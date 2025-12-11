Incontro terminato, Midtjylland 1, Genk 0.
Incontro terminato, Midtjylland 1, Genk 0.
Mujaid Sadick (Genk) e' ammonito.20:35
Bryan Heynen (Genk) e' ammonito.20:35
Secondo tempo terminato, Midtjylland 1, Genk 0.20:35
Fallo di mano di Kevin Mbabu (Midtjylland).20:34
Kevin Mbabu (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Fallo di Zakaria El Ouahdi (Genk).20:33
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).20:32
Tentativo fallito. Mikel Gogorza (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Philip Billing.20:31
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:31
Gara riprende.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Victor Bak Jensen (Midtjylland) per infortunio.20:30
Gara momentaneamente sospesa, Patrik Hrosovsky (Genk) per infortunio.20:30
Tiro parato. Denil Castillo (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Mikel Gogorza.20:26
Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.20:24
Sostituzione, Midtjylland. Kevin Mbabu sostituisce Darío Osorio.20:24
Sostituzione, Midtjylland. Denil Castillo sostituisce Júnior Brumado.20:24
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Pedro Bravo (Midtjylland).20:21
Tiro respinto. Robin Mirisola (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra.20:21
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:21
Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21
Gara riprende.20:20
Gara momentaneamente sospesa, Elías Ólafsson (Midtjylland) per infortunio.20:20
Tentativo fallito. Bryan Heynen (Genk) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra. Assist di Jarne Steuckers.20:19
Tiro parato. Adrian Palacios (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Bryan Heynen.20:18
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).20:18
Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:18
Ousmane Diao (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).20:15
Fallo di Pedro Bravo (Midtjylland).20:14
Robin Mirisola (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:14
Júnior Brumado (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Bryan Heynen (Genk).20:13
Sostituzione, Genk. Robin Mirisola sostituisce Daan Heymans.20:12
Sostituzione, Genk. Yira Sor sostituisce Konstantinos Karetsas.20:11
Sostituzione, Genk. Jarne Steuckers sostituisce Yaimar Medina.20:11
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:11
Fallo di Philip Billing (Midtjylland).20:09
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:09
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).20:08
Mujaid Sadick (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Sostituzione, Midtjylland. Pedro Bravo sostituisce Valdemar Byskov.20:06
Tentativo fallito. Mikel Gogorza (Midtjylland) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Valdemar Byskov.20:05
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).20:04
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:04
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Daan Heymans (Genk).20:03
Tentativo fallito. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra.20:02
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Yaimar Medina (Genk).20:01
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Valdemar Byskov (Midtjylland).20:00
Tiro respinto. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:00
Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Daan Heymans.20:00
Sostituzione, Midtjylland. Mikel Gogorza sostituisce Aral Simsir per infortunio.19:59
Gara riprende.19:59
Gara momentaneamente sospesa, Aral Simsir (Midtjylland) per infortunio.19:58
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:56
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).19:56
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).19:54
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Fallo di Yaimar Medina (Genk).19:53
Tiro respinto. Valdemar Byskov (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Darío Osorio.19:53
Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yaimar Medina.19:50
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:48
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:48
Cho Gue-Sung (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:47
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:47
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Inizia il Secondo tempo Midtjylland 1, Genk 0.19:46
Primo tempo terminato, Midtjylland 1, Genk 0.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:30
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Yaimar Medina (Genk).19:28
Fuorigioco. Philip Billing(Midtjylland) prova il lancio lungo, ma Júnior Brumado e' colto in fuorigioco.19:27
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Mujaid Sadick (Genk).19:27
Júnior Brumado (Midtjylland) e' ammonito per fallo.19:25
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:25
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:25
Aral Simsir (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).19:25
Tentativo fallito. Júnior Brumado (Midtjylland) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Aral Simsir.19:22
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Fallo di Yaimar Medina (Genk).19:20
Fallo di Mads Bech (Midtjylland).19:18
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:18
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:17
Oh Hyeon-Gyu (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:16
Victor Bak Jensen (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:16
Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).19:16
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).19:16
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:16
Tiro respinto. Júnior Brumado (Midtjylland) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Aral Simsir con cross.19:13
Yaimar Medina (Genk) e' ammonito per fallo.19:12
Darío Osorio (Midtjylland) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:12
Fallo di Yaimar Medina (Genk).19:12
Fallo di Aral Simsir (Midtjylland).19:09
Zakaria El Ouahdi (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:09
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:08
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Fallo di Victor Bak Jensen (Midtjylland).19:08
Patrik Hrosovsky (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:08
Tiro parato. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:06
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Adrian Palacios (Genk).19:04
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).19:04
Calcio d'angolo,Midtjylland. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).19:03
Gol! Midtjylland 1, Genk 0. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra in seguito a un contropiede.19:02
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.19:02
Bryan Heynen (Genk) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:01
Fallo di Cho Gue-Sung (Midtjylland).19:01
Fallo di Oh Hyeon-Gyu (Genk).19:00
Valdemar Byskov (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Tiro respinto. Cho Gue-Sung (Midtjylland) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Aral Simsir.18:58
Fallo di Adrian Palacios (Genk).18:56
Cho Gue-Sung (Midtjylland) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tentativo fallito. Zakaria El Ouahdi (Genk) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra da calcio d'angolo.18:56
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Mads Bech (Midtjylland).18:55
Tiro parato. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Konstantinos Karetsas con cross.18:51
Tentativo fallito. Patrik Hrosovsky (Genk) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Ousmane Diao (Midtjylland).18:50
Tiro respinto. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Zakaria El Ouahdi.18:50
Tiro respinto. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da fuori area. Assist di Zakaria El Ouahdi.18:49
Fallo di Júnior Brumado (Midtjylland).18:46
Yaimar Medina (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:46
Tiro parato. Darío Osorio (Midtjylland) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Aral Simsir.18:45
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: MCH Arena
Città: Herning
Capienza: 11800 spettatori17:38
FC Midtjylland - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 11 dicembre alle ore 18:45 allo stadio MCH Arena di Herning.
Arbitro di FC Midtjylland - Genk sarà Vasilis Fotias. Al VAR invece ci sarà César Soto Grado.
Attualmente FC Midtjylland si trova 2° in classifica con 12 punti (frutto di 4 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Genk si trova 9° in classifica con 10 punti (frutto di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta).
FC Midtjylland ha segnato 12 gol e ne ha subiti 5; Genk ha segnato 7 gol e ne ha subiti 5.
FC Midtjylland e Genk è la prima che si affrontano in campionato.
FC Midtjylland-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Midtjylland
|Genk
|Partite giocate
|5
|5
|Numero di partite vinte
|4
|3
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|12
|7
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|1.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|50.8
|47.4
|Numero totale di passaggi
|1946
|2296
|Numero totale di passaggi riusciti
|1553
|1961
|Tiri nello specchio della porta
|28
|23
|Percentuale di tiri in porta
|57.1
|52.3
|Numero totale di cross
|95
|79
|Numero medio di cross riusciti
|32
|14
|Duelli per partita vinti
|280
|224
|Duelli per partita persi
|272
|245
|Corner subiti
|27
|23
|Corner guadagnati
|28
|13
|Numero di punizioni a favore
|65
|56
|Numero di punizioni concesse
|78
|63
|Tackle totali
|85
|86
|Percentuale di successo nei tackle
|60.0
|68.6
|Fuorigiochi totali
|12
|13
|Numero totale di cartellini gialli
|12
|9
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
