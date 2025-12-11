Incontro terminato, Dinamo Zagabria 1, Real Betis 3.
Secondo tempo terminato, Dinamo Zagabria 1, Real Betis 3.20:37
Tentativo fallito. Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Vidovic.20:37
Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.20:36
Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).20:36
Cédric Bakambu (Real Betis) e' ammonito.20:35
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).20:35
Miha Zajc (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Cédric Bakambu (Real Betis) colpisce la traversa con un tiro di destro da posizione molto ravvicinata. Assist di Abde Ezzalzouli in seguito a un contropiede.20:34
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:34
Gol! Dinamo Zagabria 1, Real Betis 3. Niko Galesic (Dinamo Zagabria) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Miha Zajc con cross da calcio d'angolo.20:32
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).20:32
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Álvaro Valles (Real Betis).20:30
Tiro parato. Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:30
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).20:28
Chimy Ávila (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:27
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).20:26
Gabriel Vidovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:26
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Ángel Ortiz (Real Betis).20:26
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:23
Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).20:23
Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.20:22
Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Rodrigo Riquelme.20:22
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Cédric Bakambu.20:19
Tiro respinto. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Giovani Lo Celso.20:18
Bruno Goda (Dinamo Zagabria) e' ammonito per fallo.20:16
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:16
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).20:16
Tiro respinto. Cardoso Varela (Dinamo Zagabria) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.20:15
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Gabriel Vidovic sostituisce Fran Topic.20:14
Fallo di Sergi Altimira (Real Betis).20:14
Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:14
Tentativo fallito. Cédric Bakambu (Real Betis) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Antony in seguito a un contropiede.20:14
Sostituzione, Real Betis. Giovani Lo Celso sostituisce Valentín Gómez.20:13
Sostituzione, Real Betis. Aitor Ruibal sostituisce Nelson Deossa.20:12
Calcio d'angolo,Dinamo Zagabria. Calcio d'angolo causato da Nelson Deossa (Real Betis).20:09
Tiro respinto. Fran Topic (Dinamo Zagabria) un tiro di sinistro da fuori area.20:09
Fallo di Antony (Real Betis).20:08
Marko Soldo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:07
Fallo di Fran Topic (Dinamo Zagabria).20:07
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Miha Zajc sostituisce Josip Misic.20:06
Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Sandro Kulenovic.20:06
Tentativo fallito. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Antony.20:05
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Josip Misic (Dinamo Zagabria).20:03
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area. Assist di Rodrigo Riquelme.20:03
Fuorigioco. Marko Soldo(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Fran Topic e' colto in fuorigioco.20:02
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Sergi Domínguez (Dinamo Zagabria).20:00
Nelson Deossa (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:58
Fallo di Nelson Deossa (Real Betis).19:58
Marko Soldo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Valentín Gómez (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:57
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:55
Fallo di Sandro Kulenovic (Dinamo Zagabria).19:55
Fallo di Natan (Real Betis).19:53
Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Tiro respinto. Marko Soldo (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da centro area. Assist di Cardoso Varela con cross.19:52
Inizia il Secondo tempo Dinamo Zagabria 0, Real Betis 3.19:49
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Cardoso Varela sostituisce Arbër Hoxha.19:49
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Niko Galesic sostituisce Noa Mikic.19:49
Sostituzione, Dinamo Zagabria. Sandro Kulenovic sostituisce Dion Beljo.19:49
Primo tempo terminato, Dinamo Zagabria 0, Real Betis 3.19:32
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:30
Fallo di Bruno Goda (Dinamo Zagabria).19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Josip Misic (Dinamo Zagabria).19:29
Fallo di mano di Nelson Deossa (Real Betis).19:27
Diego Llorente (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:26
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:26
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.19:26
Ángel Ortiz (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Arbër Hoxha (Dinamo Zagabria).19:24
Gol! Dinamo Zagabria 0, Real Betis 3. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.19:22
Gol! Dinamo Zagabria 0, Real Betis 2. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cédric Bakambu con passaggio filtrante.19:18
Fuorigioco. Josip Misic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.19:17
Valentín Gómez (Real Betis) e' ammonito per fallo.19:17
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).19:17
Noa Mikic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:17
Autorete di Sergi Domínguez, Dinamo Zagabria. Dinamo Zagabria 0, Real Betis 1..19:15
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diego Llorente.19:14
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:13
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).19:13
Tiro respinto. Rodrigo Riquelme (Real Betis) un tiro di destro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.19:11
Tentativo fallito. Diego Llorente (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rodrigo Riquelme con cross da calcio d'angolo.19:10
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Bruno Goda (Dinamo Zagabria).19:10
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Ivan Filipovic (Dinamo Zagabria).19:08
Tiro parato. Sergi Altimira (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Abde Ezzalzouli.19:08
Fallo di Dejan Ljubicic (Dinamo Zagabria).19:07
Rodrigo Riquelme (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Tentativo fallito. Josip Misic (Dinamo Zagabria) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Fran Topic in seguito a un contropiede.19:06
Tiro parato. Sergi Altimira (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Abde Ezzalzouli.19:05
Tiro respinto. Nelson Deossa (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Antony.19:04
Fuorigioco. Noa Mikic(Dinamo Zagabria) prova il lancio lungo, ma Dion Beljo e' colto in fuorigioco.19:01
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:58
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).18:58
Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).18:55
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:55
Dion Beljo (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Diego Llorente (Real Betis).18:53
Fran Topic (Dinamo Zagabria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).18:52
Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).18:50
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:50
Fallo di Marko Soldo (Dinamo Zagabria).18:49
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:49
Fallo di Dion Beljo (Dinamo Zagabria).18:47
Álvaro Valles (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:47
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:50
Dove si gioca la partita:
Stadio: Maksimir
Città: Zagabria
Capienza: 40000 spettatori17:50
Dinamo Zagabria - Real Betis è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio Maksimir di Zagreb.
Arbitro di Dinamo Zagabria - Real Betis sarà Goga Kikacheishvili. Al VAR invece ci sarà Peter Bankes.
Attualmente Dinamo Zagabria si trova 23° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Real Betis si trova 5° in classifica con 11 punti (frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Dinamo Zagabria ha segnato 7 gol e ne ha subiti 10; Real Betis ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3.
Dinamo Zagabria e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
Dinamo Zagabria-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Dinamo Zagabria
|Real Betis
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|2
|3
|Numero di partite perse
|2
|0
|Numero di partite pareggiate
|1
|2
|Gol totali segnati
|7
|8
|Gol totali subiti
|10
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.6
|Percentuale possesso palla
|52.5
|51.4
|Numero totale di passaggi
|2583
|2459
|Numero totale di passaggi riusciti
|2225
|2137
|Tiri nello specchio della porta
|18
|22
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|55.0
|Numero totale di cross
|105
|51
|Numero medio di cross riusciti
|17
|9
|Duelli per partita vinti
|234
|240
|Duelli per partita persi
|184
|260
|Corner subiti
|21
|20
|Corner guadagnati
|24
|14
|Numero di punizioni a favore
|46
|55
|Numero di punizioni concesse
|39
|65
|Tackle totali
|94
|92
|Percentuale di successo nei tackle
|64.9
|57.6
|Fuorigiochi totali
|8
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|12
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
