I padroni di casa, 23esimi in classifica con 7 punti all’attivo, sono reduci in campionato dalla sconfitta interna per 2-1 per mano degli Hearts, nello scontro diretto per la vetta nel torneo scozzese, mente l’ultima gara di Europa League è coincisa con un successo per 3-1 sul campo del Feyenoord.22:01

Gli ospiti, che si trovano insieme a varie squadre a quota 9, cercano in coppa il terzo successo consecutivo, dopo che in campionato italiano hanno patito due sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra dal primo al quarto posto. Nell'attuale edizione i giallorossi si sono già imposti a Glasgow, ma contro i Rangers.21:02

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro il romeno Istvan Kovacs.20:57

Ferguson serve Rensch vicino all'area avversaria, ma l'esterno ha un attimo di indecisione e perde il pallone.21:04

Ferguson recupera un pallon e prova a servire Pisilli che aveva attaccato la profondità, ma il centrocampista viene rimontato da Scales.21:24

Ferguson lavora il pallone e appoggia per Soulè, che calcia a giro e impegna Schmeichel in una parata in tuffo. Il pallone giunge a El Shaarawy che prova la conclusione dal limite, che termina alta.21:54

Il primo termina con la Roma in vantaggio per 3-0. I giallorossi partono molto aggressivi e sbloccano il risultato in avvio di partita con un’autorete di Scales, che nel tentativo di anticipare Mancini, su azione di calcio d’angolo, manda il pallone nella sua porta. Gli uomini di Gasperini continuano ad avere in mano le redini del match, creando tante azioni potenzialmente pericolose, tra cui un palo colpito da Ferguson, per poi raddoppiare al 37esimo con una splendida azione finalizzata da Ferguson. Subito dopo si verifica il primo squillo dei padroni di casa, ma Hatate spreca una ghiotta opportunità, calciando alto da ottima posizione. Nel finale di frazione lo stesso Ferguson, con un gran diagonale, seguito da un ottimo controllo a seguire, sigla il gol del 3-0. Proprio all’ultima azione prima dell’intervallo l’arbitro assegna un rigore agli scozzesi, sanzionando una trattenuta di Hermoso, ma Engels, che si era procurato il penalty, manda il pallone sul palo.21:53

Hatate prova la conclusione da fuori area, ma il tiro è centrale e Svilar respinge in due tempi.22:29

Il match termina con l’importante vittoria della Roma per 3-0. I giallorossi partono molto aggressivi e sbloccano il risultato in avvio di partita con un’autorete di Scales, che nel tentativo di anticipare Mancini, su azione di calcio d’angolo, manda il pallone nella sua porta. Gli uomini di Gasperini continuano ad avere in mano le redini del match, creando tante azioni potenzialmente pericolose, tra cui un palo colpito da Ferguson, per poi raddoppiare al 37esimo con una splendida azione finalizzata da Ferguson. Subito dopo si verifica il primo squillo dei padroni di casa, ma Hatate spreca una ghiotta opportunità, calciando alto da ottima posizione. Nel finale di frazione lo stesso Ferguson, con un gran diagonale, seguito da un ottimo controllo a seguire, sigla il gol del 3-0. Proprio all’ultima azione prima dell’intervallo l’arbitro assegna un rigore agli scozzesi, sanzionando una trattenuta di Hermoso, ma Engels, che si era procurato il penalty, manda il pallone sul palo. Con l’ingresso del centravanti Iheanacho gli uomini di Nancy partono con altro piglio e a inizio ripresa minacciano la porta di Svilar. Nell’ultima mezz’ora una rete annullata per parte dal Var per posizione di fuorigioco dei rispettivi marcatori (Iheanacho e Bailey) e chiusura con un discreto controllo da parte dei giallorossi.22:59

PREPARTITA

Celtic - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow.

Arbitro di Celtic - Roma sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente Celtic si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Roma si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Celtic ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.

Celtic e Roma è la prima che si affrontano in campionato.

Celtic-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la 33ª sfida nelle maggiori competizioni europee per il Celtic contro squadre italiane, e la prima in assoluto contro la Roma. Gli scozzesi hanno vinto due delle ultime 16 gare contro avversarie italiane (2V, 4N, 10P), entrambe contro la Lazio nella UEFA Europa League 2019/20.

La Roma ha già battuto il Rangers a Ibrox in questa UEFA Europa League. L'ultima squadra a vincere in trasferta contro sia il Celtic che il Rangers in una singola stagione in tutte le competizioni è stata l'Inverness Caledonian Thistle nel 2012/13.

Il Celtic ha vinto due delle ultime tre partite (1P) in UEFA Europa League, tra cui la più recente: l’ultima volta in cui ha ottenuto due successi di fila nella competizione risale a novembre 2021 (entrambi contro il Ferencváros).

Nessuno degli ultimi 19 incontri casalinghi del Celtic in UEFA Europa League al Celtic Park è terminato in parità (10V, 9P), l'ultimo pareggio risale all'ottobre 2015 contro il Fenerbahçe (2-2).

La Roma può vincere tre partite consecutive in UEFA Europa League per la prima volta da settembre-ottobre 2023.

Dopo i successi contro Nizza (2-1) e Rangers (2-0) nelle ultime due trasferte, la Roma può vincere tre gare di fila fuori casa nelle competizioni europee per la prima volta da febbraio-aprile 2021 (tre, sempre in UEFA Europa League).

Da una parte, solo il Feyenoord ha effettuato più conclusioni (15) a seguito di un recupero offensivo rispetto alla Roma (10, come Real Betis e PAOK) in questa UEFA Europa League - anche se i giallorossi non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco -; dall’altra, il Celtic è una delle due squadre, assieme al PAOK, ad avere realizzato più reti (due) in seguito a sequenze di almeno 10 passaggi nel torneo in corso.

Solo Lione e Midtjylland hanno mandato in gol più giocatori (entrambe otto) in questa UEFA Europa League rispetto alla Roma: sette, al pari di Nottingham Forest, PAOK, Ferencváros e Friburgo; tuttavia, nessun marcatore giallorosso ha segnato più di una rete nel torneo in corso.

Sebastian Tounekti è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede terminati nell'area avversaria in questa UEFA Europa League (32), mentre, esclusi i difensori, è il terzo per distanza totale percorsa in questa situazione di gioco (1.043 metri).

Da quando è arrivato alla Roma (2022/23), solo Victor Boniface ha realizzato più gol (11) di Paulo Dybala (10, come En-Nesyri, El Kaabi e Aubameyang) in UEFA Europa League; inoltre, nel periodo, solo il compagno di squadra, Lorenzo Pellegrini, e Bruno Fernandes hanno partecipato a più reti (entrambi 15) dell’argentino (13 - 10G+3A) nel torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: