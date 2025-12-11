Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.

Arbitro di Dinamo Zagabria - Real Betis sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Real Betis si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10; Real Betis ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Dinamo Zagabria e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Dinamo Zagabria-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Dinamo Zagabria e il Real Betis si sono affrontati nei play-off della Conference League 2023/24, con la squadra croata che ha passato il turno grazie ad un 2-1 complessivo (successo per 1-0 in trasferta, pareggio per 1-1 in casa).

Il Real Betis non ha vinto nessuna delle quattro sfide giocate nelle principali competizioni europee contro squadre croate (3N, 1P); entrambe le gare esterne di questo tipo si sono concluse con un pareggio (1-1 contro il Rijeka nel 2013 e 1-1 contro la Dinamo Zagabria nel 2024).

La Dinamo Zagabria ha perso la sua ultima partita casalinga disputata nelle maggiori competizioni europee (0-3 contro il Celta Vigo) e potrebbe subire due sconfitte interne di fila nelle gare di questo tipo per la prima volta dal settembre 2021, mentre l'ultima volta che ha registrato sconfitte casalinghe consecutive in una singola stagione nelle principali competizioni europee è stato nel 2016/17 (tre in quel caso).

Il Real Betis è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare giocate in trasferta nelle maggiori competizioni europee (4V, 3N), mantenendo la porta inviolata in cinque di queste partite. Nella sua storia, il Betis non ha mai registrato una striscia di otto gare esterne consecutive senza sconfitte in queste competizioni.

Antony del Real Betis è uno dei soli due giocatori in questa stagione di UEFA Europa League a contare almeno due gol e due assist, insieme ad Andrija Zivkovic del PAOK Salonicco.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: