Dinamo Zagabria-Real Betis: 1-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Maksimir di Zagabria
11 Dicembre 2025 ore 18:45
Dinamo Zagabria
1
Real Betis
3
Partita finita
Arbitro: Goga Kikacheishvili
  1. 31' 0-1 Sergi Domínguez (A)
  2. 34' 0-2 Rodrigo Riquelme
  3. 38' 0-3 Antony
  4. 89' 1-3 Niko Galesic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Dinamo Zagabria 1, Real Betis 3.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Real Betis 3.20:37

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Vidovic.20:37

  4. 90'+2'

    Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.20:36

  5. 90'+2'

    Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  6. 90'+2'

    Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).20:36

  7. 90'+2'

    Cédric Bakambu (Real Betis) e' ammonito.20:35

  9. 90'+2'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).20:35

  10. 90'+2'

    Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  11. 90'+1'

    Cédric Bakambu (Real Betis) colpisce la traversa con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Abde Ezzalzouli in seguito a un contropiede.20:34

  12. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34

  13. 89'

    Gol! Dinamo Zagabria 1, Real Betis 3. Niko Galesic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miha Zajc con cross da calcio d'angolo.20:32

  15. 89'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).20:32

  16. 87'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).20:30

  17. 87'

    Tiro parato. Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:30

  18. 85'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).20:28

  19. 83'

    Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  21. 83'

    Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:27

  22. 83'

    Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).20:26

  23. 83'

    Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:26

  24. 82'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).20:26

  25. 80'

    Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23

  27. 80'

    Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).20:23

  28. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.20:22

  29. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Rodrigo Riquelme.20:22

  30. 76'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Cédric Bakambu.20:19

  31. 74'

    Tiro respinto. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Giovani Lo Celso.20:18

  33. 73'

    Bruno Goda (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.20:16

  34. 72'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16

  35. 72'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).20:16

  36. 71'

    Tiro respinto. Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:15

  37. 71'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Fran Topic.20:14

  39. 71'

    Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).20:14

  40. 71'

    Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14

  41. 70'

    Tentativo fallito. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Antony in seguito a un contropiede.20:14

  42. 69'

    Sostituzione, Real Betis. Giovani Lo Celso sostituisce Valentín Gómez.20:13

  43. 69'

    Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Nelson Deossa.20:12

  45. 66'

    Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Nelson Deossa (Real Betis).20:09

  46. 66'

    Tiro respinto. Fran Topic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area.20:09

  47. 65'

    Fallo di Antony (Real Betis).20:08

  48. 65'

    Marko Soldo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  49. 64'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:07

  51. 64'

    Fallo di Fran Topic (Dinamo Zagabria).20:07

  52. 63'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Miha Zajc sostituisce Josip Misic.20:06

  53. 62'

    Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sandro Kulenovic.20:06

  54. 62'

    Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Antony.20:05

  55. 60'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:03

  57. 59'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area. Assist di Rodrigo Riquelme.20:03

  58. 58'

    Fuorigioco. Marko Soldo(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Fran Topic e' colto in fuorigioco.20:02

  59. 57'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:00

  60. 55'

    Nelson Deossa (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:58

  61. 54'

    Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).19:58

  63. 54'

    Marko Soldo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  64. 53'

    Valentín Gómez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  65. 53'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:57

  66. 52'

    Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55

  67. 52'

    Fallo di Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria).19:55

  69. 50'

    Fallo di Natan (Real Betis).19:53

  70. 50'

    Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  71. 49'

    Tiro respinto. Marko Soldo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Cardoso Varela con cross.19:52

  72. Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 0, Real Betis 3.19:49

  73. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.19:49

  75. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Niko Galesic sostituisce Noa Mikic.19:49

  76. 45'

    Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Dion Beljo.19:49

  77. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Real Betis 3.19:32

  78. 45'+1'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30

  79. 45'+1'

    Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).19:30

  81. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

  82. 44'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

  83. 44'

    Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:29

  84. 43'

    Fallo di mano di Nelson Deossa (Real Betis).19:27

  85. 42'

    Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26

  87. 42'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:26

  88. 42'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:26

  89. 39'

    Ángel Ortiz (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  90. 39'

    Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).19:24

  91. 38'

    Gol! Dinamo Zagabria 0, Real Betis 3. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.19:22

  93. 34'

    Gol! Dinamo Zagabria 0, Real Betis 2. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cédric Bakambu con passaggio filtrante.19:18

  94. 33'

    Fuorigioco. Josip Misic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.19:17

  95. 32'

    Valentín Gómez (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:17

  96. 32'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:17

  97. 32'

    Noa Mikic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17

  99. 31'

    Autorete di Sergi Domínguez, Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria 0, Real Betis 1..19:15

  100. 29'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diego Llorente.19:14

  101. 28'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13

  102. 28'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:13

  103. 27'

    Tiro respinto. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.19:11

  105. 26'

    Tentativo fallito. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme con cross da calcio d'angolo.19:10

  106. 25'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).19:10

  107. 24'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Ivan Filipovic (Dinamo Zagabria).19:08

  108. 24'

    Tiro parato. Sergi Altimira (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abde Ezzalzouli.19:08

  109. 22'

    Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).19:07

  111. 22'

    Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  112. 22'

    Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Fran Topic in seguito a un contropiede.19:06

  113. 21'

    Tiro parato. Sergi Altimira (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Abde Ezzalzouli.19:05

  114. 20'

    Tiro respinto. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Antony.19:04

  115. 17'

    Fuorigioco. Noa Mikic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.19:01

  117. 13'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58

  118. 13'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).18:58

  119. 11'

    Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).18:55

  120. 11'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55

  121. 9'

    Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  123. 9'

    Fallo di Diego Llorente (Real Betis).18:53

  124. 8'

    Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  125. 8'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).18:52

  126. 6'

    Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).18:50

  127. 6'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50

  129. 4'

    Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).18:49

  130. 4'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49

  131. 2'

    Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).18:47

  132. 2'

    Álvaro Valles (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47

  133. Inizia il Primo tempo.18:45

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Maksimir
    Città: Zagabria
    Capienza: 40000 spettatori17:50

Formazioni Dinamo Zagabria - Real Betis

Dinamo Zagabria
Real Betis
TITOLARI DINAMO ZAGABRIA
  • (44) IVAN FILIPOVIC (P)
  • (36) SERGI DOMÍNGUEZ (D)
  • (26) SCOTT MCKENNA (D)
  • (35) NOA MIKIC (D)
  • (3) BRUNO GODA (D)
  • (77) DEJAN LJUBICIC (C)
  • (14) MARKO SOLDO (C)
  • (27) JOSIP MISIC (C)
  • (9) DION BELJO (A)
  • (11) ARBËR HOXHA (A)
  • (30) FRAN TOPIC (A)
PANCHINA DINAMO ZAGABRIA
  • (86) LEON JAKIROVIC (D)
  • (8) MIHA ZAJC (C)
  • (33) IVAN NEVISTIC (P)
  • (22) MATTEO PÉREZ VINLÖF (D)
  • (10) GABRIEL VIDOVIC (C)
  • (15) NIKO GALESIC (D)
  • (17) SANDRO KULENOVIC (A)
  • (23) CARDOSO VARELA (A)
  • (88) ANTONIO RAJIC (P)
  • (71) MOUNSEF BAKRAR (A)
  • (2) MORENO ZIVKOVIC (D)
  • (6) GONZALO VILLAR (C)
ALLENATORE DINAMO ZAGABRIA
  • Mario Kovacevic
TITOLARI REAL BETIS
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (4) NATAN (D)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (33) CARLOS DE ROA (D)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (24) AITOR RUIBAL (A)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
PREPARTITA

Dinamo Zagabria - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Real Betis sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.

Attualmente Dinamo Zagabria si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Real Betis si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10; Real Betis ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.

Dinamo Zagabria e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Dinamo Zagabria-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • La Dinamo Zagabria e il Real Betis si sono affrontati nei play-off della Conference League 2023/24, con la squadra croata che ha passato il turno grazie ad un 2-1 complessivo (successo per 1-0 in trasferta, pareggio per 1-1 in casa).
  • Il Real Betis non ha vinto nessuna delle quattro sfide giocate nelle principali competizioni europee contro squadre croate (3N, 1P); entrambe le gare esterne di questo tipo si sono concluse con un pareggio (1-1 contro il Rijeka nel 2013 e 1-1 contro la Dinamo Zagabria nel 2024).
  • La Dinamo Zagabria ha perso la sua ultima partita casalinga disputata nelle maggiori competizioni europee (0-3 contro il Celta Vigo) e potrebbe subire due sconfitte interne di fila nelle gare di questo tipo per la prima volta dal settembre 2021, mentre l'ultima volta che ha registrato sconfitte casalinghe consecutive in una singola stagione nelle principali competizioni europee è stato nel 2016/17 (tre in quel caso).
  • Il Real Betis è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare giocate in trasferta nelle maggiori competizioni europee (4V, 3N), mantenendo la porta inviolata in cinque di queste partite. Nella sua storia, il Betis non ha mai registrato una striscia di otto gare esterne consecutive senza sconfitte in queste competizioni.
  • Antony del Real Betis è uno dei soli due giocatori in questa stagione di UEFA Europa League a contare almeno due gol e due assist, insieme ad Andrija Zivkovic del PAOK Salonicco.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Dinamo ZagabriaReal Betis
Partite giocate55
Numero di partite vinte23
Numero di partite perse20
Numero di partite pareggiate12
Gol totali segnati78
Gol totali subiti103
Media gol subiti per partita2.00.6
Percentuale possesso palla52.551.4
Numero totale di passaggi25832459
Numero totale di passaggi riusciti22252137
Tiri nello specchio della porta1822
Percentuale di tiri in porta50.055.0
Numero totale di cross10551
Numero medio di cross riusciti179
Duelli per partita vinti234240
Duelli per partita persi184260
Corner subiti2120
Corner guadagnati2414
Numero di punizioni a favore4655
Numero di punizioni concesse3965
Tackle totali9492
Percentuale di successo nei tackle64.957.6
Fuorigiochi totali88
Numero totale di cartellini gialli612
Numero totale di cartellini rossi00

