pobega. Se fosse in gioco sarebbe rigore per il Bologna.22:21
62'
Pobega ruba il tempo a Javi Rodriguez e viene sgambettato in area dal difensore spagnolo. Petrescu indica il dischetto ma viene fermato dall'assistente per fuorigioco del centrocampista rossoblu.22:20
60'
GOL ANNULLATO! Bernardeschi batte il diretto avversario nello stretto e serve un pallone d'oro a Pobega in area piccola. Il centrocampista rossoblu lo scaraventa in rete da due passi ma il team arbitrale lo annulla per fuorigioco di Bernardeschi a inizio azione.22:19
58'
La squadra di Italiano non sta più trovando la fluidità vista in campo durante la prima frazione, potrebbero arrivare a breve le prime sostituzioni per i rossoblu.22:16
55'
Tanta energia ma anche altrettanta confusione in questi primi dieci minuti del secondo tempo.22:14
53'
Secondo tempo giocato in modo decisamente più fisico da entrambe le squadre, finora ci sono stati molti duelli ai limiti del fallo ma Petrescu sembra in grado di gestire la cosa senza problemi.22:11
51'
Pressing a tutto campo del Bologna che non sta però mettendo in difficoltà i padroni di casa.22:11
48'
Bernardeschi si coordina per il sinistro al volo da dentro l'area, conclusione debole che finisce fuori sotto lo sguardo di Radu.22:07
46'
Si ricomincia!22:03
45'
Sostituzione Celta Vigo: fuori Bryan Zaragoza, dentro Hugo Alvarez.22:03
Primo tempo sfortunato per il Bologna che crea una manciata di occasioni da gol ma viene punito al primo affondo dei padroni di casa. Al 17' Lykogiannis si fa saltare da Swedberg che serve un cioccolatino a Zaragoza per il vantaggio galiziano. I rossoblu non mollano, tornano a macinare gioco e vanno a un passo dal pareggio con Rowe e Castro, non precisi per due volte a tu per tu con Radu. Si va dunque al riposo col Celta avanti 1-0.21:53
45'+3'
Fine primo tempo. Celta-Bologna 1-0, rete di Zaragoza al 17'.21:49
45'+2'
Cross di Bernardeschi dalla desta, Fran Beltran colpisce la palla col braccio involontariamente, Petrescu lascia correre tra le proteste dei rossoblu.21:48
45'
Due minuti di recupero.21:47
45'
Sbracciata di Lykogiannis su Borja Iglesias e punizione per il Celta sulla trequarti del Bologna. Il greco viene richiamato verbalmente da Petrescu coi giocatori di casa che chiedevano il giallo a gran voce.21:46
44'
Castro serve Bernardeschi in orizzontale al limite dell'area, l'ex Juve svirgola la conclusione col sinistro, poi commette fallo di mano riconsegnando la palla agli avversari.21:45
43'
OCCASIONE BOLOGNA! Tocco di Bernardeschi in area per un solissimo Castro, Radu gli chiude lo specchio in uscita bassa e l'argentino non riesce a bucarlo col destro basso. Parata decisiva dell'ex Inter.21:44
41'
Rifiata il Bologna, ora più attendista col Celta che prova a far girare palla per gestire l'1-0.21:42
38'
Piove copiosamente al Balaidos ma il terreno di gioco è in perfette condizioni.21:41
36'
Ravaglia rischia tantissimo su un retropassaggio di Heggem, il portiere rossoblu si salva all'ultimo su pressione di Swedberg.21:38
34'
Palla in mezzo di Moro col destro a uscire, respinta corta della difesa galiziana raccolta da Holm che prova il drop dal limite senza però inquadrare lo specchio.21:35
33'
Holm tiene in campo un pallone difficile nei pressi della bandierina e salta Mingueza con un sombrero. L'avversario lo stende sotto gli occhi dell'assistente che indica il fallo al direttore di gara. Occasione su palla inattiva per i rossoblu.21:34
30'
Non si è esaurita la spinta degli uomini di Italiano, ora a caccia dello spazio giusto con un possesso palla quasi totale negli ultimi minuti.21:31
28'
ANCORA BOLOGNA! Corner per i rossoblu, Castro stacca sul secondo palo in solitudine, forse in fuorigioco, ma non trova la porta di testa!21:29
27'
OCCASIONE BOLOGNA! Lancio verticale dalla difesa, Starfelt liscia il pallone lasciando Rowe a tu per tu con Radu. L'inglese ci prova con la punta del destro ma spedisce il pallone fuori sull'uscita del portiere rumeno.21:28
26'
Non è uscito dalla partita il Bologna anche dopo il gol subito ha comunque continuato ad attaccare.21:27
24'
Traversone teso di Moro dalla destra, Castro e Rowe vengono però anticipati dalla difesa di casa.21:24
21'
Spinta plateale di Javi Rodriguez su Rowe, Petrescu lascia correre.21:22
19'
Reagisce il Bologna con una doppia conclusione: prima Rowe, respinto, poi Moro che non inquadra lo specchio col destro da fuori.21:20
17'
GOL! CELTA VIGO-Bologna 1-0! Rete di Zaragoza. Padroni di casa in vantaggio al primo affondo. Swedberg va via a Lykogiannis sulla destra e serve un pallone arretrato per Zaragoza che deve solo appoggiarlo in porta col piatto destro.21:18
14'
Diagonale difensiva di Miranda che ferma Borja Iglesias. L'attaccante spagnolo rimane a terra dolorante dopo un colpo involontario al volto. Petrescu non fischia nulla e il gioco prosegue.21:16
13'
Tocco di Bernardeschi per Holm in area, il suo cross basso in area piccola viene però intercettato da un attento Radu.21:13
10'
Buon piglio del Bologna che continua ad attaccare mettendo forte pressione alla difesa galiziana.21:10
8'
Cross dalla destra di Holm, Rowe anticipa il diretto avversario ma non riesce a impattare la palla di testa. L'azione prosegue con un cross di Miranda dalla sinistra, solo sfiorato da Castro a centro area.21:08
6'
Bernardeschi si accentra dalla destra e scocca il sinistro dalla lunga distanza, bloccato in sicurezza da Radu a centro porta.21:07
5'
Riprende il gioco con Javi Rodriguez che rientra in campo dopo l'OK di Petrescu.21:06
4'
Scontro di gioco tra Fabbian e Javi Rodriguez che perde anche lo scarpino sinistro nell'impatto. Si ferma il gioco per verificare le condizioni del difensore spagnolo.21:05
3'
Grande atmosfera nell'impianto galiziano con il pubblico che si fa sentire molto a sostegno dei propri beniamini.21:04
Bernardeschi ruba palla sulla destra ma non riesce a tenerla in campo. Rimessa dal fondo per Radu.21:01
Si comincia!21:01
Squadre in campo al Balaidos, manca pochissimo al via.20:57
Italiano cambia invece molto rispetto all'1-1 di campionato con la Lazio, schierando molti tra quelli scesi in campo in Coppa Italia contro il Parma. In attacco l'unico confermato è Castro mentre alle sue spalle tornano Bernardeschi, Fabbian e Rowe. Panchina quindi per Orsolini, Odgaard e Cambiaghi. Pobega e Moro trovano invece ancora spazio in mezzo mentre in difesa c'è la novità Lykogiannis al centro con Heggem. A sinistra agirà Miranda mentre a destra Holm prende il posto di Zortea.20:48
Giraldez opera soli tre cambi rispetto alla vittoria ottenuta sul Real Madrid in Liga, uno per reparto. Tra i pali c'è l'ex Inter Radu mentre la difesa a tre è formata da Javi Rodriguez, Starfelt e Ristic, che prende il posto di Alonso da braccetto di sinistra. Sugli esterni confermati Carreira a destra e Minguez a sinistra, in mezzo c'è la novità Fran Beltran con Moriba. Nel tridente offensivo manca Duran, fuori per infortunio, al suo posto c'è Swedberg, giustiziere dei Blancos con una doppietta, che agirà a supporto di Borja Iglesias insieme a Zaragoza.20:46
FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA: Italiano conferma il consueto 4-2-3-1. Ravaglia - Holm, Heggem, Lykogiannis, Miranda - Moro, Pobega - Bernardeschi, Fabbian, Rowe - Castro. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Orsolini, Ferguson, Zortea, Odgaard, Dallinga, Lucumì, Cambiaghi, Dominguez.20:41
FORMAZIONE UFFICIALE CELTA: 3-4-3 per gli uomini di Giraldez. Radu - Javi Rodriguez, Starfelt, Ristic - Carreira, Fran Beltran, Moriba, Mingueza - Zaragoza, Borja Iglesias, Swedberg. A disposizione: Villar, Jutglà, Iago Aspas, Fernandez, Damian Rodriguez, Roman, Rueda, Alonso, Hugo Sotelo, Alvarez, Lago, El Abdellaoui.20:39
Dirige il match il rumeno Petrescu, coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Voda. Il quarto ufficiale è Moldoveanu mentre in sala VAR ci sono England e Birsan.20:36
Sfida clou al Balaidos per le speranze di approdo diretto agli ottavi di finale tra Celta Vigo e Bologna. Gli spagnoli precedono infatti i rossoblu di un solo punto in classifica e, per entrambe, i tre punti oggi rappresenterebbero un passo importantissimo per entrare nella fase a eliminazione diretta dalla porta principale. I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta col Ludogorets nell'ultimo turno ma anche dalla clamorosa vittoria al Bernabeu nell'ultima giornata di Liga. Gli uomini di Italiano puntano invece a confermare quanto di buono visto nel 4-1 sul Salisburgo. Fischio d'inizio alle ore 21.20:33
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Celta Vigo-Bologna, gara valida per il sesto turno della fase a gironi dell'Europa League 2025/26.16:41
Celta de Vigo - Bologna è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio Abanca-Balaídos di Vigo. Arbitro di Celta de Vigo - Bologna sarà Radu Marian Petrescu. Al VAR invece ci sarà Darren England.
Attualmente Celta de Vigo si trova 13° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece il Bologna si trova 20° in classifica con 8 punti (frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Celta de Vigo ha segnato 11 gol e ne ha subiti 7; il Bologna ha segnato 7 gol e ne ha subiti 4.
Celta de Vigo e Bologna è la prima che si affrontano in campionato.
Celta Vigo e Bologna non si sono mai affrontate in una competizione europea; la squadra spagnola è imbattuta da quattro partite contro squadre italiane nelle maggiori competizioni europee (2V, 2N) a partire dalla sconfitta per 1-0 contro la Juventus nel marzo 2000.
L'unico precedente del Bologna contro una squadra spagnola risale agli ottavi di finale di Coppa UEFA 1998/99, quando vinse per 4-2 tra andata e ritorno contro il Real Betis (4-1 in casa, 0-1 in trasferta).
Dopo il successo per 2-1 contro la Steaua Bucarest alla terza giornata, il Bologna può ottenere due vittorie esterne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta dal novembre 1998.
Il Bologna è rimasto imbattuto in sei delle sette partite disputate in competizioni europee nel 2025 (3V, 3N, 1P); in generale, dopo il successo nell'ultima partita contro il Salisburgo, i felsinei potrebbero vincere due match di fila per la prima volta da luglio-agosto 2002.
Il Bologna ha segnato in sei delle ultime sette gare in competizioni europee, dopo che aveva realizzato soltanto una marcatura nelle precedenti sei sfide; inoltre, nei sette match disputati in quest'anno solare, gli emiliani non hanno mai subito più di un gol a partita (sei reti incassate nel parziale).
Il Celta Vigo è una delle due squadre che hanno subito più gol da fuori area in questa edizione dell'Europa League: tre, al pari dell'Utrecht; dall'altro lato, tuttavia, il Bologna è tra le formazioni che non hanno trovato alcuna rete dalla distanza.
Tutti gli undici gol del Celta Vigo in questa UEFA Europa League sono arrivati su azione – più di qualsiasi altra squadra; è una delle sette formazioni che non hanno ancora segnato da palla inattiva nel torneo in corso.
Jens Odgaard ha tentato sette tiri nello specchio in questa edizione della UEFA Europa League e solo Hamza Igamane (nove) e Donyell Malen (otto) hanno fatto meglio; il classe '99, inoltre, ha realizzato due reti nelle ultime tre presenze nella competizione.
Il Celta Vigo è una delle due squadre, assieme al Celtic, di questa edizione della UEFA Europa League ad avere più di un giocatore con almeno quattro chiare occasioni da gol create per i compagni: Iago Aspas e Óscar Mingueza - solo Ricardo Horta ha fatto meglio (sei) .
Nessuno ha fornito più assist in questa UEFA Europa League di Bryan Zaragoza (tre) del Celta Vigo – nella sconfitta per 3-2 contro il Ludogorets alla quinta giornata, è diventato il primo giocatore nella storia della competizione a fornire due assist da subentrato con la sua squadra che ha perso la gara.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: