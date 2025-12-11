Il Celtic non riesce a dar seguito al successo sul Feyenoord e si ritrova al 24esimo posto, ultimo posto utile per la zona play off.
Terza vittoria consecutiva per la Roma, che sale a quota 12, al decimo posto provvisorio, ma a -1 dall’ottavo posto, che garantisce la qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Nel prossimo turno di Europa League, il prossimo 22 gennaio, il Celtic andrà in scena sul campo del Bologna, mentre la Roma ospiterà sul proprio terreno di gioco lo Stoccarda.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Il match termina con l’importante vittoria della Roma per 3-0. I giallorossi partono molto aggressivi e sbloccano il risultato in avvio di partita con un’autorete di Scales, che nel tentativo di anticipare Mancini, su azione di calcio d’angolo, manda il pallone nella sua porta. Gli uomini di Gasperini continuano ad avere in mano le redini del match, creando tante azioni potenzialmente pericolose, tra cui un palo colpito da Ferguson, per poi raddoppiare al 37esimo con una splendida azione finalizzata da Ferguson. Subito dopo si verifica il primo squillo dei padroni di casa, ma Hatate spreca una ghiotta opportunità, calciando alto da ottima posizione. Nel finale di frazione lo stesso Ferguson, con un gran diagonale, seguito da un ottimo controllo a seguire, sigla il gol del 3-0. Proprio all’ultima azione prima dell’intervallo l’arbitro assegna un rigore agli scozzesi, sanzionando una trattenuta di Hermoso, ma Engels, che si era procurato il penalty, manda il pallone sul palo. Con l’ingresso del centravanti Iheanacho gli uomini di Nancy partono con altro piglio e a inizio ripresa minacciano la porta di Svilar. Nell’ultima mezz’ora una rete annullata per parte dal Var per posizione di fuorigioco dei rispettivi marcatori (Iheanacho e Bailey) e chiusura con un discreto controllo da parte dei giallorossi.22:59
90'+5'
Fischio finale dell'incontro. Celtic-Roma 0-322:56
90'+2'
Iheanacho prova a servire Donovan, che vince il contrasto con Mancini e prova la conclusione, che viene respinta da Svilar. Viene successivamente murata anche la ribattuta di Balikwisha.22:55
90'+1'
Quattro minuti di recupero.22:52
88'
Giallo per la Roma. Ammonito Jan Ziòlkowski per una trattenuta ai danni di Iheanacho.22:51
88'
Passaggio filtrante di Pellegrini per Bailey, che sbaglia il controllo.22:50
85'
Cambio per la Roma. Esce il centrocampista Niccolò Pisilli ed entra il difensore Angelino.22:47
82'
Dybala con tocco di esterno lancia Bailey, che si invola, ma quando entra in area calcia addosso a Schmeichel. Sulla ribattuta Dybala si fa ribattere la conclusione da Engels.22:45
80'
Cambio in difesa per la Roma. Esce Mario Hermoso ed entra Jan Ziòlkowski.22:42
78'
Giallo per la Roma. Ammonito Evan Ndicka per un intervento falloso ai danni di Iheanacho.22:40
77'
Cambio in attacco per il Celtic. Esce Reo Hatate ed entra Michel-Ange Balikwisha.22:41
76'
Il Var rivela una posizione di fuorigioco di Soulè al momento del lancio di Dybala e di conseguenza annulla la rete. Si resta sullo 0-3.22:39
74'
GOL! Celtic-ROMA 0-4. Rete di Leon Bailey. Dybala serve Bailey, che smarca Mancini, il quale salta il portiere, ma perde l’attimo per concludere, allora appoggia all’indietro per Bailey, che controlla e con un sinistro a giro insacca alla destra del portiere.22:39
71'
La conclusione di Engels da fuori area viene ribattuta dalla difesa.22:33
69'
Cambio in attacco per la Roma. Esce Evan Ferguson ed entra Leon Bailey.22:32
69'
Cambio sulla trequarti per la Roma. Esce Stephan El Shaarawy ed entra Lorenzo Pellegrini.22:32
