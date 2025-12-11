Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

PREPARTITA

FC Midtjylland - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.

Arbitro di FC Midtjylland - Genk sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente FC Midtjylland si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Genk si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).

FC Midtjylland ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5; Genk ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.

FC Midtjylland e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

FC Midtjylland-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il primo incontro nelle competizioni europee tra l'FC Midtjylland e il Genk; i danesi hanno affrontato avversari belgi nella scorsa stagione di UEFA Europa League (vittoria per 1-0 contro l'Union Saint-Gilloise).

L'unico precedente del Genk con una squadra danese in competizioni europee risale alla fase di qualificazione della UEFA Europa League 2018/19, quando eliminò il Brøndby IF con un 9-4 complessivo (5-2 in casa, 4-2 in trasferta).

L'FC Midtjylland ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in tutte le competizioni europee, già la loro serie di successi interni consecutivi più lunga in Europa; inoltre la formazione danese potrebbe vincere tre gare interne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da settembre 2022.

Il Genk ha vinto le ultime tre trasferte tra tutte le competizioni europee e potrebbe ottenere più successi esterni di fila in Europa per la prima volta nella sua storia.

Oh Hyeon-Gyu del Genk ha segnato tre gol in questa stagione di UEFA Europa League – solo due giocatori della Corea del Sud hanno realizzato più reti in una stagione delle principali competizioni europee: Son Heung-Min (quattro nel 2017-18, quattro nel 2018-19, cinque nel 2019-20) e Hwang Hee-Chan (quattro nel 2019-20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: