FC Midtjylland-Genk: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MCH Arena di Herning
11 Dicembre 2025 ore 18:45
FC Midtjylland
1
Genk
0
Partita finita
Arbitro: Vasilis Fotias
  1. 17' 1-0 Cho Gue-Sung
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Midtjylland 1, Genk 0.

  1. 90'+5'

    Mujaid Sadick (Genk) e' ammonito.20:35

  3. 90'+5'

    Bryan Heynen (Genk) e' ammonito.20:35

  4. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Midtjylland 1, Genk 0.20:35

  5. 90'+4'

    Fallo di mano di Kevin Mbabu (Midtjylland).20:34

  6. 90'+3'

    Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  7. 90'+3'

    Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).20:33

  9. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).20:32

  10. 90'+1'

    Tentativo fallito. Mikel Gogorza (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Philip Billing.20:31

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31

  12. 90'

    Gara riprende.20:30

  13. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Victor Bak Jensen (Midtjylland) per infortunio.20:30

  15. 89'

    Gara momentaneamente sospesa, Patrik Hrosovsky (Genk) per infortunio.20:30

  16. 86'

    Tiro parato. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Gogorza.20:26

  17. 84'

    Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.20:24

  18. 84'

    Sostituzione, Midtjylland. Kevin Mbabu sostituisce Darío Osorio.20:24

  19. 84'

    Sostituzione, Midtjylland. Denil Castillo sostituisce Júnior Brumado.20:24

  21. 81'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Pedro Bravo (Midtjylland).20:21

  22. 81'

    Tiro respinto. Robin Mirisola (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.20:21

  23. 81'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:21

  24. 81'

    Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21

  25. 80'

    Gara riprende.20:20

  27. 80'

    Gara momentaneamente sospesa, Elías Ólafsson (Midtjylland) per infortunio.20:20

  28. 79'

    Tentativo fallito. Bryan Heynen (Genk) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Jarne Steuckers.20:19

  29. 78'

    Tiro parato. Adrian Palacios (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Heynen.20:18

  30. 78'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).20:18

  31. 78'

    Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18

  33. 75'

    Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  34. 75'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).20:15

  35. 74'

    Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:14

  36. 74'

    Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:14

  37. 73'

    Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

  39. 73'

    Fallo di Bryan Heynen (Genk).20:13

  40. 71'

    Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Daan Heymans.20:12

  41. 71'

    Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Konstantinos Karetsas.20:11

  42. 71'

    Sostituzione, Genk. Jarne Steuckers sostituisce Yaimar Medina.20:11

  43. 71'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:11

  45. 69'

    Fallo di Philip Billing (Midtjylland).20:09

  46. 69'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09

  47. 68'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:08

  48. 68'

    Mujaid Sadick (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  49. 66'

    Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Valdemar Byskov.20:06

  51. 65'

    Tentativo fallito. Mikel Gogorza (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Valdemar Byskov.20:05

  52. 64'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).20:04

  53. 64'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04

  54. 63'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

  55. 63'

    Fallo di Daan Heymans (Genk).20:03

  57. 61'

    Tentativo fallito. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:02

  58. 61'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Yaimar Medina (Genk).20:01

  59. 60'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Valdemar Byskov (Midtjylland).20:00

  60. 60'

    Tiro respinto. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:00

  61. 60'

    Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daan Heymans.20:00

  63. 59'

    Sostituzione, Midtjylland. Mikel Gogorza sostituisce Aral Simsir per infortunio.19:59

  64. 59'

    Gara riprende.19:59

  65. 58'

    Gara momentaneamente sospesa, Aral Simsir (Midtjylland) per infortunio.19:58

  66. 56'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56

  67. 56'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).19:56

  69. 54'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  70. 54'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).19:54

  71. 53'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  72. 53'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).19:53

  73. 53'

    Tiro respinto. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Darío Osorio.19:53

  75. 50'

    Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yaimar Medina.19:50

  76. 48'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:48

  77. 48'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48

  78. 47'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:47

  79. 47'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:47

  81. 47'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

  82. Inizia il Secondo tempo Midtjylland 1, Genk 0.19:46

  83. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Midtjylland 1, Genk 0.19:30

  84. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30

  85. 43'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Yaimar Medina (Genk).19:28

  87. 43'

    Fuorigioco. Philip Billing(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.19:27

  88. 42'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  89. 42'

    Fallo di Mujaid Sadick (Genk).19:27

  90. 41'

    Júnior Brumado (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:25

  91. 41'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:25

  93. 41'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25

  94. 40'

    Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

  95. 40'

    Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).19:25

  96. 37'

    Tentativo fallito. Júnior Brumado (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Aral Simsir.19:22

  97. 35'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  99. 35'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).19:20

  100. 33'

    Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:18

  101. 33'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18

  102. 33'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:17

  103. 33'

    Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  105. 32'

    Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:16

  106. 31'

    Victor Bak Jensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16

  107. 31'

    Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).19:16

  108. 31'

    Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:16

  109. 31'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16

  111. 28'

    Tiro respinto. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Aral Simsir con cross.19:13

  112. 27'

    Yaimar Medina (Genk) e' ammonito per fallo.19:12

  113. 27'

    Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12

  114. 27'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).19:12

  115. 25'

    Fallo di Aral Simsir (Midtjylland).19:09

  117. 25'

    Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09

  118. 23'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:08

  119. 23'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  120. 23'

    Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:08

  121. 23'

    Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08

  123. 22'

    Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06

  124. 20'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Adrian Palacios (Genk).19:04

  125. 19'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).19:04

  126. 18'

    Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).19:03

  127. 17'

    Gol! Midtjylland 1, Genk 0. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:02

  129. 17'

    Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.19:02

  130. 16'

    Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01

  131. 16'

    Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:01

  132. 15'

    Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).19:00

  133. 15'

    Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  135. 13'

    Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aral Simsir.18:58

  136. 11'

    Fallo di Adrian Palacios (Genk).18:56

  137. 11'

    Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

  138. 11'

    Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.18:56

  139. 10'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).18:55

  141. 7'

    Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.18:51

  142. 6'

    Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:51

  143. 5'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).18:50

  144. 5'

    Tiro respinto. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zakaria El Ouahdi.18:50

  145. 4'

    Tiro respinto. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zakaria El Ouahdi.18:49

  147. Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).18:46

  148. Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46

  149. Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.18:45

  150. Inizia il Primo tempo.18:45

  151. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

  153. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MCH Arena
    Città: Herning
    Capienza: 11800 spettatori17:38

Formazioni FC Midtjylland - Genk

FC Midtjylland
Genk
TITOLARI FC MIDTJYLLAND
  • (16) ELÍAS ÓLAFSSON (P)
  • (3) LEE HAN-BEOM (D)
  • (22) MADS BECH (D)
  • (4) OUSMANE DIAO (D)
  • (11) DARÍO OSORIO (C)
  • (55) VICTOR BAK JENSEN (C)
  • (8) PHILIP BILLING (C)
  • (20) VALDEMAR BYSKOV (C)
  • (10) CHO GUE-SUNG (A)
  • (74) JÚNIOR BRUMADO (A)
  • (58) ARAL SIMSIR (A)
PANCHINA FC MIDTJYLLAND
  • (60) MARK UGBOH (P)
  • (6) MARTIN ERLIC (D)
  • (90) FRIDAY ETIM (A)
  • (1) JONAS LÖSSL (P)
  • (29) PAULINHO (D)
  • (43) KEVIN MBABU (D)
  • (19) PEDRO BRAVO (C)
  • (33) ALAMARA DJABI (C)
  • (41) MIKEL GOGORZA (A)
  • (21) DENIL CASTILLO (C)
  • (80) DANI SILVA (C)
ALLENATORE FC MIDTJYLLAND
  • Mike Tullberg
TITOLARI GENK
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (77) ZAKARIA EL OUAHDI (D)
  • (38) DAAN HEYMANS (C)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (19) YAIMAR MEDINA (C)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA GENK
  • (30) AYUMU YOKOYAMA (A)
  • (23) AARON BIBOUT (A)
  • (7) JARNE STEUCKERS (A)
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (14) YIRA SOR (A)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (71) BRENT STEVENS (P)
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (26) TOBIAS LAWAL (P)
  • (21) IBRAHIMA BANGOURA (C)
ALLENATORE GENK
  • Thorsten Fink
PREPARTITA

FC Midtjylland - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di FC Midtjylland - Genk sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.

Attualmente FC Midtjylland si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Genk si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
FC Midtjylland ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5; Genk ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.

FC Midtjylland e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

FC Midtjylland-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo è il primo incontro nelle competizioni europee tra l'FC Midtjylland e il Genk; i danesi hanno affrontato avversari belgi nella scorsa stagione di UEFA Europa League (vittoria per 1-0 contro l'Union Saint-Gilloise).
  • L'unico precedente del Genk con una squadra danese in competizioni europee risale alla fase di qualificazione della UEFA Europa League 2018/19, quando eliminò il Brøndby IF con un 9-4 complessivo (5-2 in casa, 4-2 in trasferta).
  • L'FC Midtjylland ha vinto le ultime quattro partite casalinghe in tutte le competizioni europee, già la loro serie di successi interni consecutivi più lunga in Europa; inoltre la formazione danese potrebbe vincere tre gare interne di fila nelle maggiori competizioni europee per la prima volta da settembre 2022.
  • Il Genk ha vinto le ultime tre trasferte tra tutte le competizioni europee e potrebbe ottenere più successi esterni di fila in Europa per la prima volta nella sua storia.
  • Oh Hyeon-Gyu del Genk ha segnato tre gol in questa stagione di UEFA Europa League – solo due giocatori della Corea del Sud hanno realizzato più reti in una stagione delle principali competizioni europee: Son Heung-Min (quattro nel 2017-18, quattro nel 2018-19, cinque nel 2019-20) e Hwang Hee-Chan (quattro nel 2019-20).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC MidtjyllandGenk
Partite giocate55
Numero di partite vinte43
Numero di partite perse11
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati127
Gol totali subiti55
Media gol subiti per partita1.01.0
Percentuale possesso palla50.847.4
Numero totale di passaggi19462296
Numero totale di passaggi riusciti15531961
Tiri nello specchio della porta2823
Percentuale di tiri in porta57.152.3
Numero totale di cross9579
Numero medio di cross riusciti3214
Duelli per partita vinti280224
Duelli per partita persi272245
Corner subiti2723
Corner guadagnati2813
Numero di punizioni a favore6556
Numero di punizioni concesse7863
Tackle totali8586
Percentuale di successo nei tackle60.068.6
Fuorigiochi totali1213
Numero totale di cartellini gialli129
Numero totale di cartellini rossi00