69'
Cambio sulla trequarti per la Roma. Esce Matìas Soulè ed entra Paulo Dybala.22:31
67'
Hatate prova la conclusione da fuori area, ma il tiro è centrale e Svilar respinge in due tempi.22:29
65'
Il Var rileva una posizione di fuorigioco di Iheanacho al momento del gol e annulla la rete dell'attaccante. Si resta sullo 0-3.22:29
64'
GOL! CELTIC-Roma 1-3. Rete di Kelechi Iheanacho. Hatate smarca Engels, che mette in mezzo per Iheanacho, che da pochi passi insacca alle spalle di Svilar.22:28
63'
Su azione di corner colpo di testa all'indietro rischioso di Pisilli. Pallone nuovamente in corner.22:25
62'
Cambio di esterni per il Celtic. Esce Hyun-Jun Yang ed entra Anthony Ralston.22:25
59'
Svilar, attaccato da Iheanacho, manda il pallone in fallo laterale.22:21
56'
Yang prova la conclusione di sinistro, che viene ribattuta. Il pallone giunge a McGregor che da fuori area calcia alto.22:18
53'
Iheanacho, lanciato in rofondità da sinistra, si trova solo davanti a Svilar, ma da ottima posizione calcia a lato.22:16
52'
El Shaarawi da sinistra mette in mezzo per Pisilli, che manda il pallone di testa a lato di poco. Ma il centrocampista in realtà è in fuorigioco.22:16
50'
Cross di Mancini per El Shaarawy, che non arriva all'appuntamento col pallone.22:12
49'
Engels tenta di servire Iheanacho, ma sbaglia la misura del cross, che viene intercettato senza problemi da Svilar.22:11
47'
Duro intervento di Ndicka su Iheanacho in area di rigore, ma il difensore prende in pieno in pallone.22:09
46'
Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dalla Roma.22:07
45'
Cambio per il Celtic. Esce l'attaccante Daizen Maeda ed entra il centrocampista Paulo Bernardo.22:12
45'
Cambio in difesa per il Celtic. Esce Kieran Tierney ed entra Colby Donovan.22:10
45'
Cambio in attacco per il Celtic. Esce Benjamin Nygren ed entra Kelechi Iheanacho.22:08
Il primo termina con la Roma in vantaggio per 3-0. I giallorossi partono molto aggressivi e sbloccano il risultato in avvio di partita con un’autorete di Scales, che nel tentativo di anticipare Mancini, su azione di calcio d’angolo, manda il pallone nella sua porta. Gli uomini di Gasperini continuano ad avere in mano le redini del match, creando tante azioni potenzialmente pericolose, tra cui un palo colpito da Ferguson, per poi raddoppiare al 37esimo con una splendida azione finalizzata da Ferguson. Subito dopo si verifica il primo squillo dei padroni di casa, ma Hatate spreca una ghiotta opportunità, calciando alto da ottima posizione. Nel finale di frazione lo stesso Ferguson, con un gran diagonale, seguito da un ottimo controllo a seguire, sigla il gol del 3-0. Proprio all’ultima azione prima dell’intervallo l’arbitro assegna un rigore agli scozzesi, sanzionando una trattenuta di Hermoso, ma Engels, che si era procurato il penalty, manda il pallone sul palo.21:53
45'+5'
Giallo per la Roma. Ammonito Matìas Soulè per proteste.21:58
45'+5'
Fischio finale del primo tempo. Celtic-Roma 0-321:51
45'+5'
Engels calcia dal dischetto alla destra di Svilar, ma il pallone colpisce il palo interno ed esce dalla porta.21:58
45'+4'
Giallo per la Roma. Ammonito Stephan El Shaarawy per proteste.21:50
45'+3'
Giallo per la Roma. Ammonito Mario Hermoso per la trattenuta in area ai danni di Engels.21:49
45'+3'
Calcio di rigore per il Celtic. Engels, pescato in area, viene trattenuto da Hermoso e cade a terra. L'arbitro decreta la massima punizione.21:49
45'+1'
GOL! Celtic- ROMA 0-3. Rete di Evan Ferguson. Soulè dalla destra mette un pallone in mezzo, Ferguson con un controllo supera Scales e fulmina Schmeichel con un gran diagonale di destro.
Nygren prova a mettere un pallone in mezzo, ma nessuno dei suoi compagni segue l'azione.21:36
32'
Hermoso recupera un pallone e serve Pisilli, che prova la conclusione da fuori area. Pallone che termina alto.21:33
31'
Mischia pericolosa nell'area della Roma con McGregor che non trova lo spazio per calciare in porta.21:32
29'
Ferguson lavora il pallone e appoggia per Soulè, che calcia a giro e impegna Schmeichel in una parata in tuffo. Il pallone giunge a El Shaarawy che prova la conclusione dal limite, che termina alta.21:54
27'
Hatate perde un pallone pericolosissimo al limite della sua area, il pallone giunge a Ferguson che fa partire un destro che si stampa sul palo esterno.21:28
24'
Ottima ripartenza della Roma, con El Shaarawy che serve Celik, che sbaglia la conclusione, mandando il pallone abbondantemente a lato.21:54
23'
Ferguson recupera un pallon e prova a servire Pisilli che aveva attaccato la profondità, ma il centrocampista viene rimontato da Scales.21:24
19'
Cross di El Shaarawy per Ferguson, che viene anticipato in uscita da Schmeichel.21:54
17'
Serie di colpi di testa nell'area del Celtic, con i difensori scozzesi che riescono a spazzare il pallone.21:18
14'
Engels sbaglia il passaggio per Tounekti, che si stava inserendo, vanificando una buona possibilità per il Celtic.21:19
11'
Azone sulla destra di Soulè, che tenta il tiro cross da posizione defilata, ma Schmeichel blocca senza problemi.21:12
10'
Buona ripartenza della Roma, con Soulè che serve El Shaarawy, che prova la conclusione a giro, che si spegne però sul fondo.21:54
9'
Maeda viene servito in area avversaria, ma Mancini lo contrasta col fisico e gli porta via il pallone.21:10
6'
GOL! Celtic- ROMA 0-1. Autorete di Liam Scales, che insacca nella sua porta, nel tentativo di anticipare Mancini, su corner di Soulè.21:25
5'
Azione caparbia della Roma sulla destra, con Soulè che si guadagna il primo corner della partita.21:06
3'
Ferguson serve Rensch vicino all'area avversaria, ma l'esterno ha un attimo di indecisione e perde il pallone.21:04
2'
Parte aggressiva la Roma, facendo pressing in zona d'attacco.21:03
Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Celtic.21:01
Le squadre osservano un minuto di raccoglimento in memoria di Dixie Deans, grande giocatore storico del Celtic.21:00
Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gara. Arbitra l’incontro il romeno Istvan Kovacs.20:57
ROMA(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Pisilli, Rensch; Soulè’, El Shaarawy; Ferguson Allenatore: Gian Piero Gasperini20:59
Non ci sono precedenti tra le due squadre nelle coppe europee.20:33
Gli ospiti, che si trovano insieme a varie squadre a quota 9, cercano in coppa il terzo successo consecutivo, dopo che in campionato italiano hanno patito due sconfitte che hanno fatto scivolare la squadra dal primo al quarto posto. Nell'attuale edizione i giallorossi si sono già imposti a Glasgow, ma contro i Rangers.21:02
I padroni di casa, 23esimi in classifica con 7 punti all’attivo, sono reduci in campionato dalla sconfitta interna per 2-1 per mano degli Hearts, nello scontro diretto per la vetta nel torneo scozzese, mente l’ultima gara di Europa League è coincisa con un successo per 3-1 sul campo del Feyenoord.22:01
Benvenuti al Celtic Park di Glasgow per la sfida tra Celtic Glasgow e Roma, gara valida per la sesta giornata del girone di Europa League.20:30
Dove si gioca la partita:
Stadio: Celtic Park Città: Glasgow Capienza: 60411 spettatori20:30
Formazioni Celtic - Roma
Celtic
Roma
TITOLARI CELTIC
(1) KASPER SCHMEICHEL (P)
(5) LIAM SCALES (D)
(63) KIERAN TIERNEY (D)
(6) AUSTON TRUSTY (D)
(42) CALLUM MCGREGOR (C)
(23) SEBASTIAN TOUNEKTI (C)
(13) YANG HYUN-JUN (C)
(41) REO HATATE (C)
(38) DAIZEN MAEDA (A)
(8) BENJAMIN NYGREN (A)
(27) ARNE ENGELS (A)
PANCHINA CELTIC
(51) COLBY DONOVAN (D)
(12) VILJAMI SINISALO (P)
(56) ANTHONY RALSTON (D)
(24) JOHNNY KENNY (A)
(14) LUKE MCCOWAN (C)
(31) ROSS DOOHAN (P)
(28) PAULO BERNARDO (C)
(47) DANE MURRAY (D)
(17) KELECHI IHEANACHO (A)
(10) MICHEL-ANGE BALIKWISHA (A)
ALLENATORE CELTIC
Wilfried Nancy
TITOLARI ROMA
(99) MILE SVILAR (P)
(23) GIANLUCA MANCINI (D)
(5) EVAN NDICKA (D)
(22) MARIO HERMOSO (D)
(19) ZEKI ÇELIK (C)
(8) NEIL EL AYNAOUI (C)
(61) NICCOLÒ PISILLI (C)
(2) DEVYNE RENSCH (C)
(11) EVAN FERGUSON (A)
(18) MATÍAS SOULÉ (A)
(92) STEPHAN EL SHAARAWY (A)
PANCHINA ROMA
(95) PIERLUIGI GOLLINI (P)
(7) LORENZO PELLEGRINI (C)
(87) DANIELE GHILARDI (D)
(43) WESLEY (D)
(24) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
(12) KOSTAS TSIMIKAS (D)
(31) LEON BAILEY (A)
(70) GIORGIO DE MARZI (P)
(4) BRYAN CRISTANTE (C)
(21) PAULO DYBALA (A)
(3) ANGELIÑO (D)
(17) MANU KONÉ (C)
ALLENATORE ROMA
Gian Piero Gasperini
PREPARTITA
Celtic - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Celtic Park di Glasgow. Arbitro di Celtic - Roma sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Attualmente Celtic si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece la Roma si trova 18° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Celtic ha segnato 7 gol e ne ha subiti 8; la Roma ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.
Celtic e Roma è la prima che si affrontano in campionato.
Celtic-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Questa sarà la 33ª sfida nelle maggiori competizioni europee per il Celtic contro squadre italiane, e la prima in assoluto contro la Roma. Gli scozzesi hanno vinto due delle ultime 16 gare contro avversarie italiane (2V, 4N, 10P), entrambe contro la Lazio nella UEFA Europa League 2019/20.
La Roma ha già battuto il Rangers a Ibrox in questa UEFA Europa League. L'ultima squadra a vincere in trasferta contro sia il Celtic che il Rangers in una singola stagione in tutte le competizioni è stata l'Inverness Caledonian Thistle nel 2012/13.
Il Celtic ha vinto due delle ultime tre partite (1P) in UEFA Europa League, tra cui la più recente: l’ultima volta in cui ha ottenuto due successi di fila nella competizione risale a novembre 2021 (entrambi contro il Ferencváros).
Nessuno degli ultimi 19 incontri casalinghi del Celtic in UEFA Europa League al Celtic Park è terminato in parità (10V, 9P), l'ultimo pareggio risale all'ottobre 2015 contro il Fenerbahçe (2-2).
La Roma può vincere tre partite consecutive in UEFA Europa League per la prima volta da settembre-ottobre 2023.
Dopo i successi contro Nizza (2-1) e Rangers (2-0) nelle ultime due trasferte, la Roma può vincere tre gare di fila fuori casa nelle competizioni europee per la prima volta da febbraio-aprile 2021 (tre, sempre in UEFA Europa League).
Da una parte, solo il Feyenoord ha effettuato più conclusioni (15) a seguito di un recupero offensivo rispetto alla Roma (10, come Real Betis e PAOK) in questa UEFA Europa League - anche se i giallorossi non hanno ancora segnato da questa situazione di gioco -; dall’altra, il Celtic è una delle due squadre, assieme al PAOK, ad avere realizzato più reti (due) in seguito a sequenze di almeno 10 passaggi nel torneo in corso.
Solo Lione e Midtjylland hanno mandato in gol più giocatori (entrambe otto) in questa UEFA Europa League rispetto alla Roma: sette, al pari di Nottingham Forest, PAOK, Ferencváros e Friburgo; tuttavia, nessun marcatore giallorosso ha segnato più di una rete nel torneo in corso.
Sebastian Tounekti è il giocatore che ha effettuato più movimenti palla al piede terminati nell'area avversaria in questa UEFA Europa League (32), mentre, esclusi i difensori, è il terzo per distanza totale percorsa in questa situazione di gioco (1.043 metri).
Da quando è arrivato alla Roma (2022/23), solo Victor Boniface ha realizzato più gol (11) di Paulo Dybala (10, come En-Nesyri, El Kaabi e Aubameyang) in UEFA Europa League; inoltre, nel periodo, solo il compagno di squadra, Lorenzo Pellegrini, e Bruno Fernandes hanno partecipato a più reti (entrambi 15) dell’argentino (13 - 10G+3A) nel torneo.
